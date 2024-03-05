Спикер группировки ВСУ «Таврия» признал контроль ВС РФ над Орловкой и вхождение в Тоненькое и Бердычи

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Спикер группировки ВСУ «Таврия» признал контроль ВС РФ над Орловкой и вхождение в Тоненькое и Бердычи

Спикер украинской группировки войск «Таврия» Дмитрий Лиховой (Лиховий) в эфире так называемого всеукраинского телемарафона в одночасье разрушил миф украинского сегмента «телеги» о ситуации к западу от Авдеевки. Пока многочисленные «блогеры-волонтёры» и псевдовоенкоры пытаются убедить граждан в том, что ВСУ под командованием Сырского «держат оборону по линии Бердычи-Орловка-Тоненькое», Лиховий начал традиционный вариант использования риторики, когда речь идёт о потере населённых пунктов.

По его словам, ВС РФ «находятся на территории сёл Бердычи и Тоненькое, контролируют Орловку, но те же Орловка и Тоненькое не столько важны для выстраивания полноценной линии обороны».



Однако, чтобы не разгонять окончательную зраду, Лиховой-Лиховий объявил, что «действия ВСУ позволили остановить продвижение российских войск на линии обороны западнее Авдеевки». Обращает на себя внимание тот факт, что прозвучали эти слова буквально через несколько часов после сообщений самих украинских военных о том, что российские войска расширили зону контроля к северу и к югу от Орловки, выравнивая линию фронта.

Стоит отметить, что украинское командование, осознавая утрату Тоненького и Орловки, пытается спасти ситуацию на севере этой линии обороны. Для этого к Бердычам продолжается переброска новых и новых резервов, включая и танковые подразделения, вооружённые американскими «Абрамсами». По состоянию на данный момент нашими бойцами уничтожено по меньшей мере 3 танка Abrams из 31 переданного американцами. Причём уничтожены танки были в течение 2-3 суток - сразу после того, как оказались на передовой.
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    5 комментариев
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      1. Комментарий был удален.
      2. Проксима Ранг пользователя
        Проксима
        0
        Сегодня, 07:33
        Какой хороший термин - "Выравнивание линии фронта". good У фрицев с 43-го года появился термин "эластичная оборона" drinks Как мы знаем, в мае 45-го они "доэластировались"... recourse
    3. Aleksandr21 Ранг пользователя
      Aleksandr21
      0
      Сегодня, 06:58
      Вне зависимости от заявлении блогеров/телеграмм каналов и таких вот "личностей" по линии Бердычи-Орловка-Тоненькое скорей всего идут встречные бои, т.к. нет официального заявления МО РФ о взятие той же Орловки, да и на карте liveuamap не обозначен переход вышеуказанных нас.пунктов под полный наш контроль... так что ждём официальных подтверждении.
      1. Комментарий был удален.
    4. Заступник Ранг пользователя
      Заступник
      0
      Сегодня, 06:59
      "Выравниванивая линию фронта"
      Здравья желаю . Помнится, был такой господин Геббельс, он тоже говорил про"выравнивание*, возможно, Лиховий просто повторяет Геббельса?
    5. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +2
      Сегодня, 07:01
      Данную ситуацию можно прокомментировать парой карикатур
    6. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 07:33
      Все становится на свои места, но не сразу... в таких случаях, туман войны, это не на долго.

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