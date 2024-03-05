Госдеп США: Вашингтон не планирует повышать боеготовность СЯС и отправлять войска на Украину

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Госдеп США: Вашингтон не планирует повышать боеготовность СЯС и отправлять войска на Украину

Соединенные Штаты будут придерживаться собственной политики, не предусматривающей отправку американских военных на Украину. Также США не видят причин для повышения уровня боеготовности ядерных сил. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер.

Выступая на специально брифинге, представитель госдепартамента США прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что вмешательство стран НАТО в конфликт на Украине может спровоцировать ядерный конфликт. По словам Миллера, Вашингтон осуждает слова российского лидера, но никаких действий предпринимать не будет. В общем, американские военные на Украину не поедут, а повышать уровень боеготовности СЯС нет необходимости.



Мы не видим причин менять уровень боеготовности наших ядерных сил (...) не намерены отправлять войска на Украину

- заявил представитель Госдепа.

Ранее президент Франции Макрон заявил, что страны НАТО обсуждали отправку войск альянса на Украину, но к консенсусу не пришли. Правда, потом он от своих слов отказался, поскольку ряд западных стран открестились от такого предложения заявив, что никаких войск никто никуда отправлять не собирается. В то же время некоторые страны НАТО признали, что имеют на Украине "немногочисленные" военные контингенты. По данным из открытых источников. на Украине в настоящее время может находиться до 5 тысяч кадровых военных НАТО.
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    18 комментариев
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    1. Goga_777 Ранг пользователя
      Goga_777
      +3
      Сегодня, 06:39
      А чего им боятся, русские мирные. А должны дрожать - ясень пень
      1. Проксима Ранг пользователя
        Проксима
        +3
        Сегодня, 06:57
        "В общем, американские военные на Украину не поедут." - из текста. Окна Овертона в действии! А кто вообще сказал, что они они должны туда ехать? Дэ факто НАТОвские контингенты уже там есть. Теперь Запад хочет это уже сделать дэ-юре.
        1. Goga_777 Ранг пользователя
          Goga_777
          +1
          Сегодня, 07:00
          А как им не ехать, украинцы не полноценные (по их мнению) и воевать как боевые гендеры не умеют
        2. fif21 Ранг пользователя
          fif21
          0
          Сегодня, 07:18
          Цитата: Проксима
          "В общем, американские военные на Украину не поедут." -

          А США с их Рокфелерами , Морганами .... должны быть уничтожены . За дела шестерок , должен ответить и "пахан" . Отлежаться "на матрасах" не получится ! hi
          1. Lev_Russia Ранг пользователя
            Lev_Russia
            0
            Сегодня, 08:30
            В общем, американские военные на Украину не поедут, а повышать уровень боеготовности СЯС нет необходимости.

            Штаты как всегда в своём репертуаре... Устроив повсюду хаос спрятались за чужими спинами... am
        3. Zoldat_A Ранг пользователя
          Zoldat_A
          -1
          Сегодня, 07:30
          Цитата: Проксима
          А кто вообще сказал, что они они должны туда ехать?

          Вот именно.
          Это не их война. Не в том смысле, что, по совести, им там делать нечего, а в том смысле, что в местах, где много стреляют, где мясорубка - туда они не едут. Вьетнам с Кореей научил. Вот с папуасами воевать, с банановыми республиками, с бедуинами в шлёпках - это да... Там они герои...

          Хотя... В последнее время и с "дядьками в шлёпках" как-то не очень получается...
    2. ilimnoz Ранг пользователя
      ilimnoz
      +3
      Сегодня, 06:46
      говорить одно а делать другое - привычное дело в политике, а на войне тем более.
    3. Msi Ранг пользователя
      Msi
      0
      Сегодня, 06:51
      По данным из открытых источников. на Украине в настоящее время может находиться до 5 тысяч кадровых военных НАТО.

      Любопытно было бы узнать, сколько кадровых военных НАТО сдохло на украине с начала конфликта...
    4. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +2
      Сегодня, 06:52
      Мы не видим причин менять уровень боеготовности наших ядерных сил (...) не намерены отправлять войска на Украину
      По ядерным силам очевидно загвоздка в их обновлении, о котором заявляли в Сша. А по украине, так ваших и сегодня там полно и в ВСУ и в спецслужбах чего вы и не скрываете. Поэтому заявления американских официальных лиц, как обычно фикция направленная на сокрытие реальных действий в зоне конфликта.
    5. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +4
      Сегодня, 06:58
      Куда повышать боеготовность СЯС ,если они в постоянной боеготовности?Что мы про американцев не знаем,может они на дежурстве одевают " ковбойские шляпы"?
      1. andr327 Ранг пользователя
        andr327
        +1
        Сегодня, 07:48
        Зато звучит глубокомысленно! СЯС, что их, что наше могут начать очень быстро, 1-2 минуты почти ничего не решат.
        1. tralflot1832 Ранг пользователя
          tralflot1832
          0
          Сегодня, 07:55
          Цитата: andr327
          1-2 минуты почти ничего не решат

          Есть древнейший фильм ," Доктор Стрейнджлав,или как я полюбил и перестал бояться атомной бомбы" ,обратите внимание что на голове у командира стратега. laughing
    6. Mouse Ранг пользователя
      Mouse
      +1
      Сегодня, 06:58
      . Соединенные Штаты будут придерживаться собственной политики, не предусматривающей отправку американских военных на Украину

      А нафига? Сателлитов полно... задолизов....
    7. Сибирь55 Ранг пользователя
      Сибирь55
      +2
      Сегодня, 07:08
      Мы не видим причин менять уровень боеготовности наших ядерных сил (...)

      А чем менять-то? laughing Ракеты не летают куда надо, гиперзвук в мечтах, оружейный плутоний к 2030 закончится - на рынке он подорожал, а свои шахты закрыты. И что бы это всё замазать - " мы не видим причин...". Молодца! laughing
    8. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 07:27
      Госдеп США: Вашингтон не планирует повышать боеготовность СЯС и отправлять войска на Украину
      . Т. е. в Багдаде... тфу, в Фашингтоне все спокойно!
    9. Романенко Ранг пользователя
      Романенко
      +1
      Сегодня, 07:46
      Госдеп США: Вашингтон не планирует повышать боеготовность СЯС и отправлять войска на Украину

      Да мало ли что там они говорят, это все езда по ушам, уже привыкли слушать одно, а видеть совсем другое. Пусть они там в госдепе друг другу беременные головы делают.
    10. Ady66 Ранг пользователя
      Ady66
      +1
      Сегодня, 07:48
      Характерным признаком грядущей отправки большого количества "добровольцев" из НАТО на Украину будет накачка ВСУ более-менее современной техникой. Без неё они воевать не полезут.
    11. Комментарий был удален.
    12. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      0
      Сегодня, 08:22
      Американские военные уже на Украине ,а уровень боеготовности СЯС можно повысить за 5 мин .
      Все что надо знать о заявлениях Госдепа США

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