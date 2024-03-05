Госдеп США: Вашингтон не планирует повышать боеготовность СЯС и отправлять войска на Украину

Соединенные Штаты будут придерживаться собственной политики, не предусматривающей отправку американских военных на Украину. Также США не видят причин для повышения уровня боеготовности ядерных сил. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер.Выступая на специально брифинге, представитель госдепартамента США прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что вмешательство стран НАТО в конфликт на Украине может спровоцировать ядерный конфликт. По словам Миллера, Вашингтон осуждает слова российского лидера, но никаких действий предпринимать не будет. В общем, американские военные на Украину не поедут, а повышать уровень боеготовности СЯС нет необходимости.- заявил представитель Госдепа.Ранее президент Франции Макрон заявил, что страны НАТО обсуждали отправку войск альянса на Украину, но к консенсусу не пришли. Правда, потом он от своих слов отказался, поскольку ряд западных стран открестились от такого предложения заявив, что никаких войск никто никуда отправлять не собирается. В то же время некоторые страны НАТО признали, что имеют на Украине "немногочисленные" военные контингенты. По данным из открытых источников. на Украине в настоящее время может находиться до 5 тысяч кадровых военных НАТО.

Мы не видим причин менять уровень боеготовности наших ядерных сил (...) не намерены отправлять войска на Украину

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»