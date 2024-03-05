Изгнание генерала Залужного было очень серьезной ошибкой. Теперь нам нужно правительство национального единства, чтобы перегруппироваться

Решение снять с должности главкома ВСУ Залужного и назначить вместо него Сырского является "большой ошибкой" Зеленского. С таким заявлением выступил мэр Киева Виталий Кличко.Столичный градоначальник в интервью итальянской газете La Repubblica раскритиковал решение Зеленского снять Залужного с должности главкома ВСУ. По его словам, это является "большой ошибкой", которую президент Украины должен немедленно объяснить. При этом Кличко уверяет, что снятие Залужного с должности шокировало "каждого украинца". Мэр Киева осудил "политические игры" и заявил, что вместо того, чтобы вносить смуту, президент должен был сплотить все силы вокруг себя и создать некое правительство "национального единства", призванное "спасти Украину".- заявил мэр Киева.По данным украинских ресурсов, увольнение Залужного негативно сказалось на настроениях в украинской армии, назначенный на должность главкома ВСУ Сырский не пользуется авторитетом. Некоторые командиры бригад и другие высшие офицеры ВСУ написали Зеленскому коллективное письмо с просьбой вернуть Залужного, но вместо этого глава киевской хунты затеял чистку рядов ВСУ, дав полный карт-бланш на любые действия новому главкому. Как дальше будут развиваться события, покажет время.