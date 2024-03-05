Кличко раскритиковал решение Зеленского снять с должности главкома ВСУ Залужного, назвав это «большой ошибкой»

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Кличко раскритиковал решение Зеленского снять с должности главкома ВСУ Залужного, назвав это «большой ошибкой»

Решение снять с должности главкома ВСУ Залужного и назначить вместо него Сырского является "большой ошибкой" Зеленского. С таким заявлением выступил мэр Киева Виталий Кличко.

Столичный градоначальник в интервью итальянской газете La Repubblica раскритиковал решение Зеленского снять Залужного с должности главкома ВСУ. По его словам, это является "большой ошибкой", которую президент Украины должен немедленно объяснить. При этом Кличко уверяет, что снятие Залужного с должности шокировало "каждого украинца". Мэр Киева осудил "политические игры" и заявил, что вместо того, чтобы вносить смуту, президент должен был сплотить все силы вокруг себя и создать некое правительство "национального единства", призванное "спасти Украину".



Изгнание генерала Залужного было очень серьезной ошибкой. Теперь нам нужно правительство национального единства, чтобы перегруппироваться

- заявил мэр Киева.

По данным украинских ресурсов, увольнение Залужного негативно сказалось на настроениях в украинской армии, назначенный на должность главкома ВСУ Сырский не пользуется авторитетом. Некоторые командиры бригад и другие высшие офицеры ВСУ написали Зеленскому коллективное письмо с просьбой вернуть Залужного, но вместо этого глава киевской хунты затеял чистку рядов ВСУ, дав полный карт-бланш на любые действия новому главкому. Как дальше будут развиваться события, покажет время.
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    12 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +4
      Сегодня, 07:09
      « Как дальше будут развиваться события, покажет время» —

      ***
      — "Ваше время истекло" ...
      ***
      1. Чёрный Ранг пользователя
        Чёрный
        +1
        Сегодня, 07:14
        Большая ошибка - это само зачатие Педалика Кличко. Лучше бы его родители в этот день в кино сходили laughing
        1. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          0
          Сегодня, 08:39
          Большая ошибка - это само зачатие Педалика Кличко. Лучше бы его родители в этот день в кино сходили

          Ну так они и ходили... Это после фильма такое учудили...
          Президентом Украины
          Быть поверьте нелегко…
          Вот и станет президентом
          Супертяж В.В. Кличко…
          Он здоровая оглобля
          И ему всё нипочём –
          Даже если его стукнуть
          По башке вдруг кирпичом…
          Всё равно башка пустая
          От ударов, что не счесть…
          Для Кличко она нужна лишь,
          Чтобы пить и чтобы есть…
    2. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +2
      Сегодня, 07:14
      Теперь нам нужно правительство национального единства, чтобы перегруппироваться
      Ну, что же флаг в одно место, но вот только стоит при этом вспомнить одно из "крылатых выражений" того же Кличко - "А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать". Так как перегруппировываться будете если не "все смогут"?
      1. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        +1
        Сегодня, 07:34
        Цитата: rotmistr60
        Теперь нам нужно правительство национального единства, чтобы перегруппироваться
        Ну, что же флаг в одно место, но вот только стоит при этом вспомнить одно из "крылатых выражений" того же Кличко - "А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать". Так как перегруппировываться будете если не "все смогут"?

        За то все желающие могут встретиться с Бандерой. am
    3. Керенский Ранг пользователя
      Керенский
      +1
      Сегодня, 07:16
      Даже не пытаются обставляться:
      Изгнание генерала Залужного было очень серьезной ошибкой. Теперь нам нужно правительство национального единства,

      Которое возглавит... кто?
      1. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        0
        Сегодня, 07:24
        Цитата: Керенский
        Которое возглавит... кто?

        Судя по фото, на себя Виталик намекает. Хорошо ему рассуждать, стоя на Крещатике.
    4. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +1
      Сегодня, 07:26
      Кличко раскритиковал решение Зеленского снять с должности главкома ВСУ Залужного, назвав это «большой ошибкой»
      . Ну да, виноваты не только все....
      С другой стороны, Кличко не ходит в одежде/форме унисекс... тфу, унибой - аника воин, а это уже отличие, от всех остальных зелебобиков!
    5. антивирус Ранг пользователя
      антивирус
      0
      Сегодня, 07:35
      Метро из Киева снять и перенести в Краснодар, Красноярск и Новосибирске.
      Мосты - в волгоград и оренбург.
      Заводы - в иркутск и читу.
      Бандер- в магаданской обл.
      Кличко- в тикси.
    6. Ghost1 Ранг пользователя
      Ghost1
      0
      Сегодня, 07:59
      У Залуженного рейтинг выше и он пойдёт на выборы президента там? Эта тема ещё актуальна в сми или уже всё?
    7. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      0
      Сегодня, 08:19
      В темном сумраке головы Педалика, родилась гениальная мысль ...............
    8. убей фашиста Ранг пользователя
      убей фашиста
      0
      Сегодня, 08:22
      Наши будут продвигаться на фронте и голоса в защиту залужного будут только нарастать. Скорее бы эти сколопендры начали жрать друг друга.

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