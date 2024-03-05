«Считаете ли Вы, что Россия нападёт на Польшу?» - в Польше провели опрос общественного мнения

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«Считаете ли Вы, что Россия нападёт на Польшу?» - в Польше провели опрос общественного мнения

В Польше решили не останавливаться в искусственном раскручивании маховика русофобии и провели опрос, в котором выясняли мнение поляков о «возможном нападении России на Польшу».

В том, что Россия «непременно нападёт на Польшу», уверены 12 процентов опрошенных. Ещё около 36 процентов заявили, что «не исключают такой вероятности».

9 процентов поляков никак не поддаются русофобской истерии официальной Варшавы. Ровно столько ответили, что они не считают вероятным вооружённое нападение со стороны России. Ещё 32 процента опрошенных польских граждан считают, что вероятность нападения со стороны России есть, но она мала.

Таким образом, 48% опрошенных считают, что Россия «скорее нападёт, чем не нападёт», и 41% поляков полагают обратное. 11 процентов опрошенных отвечать однозначно на этот вопрос, который является явно провокационным, отказались.

Стоит отметить, что ровно 2 года назад – в марте 2022 года – 54 процента поляков в ходе аналогичного опроса заявляли, что боевые действия с территории Украины распространятся и на польскую территорию. В мае 2022 года, когда российские войска вышли из Киевской, Черниговской и Сумской областей, число поляков, считающих, что Россия «нападёт на Польшу», снизилось до 34%. И теперь, как пишет польская пресса, это число вновь стало расти.

Интересно, в Польше отдают себе отчёт в том, что Варшаве наконец стоит задуматься не о том, как бы повоевать с Россией, а о том, как выстраивать нормальные добрососедские отношения? Или эти мысли польское руководство, вытравив из себя по указке из Вашингтона, продолжает вытравливать из умов и рядовых граждан?
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    32 комментария
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    1. FoBoss_VM Ранг пользователя
      FoBoss_VM
      +4
      Сегодня, 07:05
      Да уж.... Основательно им там мозги промыли, как и хохлам. Качественно прям клининговые услуги предрставляют
      1. Чёрный Ранг пользователя
        Чёрный
        +1
        Сегодня, 07:08
        Поляк, помни!!! Совокупления со свиньями приводит к раку головного мозга! laughing
        1. LIONnvrsk Ранг пользователя
          LIONnvrsk
          +1
          Сегодня, 07:32
          И теперь, как пишет польская пресса, это число вновь стало расти.

          Цитата: Чёрный
          Совокупления со свиньями

          „Если все время человеку говорить, что он «свинья», то он действительно в конце концов захрюкает.“ М.Горький wink
          1. Lev_Russia Ранг пользователя
            Lev_Russia
            0
            Сегодня, 08:20
            Лучше бы задали вопрос - "Считаете ли вы, что России что-то нужно от Польши...??? Пшекам хотя бы мозги пришлось бы поднапрячь чтобы это "ЧТО-ТО" придумать... Я пытался, но так и не смог... Ну и судя по их опросу, 12% пшеков нуждаются в срочной госпитализации с debilizmom головного мозга, ну а 48% с легкой степенью kretinizma головного мозга... Пшеки, добро пожаловать в Кащенко!!! am
            1. carpenter Ранг пользователя
              carpenter
              0
              Сегодня, 10:17
              Цитата: Lev_Russia
              "Считаете ли вы, что России что-то нужно от Польши...???

              "Сталину нужна была Польша, способная гарантировать безопасность СССР, а Рузвельту и Черчиллю уже тогда — ещё до разгрома Третьего рейха — нужна была Германия, в перспективе вновь угрожающая Советскому Союзу."
              А получилось что и Германия и Польша опять, но уже вместе, угрожают России.
              Вогт и делай людям добро. Добро всегда превращается в зло, братушек тоже не забудем.
      2. Nexcom Ранг пользователя
        Nexcom
        +5
        Сегодня, 07:10
        Полякам и промывать ничего не надо было - они всю жизнь обиженные на Россию.
        Даже после ВОВ когда СССР им столько всего дал, восстановил и нового построил - тоже были недовольны, мало им было. Просто довелось с поляками работать и общаться в 2014 году - наслушался. Даже от "старых" поляков которые ещё помнили СССР и отношения с СССР. Хотя есть среди них и адекватные. Но их к сожалению немного....
    2. Mouse Ранг пользователя
      Mouse
      +1
      Сегодня, 07:05
      Боятся, значит уважают.... winked ожидание смерти, хуже самой смерти....
    3. Doccor18 Ранг пользователя
      Doccor18
      +2
      Сегодня, 07:07
      Считаете ли Вы, что Россия нападёт на Польшу?» - в Польше провели опрос общественного мнения

      Раскачивают электорат... Пацифизм теперь в Европе не в моде.
    4. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +3
      Сегодня, 07:17
      «Интересно, в Польше отдают себе отчёт в том, что Варшаве наконец стоит задуматься ?» —

      ***
      _͟Р͟͟͟͟͟͟͟а͟͟͟͟͟͟͟з͟͟͟͟͟͟͟д͟͟͟͟͟͟͟е͟͟͟͟͟͟͟л͟͟͟͟͟͟͟ы͟͟͟͟͟͟͟ ͟͟͟͟͟͟͟П͟͟͟͟͟͟͟о͟͟͟͟͟͟͟л͟͟͟͟͟͟͟ь͟͟͟͟͟͟͟ш͟͟͟͟͟͟͟и͟͟͟͟͟͟͟:͟͟͟͟͟͟͟
      — Первый раздел Речи Посполитой в 1772 году,
      — Второй раздел Речи Посполитой в 1793 году,
      —Третий раздел Речи Посполитой в 1795 году;
      — Венский конгресс 1815 года, иногда именующийся четвёртым разделом Польши;
      — Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом в 1939 году называют либо четвёртым, либо пятым разделом Польши...
      ***
      1. Zoldat_A Ранг пользователя
        Zoldat_A
        +1
        Сегодня, 07:40
        Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
        «Интересно, в Польше отдают себе отчёт в том, что Варшаве наконец стоит задуматься ?» —

        _͟Р͟͟͟͟͟͟͟а͟͟͟͟͟͟͟з͟͟͟͟͟͟͟д͟͟͟͟͟͟͟е͟͟͟͟͟͟͟л͟͟͟͟͟͟͟ы͟͟͟͟͟͟͟ ͟͟͟͟͟͟͟П͟͟͟͟͟͟͟о͟͟͟͟͟͟͟л͟͟͟͟͟͟͟ь͟͟͟͟͟͟͟ш͟͟͟͟͟͟͟и͟͟͟͟͟͟͟:͟͟͟͟͟͟͟

        В глубине души надеюсь, что очередного раздела Польши не будет. Потому что по результатам Третьей мировой, которая уже идёт, делить будет нечего. Для Польши 1945-го года с подарками от "оккупанта" - СССР, не будет. Для них, бегущих впереди Хозяина в этой войне, должна быть припасена только радиоактивная пустыня.
        Хватит из века в век добрыми быть. А внуки чтобы потом расхлёбывали.
        1. Aken Ранг пользователя
          Aken
          +1
          Сегодня, 08:37
          Существует версия, что по грядущему переделу Европы к возрождённой ГДР отойдут Силезия и Померания с Данцигом, к Белоруссии Сувалкинский коридор, а к Австрийской империи - Галиция и Краковия.
          1. Zoldat_A Ранг пользователя
            Zoldat_A
            0
            Сегодня, 10:01
            hi!
            Цитата: Aken
            Существует версия, что по грядущему переделу Европы к возрождённой ГДР отойдут Силезия и Померания с Данцигом, к Белоруссии Сувалкинский коридор, а к Австрийской империи - Галиция и Краковия.

            Версия имеет право быть, но, в случае серьёзного замеса, сомневаюсь, что перечисленные Вами территории западнее нашей и белорусской границы будут существовать как территория, пригодная для проживания и хозяйственной деятельности людей.

            Я не рвусь в ядерный Армагеддон. Просто даже если предположить невозможное и США совершенно в этом участия принимать не будут, без ядерного оружия не обойдётся - в Европе одного населения впятеро больше, чем у нас.
            1. Aken Ранг пользователя
              Aken
              0
              Сегодня, 10:13
              Нет, это не после серьёзного замеса. Наоборот, после полюбовного соглашения.
              По этому соглашению к Англии отходит северо-запад Германии - родовые земли английской королевской династии. А она, напомню, не Виндзорская (Это враньё из ПМВ) а Ганноверская.
              Зачем же Англии радиоактивная пустыня?
              Подозреваю, обсуждаемые пугалки - это приглашение к быстрейшему началу торга, пока мы не заняли весь левый берег Днепра.
              А подготовка к очередному Минску явно идёт. Мединский проговорился, что уже на низком старте.
    5. Tagan Ранг пользователя
      Tagan
      +2
      Сегодня, 07:19
      Вопрос сформирован неверно. Правильно было бы: "ответит ли Россия?"
    6. Grossvater Ранг пользователя
      Grossvater
      +2
      Сегодня, 07:19
      Цитата: FoBoss_VM
      Да уж.... Основательно им там мозги промыли, как и хохлам. Качественно прям клининговые услуги предрставляют

      Насчёт мозга...
      Про польского короля Понятовского.
      "Трудно излечить радикально мозг, поврежденный постоянными иллюзиями".
      Из письма действительного тайного советника Каспара Сальдерна Екатерине II.
    7. U-58 Ранг пользователя
      U-58
      +2
      Сегодня, 07:20
      Такие настроения в обществе искусственно подогреваются милитаристско настроенными кругами Польши и НАТО.
      Раздувание истерии и отвлкает массы от внутренних проблем и позволяет без особого сопротивления выделять военную помощь киевскому режиму.
      Разумеется, с прицелом на возможность будущего захвата Галиции. Типа, отодвинем угрозу нашей стране на Врсток.
      1. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        0
        Сегодня, 07:28
        Цитата: U-58
        Разумеется, с прицелом на возможность будущего захвата Галиции.

        Открыто не говорят, но на это надеются.
    8. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +1
      Сегодня, 07:23
      Хотят ли русские войны?
      Классический вопрос и ответ на него... для кого то однозначный, для других все как в тумане!
      В догонку... войны начинаются, зачастую, вопреки тому, что хотят народы/граждане страны... увы, таких фактов предостаточно.
      Очевидное, невероятное....
      Очевидно, что нападать на члена большого военного альянса, чревато серьёзными последствиями.
      Очевидно, что нападать на сильнейшую ядерную державу, самоубийство.
      Невероятное... да фиг её знает, кому и что в голову взбредет, больных на голову хватает везде и всюду!
    9. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 07:25
      48% опрошенных считают, что Россия «скорее нападёт, чем не нападёт», и 41% поляков полагают обратное
      Я бы даже сказал, что для современной Польши 48%, как-то маловато выглядит. И не исключено, что из этого количества некоторые думают, что на месте России за польские выкрутасы в отношении ее давно бы напали или хотя бы ударили по Жешуву.
    10. Сергей_Белый Ранг пользователя
      Сергей_Белый
      -1
      Сегодня, 07:30
      Да уж.... Основательно им там мозги промыли, как и хохлам. Качественно прям клининговые услуги предрставляют

      Так достаточно транслировать эфиры Соловьева. У него в каждом третьем эфире призывы захватить Польшу.
      Вы немцам покажите, что у нас транслируют по каналам тв, они очень удивятся, что оказывается Германия хочет Россию уничтожить.
      Пропаганда ненависти доводит до войны.
      Оружием бряцать не нужно. Оружие достают и применяют или не достают. А если ты достал пистолет и машишь им, то скорее всего с твоего бездыханного тела этот пистолет и заберут.
    11. Uprun Ранг пользователя
      Uprun
      +1
      Сегодня, 07:36
      Да пофиг что они там себе думают. Вон Албания на своей территории базу наты открыла из-за боязни нападения России? Где Албания и где Россия? Понятно, что вопрос албанский, но все таки.
    12. Правдодел Ранг пользователя
      Правдодел
      0
      Сегодня, 07:49
      «Считаете ли Вы, что Россия нападёт на Польшу?»

      Удивительно не то, что 48% считают, что Россия «скорее нападёт, чем не нападёт», а то, что не 100% так считают. Что-то меняется у гиены Европы...
      Когда 100% панов будут считать, что Россия не нападет на Польшу, тогда стоит ожидать нового похода Польши на Россию, т.к. по понятиям панов в этом случае Россия будет слаба и не способна к нападению, и наступает время поляков и возможность, наконец, решить вековечный вопрос с клятой московией, которая всю плешь проела великим панам. А после московии можно будет разобраться и с немыми, к которым тоже сильно не равнодушны паны. Остальных, за исключением мелкобритании, паны даже не берут в расчет.
    13. Kusja Ранг пользователя
      Kusja
      0
      Сегодня, 07:49
      зеленский как умалишенный летает по всему миру и убеждает руководителей стран в том, какие русские плохие. И летает без остановки, тупо повторяя круги. Международный мозгопромыватель #1.
    14. Goga_777 Ранг пользователя
      Goga_777
      0
      Сегодня, 07:52
      Если долго смотреть в бездну, то и бездна посмотрит на вас... Не лезьте с ненавистью к России и вас не тронут - на хрена вы нужны
    15. Шафран Ранг пользователя
      Шафран
      0
      Сегодня, 07:53
      После того, что все эти "бывшие партнёры" творят, а считай почти в открытую воюют с Россией, пусть, в случае чего, не удивляются. И фразу "а нас то за что" пусть сразу забудут. Много за что и с каждым днём стараются, чтобы было как можно больше "за что"
    16. Леха с Андроида. Ранг пользователя
      Леха с Андроида.
      0
      Сегодня, 07:54
      Скорее НАТО на Россию нападёт как на Югославию в свое время.
      Для этого НАТО к границе нашей страны и подошло.
      Сейчас на натовских учениях отрабатываются варианты нападения на наши западные рубежи.
      1. Виктор Сергеев Ранг пользователя
        Виктор Сергеев
        -2
        Сегодня, 08:15
        НАТО не нападет, если конечно Байден спросонья не нажмет кнопку, думая, что это слив у бачка туалета. 6000 ядерных боеголовок и хренова туча в запасе гарантирует ужас только отм мысли удара по России, собственно как и у нас от удара по США.
        1. Леха с Андроида. Ранг пользователя
          Леха с Андроида.
          +1
          Сегодня, 08:18
          Цитата: Виктор Сергеев
          НАТО не нападет, если конечно Байден спросонья не нажмет кнопку,

          НАТО нападёт...только на кнопку не Байден будет нажимать, а совсем другой человек за его спиной.
          Милошевич ,Каддафи тоже наивно думали что НАТО не нападёт...напали и убили этих людей разрушив государства этих руководителей.
          1. Виктор Сергеев Ранг пользователя
            Виктор Сергеев
            0
            Сегодня, 08:22
            Вы смешиваете в кучу все. НАТО и напало на Ливию с Югославией, что понимало: нет там нормальной армии и отдачи не будет. 6000 ядерных аргументов достаточно для поноса только от мысли напасть на Россию.У них уже и обычного вооружения нет, орказалось, что весь НАТО это фикция.
    17. Виктор Сергеев Ранг пользователя
      Виктор Сергеев
      0
      Сегодня, 08:13
      Ну что же, 48% это наверное нормальный процент для Польши. Главное, что процент снижается, разумных скоро станет больше. Но для власти печалька, страх дает возможность воровать на военных поставках.
    18. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      +1
      Сегодня, 08:18
      В Польше решили не останавливаться в искусственном раскручивании маховика русофобии и провели опрос, в котором выясняли мнение поляков о «возможном нападении России на Польшу».

      Долбят русский угрозой население Польши через СМИ, уже лет 10 -12,а потом спрашивают ,а не нападет ли Россия на Польшу .
      Идиоты
    19. Victal Ранг пользователя
      Victal
      0
      Сегодня, 08:43
      Польша опасности для России не представляет. Там русофобы, но не дураки. А вот в 404 полный комплект отмороженности

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