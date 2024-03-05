В Польше решили не останавливаться в искусственном раскручивании маховика русофобии и провели опрос, в котором выясняли мнение поляков о «возможном нападении России на Польшу».В том, что Россия «непременно нападёт на Польшу», уверены 12 процентов опрошенных. Ещё около 36 процентов заявили, что «не исключают такой вероятности».9 процентов поляков никак не поддаются русофобской истерии официальной Варшавы. Ровно столько ответили, что они не считают вероятным вооружённое нападение со стороны России. Ещё 32 процента опрошенных польских граждан считают, что вероятность нападения со стороны России есть, но она мала.Таким образом, 48% опрошенных считают, что Россия «скорее нападёт, чем не нападёт», и 41% поляков полагают обратное. 11 процентов опрошенных отвечать однозначно на этот вопрос, который является явно провокационным, отказались.Стоит отметить, что ровно 2 года назад – в марте 2022 года – 54 процента поляков в ходе аналогичного опроса заявляли, что боевые действия с территории Украины распространятся и на польскую территорию. В мае 2022 года, когда российские войска вышли из Киевской, Черниговской и Сумской областей, число поляков, считающих, что Россия «нападёт на Польшу», снизилось до 34%. И теперь, как пишет польская пресса, это число вновь стало расти.Интересно, в Польше отдают себе отчёт в том, что Варшаве наконец стоит задуматься не о том, как бы повоевать с Россией, а о том, как выстраивать нормальные добрососедские отношения? Или эти мысли польское руководство, вытравив из себя по указке из Вашингтона, продолжает вытравливать из умов и рядовых граждан?