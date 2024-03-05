Российские антидроновые ружья научили подавлять украинские беспилотники типа «Баба Яга»
Российские антидроновые ружья, используемые в зоне СВО, "научили" бороться с украинскими беспилотниками типа "Баба Яга". Об этом рассказали в компании "ЭЛИАРС".
Специалисты компании применили в своих изделиях специальные спиральные антенны, которые обладают рядом преимуществ по сравнению с классическими линейными. В частности, они создают целое облако помех, позволяющее более надежно подавлять беспилотники. Новые ружья глушат связь дронов "Баба Яга", несмотря на то, что данный дрон имеет несколько приемников сигнала, использует алгоритм псевдослучайной перестройки рабочей частоты и может использовать "режим самоспасения".
- приводит ТАСС слова специалиста компании.
"Бабой Ягой" называют целую линейку сельскохозяйственных дронов, используемых украинскими военными в качестве "бомбардировщиков" и способных нести большую полезную нагрузку из-за своих размеров. Поскольку глушить их очень трудно, российские военные используют против данных дронов стрелковое оружие и вполне себе успешно. После потерь большого количества беспилотников. ВСУ перешли на использование данных дронов в ночное время.
Информация