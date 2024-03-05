Российские антидроновые ружья научили подавлять украинские беспилотники типа «Баба Яга»

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Российские антидроновые ружья научили подавлять украинские беспилотники типа «Баба Яга»

Российские антидроновые ружья, используемые в зоне СВО, "научили" бороться с украинскими беспилотниками типа "Баба Яга". Об этом рассказали в компании "ЭЛИАРС".

Специалисты компании применили в своих изделиях специальные спиральные антенны, которые обладают рядом преимуществ по сравнению с классическими линейными. В частности, они создают целое облако помех, позволяющее более надежно подавлять беспилотники. Новые ружья глушат связь дронов "Баба Яга", несмотря на то, что данный дрон имеет несколько приемников сигнала, использует алгоритм псевдослучайной перестройки рабочей частоты и может использовать "режим самоспасения".



На самом деле подавить такой дрон - большая удача. Если мы уже примерно знаем, куда он летит, то просто ставим охранника с ружьем на объекте, и каждый раз, когда "Баба Яга" приближается, он ее заглушает. Она теряется, перелетает на 100 м дальше. Восстанавливает связь, снова прилетает, он снова ее глушит

- приводит ТАСС слова специалиста компании.

"Бабой Ягой" называют целую линейку сельскохозяйственных дронов, используемых украинскими военными в качестве "бомбардировщиков" и способных нести большую полезную нагрузку из-за своих размеров. Поскольку глушить их очень трудно, российские военные используют против данных дронов стрелковое оружие и вполне себе успешно. После потерь большого количества беспилотников. ВСУ перешли на использование данных дронов в ночное время.
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    16 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +4
      Сегодня, 07:32
      «Когда "Баба Яга" приближается, он её заглушает. Она теряется, перелетает на 100 м дальше» —

      ***
      — "Кыш,нечисть!" ...
      ***
    2. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      +4
      Сегодня, 07:35
      "А Баба-Яга против!" Не фиг было русским персонажем свои дроны называть.
    3. Mouse Ранг пользователя
      Mouse
      +1
      Сегодня, 07:35
      .......... am ...............
    4. Сергей_Белый Ранг пользователя
      Сергей_Белый
      +2
      Сегодня, 07:43
      У меня один закономерный вопрос: Когда начнут применять дроны против дронов.
      Ведь достаточно сбить один винт и дрон с 4 винтами не боеспособен.
      Где-то год назад появлялись статьи на ВО, что дрон атаковал дрон. За это время дронов стало больше, а статей больше не было.
      Понимаю, что там мавик был против мавека. fpv дроны шустрые, но их камеры смотрят вниз и противника сверху они не видят в принципе.
      Пора создавать дронно-истребительные войска.

      И еще вариант, строить относительно небольшие аэростаты на радиоуправлении.
      Насколько я понимаю, грузоподъемность у них гораздо выше дронов, забираются они выше.
      1. Nastia Makarova Ранг пользователя
        Nastia Makarova
        0
        Сегодня, 07:58
        главное научиться их в воздухе определять а чем сбить второе
      2. частное лицо Ранг пользователя
        частное лицо
        0
        Сегодня, 08:01
        У меня один закономерный вопрос: Когда начнут применять дроны против дронов.

        Если бы ещё знать когда , откуда и в каком направлении полетит дрон всук а так надо держать постоянно в небе с десяток дронов. И это на всех участках фронта.
        1. Christophe_Nicolas Ранг пользователя
          Christophe_Nicolas
          0
          Сегодня, 10:15
          https://www.youtube.com/watch?v=EQMsvEM-45g
      3. Я свой Ранг пользователя
        Я свой
        +1
        Сегодня, 08:23
        Незнаю. Я регулярно вижу ролики где один дрон сбивает другой. Иногда идут на таран, но в основном один другой с высоты атакует сбивая лопасть. Но это всегда случайная не целенаправленная встреча
        1. Trapp1st Ранг пользователя
          Trapp1st
          +1
          Сегодня, 09:31
          Я регулярно вижу ролики где один дрон сбивает другой.
          Это скорей удача, на сколько может быть удача потерять птичку дороже полумиллиона которую еще достать проблематично.
      4. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        +1
        Сегодня, 08:36
        Цитата: Сергей_Белый
        их камеры смотрят вниз и противника сверху они не видят в принципе

        По-моему, оптика там вращающаяся
    5. Север35 Ранг пользователя
      Север35
      0
      Сегодня, 07:58
      А что такое сверху у дрона на фото? Плоский прямоугольник, антенна старлинк?
      1. Trapp1st Ранг пользователя
        Trapp1st
        0
        Сегодня, 09:35
        Плоский прямоугольник, антенна старлинк?
        Похоже на то, такой только кинетическим ударом можно сбить, пока ни какие РЭБ в принципе не помогают от Starlink.
    6. Дмитрий22 Ранг пользователя
      Дмитрий22
      0
      Сегодня, 08:19
      Есть концептуальная мысль: берём пулю из неодимового магнита и выстреливаем сквозь катушку индуктивности, по идее получаем мощный ЭМИ простыми средствами. Вопрос к специалистам - можно ли его преобразовать и направить в нужную сторону для повреждения электроники вражьего объекта?
    7. Vita VKO Ранг пользователя
      Vita VKO
      +1
      Сегодня, 08:21
      До чего техника дошла what
      Наши люди лёгких путей не ищут. Старые картечницы и ЗПУ-2 с акустическим пеленгатором это не для нас.
    8. yurchen Ранг пользователя
      yurchen
      0
      Сегодня, 08:26
      Я тоже считаю, что с бабой Ягой эффективнее бороться сверху, ударный дрон со сбросами может на неё сверху сбросить или сетку или путанку какую нибудь. А найти дрон легко особенно в артиллерии, выстрелил и вот они летят работай.
    9. LeutnantTom Ранг пользователя
      LeutnantTom
      -1
      Сегодня, 09:53
      Есть также сети безопасности, по которым можно стрелять по дронам.
      Возможно дополнительная опция.
      Кремль снова перевернул красный карандаш?
      Вчера вечером украинские беспилотные катера атаковали российский сторожевой корабль проекта 22160 "Сергей Котов" в районе Керченского пролива.
      Корабль вооружен двумя противодиверсионными гранатометными комплексами, артиллерийским орудием и двумя зенитными комплексами. Экипаж – 60 человек.
      Судя по всему, корабль был уничтожен.
      Шойгу снова может сыграть в подводную лодку!

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