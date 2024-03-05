Японский инженер: Если возвращать старые реакторы японских АЭС к эксплуатации, то риски аварий только возрастут
Японские эксперты, бившие тревогу относительно опасности работы объектов атомной энергетики после катастрофы на АЭС «Фукусима», теперь бьют тревогу по другому поводу. В японской прессе пишут о том, что после остановки 54 реакторов на атомных электростанциях по всей стране растёт число атомщиков, лишённых практического опыта.
Обозреватель Цунетака Сато в издании Asahi пишет, что от 33 до 58 процентов операторов в семи энергокомпаниях Японии не получают должного опыта по эксплуатации реакторов АЭС.
Из статьи:
Издание заостряет внимание на этой проблеме в связи с тем, что премьер страны Фумио Кисида готовится ввести в эксплуатацию до 28 атомных реакторов к 2030 году ввиду осложнения ситуация в энергетическом секторе. В правительстве Японии дают понять, что без атомной энергетики японская экономика испытывает значительные трудности особенно с учётом дорогого ископаемого топлива.
Бывший инженер компании Toshiba Масати Гото, участвовавший в проектировании реакторов для АЭС, говорит о том, что за 13 лет отсутствия эксплуатации многие реакторы японских атомных электростанций пришли в состояние техническое негодности. По его словам, если сейчас запустить старые реакторы, то неопытные сотрудники компаний, занятых в сфере ядерной энергетики, вряд ли смогут настроить их работу должным образом да ещё и в полном соответствии с нормами безопасности.
Гото:
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