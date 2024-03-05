Японский инженер: Если возвращать старые реакторы японских АЭС к эксплуатации, то риски аварий только возрастут

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Японский инженер: Если возвращать старые реакторы японских АЭС к эксплуатации, то риски аварий только возрастут

Японские эксперты, бившие тревогу относительно опасности работы объектов атомной энергетики после катастрофы на АЭС «Фукусима», теперь бьют тревогу по другому поводу. В японской прессе пишут о том, что после остановки 54 реакторов на атомных электростанциях по всей стране растёт число атомщиков, лишённых практического опыта.

Обозреватель Цунетака Сато в издании Asahi пишет, что от 33 до 58 процентов операторов в семи энергокомпаниях Японии не получают должного опыта по эксплуатации реакторов АЭС.



Из статьи:

Не приходится говорить и о том, что у них есть опыт по предотвращению аварийных ситуаций на станциях.

Издание заостряет внимание на этой проблеме в связи с тем, что премьер страны Фумио Кисида готовится ввести в эксплуатацию до 28 атомных реакторов к 2030 году ввиду осложнения ситуация в энергетическом секторе. В правительстве Японии дают понять, что без атомной энергетики японская экономика испытывает значительные трудности особенно с учётом дорогого ископаемого топлива.

Бывший инженер компании Toshiba Масати Гото, участвовавший в проектировании реакторов для АЭС, говорит о том, что за 13 лет отсутствия эксплуатации многие реакторы японских атомных электростанций пришли в состояние техническое негодности. По его словам, если сейчас запустить старые реакторы, то неопытные сотрудники компаний, занятых в сфере ядерной энергетики, вряд ли смогут настроить их работу должным образом да ещё и в полном соответствии с нормами безопасности.

Гото:

Это значит, что риски аварии только возрастут.
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    12 комментариев
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    1. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      +2
      Сегодня, 08:01
      За что боролись, на то и напоролись. Пусть вам верный друг США помогает.
    2. Mouse Ранг пользователя
      Mouse
      0
      Сегодня, 08:04
      Если бы не под боком были, то и болт на них..... та же "роза ветров".....
    3. андрей мартов Ранг пользователя
      андрей мартов
      -1
      Сегодня, 08:04
      Держу пари ,что харакирщики таки запустят свои б/у реакторы,ибо дух авантюризьму у них весьма высок. . . winked
      1. Сибирь55 Ранг пользователя
        Сибирь55
        +1
        Сегодня, 08:11
        Какой там дух? Всё это самурайство - бред сивой кобылы. У них духу хватает только на вылизывание зада тем, кто единственные в мире применил ЯО. При чём по самим вылизывальщикам
      2. Aken Ранг пользователя
        Aken
        0
        Сегодня, 08:31
        Самурай нынче не тот.
        Раньше они кланялись из вежливости, теперь из подобострастия.
        Ничего они сами не сделают без дозволения амерского посольства.
    4. evgen1221 Ранг пользователя
      evgen1221
      0
      Сегодня, 08:05
      Вот пускай любимые штаты отгружают вам электричество танкерами.
    5. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      0
      Сегодня, 08:14
      Покупайте газ у США ,именно этого американцы добиваются . И молчите в тряпочку ,газ то хоть дорогой ,но демократический
    6. Виктор Сергеев Ранг пользователя
      Виктор Сергеев
      0
      Сегодня, 08:16
      Как бы отбуксировать Японию ближе к США?
      1. Сергей_К Ранг пользователя
        Сергей_К
        0
        Сегодня, 08:27
        Проще "утопить"...
    7. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 08:51
      А как же восполняемая энергия от ветряков и силы моря?
    8. seamen2 Ранг пользователя
      seamen2
      0
      Сегодня, 09:08
      Если эти..устроят себе локальный ядерный апокалипсис, никто в мире не пожалеет о них.
    9. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 09:10
      Это значит, что риски аварии только возрастут.
      Сразу вспомнился В.С. Черномырдин: "Никогда такого не было, и вот опять". А японцам, которые совсем недалеко живут от российского ДВ (по географическим меркам) хочется ответить еще одной цитатой Черномырдина: "У кого руки чешутся? У кого чешутся — чешите в другом месте".

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