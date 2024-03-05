Японский инженер: Если возвращать старые реакторы японских АЭС к эксплуатации, то риски аварий только возрастут

Не приходится говорить и о том, что у них есть опыт по предотвращению аварийных ситуаций на станциях.

Это значит, что риски аварии только возрастут.

Японские эксперты, бившие тревогу относительно опасности работы объектов атомной энергетики после катастрофы на АЭС «Фукусима», теперь бьют тревогу по другому поводу. В японской прессе пишут о том, что после остановки 54 реакторов на атомных электростанциях по всей стране растёт число атомщиков, лишённых практического опыта.Обозреватель Цунетака Сато в издании Asahi пишет, что от 33 до 58 процентов операторов в семи энергокомпаниях Японии не получают должного опыта по эксплуатации реакторов АЭС.Из статьи:Издание заостряет внимание на этой проблеме в связи с тем, что премьер страны Фумио Кисида готовится ввести в эксплуатацию до 28 атомных реакторов к 2030 году ввиду осложнения ситуация в энергетическом секторе. В правительстве Японии дают понять, что без атомной энергетики японская экономика испытывает значительные трудности особенно с учётом дорогого ископаемого топлива.Бывший инженер компании Toshiba Масати Гото, участвовавший в проектировании реакторов для АЭС, говорит о том, что за 13 лет отсутствия эксплуатации многие реакторы японских атомных электростанций пришли в состояние техническое негодности. По его словам, если сейчас запустить старые реакторы, то неопытные сотрудники компаний, занятых в сфере ядерной энергетики, вряд ли смогут настроить их работу должным образом да ещё и в полном соответствии с нормами безопасности.Гото: