Член Госсовета Франции: Украине, возводящей памятники Бандере и сжигающей книги Пушкина, не место в ЕС
Далеко не все политики и общественные деятели в Европе поддерживают внутреннюю политику нынешних украинских властей направленную на героизацию нацистов и борьбу со всем русским.
По словам французского политика, правозащитника и юриста Арно Кларсфельда, который также является членом Государственного совета Франции, пока на Украине почитают нациста Степана Бандеру и уничтожают произведения русской литературы ей не место в составе Евросоюза.
- отметил Кларсфельд.
Арно Кларсфельд уже давно ведёт активную правозащитную деятельность во Франции. Он награждён французским орденом «За заслуги». С 2010 года он член Государственного совета Франции, являющегося высшей судебной инстанцией по административным делам.
Родители Арно Серж и Беата Кларсфельд также известные в стране люди, которых знают по их борьбе за разоблачение нацистских преступников после Второй мировой войны и исследования репрессий на евреев во Франции в те годы.
Что касается Украины, то там полным ходом идет русофобская политика, направленная на искоренение всего, что напоминает прошлое страны вместе с Россией, включая переименование населённых пунктов и улиц.
Для справки: Степан Бандера - пособник гитлеровских нацистов, один из руководителей УПА (террористическая организация, запрещенная в РФ).
- Википедия/Василечко
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