Член Госсовета Франции: Украине, возводящей памятники Бандере и сжигающей книги Пушкина, не место в ЕС

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Член Госсовета Франции: Украине, возводящей памятники Бандере и сжигающей книги Пушкина, не место в ЕС

Далеко не все политики и общественные деятели в Европе поддерживают внутреннюю политику нынешних украинских властей направленную на героизацию нацистов и борьбу со всем русским.

По словам французского политика, правозащитника и юриста Арно Кларсфельда, который также является членом Государственного совета Франции, пока на Украине почитают нациста Степана Бандеру и уничтожают произведения русской литературы ей не место в составе Евросоюза.



Украина ставит памятники Бандере и сжигает книги Пушкина, Достоевского, Толстого. Такой Украине не место в Европейском союзе

- отметил Кларсфельд.

Арно Кларсфельд уже давно ведёт активную правозащитную деятельность во Франции. Он награждён французским орденом «За заслуги». С 2010 года он член Государственного совета Франции, являющегося высшей судебной инстанцией по административным делам.

Родители Арно Серж и Беата Кларсфельд также известные в стране люди, которых знают по их борьбе за разоблачение нацистских преступников после Второй мировой войны и исследования репрессий на евреев во Франции в те годы.

Что касается Украины, то там полным ходом идет русофобская политика, направленная на искоренение всего, что напоминает прошлое страны вместе с Россией, включая переименование населённых пунктов и улиц.

Для справки: Степан Бандера - пособник гитлеровских нацистов, один из руководителей УПА (террористическая организация, запрещенная в РФ).
  • Википедия/Василечко
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11 комментариев
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  1. ВАМ Ранг пользователя
    ВАМ
    +1
    Сегодня, 08:44
    Жалко что таких там не много.
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +5
      Сегодня, 08:47
      Огромной сектой стала Украина,
      Бандеры дух сегодня в ней живет
      В умах людей сидит слепая вера,
      Что он придет – порядок наведет…
      Евреев, москалей и инородцев
      Изгонит он с украинской земли,
      Всех кто не верит в Стёпку чудотворца,
      Сжечь как в Одессе ватников сожгли!!!
      Но не придет Бандера – не надейтесь…
      Ему в Аду гореть теперь всегда…
      Вы о себе небратья беспокойтесь –
      Бандере нет, а Украине да!!!
      am am am am am am
    2. Ропот 55 Ранг пользователя
      Ропот 55
      +3
      Сегодня, 08:47
      ВАМ hi, этим галлам верить, вон у них все по пять раз на дню переобуваются, так что к вечеру этот же персонаж заявит что Украина "желанный член" и Е. С. и НАТО и лиги сексуальных реформ.
      1. ВАМ Ранг пользователя
        ВАМ
        +2
        Сегодня, 08:51
        Возможно и так? Людей с убеждениями там не много, так всё построено, что человек должен только жрать, испражняться, скупать всё в магазинах и как бычок на верёвочке идти куда его поведут. С другими там борьба. hi
        1. Ропот 55 Ранг пользователя
          Ропот 55
          +2
          Сегодня, 08:54
          ВАМ, капитализм помноженный на демократию, принцип прост убить все возвышенное и благородное, оставить набор низменных инстинктов и потребностей.
    3. knn54 Ранг пользователя
      knn54
      +2
      Сегодня, 09:09
      Там все такие-не Бандера,так Гитлер или и Муссолини.
  2. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    +2
    Сегодня, 08:51
    Украина ставит памятники Бандере и сжигает книги Пушкина, Достоевского, Толстого. Такой Украине не место в Европейском союзе
    . Гейропейских полиптикум все устраивает, они сами такое растили, оно и выросло...
    Оптимально, вымести всю нечисть с нашей земли окончательно и навсегда. Вернуть хозяевам, пускай сами кушают, то, что наварили.
  3. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +3
    Сегодня, 08:52
    пока на Украине почитают нациста Степана Бандеру и уничтожают произведения русской литературы ей не место в составе Евросоюза
    Это стоит втолковать Боррелю с Урсулой, да и Макрону с остальными не мешало бы. Но чиновники ЕС наоборот поддерживают все действия киевской власти, в т.ч. по отношению к русскому языку, литературе и памятникам. Если в самом ЕС многие страны идут по пути запрета русской культуры и сноса советских памятников, то что уж говорить о бандеровском режиме. Да и к неофашистам в ЕС свое отношение.
    1. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      0
      Сегодня, 09:46
      Цитата: rotmistr60
      Это стоит втолковать Боррелю с Урсулой, да и Макрону с остальными не мешало бы.

      Да этим "дрангнахоставцам" уже ничего не втолковать, они родились с генами фашизма.
  4. Пленник Ранг пользователя
    Пленник
    +1
    Сегодня, 09:18
    Умным и честным в еССах дорога к власти заказана. А лакеям и их хозяевам из Матрасии не важно, что там бандерва творит. Чем больше крови, тем для этих упырей лучше.
  5. cpls22 Ранг пользователя
    cpls22
    0
    Сегодня, 09:30
    Сначала показалось, что памятник Ленину. Хотя чему удивляться ? Жанр монументальной пропаганды диктует свои правила. Забавно другое - при всех заявлениях, что они строят новое, налицо ровно обратное - они внешне копируют недавнюю историю. Т.е. хотят быть не отдельно от России, а вместо неё. Типичный "эдипов" комплекс.

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