«Глобальный удар и массированная атака»: Минобороны рассказало о вероятном сценарии нападения на Россию
Возможное нападение на Россию начнется с глобального удара, за которым последуют массированные ракетные и авиационные удары. Такой сценарий гипотетического нападения рассматривают российские военные.
Потенциальный противник, а на сегодняшний день это коллективный Запад, возглавляемый США, может начать против России военную операцию, которая может быть как морской, так и наземной, но с обязательной воздушной составляющей. При любом варианте начнется она с одного глобального удара, призванного нанести максимальный урон, затем последуют массированные ракетные удары при поддержке авиации.
В ходе вторжения противник будет использовать своеобразные объединенные оперативные формирования (ООФ), представляющие собой высокомобильные группировки войск, способные действовать в любой сфере, включая наземную, морскую, воздушную, космическую и информационную.
- говорится в статье журнала "Военная мысль".
Перед началом операции активизируется разведка противника, будут проведены провокации, информационные и другие атаки. Основную роль в отражении нападения на первом этапе будет играть авиация, поэтому необходимо принять меры к обеспечению ВКС РФ новыми технологиями.
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