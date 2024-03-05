«Глобальный удар и массированная атака»: Минобороны рассказало о вероятном сценарии нападения на Россию

55
«Глобальный удар и массированная атака»: Минобороны рассказало о вероятном сценарии нападения на Россию

Возможное нападение на Россию начнется с глобального удара, за которым последуют массированные ракетные и авиационные удары. Такой сценарий гипотетического нападения рассматривают российские военные.

Потенциальный противник, а на сегодняшний день это коллективный Запад, возглавляемый США, может начать против России военную операцию, которая может быть как морской, так и наземной, но с обязательной воздушной составляющей. При любом варианте начнется она с одного глобального удара, призванного нанести максимальный урон, затем последуют массированные ракетные удары при поддержке авиации.



В ходе вторжения противник будет использовать своеобразные объединенные оперативные формирования (ООФ), представляющие собой высокомобильные группировки войск, способные действовать в любой сфере, включая наземную, морскую, воздушную, космическую и информационную.

Наиболее ожидаемыми формами применения ООФ являются воздушно-наземные (морские) операции. При этом начинаться они будут с воздушных наступательных операций, состоящих из быстрого (мгновенного) глобального удара и нескольких массированных ракетно-авиационных ударов

- говорится в статье журнала "Военная мысль".

Перед началом операции активизируется разведка противника, будут проведены провокации, информационные и другие атаки. Основную роль в отражении нападения на первом этапе будет играть авиация, поэтому необходимо принять меры к обеспечению ВКС РФ новыми технологиями.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    Новости Дзен Телеграм
    55 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. Ропот 55 Ранг пользователя
      Ропот 55
      +14
      Сегодня, 08:05
      И при этих ударах никто не будет щадить объекты гражданской инфраструктуры, больницы админ здания и прочие, то есть будет тотальное уничтожение всего что обеспечивает жизнь простого населения, а если выгорит потом возьмуться и за само население, у них "хорошие" учителя в лице нацистов Германии.
      1. Гардамир Ранг пользователя
        Гардамир
        +4
        Сегодня, 08:11
        Они и без нацистов умеют. В 1854 английский корвет разбомбил город Кола(Мурманская обл.)
      2. Федор Соколов Ранг пользователя
        Федор Соколов
        +2
        Сегодня, 08:13
        Естественно! Для них "Красных линий" несуществует, наше политическое руководство их чертит, а исконно вражеский запад легко их перепрыгивает, приближая в конечном итоге открытую войну с Россией, да собственно они уже её ведут, наши ДРЛО над азовским морем не украинцы сбили.
      3. Silver99 Ранг пользователя
        Silver99
        +1
        Сегодня, 08:19
        Хватит пугать страшилками "массированный" удар по России, а что России нечем ответить ? Ярсы способны уничтожить полностью любой континент, АПЛ четвертого поколения несут тысячи мегатон на борту с разделяющимися боеголовками, кто там будет еще шевелиться после их и вести войну по спортивному принципу вряд ли кто-то будет, конечно только удар из всего что есть и нам желательно на опережение. Или МИД России надеется отделаться озабоченностью в случае нападения ? Я хорошо помню слова "1941 год не повторится....." Кстати если кому интересно, то предвестником третьей мировой будут не учения у границ, а выведение из строя орбитальной космической группировки, это первоочередная задача ослепить позиционирование ракетных войск.
        1. g_ae Ранг пользователя
          g_ae
          +9
          Сегодня, 08:31
          Для ответа воля нужна и решимость. А пока только отодвигание "красных линий" убеждает противника в безнаказанности. Как-то Дмитрий Анатольевич пока не очень убедителен. Тут Черноморский флот в заднице по самые помидоры, и ничего адмиралы делать не хотят. Или не могут. Хуситов в командиры ЧФ!
          1. Голландец Михель Ранг пользователя
            Голландец Михель
            +2
            Сегодня, 08:47
            Цитата: g_ae
            Как-то Дмитрий Анатольевич пока не очень убедителен.
            Он только языком болтает а любимом им Интернете wink
            1. Aleksandr21 Ранг пользователя
              Aleksandr21
              0
              Сегодня, 09:00
              Цитата: Голландец Михель
              Он только языком болтает а любимом им Интернете


              Какой может быть спрос с Дмитрия Анатольевича ? Если бы у него были реальные рычаги воздействия на нынешнюю ситуацию то тогда бы можно было спросить, а так…. есть 3 фигуры которые могут повлиять на театр военных действий: 1) Президент – ВВП 2) Министр обороны – Шойгу 3) Начальник Генерального Штаба – Герасимов, вот с них и надо спрашивать за ход СВО, и наших красных линиях по отношению к Западу… жаль только общаться с населением они особо не спешат, у ВВП все прямые линии и пресс-конференции только с подготовленными вопросами и нужными людьми, Шойгу и Герасимов пресс-конференции журналистам не дают…. что называется додумывайте, догадывайтесь сами о вопросах связанных с СВО.
        2. БИАБИА Ранг пользователя
          БИАБИА
          0
          Сегодня, 08:43
          Для начала надо провести ядерные испытания, наплевав на все договоренности. Например по Змеиному. Чтобы он в море стёк. Это остудит многие горячие головы, без жертв и глобальных последствий. Можно, конечно, и по Новой Земле, но это далековато, не до всех дойдет смысл...
        3. ergh081 Ранг пользователя
          ergh081
          0
          Сегодня, 10:24
          Всё правильно, всё это есть. И АПЛ и стратеги и ЯРСы летают иногда. Но, для чего это всё? Бомбить полигон Кура на Камчатке? Что происходит: враг топит наши корабли, сбивает наши самолёты, разрушает наши мосты, поставляет все виды вооружения и разведданных своей пехоте на земле, кормит и снабжает всё нацистское псевдогосударство. Мы же врагу не наносим никакого ущерба, за исключением погибших военных на территории б/Украины. Надо признать, что наш Президент занимается умиротворением врага. Эти лёгкие намёки на то, что у нас есть уже давно не вызывают у врага никаких эмоций, и ничего из этого хорошего не выйдет. Русский народ и русская армия, конечно, всё выдержат. Вопрос - какой ценой? Для начала Хуснуллина надо не в Авдеевку отправлять, а на Новую Землю для строительства копии Рамштайна или/и Жешува в натурную величину (можно Вашингтона обязательно с капитолием) и провести ряд испытаний боеприпасов различных калибров, снять показательное кино со всех ракурсов и из космоса, с переводом на все языки нашего противника, направить в их конгрессы, советы и др. коллегиальные органы, распространить всё это в интернете,можно ещё раз пригласить Такера. Изменить стратегию применения ЯО, отозвать наши дипмиссии из ст
        4. ergh081 Ранг пользователя
          ergh081
          0
          Сегодня, 10:34
          Не дают мысль завершить. Так вот: "Изменить стратегию применения ЯО, отозвать наши дипмиссии из стран-противников (по сути - это заложники), приступить к строительству защитных сооружений, проводить мероприятия по защите от ОМП с населением, обеспечить всех СИЗ и т.д.. Надо готовится к ракетно-ядерной войне не на словах, а на деле. Опять же, прямо предупредить наши дружественные страны
          о том, что их рынки сбыта могут накрыться (пусть тоже думают).Нужно серьёзно вложиться в этом направлении. И тогда возможно они что-то поймут. А не поймут -снять белые перчатки и жахнуть куда надо. Мы предупреждали
      4. Пузотер Ранг пользователя
        Пузотер
        0
        Сегодня, 08:28
        Авторы нацизма - англичане. А вообще то все они там "англо-саксы"
      5. neri73-r Ранг пользователя
        neri73-r
        0
        Сегодня, 10:02
        Цитата: Ропот 55
        у них "хорошие" учителя в лице нацистов Германии.

        Нацисты Германии, как раз хорошие ученики англосаксов, а не учителя!
    2. ivselim Ранг пользователя
      ivselim
      +5
      Сегодня, 08:07
      Дай Бог такому не случиться.
    3. yuliatreb Ранг пользователя
      yuliatreb
      +4
      Сегодня, 08:09
      Конечно если сидеть и наблюдать, за всем этим кипишем, который будет творится при осуществлении такого масштабного мероприятия, то конечно так и будет, но.......
      1. Копчёный Ранг пользователя
        Копчёный
        -1
        Сегодня, 08:28
        Ну раньше да, "триада" всё равно сказала бы своё слово, но вот как сейчас не знаю. Где по лесам катаются наземные комплексы, могут ждать дроны. Бог его знает чего там в лесах ждёт, широка Россия-мать. Где базируются подводные ракетоносцы, тоже сюрпризы с воды и из под воды могут быть. Воздушные ракетоносцы, ну опять те же дроны, которые уже долетали. ИМХО тут на первый план выходит агентура противника, которую нужно готовить в период подготовки и на сам угрожаемый период. Прям советскими фильмам дыхнуло про шпионов вокруг наших объектов. Люблю ретро, тем более всегда актуальное.
        1. Сибирь55 Ранг пользователя
          Сибирь55
          0
          Сегодня, 08:34
          Всё вами перечисленое так же касается и триад других стран. Не?
          Ну и качество этих импортных триад наводит на сомнения о их заложеных возможностях hi
          1. Копчёный Ранг пользователя
            Копчёный
            -1
            Сегодня, 08:36
            У США к примеру хватает смертников из вассалов обученных кидать старые добрые ядрёные бомбы с самолётов. Программа постоянная с бородатого года. Как сейчас насыщают небо целями продавливая ПВО мы уже видим в зоне СВО.
            1. Сибирь55 Ранг пользователя
              Сибирь55
              0
              Сегодня, 08:39
              Вот именно; видим и насыщаем. И ответка не по вассалам полетит.
    4. Леха с Андроида. Ранг пользователя
      Леха с Андроида.
      +4
      Сегодня, 08:11
      Доигрались с западными партнёрами в добрую волю...теперь они у наших границ планы строят как нас получше уничтожить.
      1. Ропот 55 Ранг пользователя
        Ропот 55
        +2
        Сегодня, 08:21
        Лёха с Андроида hi, они всегда у наших границ стояли, что при Руси, что при Р. И., что при СССР. Им само существование нашего государства кость в горле и не успокоятся они НИКОГДА.
    5. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      +1
      Сегодня, 08:12
      При глобальной атаке ,противник должен быть на 200% уверен что достиг цели и не получит в ответ . Иначе весь план фуфло.
      Такая атака может привести к концу мира
      1. Шафран Ранг пользователя
        Шафран
        -1
        Сегодня, 08:25
        Всё это при условии, что Россия на эту войну не выйдет
    6. жучок120560 Ранг пользователя
      жучок120560
      +1
      Сегодня, 08:12
      " Основную роль в отражении нападения на первом этапе будет играть авиация, поэтому необходимо принять меры к обеспечению ВКС РФ новыми технологиями."
      А должны ответить РВСН.
      1. Владимир80 Ранг пользователя
        Владимир80
        +1
        Сегодня, 08:21
        должны ответить РВСН

        Думаю нашим марионеткам такого не разрешено... Только "красные линии" и грозный Дмитрий в телеграме
        1. Essex62 Ранг пользователя
          Essex62
          +1
          Сегодня, 08:47
          Ну если их убивать будут они о "партнёрстве" враз забудут. Придется "крайнее средство"применять. Возможности отразить удар конвенционалкой в башнях знают прекрасно. Почти нулевые. Ну а если не смогут России хана. На дворе 21век и преимущество в технологиях сыграет решающую роль. Штыковыми атаками ополчения не отмахаешься.
          1. Владимир80 Ранг пользователя
            Владимир80
            0
            Сегодня, 09:21
            если их убивать будут они о "партнёрстве" враз забудут.

            ну да, но где гарантии что перед началом такого "глобального удара" главные наши болтуны не улетят в сопредельные страны?
    7. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      +15
      Сегодня, 08:13
      Извините за оф-топ. Сегодня день смерти И.В. Сталина. Вспомните о нем, люди. И подумайте о том, что при нем такого безобразия бы не было.
      1. Лешак Ранг пользователя
        Лешак
        +2
        Сегодня, 08:31
        И.В. Сталин бесспорно великая личность в мировой истории, но утверждение что при нём такого не было... Было всякое и война с Финляндией которая окончилась не тем чего ждали, была вера в пакт о ненападении с Германией. Ошибки у отца народов тоже были.
        1. иван2022 Ранг пользователя
          иван2022
          0
          Сегодня, 09:02
          Цитата: Лешак
          И.В. Сталин бесспорно великая личность в мировой истории, но утверждение что при нём такого не было... Было всякое и война с Финляндией которая окончилась не тем чего ждали, была вера в пакт о ненападении с Германией. Ошибки у отца народов тоже были.

          Не Вам судить о его ошибках. У Наполеона и Гитлера война тоже закончилась "не тем". У США во Вьетнаме и раньше-в Корее.... А у кого она заканчивается "тем"?

          А насчёт того, кому Сталин верил-Вы что, под кроватью у него сидели и мысли вслух подслушали?

          Хе. хе.... есть такое у наших соотечественников... Минуту поговорят и уже заявляют :" А я знаю, что ты думаешь"....и лепят ахинею.... . Когда два раза Ельцина признали Президентом, тоже небось все наперёд знали? После того, что наворочали в своей собственной стране--сидеть и сопеть тихо и помалкивать..пока по бошкам не получили... Детей лучше рожайте.... Если конечно теперь в этом вообще есть смысл... . "
          .
        2. БЭТ-МЕНТ Ранг пользователя
          БЭТ-МЕНТ
          +1
          Сегодня, 09:16
          Сталин в пакт не верил, это исторический факт! Западные страны слились перед лицом общей опасности, после Мюнхенского сговора, мы остались с Германией один на один, выхода другого не было. Надо было выиграть время для подготовки к войне, но не получилось. Прото что война будет Сталин ещё в 1931 году на съезде высказался!
      2. БЭТ-МЕНТ Ранг пользователя
        БЭТ-МЕНТ
        +4
        Сегодня, 08:33
        Так то были настоящие патриоты во главе со Сталиным,страну они не разворовывали, а искренне ее развивали и воевали за нее. Дети членов политбюро и самого Сталина сражались и погибали на равне со всеми и исключений не было.
      3. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        +3
        Сегодня, 08:49
        Цитата: Егоза
        И подумайте о том, что при нем такого безобразия бы не было
        Это все потому, он он не чертил красные линии и не "выражал озабоченности" wink
    8. Mouse Ранг пользователя
      Mouse
      -1
      Сегодня, 08:15
      Риски все прощитаны.... ИМХО....
      1. Пузотер Ранг пользователя
        Пузотер
        +1
        Сегодня, 08:33
        Любой риск, ставящий под малейшую угрозу Корону, Ротшильдов или кто там вообразил себя рулевыми Мира, неприемлем. Мне вообще кажется, что половина РВСН должна быть направлена на конкретные персоналии, которые принимают решения. Вот тогда риски для них действительно будут неприемлемы.
        1. Essex62 Ранг пользователя
          Essex62
          +1
          Сегодня, 08:51
          Проблема в том,как отследить их местонахождение. СВР такие задачи ставят сегодня? А так,да. Это главный сдерживающий фактор.
          1. Пузотер Ранг пользователя
            Пузотер
            +1
            Сегодня, 09:04
            А вот это самая приоритетная задача в части защиты государства. Я думаю, решить её можно, не так уж много этих личностей и мест их потенциального пребывания с учётом диаметра вспышки.
    9. Шафран Ранг пользователя
      Шафран
      -1
      Сегодня, 08:23
      Но это при условии, что они незаметно стянут такое немалое количество сил, при этом наши ВС будут спать и, как прописано в стратегии, не ответят ядерным оружием. На бумаге всё как всегда хорошо
      1. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        +1
        Сегодня, 08:50
        Цитата: Шафран
        На бумаге всё как всегда хорошо
        Гладко wink
    10. север 2 Ранг пользователя
      север 2
      -1
      Сегодня, 08:27
      и что , Запад России не предложат ни Минск 1,2 , 3 ни Стамбул , а сразу начнёт наносить удары по мостам , жд.узлам , тоннелям да по Кремлю ,Моховой и по Фрунзенской набережной? Как так ? А почему сразу кулак ,а не растопыренные пальцы ? Разве так можно ,партнёры ?
    11. Я свой Ранг пользователя
      Я свой
      -1
      Сегодня, 08:28
      . При этом начинаться они будут с воздушных наступательных операций, состоящих из быстрого (мгновенного) глобального удара и нескольких массированных ракетно-авиационных ударов

      Значит необходимо определиться с направлениями удара и странами, которые отгребут первыми, и афишировать это не смолкая
      1. Владимир80 Ранг пользователя
        Владимир80
        0
        Сегодня, 08:50

        и афишировать это не смолкая

        Один пустослов в телеграме постоянно афиширует, на то он и пустослов...
    12. designer Ранг пользователя
      designer
      +3
      Сегодня, 08:28
      До авиационных ударов не дойдет, потому что на глобальный удар последует ответный глобальный удар... ну и собственно всё...game over. О чём статья вообще?
    13. БЭТ-МЕНТ Ранг пользователя
      БЭТ-МЕНТ
      +3
      Сегодня, 08:28
      Да что вы говорите! А то мы сами как не догадались. НАТО специалисты по проведению наступательных операций в воздухе. Они не будут не кого щадить, все попытаются уничтожить вместе с мирными жителями, ни каких красных линий, молниеносное воздушное нападение и уничтожение всего живого. Это мы такие добренькие, красные линии, Украинцы братский народ, мирные жители.У них главное что бы ни один из солдат не пострадал, только свои интересы!
    14. Horatii Ранг пользователя
      Horatii
      -5
      Сегодня, 08:29
      Цитата: Silver99

      а что России нечем ответить ? Ярсы способны..


      России даже сейчас нечем ответить на действия НАТО на актуальном ТВД. Решительности хватает только на красный фломастер. Глубоко погружена в "озабоченность".
      1. Сибирь55 Ранг пользователя
        Сибирь55
        -4
        Сегодня, 08:43
        Всё нато с их сателлитами ничего сделать не могут на ТВД одной, ОДНОЙ стране. wassat А красные линии - это ваша фантазия,раскрученая на весь мир.Так же как и киев за 3 дня.
        Вынь котелок из озабоченостей и оглянись
    15. Ломастер Ранг пользователя
      Ломастер
      0
      Сегодня, 08:33
      Очередную фигню придумали, лишь бы страшилки показать.
    16. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
      Иезекиль 25-17
      +1
      Сегодня, 08:43
      А об ответно-встречном ядерном ударе разговор уже не идет?
    17. курвиметр Ранг пользователя
      курвиметр
      +2
      Сегодня, 08:43
      Кхе-кхе... Если исключить ответ ЯО, то перспективы так себе... Я бы даже сказал - game over sad
    18. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 08:46
      Зачем они на нас будут нападать? Права человека защищать? Или во имя общечеловеческих ценностей? wink
      1. Владимир80 Ранг пользователя
        Владимир80
        0
        Сегодня, 09:26
        Зачем они на нас будут нападать?

        а зачем они развалили ливию, раздербанили сирию на "княжества", и вообще во все страны лезут со своим "уставом" ??? понятное дело, что пока в большой стране у руля их "вассалы", им особо незачем сюда лезть, но экзистенциальное зло не может долго "сидеть сложа руки"
    19. Читатель 47
      Читатель 47
      +1
      Сегодня, 08:54
      Когда накопится критическая масса идиотов подобных Макрону, Шольцу, Байдену и Сунаку то они "взявшись за руки" могут и натворить бед с этим ударом. А она уже близка к критической.
    20. rasl_iz_pitera Ранг пользователя
      rasl_iz_pitera
      +1
      Сегодня, 09:03
      Очень хороший есть японский хороший фильм "Перл Харбор". Там не плохо показано как начиналась война. Войны легко начать, но трудно закончить. В западных и украинских СМИ активно мусируется тема что ядерное оружие устарело у Росии и если даже есть, элита не рискнет его применить. Никто не хочет пожизненно сидеть в бункере
      1. Владимир80 Ранг пользователя
        Владимир80
        0
        Сегодня, 09:28
        элита не рискнет его применить

        именно так, потому что это не элита - а временщики-менеджеры, ждущие окончания контракта, чтобы вернуться с золотом в лондон или флориду....
    21. LTCNL Ранг пользователя
      LTCNL
      0
      Сегодня, 09:56
      Сценарии не поменялись, как в Союзе подавали информацию об ударах НАТО так и осталось, разве что теперь всё будет более технологично.
    22. Лт. запаса ВВС Ранг пользователя
      Лт. запаса ВВС
      0
      Сегодня, 10:15
      Надо наращивать ядерный боезапас, стратегический и тактический.

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»