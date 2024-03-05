ВСУ перебросили под Работино крупные резервы с двумя батареями САУ CEASAR, Krab и PzH-2000

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ВСУ перебросили под Работино крупные резервы с двумя батареями САУ CEASAR, Krab и PzH-2000

В попытке исправить ситуацию в районе Работино на Ореховском участке фронта Запорожского направления, командование вооруженных сил Украины перебросило туда крупные резервы. Это обусловлено заметным ухудшением положения ВСУ на этом направлении.

По данным источников, резервные подразделения ВСУ в районе Работино были усилены двумя батареями 155-мм САУ CEASAR, "Krab" и PzH-2000. Эти батареи приступили к обстрелу наступающих российских войск с дистанций около 37-45 километров. При этом используются кассетные боеприпасы M864 DPCIM и V-LAP.



Такие действия противника начали создавать определенные препятствия для наступающих российских войск. Сейчас операторы ударных беспилотных летательных аппаратов пытаются компенсировать появившееся у противника преимущество активным использованием барражирующих боеприпасов «Ланцет». Это связано с тем, что российская артиллерия ограничена радиусом действия 33,1 км.

Но военкоры сообщают о том, что украинская армия стала эффективно использовать многодиапазонные средства подавления командно-телеметрических каналов беспилотных летательных аппаратов ВС РФ.

Кроме того, над данным участком в районе Работино был создан непрерывно функционирующий беспилотный разведывательно-ударный контур, что также превратилось в определенное препятствие для действий российских войск. Однако данный вопрос будет в любом случае решен, в том числе и посредством усиления оперирующих в районе Работино наших сил.
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    28 комментариев
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    1. Ропот 55 Ранг пользователя
      Ропот 55
      +16
      Сегодня, 08:17
      Это ГОВОРИТ только о том что у ВСУ есть эти резервы, а у этих резервов есть и б. к. а главное мотивация и это не перелом и не надлом, до этого еще судя по обстоновке далеко.
      1. neworange88 Ранг пользователя
        neworange88
        +1
        Сегодня, 08:50
        У «небратьев» нашли антидот от наших «Гераней» - теперь его больше не существует.На юге Днепра уничтожили.

        Оказалось, что объектом предпринятых нашей стороной мер стала одна из современных систем радиоэлектронного противоборства под названием "Покрова", разработанная и активно дорабатываемая местными специалистами в период после начала проведения нашей кампании.Интерес представляет сама система "Покрова", основанная на принципе "спуфинга", когда входящий сигнал не блокируется, а изменяется таким образом, что летательный аппарат или крылатое изделие меняет свой маршрут полета. Эта система способна воздействовать на спутниковую навигацию, внося ошибки в систему наведения, что на финальном этапе полета крылатых изделий приводит к существенному отклонению от заданных. Погрешность в наводке может достигать от 1 до 10% от общей дальности полета средств, что при дистанции в 1000 км может означать отклонение на 10 км.

        https://dzen.ru/a/ZeXp4b_cPGANpIRt

        Эти данные подчеркивают потенциальную способность системы "Покрова" эффективно противоборствовать крылатым изделиям и беспилотным летательным аппаратам, превращая высокоточные средства в неуправляемые изделия. Вероятно, именно по этой причине «небратья» активизировали использование таких систем в последнее время, особенно в центральной и западной частях страны.
      2. Бывший солдат Ранг пользователя
        Бывший солдат
        0
        Сегодня, 08:53
        Это ГОВОРИТ только о том что у ВСУ есть эти резервы


        Укр. армии объявленная Зеленским и другими их говорунами это примерно 950 тыс. Число действующих их войск в полосе соприкосновения и обеспечивающих её устойчивость примерно 300-350 тыс. Разница как видим существенная. Естественно не всё это резервы- т.к в этой разнице группировка под Киевом этт 100-150тыс.
      3. Hellcos Ранг пользователя
        Hellcos
        0
        Сегодня, 08:54
        Так и отсутствие свежих новостей по Работино тоже о многом говорит. Взяли в клещи, ворвались, дошли до центра...и несколько дней полная тишина
        1. neworange88 Ранг пользователя
          neworange88
          0
          Сегодня, 08:56
          Туда ВСУ постояно резервы подбрасывает,да и вражеские БПЛА с РЭБ мешают.Но тут и нам надо новое оружие применять.

          Неизвестный российский управляемый боеприпас с хитрой траекторией уничтожил самоходку AHS Krab. Видео разметил ТГ-канал "Степной ветер".

          Боевая машина польского производства находилась на позиции в районе Клещеевки, южнее Бахмута. После обнаружения САУ была атакована высокоточным боеприпасом.

          Как отмечают в телеграм-канале bmpd, принадлежащем Центру анализа стратегий и технологий, речь идет об оружии неизвестного типа, похожем на дальнобойную управляемую ракету класса NLOS. То есть она запущена вне пределов прямой видимости.Как видно, перед тем как попасть в AHS Krab, ракета делает горку и врезается в крышу цели, вызывая возгорание боекомплекта.
          1. neworange88 Ранг пользователя
            neworange88
            +1
            Сегодня, 09:07
            Видео по ссылке ниже.
            https://vestnik-rm.ru/articles/blog-tankoveda-1945-stranicy-voennoj-istorii/polskuyu-sau-unichtozhili-s-pomocshyu-neizvestnoj-rakety-s-hitroj-traektoriej
      4. Старый_геолог Ранг пользователя
        Старый_геолог
        +2
        Сегодня, 09:05
        Да, пока никакого "фронт посыпался" нет, есть определенные успехи, но они даются очень тяжело. Да и ВСУ уже малость очухалось от Авдеевки.
      5. barclay Ранг пользователя
        barclay
        -1
        Сегодня, 09:05
        Преимущество в дальности стрельбы, хотя и составными батареями из разных артсистем, плюс мощная РЭБ - это серьезное препятствие. Укры начинают очухиваться. Единственная надежда на то, что эти резервы конечны. Главная задача сейчас - оперативно обнаружить и уничтожить их батареи. И с учетом того, что они постоянно маневрируют.
        PS: Вот где тяжело сказывается отставание в дальности стрельбы арт систем. А наши "Коалиции" еще только в планах...
        1. neworange88 Ранг пользователя
          neworange88
          0
          Сегодня, 09:13
          Коалиция-СВ уже в войсках.Идёт серийное производство.Как и контрабатарейных РЛС «Ястреб-АВ».

          Сегодня в ходе проверки выполнения гособоронзаказа глава оборонного ведомства Сергей Шойгу был уведомлен не только о двукратном увеличении интенсивности производства портативных контрбатарейных РЛС 1Л271 «Аистёнок» и самоходных КРЛС 1Л260 «Зоопарк-1М», но и о факте серийного производства наиболее совершенных контрабатарейных РЛС «Ястреб-АВ».
          Данные РЛС, являющиеся продолжением уже хорошо известной и зарекомендовавшей себя линейки контрбатарейных РЛК «Зоопарк-1М» на базе пассивных фазированных антенных решеток, смогут похвастаться рядом существенных тактико-технических преимуществ в сравнении со вторыми. В частности, благодаря более совершенным алгоритмам первичной обработки радиолокационной информации радары «Ястреб-АВ», функционирующие в S/X-диапазонах, будут обладать минимальной потерей дальности обнаружения огневых позиций ствольной и реактивной артиллерии даже в сложной помеховой обстановке при высокой спектральной плотности и мощности помехового воздействия со стороны контейнерных комплексов РЭБ воздушного базирования (к примеру, AN/ALQ-249 NGJ-HB / Next Generation Jammer — High Band, которые сегодня проходят натурные испытания в ВВС США).


          https://k-politika.ru/unikalnaya-rls-yastreb-av-kontrbatarejnye-glaza-dlya-koalicii-sv-i-tornado-s/
          1. barclay Ранг пользователя
            barclay
            +2
            Сегодня, 09:18
            Это тоже хорошо. Но...Дорога ложка к обеду. Знаете?
            Посмотрим, когда хоть одна батарея начнет работать в зоне СВО. Нужны еще подготовленные расчеты и слаженные подразделения этих орудий.
    2. Wolfskin1993 Ранг пользователя
      Wolfskin1993
      +2
      Сегодня, 08:21
      Нет самого главного - изоляции поля боя.
    3. alekc75 Ранг пользователя
      alekc75
      -1
      Сегодня, 08:23
      раз птички есть пусть они и засекут где эти батареи стоят-а другие их разнесут!
      1. Wolfskin1993 Ранг пользователя
        Wolfskin1993
        +2
        Сегодня, 08:29
        Так РЭБ у укров сильный! Не даёт возможности нормально работать.
        1. alekc75 Ранг пользователя
          alekc75
          -3
          Сегодня, 08:31
          так кто-то хвастал что у нас самая крутая рэб!!
      2. Vita VKO Ранг пользователя
        Vita VKO
        +1
        Сегодня, 08:34
        Цитата: alekc75
        птички есть

        Они только по координатам могут и только стационарные объекты. Лететь целый час до мобильной артустановки бессмысленно, а видео по укв-связи передать более чем на 15 км с БПЛА практически невозможно.
        Здесь нужны РЛС Зоопарк и баллистические ракеты Искандер.
        1. alekc75 Ранг пользователя
          alekc75
          +1
          Сегодня, 08:36
          это ты загнул!! у птички что скорость 40 км в час?? у них по моему от 100 до 140 км!
    4. opuonmed Ранг пользователя
      opuonmed
      -1
      Сегодня, 08:23
      интересно РФ с открытым забралом смотрит на резервы всу ???? почему на марше не уничтожает ? или уничтожает ????
      1. Сибирь55 Ранг пользователя
        Сибирь55
        +5
        Сегодня, 08:30
        ну не считаете же вы, что ежедневные атаки ракетами и беспилотниками на большую глубину - это тупая стрельба по полям?
        Что-то мне подсказывает, не будь таких атак- резервов бы больше было.
    5. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +1
      Сегодня, 08:24
      российская артиллерия ограничена радиусом действия 33,1 км.
      . Кроме с вольной артиллерии у нас есть чем противника утихомирить, а то и в грунт вокнать.
      Главное разведка и взаимодействие между наступающими подразделениями, разведывательных силами и подразделениями огневой поддержки.
      40 - 50 км, это не та дистанция, на которой противник должен действовать без помех!!! soldier
    6. Копчёный Ранг пользователя
      Копчёный
      0
      Сегодня, 08:32
      ""Но военкоры сообщают о том, что украинская армия стала эффективно использовать многодиапазонные средства подавления командно-телеметрических каналов беспилотных летательных аппаратов ВС РФ.""
      А это не следствие того, что производство дронов у нас поставлено на поток у одно-двух производителей с мощностями, что даёт количество, но снижается качество из за исчезновения гибкости в смене частот и тп, как раз облегчая подавление сигнала?
    7. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
      Иезекиль 25-17
      0
      Сегодня, 08:37
      Будем надеяться, что у нас найдется чем ответить ВСУ.
    8. moscowp Ранг пользователя
      moscowp
      +1
      Сегодня, 08:40
      . Однако данный вопрос будет в любом случае решен, в том числе и посредством усиления оперирующих в районе Работино наших сил

      Немного странная статья. Может сложиться впечатление, что мы воюем под Работино числом, а противник - умением.
      1. курвиметр Ранг пользователя
        курвиметр
        -1
        Сегодня, 08:55
        Это впечатление с начала СВО никуда не делось sad
    9. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +2
      Сегодня, 08:46
      командование вооруженных сил Украины перебросило туда крупные резервы
      Есть еще у них резервы, чтобы не говорили. При этом в западных и украинских СМИ пишут, что Сырский после аудита л/с не может найти 700 000 бойцов. Плохо считали или вводят в заблуждение? Думаю, что наши в итоге найдут "ключик" и к САУ противника переброшенных на этот участок.
    10. Дедок Ранг пользователя
      Дедок
      -1
      Сегодня, 08:58
      Цитата: moscowp
      . Однако данный вопрос будет в любом случае решен, в том числе и посредством усиления оперирующих в районе Работино наших сил

      Немного странная статья. Может сложиться впечатление, что мы воюем под Работино числом, а противник - умением.


      а вы думали иначе?
      и про РЭБ как.лов с мест давно пишут - что подавить нечем и нашим птичкам летать невозможно, но это глас вопиющего в пустыне...
      проблемы не решаются, а прошло 2 года
    11. Митрич73 Ранг пользователя
      Митрич73
      0
      Сегодня, 09:30
      Для уничтожения батарей противника на такой дальности очень бы помогли ОТРК "Точка-У", дивизионы которых можно передать под командование корпусов ведущих боевые действия на данном направлении. вызывает удивление, что такой ресурс не задействован.
      1. советник 2 уровня Ранг пользователя
        советник 2 уровня
        0
        Сегодня, 10:05
        Цитата: Митрич73
        Для уничтожения батарей противника на такой дальности очень бы помогли ОТРК "Точка-У"

        и Искандеры и КР.. проблема не в том, что нечем достать, а в целеуказании..
    12. Ghost1 Ранг пользователя
      Ghost1
      -1
      Сегодня, 10:02
      У кого голова работает, тот понимает на счёт резервов и что у них ещё осталось, и далеко не всё так плохо как говорят на ТВ или западные СМИ.

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