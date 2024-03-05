ВСУ перебросили под Работино крупные резервы с двумя батареями САУ CEASAR, Krab и PzH-2000
В попытке исправить ситуацию в районе Работино на Ореховском участке фронта Запорожского направления, командование вооруженных сил Украины перебросило туда крупные резервы. Это обусловлено заметным ухудшением положения ВСУ на этом направлении.
По данным источников, резервные подразделения ВСУ в районе Работино были усилены двумя батареями 155-мм САУ CEASAR, "Krab" и PzH-2000. Эти батареи приступили к обстрелу наступающих российских войск с дистанций около 37-45 километров. При этом используются кассетные боеприпасы M864 DPCIM и V-LAP.
Такие действия противника начали создавать определенные препятствия для наступающих российских войск. Сейчас операторы ударных беспилотных летательных аппаратов пытаются компенсировать появившееся у противника преимущество активным использованием барражирующих боеприпасов «Ланцет». Это связано с тем, что российская артиллерия ограничена радиусом действия 33,1 км.
Но военкоры сообщают о том, что украинская армия стала эффективно использовать многодиапазонные средства подавления командно-телеметрических каналов беспилотных летательных аппаратов ВС РФ.
Кроме того, над данным участком в районе Работино был создан непрерывно функционирующий беспилотный разведывательно-ударный контур, что также превратилось в определенное препятствие для действий российских войск. Однако данный вопрос будет в любом случае решен, в том числе и посредством усиления оперирующих в районе Работино наших сил.
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