В попытке исправить ситуацию в районе Работино на Ореховском участке фронта Запорожского направления, командование вооруженных сил Украины перебросило туда крупные резервы. Это обусловлено заметным ухудшением положения ВСУ на этом направлении.По данным источников, резервные подразделения ВСУ в районе Работино были усилены двумя батареями 155-мм САУ CEASAR, "Krab" и PzH-2000. Эти батареи приступили к обстрелу наступающих российских войск с дистанций около 37-45 километров. При этом используются кассетные боеприпасы M864 DPCIM и V-LAP.Такие действия противника начали создавать определенные препятствия для наступающих российских войск. Сейчас операторы ударных беспилотных летательных аппаратов пытаются компенсировать появившееся у противника преимущество активным использованием барражирующих боеприпасов «Ланцет». Это связано с тем, что российская артиллерия ограничена радиусом действия 33,1 км.Но военкоры сообщают о том, что украинская армия стала эффективно использовать многодиапазонные средства подавления командно-телеметрических каналов беспилотных летательных аппаратов ВС РФ.Кроме того, над данным участком в районе Работино был создан непрерывно функционирующий беспилотный разведывательно-ударный контур, что также превратилось в определенное препятствие для действий российских войск. Однако данный вопрос будет в любом случае решен, в том числе и посредством усиления оперирующих в районе Работино наших сил.

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