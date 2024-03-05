Спецслужбы США задержали служащего ВВС за раскрытие сведений об украинском конфликте на сайте знакомств
Примечательная история произошла в США на днях. 2 марта был задержан гражданский служащий военно-воздушных сил страны. Об этом сообщило министерство юстиции США.
В сообщении ведомства уточняется, что мужчина раскрыл секретные данные о конфликте на Украине во время общения на иностранном сайте знакомств. Интересно, что «болтун – находка для шпиона» в прошлом был профессиональным военнослужащим, да и возраст у него солидный.
Задержанному 63 года, его зовут Дэвид Слейтер. До момента ареста он работал гражданским служащим в стратегическом командовании вооруженных сил США (USSTRATCOM) на базе ВВС Оффат в штате Небраска и обладал доступом к секретной информации. Ранее мужчина всю жизнь прослужил в вооруженных силах страны и ушел в отставку в звании подполковника, после чего остался в ВС США на гражданской должности.
Таким образом, несмотря на внушительный опыт службы и работы в вооруженных силах, возраст и офицерское звание, задержанный был настолько не предусмотрителен, что стал общаться на сайте знакомств на темы, которые не просто не имели никакого отношения к «знакомствам», но и представляли собой секретную информацию. Почему-то он еще и не понимал, что любой человек, имеющий доступ к секретной информации, находится под пристальным вниманием спецслужб, которые контролируют, в том числе, и использование им социальных сетей.
Какие именно данные раскрыл задержанный, министерство юстиции США не уточнило. Но можно предположить, что в свете последних событий с перехватом разговоров немецких военных о возможности удара по Крымскому мосту, западные спецслужбы будут куда тщательнее следить за любыми действиями военнослужащих, чтобы воспрепятствовать новым утечкам информации.
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