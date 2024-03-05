Спецслужбы США задержали служащего ВВС за раскрытие сведений об украинском конфликте на сайте знакомств

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Спецслужбы США задержали служащего ВВС за раскрытие сведений об украинском конфликте на сайте знакомств

Примечательная история произошла в США на днях. 2 марта был задержан гражданский служащий военно-воздушных сил страны. Об этом сообщило министерство юстиции США.

В сообщении ведомства уточняется, что мужчина раскрыл секретные данные о конфликте на Украине во время общения на иностранном сайте знакомств. Интересно, что «болтун – находка для шпиона» в прошлом был профессиональным военнослужащим, да и возраст у него солидный.

Задержанному 63 года, его зовут Дэвид Слейтер. До момента ареста он работал гражданским служащим в стратегическом командовании вооруженных сил США (USSTRATCOM) на базе ВВС Оффат в штате Небраска и обладал доступом к секретной информации. Ранее мужчина всю жизнь прослужил в вооруженных силах страны и ушел в отставку в звании подполковника, после чего остался в ВС США на гражданской должности.

Таким образом, несмотря на внушительный опыт службы и работы в вооруженных силах, возраст и офицерское звание, задержанный был настолько не предусмотрителен, что стал общаться на сайте знакомств на темы, которые не просто не имели никакого отношения к «знакомствам», но и представляли собой секретную информацию. Почему-то он еще и не понимал, что любой человек, имеющий доступ к секретной информации, находится под пристальным вниманием спецслужб, которые контролируют, в том числе, и использование им социальных сетей.

Какие именно данные раскрыл задержанный, министерство юстиции США не уточнило. Но можно предположить, что в свете последних событий с перехватом разговоров немецких военных о возможности удара по Крымскому мосту, западные спецслужбы будут куда тщательнее следить за любыми действиями военнослужащих, чтобы воспрепятствовать новым утечкам информации.
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11 комментариев
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  1. Владимир_2У Ранг пользователя
    Владимир_2У
    +1
    Сегодня, 08:38
    Старый, а туда же... Ну хоть на женщину повёлся. А молодые так и вовсе документацию по самолётам на игровых форумах выкладывают - дети интернета ...
    1. Лешак Ранг пользователя
      Лешак
      0
      Сегодня, 08:42
      Цитата: Владимир_2У
      Старый, а туда же... Ну хоть на женщину повёлся.

      А на женщину ли... "Продвинутая демократия" - всяко может быть... feel
    2. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 08:44
      Интересно, он в постели своим женщинам тоже про украинский конфликт рассказывает...??? А больше удивить нечем...??? am
    3. Тарелка Ранг пользователя
      Тарелка
      -1
      Сегодня, 08:45
      По мне, так на женщину повестись куда позорнее, чем на интернет-срач по поводу компьютерной игры. Ну, впрочем, я тоже вырос уже в эпоху интернета.
      1. Владимир_2У Ранг пользователя
        Владимир_2У
        +1
        Сегодня, 08:55
        Цитата: Тарелка
        По мне, так на женщину повестись куда позорнее, чем на интернет-срач по поводу компьютерной игры. Ну, впрочем, я тоже вырос уже в эпоху интернета.

        Не буду оценивать заявление про женщин, но про инет оценю - повестись на подростковое "слабо", а ничем иным сpа... спор на игровом форуме быть не может - это уровень...
    4. knn54 Ранг пользователя
      knn54
      +1
      Сегодня, 09:24
      -Старый, а туда же...
      Доктор,мне уже 90,а я все за женщинами бегаю.
      Так это же замечательно.
      Да,но я не помню зачем...
      1. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        0
        Сегодня, 09:56
        Цитата: knn54
        Доктор,мне уже 90,а я все за женщинами бегаю.
        Так это же замечательно.
        Да,но я не помню зачем...

        Сказал Байден и побежал дальше.
  2. Grossvater Ранг пользователя
    Grossvater
    0
    Сегодня, 08:42
    Цитата: Владимир_2У
    Ну хоть на женщину повёлся.

    Стереотипы, батенька, стереотипы. В свете того, что там у них творится, вовсе не обязательно на женщину laughing!
    1. Владимир_2У Ранг пользователя
      Владимир_2У
      0
      Сегодня, 08:56
      Цитата: Grossvater
      Стереотипы, батенька, стереотипы. В свете того, что там у них творится, вовсе не обязательно на женщину

      Не, в телеге про "хIхлушку" пишут...
  3. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 09:00
    задержан гражданский служащий военно-воздушных сил страны. Задержанному 63 года, его зовут Дэвид Слейтер
    Это называется пофлиртовал мужичок на свою голову. Теперь вместо возможного знакомства может и за решетку загреметь. С другой стороны, что такого секретного мог рассказать гражданский служащий на сайте о событиях на украине? Не иначе в общении с "незнакомкой из СБУ" сказал, что украине в любом случае кирдык.
  4. Ныробский Ранг пользователя
    Ныробский
    0
    Сегодня, 09:49
    Если он заТрампист, то посадят, а если заБидоновец то отпустят.
    Бидон в своих гаражах целую "секретную библиотеку" оставил и ему ничего не было.

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