В Самарской области ищут диверсионную группу, пытавшуюся подорвать железнодорожный мост
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В Самарской области ищут диверсионную группу, которая может быть причастна к попытке подрыва железнодорожного моста через реку Чапаевка. Об этом сообщают местные ресурсы.
Силовики проверяют версию с нахождением на территории региона диверсионной группы, работающей на украинские спецслужбы. При этом не исключается, что она может состоять из местных жителей, завербованных представителями Киева. Версия с заброской в область диверсантов под видом беженцев с Украины тоже не сбрасывается со счетов. Возбуждено уголовное дело по ст. 281 УК РФ (диверсия).
При этом предполагается, что главной целью диверсантов было нарушить перевозку грузов военного назначения, поскольку в Чапаевске производят взрывчатые вещества. Это косвенно подтверждают и в ГУР МО Украины, на сайте которого указано, что данный мост использовался для транспортировки военных грузов, поэтому были подорваны силовые конструкции моста.
(...) силовики проверяют версию о нахождении в Самарской области ДРГ, совершившей попытку подрыва железнодорожного моста через Чапаевку в понедельник, 4 марта
Напомним, что в понедельник утром на перегоне Звезда-Чапаевск в Самарской области неизвестные попытались подорвать опоры железнодорожного моста через реку Чапаевка. В результате взрыва повреждения получили металлоконструкции моста, а также ограждение. При этом сама бетонная опора не повреждена.
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