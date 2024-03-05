В Самарской области ищут диверсионную группу, пытавшуюся подорвать железнодорожный мост

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В Самарской области ищут диверсионную группу, пытавшуюся подорвать железнодорожный мост

В Самарской области ищут диверсионную группу, которая может быть причастна к попытке подрыва железнодорожного моста через реку Чапаевка. Об этом сообщают местные ресурсы.

Силовики проверяют версию с нахождением на территории региона диверсионной группы, работающей на украинские спецслужбы. При этом не исключается, что она может состоять из местных жителей, завербованных представителями Киева. Версия с заброской в область диверсантов под видом беженцев с Украины тоже не сбрасывается со счетов. Возбуждено уголовное дело по ст. 281 УК РФ (диверсия).



При этом предполагается, что главной целью диверсантов было нарушить перевозку грузов военного назначения, поскольку в Чапаевске производят взрывчатые вещества. Это косвенно подтверждают и в ГУР МО Украины, на сайте которого указано, что данный мост использовался для транспортировки военных грузов, поэтому были подорваны силовые конструкции моста.

(...) силовики проверяют версию о нахождении в Самарской области ДРГ, совершившей попытку подрыва железнодорожного моста через Чапаевку в понедельник, 4 марта

- сообщает ТГ-канал "Ъ-Волга".

Напомним, что в понедельник утром на перегоне Звезда-Чапаевск в Самарской области неизвестные попытались подорвать опоры железнодорожного моста через реку Чапаевка. В результате взрыва повреждения получили металлоконструкции моста, а также ограждение. При этом сама бетонная опора не повреждена.
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    39 комментариев
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    1. Ропот 55 Ранг пользователя
      Ропот 55
      +11
      Сегодня, 08:45
      Вопрос, если там производится продукция военного назначения и мост используется для транспортировки, два года идёт С. В. О. враг доказывает что не будет сидеть сложа руки, так вот почему мост без охраны?
      1. Xenofont Ранг пользователя
        Xenofont
        +5
        Сегодня, 09:11
        Как выяснилось, за охрану мостов отвечает РЖД, но, судя по всему, на этом экономят. Тут наследие 90х, когда увольняли младший персонал, работающий "на земле" для увеличения доходов "эффективных менеЖров".
        1. jetfors_84 Ранг пользователя
          jetfors_84
          0
          Сегодня, 09:36
          Все деньги РЖД на локомотив спускает laughing
        2. Ныробский Ранг пользователя
          Ныробский
          0
          Сегодня, 09:38
          Цитата: Xenofont
          Тут наследие 90х, когда увольняли младший персонал, работающий "на земле" для увеличения доходов "эффективных менеЖров".

          Это да. Именно в 90-х сократили службу ВОХР(военизированную охрану) которая охраняла мосты, а карабины которыми она была вооружена пустили в продажу через охотничьи магазины. После разрешения приобретения нарезного оружия для населения, именно СКСы самыми первыми появились в продаже.
          1. Заступник Ранг пользователя
            Заступник
            0
            Сегодня, 10:11
            Разрешите заметить, СКС сейчас "вчерашний день". Современные ДРГ на голову выше по вооружению и подготовке ВОХРа образца 1990г .
            В остальном с Вами согласен
            1. Ныробский Ранг пользователя
              Ныробский
              0
              Сегодня, 10:16
              Цитата: Заступник
              Разрешите заметить, СКС сейчас "вчерашний день". Современные ДРГ на голову выше по вооружению и подготовке ВОХРа образца 1990г .
              В остальном с Вами согласен

              А я и не говорю про "сейчас". Я говорю про 90-е года, когда только только разрешили приобретение нарезных стволов. Тогда на прилавках охотничьих магазинов СКСы были первыми. Сегодня то, ассортимент стволов позволяет удовлетворить любую прихоть и причуду, только деньги отстёгивай.
              1. ВадимЖивов Ранг пользователя
                ВадимЖивов
                +1
                Сегодня, 10:19
                У нас в 90 ё были мосинки и наганы..
                1. Ныробский Ранг пользователя
                  Ныробский
                  0
                  Сегодня, 10:35
                  Цитата: ВадимЖивов
                  У нас в 90 ё были мосинки и наганы..

                  Кстати да, мосинки с наганами тоже были. Но в целом суть не в вооружении, а в том, что ВОХР разогнали. Раньше пройти по мосту на другую сторону было "табу", а потом, мы ходили на охоту на другую сторону беспрепятственно. Как сейчас дела обстоят не ведаю, но судя по статье и подрыву моста, дела не очень. hi
                2. Тима Ранг пользователя
                  Тима
                  0
                  Сегодня, 10:35
                  В 2005 году мне по службе необходимости столкнулся с ВОХР ЖДТ, Вы праду говорите у них на стояли вооружение Карабин образца 1944 г.( короткий вариант винтовки Мосина) и револьвер системы наган(офицерский) с клеймом " Тульский императорский оружейный завод" дата выпуска револьвера 1913 год!!! belay
              2. Заступник Ранг пользователя
                Заступник
                0
                Сегодня, 10:34
                "... Деньги отстегивай" как говорится:"любой каприз за ваши деньги "?
          2. Тима Ранг пользователя
            Тима
            +1
            Сегодня, 10:16
            Дмитрий я вчера писал по этой теме.Там просто работников не хватает( штат укомплектован на 60-65%), зарплаты 22-24 тыс. рублей, и тд и тп.. Можете мои вчерашние комментарии по данной теме прочитать! Камеры хорошо , но они не помогут!!! Камера зафиксирует, но пока прибудет ГБР( группа быстрого реагирования) в зависимости от удаленности объекта, рельефа местности и времени года, ДРГ уничтожит объект и уйдет!!!
        3. Заступник Ранг пользователя
          Заступник
          0
          Сегодня, 10:38
          "отвечает РЖД" Ж/Д мосты это стратегические объекты и охрана должна быть соответствующая!
      2. Пленник Ранг пользователя
        Пленник
        +3
        Сегодня, 09:26
        Да хотя бы видеокамеры поставили. Безответственность, жадность и легкомыслие- бич нашего общества!
        1. СергейАлександрович Ранг пользователя
          СергейАлександрович
          0
          Сегодня, 10:13
          Для начала тупо нужен забор вокруг опоры с колючей проволокой, а внутри ограждения датчики движения.
        2. Заступник Ранг пользователя
          Заступник
          0
          Сегодня, 10:22
          "Легкомыслие и жадность"+"раздолбайство", а результат ...
          Кажется, до Петра 1 , говорили:"глупость - хуже воровства"т е измены.
    2. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +3
      Сегодня, 08:46
      Что можно сказать.... да все тоже самое, что уже говорили не раз.
      Идёт война или СВО, один фиг, все охранители должны заниматься своими делами как должно, тогда и будет, как надо.
      1. Ропот 55 Ранг пользователя
        Ропот 55
        +5
        Сегодня, 08:51
        rocket757 hi, мнение мое ни на что не намекаю, но, надо ужесточать ответственность за такие преступления, причём конкретно. Не боится иудушка, потому и идут на вербовку самки собаки.
        1. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          +2
          Сегодня, 08:54
          Палка всегда о дву концах, но, в данный момент времени, в такой ситуации, замах должен быть сильнее, удар значительно сильнее...
    3. Кот Александрович Ранг пользователя
      Кот Александрович
      -5
      Сегодня, 08:47
      Хорошая новость. Вчера подорвали, а сегодня уже ищут...
    4. Rom8681 Ранг пользователя
      Rom8681
      +3
      Сегодня, 08:48
      Цитата: Ропот 55
      Вопрос, если там производится продукция военного назначения и мост используется для транспортировки, два года идёт С. В. О. враг доказывает что не будет сидеть сложа руки, так вот почему мост без охраны?

      Это вопрос к нашему руководству,ни чему не хочет оное учиться
    5. VicVic Ранг пользователя
      VicVic
      +4
      Сегодня, 08:51
      Ж/д мост, это стратегический объект, тем более, когда объект используется для перевозки военных грузов. Ни охраны, ни видео контроля, видимо нет в принципе. Как так?
      Можно сказать, что только недоработка диверсантов спасла мост от обрушения.
      1. Ропот 55 Ранг пользователя
        Ропот 55
        +4
        Сегодня, 08:58
        Vic Vic hi, писали что второе устройство не сработало, мое мнение действовали местные иуды за пять копеек, обученные на скоряк через инет инструкции.
      2. APASUS Ранг пользователя
        APASUS
        +4
        Сегодня, 08:59
        Цитата: VicVic
        Можно сказать, что только недоработка диверсантов спасла мост от обрушения.

        Походу это местные . Взрывчатка была в пластиковых бидонах,скорее всего изготовлена на месте . Работа с взрывателем выполнена не точно или с ошибкой ,взорвалась только часть закладки. Профи скорее бы так не ошиблись.
    6. Nexcom Ранг пользователя
      Nexcom
      +4
      Сегодня, 09:01
      А никак нельзя этих диверсантов "при оказании сопротивления и попытке к бегству (с)" ?
      Нет ну если только для расследования они не понадобятся....
      1. Ропот 55 Ранг пользователя
        Ропот 55
        +2
        Сегодня, 09:17
        Nexcom hi, а зачем они нужны??? Оперативную игру с дезой не поиграешь мелкая сошка одноразовая, вербовали их через инет, ну сдадут они какого-то Заборозадирищенского и что? Он сидит где за рубежом до него не дотянешся, заказчик известен, так что смысла этих организмах нет.
        1. Nexcom Ранг пользователя
          Nexcom
          +1
          Сегодня, 09:20
          Ропот 55 hi
          Ну я ж не настаивал чтобы их живыми брали... Просто предположил, вдруг для какой оперативной разработки сгодятся. А так - нафик они не нужны, корми их потом ещё за наш с Вами счёт в тюрьме.
          1. Ропот 55 Ранг пользователя
            Ропот 55
            +2
            Сегодня, 09:27
            Nexcom, вот в том то и дело что за ТАКИЕ преступление не на сроки сажать надо, но государство у нас гуманное поэтому эти (цензура) и идут охотно на вербовку, а что делать когда их количество возрастет? Отдельные зоны где они будут вариться в собственном соку и создать новые группы? В разные зоны раксидывать, а если они начнут вербовать из других сидельцев?
      2. Пленник Ранг пользователя
        Пленник
        +1
        Сегодня, 09:33
        Этого расходного материала стало настолько много, что ничего нового они не скажут. Валить на...корнеплод безжалостно! И на ТВ хладные трупы или орущие покалеченные телеса. Иначе так и будут сволочи "зарабатывать".
      3. Старый_геолог Ранг пользователя
        Старый_геолог
        +1
        Сегодня, 09:39
        При попытке к бегству конечно тоже неплохо, но еще бы лучше отменить мораторий, хотя бы до окончания СВО! И хотя бы приговор чтобы был публичным. Вот когда эти начнут понимать, что им светит дырка в их тупой башке, вот тогда будет сложнее вербовать "диверсантов". Во всяком случае за кусок колбасы и бутылку водки на это не пойдут!
    7. AdAstra Ранг пользователя
      AdAstra
      -1
      Сегодня, 09:05
      Это называется ищи сейчас ветра в поле...
    8. Вольноопределяющийся Марек Ранг пользователя
      Вольноопределяющийся Марек
      0
      Сегодня, 09:06
      Да, сколько СВО идет?
      - а почему нет охраны моста использующегося для перевозки стратегических грузов?
      - так кто же знал, что с нами воевать будут без дураков!
      Вот и все, что надо знать об уровне нашей готовности к войне.
      1. Митрич73 Ранг пользователя
        Митрич73
        +2
        Сегодня, 09:18
        Этот мост не внесен в списки стратегических и требующих охраны. Для внесения в списки нужно решение МО РФ, РЖД, Правительства РФ, под это выделят финансирование и через некоторое время появится охрана. Так, что осталось подождать....
        1. СергейАлександрович Ранг пользователя
          СергейАлександрович
          0
          Сегодня, 10:17
          Извините, у нас в области под автомобильными мостами есть решетки вокруг опор, а тут железнодорожный и без ограждения.
    9. Леха с Андроида. Ранг пользователя
      Леха с Андроида.
      +1
      Сегодня, 09:13
      Таких диверсионных групп я думаю в Россию заброшено не одна и не две.
      Сейчас где нибудь притаились на явочных квартирах и ждут удобного момента для диверсий...идет второй год войны под названием СВО.
      1. Ропот 55 Ранг пользователя
        Ропот 55
        +3
        Сегодня, 09:19
        Лёха с Андроида hi, думаю это местные иуды действовали.
        1. Nexcom Ранг пользователя
          Nexcom
          +4
          Сегодня, 09:21
          Иуд - ликвидировать! И точка.
          1. Ропот 55 Ранг пользователя
            Ропот 55
            +3
            Сегодня, 09:33
            Nexcom, причём для усиления псих. эфекта показать в соц. сетях во всех подробностях, понимаю жестоко с одной стороны но кое - кого заставит задуматься.
        2. ВадимЖивов Ранг пользователя
          ВадимЖивов
          0
          Сегодня, 10:04
          Я Вам как местный говорю... Если Иуды и есть, то прячутся как крысы по нора. Городок не большой и довольно таки старой закалки люди.. hi
    10. север 2 Ранг пользователя
      север 2
      +2
      Сегодня, 09:32
      а какая была охрана , и была ли она вообще , у стратегически важного объекта ж.д моста ,у стратегически важного города и завода , где производится стратегически важная продукция , которая потом перевозятся по этому мосту ? Самара далеко от фронта ? Вот недавно один комментатор посАл , что во время ВОВ даже в далёком от фронтов Алтайском крае даже у небольшого ж.д моста через маленькую речку стоял постоянный пост вооружённой охраны . Сколько диверсантов под видом беженцев из Украины пробрались в Россию до начала СВО ? Так и Гитлер до начале ВОВ может быт хотел такие толпы " беженцев " им ,дескать , недовольных послать в СССР , только знал , что Сталин в этом сразу учуял бы неладное и повернул бы их всех назад сказав , недовольства Гитлером мало , свергайте его там в Германии и вы сами ... А тут , пожалуйста , как проходной двор и было бы странно если СБУ этим не воспользовалось в состав беженцев включив ,возможно , и не одну тысячу подготовленных диверсантов . Россия большая , много надо ...
      А сейчас уже делать нечего , остаётся только всё бдительно охранят и как то этих диверсантов вычислять и ловить . Жаль ,что как во время ВОВ нет смертной казни диверсантам. Многие из них сразу попав в Россию в действительных беженцев переквалифицировались бы ...

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