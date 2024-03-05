Премьер-министр Венгрии: Время на стороне русских, поэтому надо положить конец конфликту

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Премьер-министр Венгрии: Время на стороне русских, поэтому надо положить конец конфликту

Вооруженный конфликт на Украине должен быть завершен как можно скорее путем мирных переговоров. С таким заявлением в очередной раз выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По утверждению главы венгерского правительства, большинство стран Западной Европы уверены в своем преимуществе над Россией и в том, что время якобы на стороне Запада. То есть, путем затягивания конфликта якобы можно добиться более выгодной переговорной позиции, чем та, которая может быть достигнута Украиной сейчас. Но Орбан такую позицию отвергает.



Мы единственная страна, которая говорит, что время на стороне русских. Следовательно, в наших интересах как можно скорее положить конец этому конфликту путем заключения мирного договора, прекращения огня и мирных переговоров

- подчеркнул премьер-министр Венгрии.

Далее Орбан напомнил, что главной составляющей стратегии безопасности Венгрии является понимание необходимости существования между Россией и Венгрией еще одного государственного образования. Сейчас это – Украина, но главный вопрос в том – приближается ли граница России к Венгрии или нет.

Если конфликт будет продолжаться, то российские войска будут продвигаться вперед и, соответственно, российские границы тоже будут приближаться к границам Венгрии, считает Орбан. Поэтому конфликт надо остановить как можно скорее, ибо успехи российской армии на фронте очевидны, как и то, что у Киева нет возможности в долгосрочной перспективе воспрепятствовать российскому наступлению.
  • kremlin.ru
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14 комментариев
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  1. Ропот 55 Ранг пользователя
    Ропот 55
    0
    Сегодня, 09:01
    На стороне русских????
    Да вы на стороне Венгрии и больше никого, и как только вам предложат кусок послаще, махом переобуетесь и будете в десна биться с Зеленским и Ко.
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +3
      Сегодня, 09:06
      Время на стороне русских, поэтому надо положить конец конфликту

      Не только время, но и Бог!!!
      1. Копчёный Ранг пользователя
        Копчёный
        -1
        Сегодня, 09:07
        Да, хорошо верующим людям, у них есть кто то, который прощает всех их дикости.
      2. антивирус Ранг пользователя
        антивирус
        0
        Сегодня, 10:15
        Время на стороне Большой Азии.против старой Европы.
        Бог тоже может быть другим.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 09:07
    «Российские войска будут продвигаться вперёд и, соответственно, российские границы тоже будут приближаться к границам Венгрии» —

    ***
    — Газ будете получать без посредников ...
    ***
  3. Bombaher Ранг пользователя
    Bombaher
    0
    Сегодня, 09:15
    Вот если бы время играло на руку запада, то венгр, конечно, был бы за продолжение войны. Боится проиграть. Лицемеры они все. Печально, что Лаос не может или боится нормально вдарить, нет там братьев.
    А торговать они и так будут, при любом раскладе, если им это будет надо. Это всё враньё про тиранов и деспотов. Они сами там диктаторы и фашисты.
  4. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    0
    Сегодня, 09:19
    По утверждению главы венгерского правительства, большинство стран Западной Европы уверены в своем преимуществе над Россией и в том, что время якобы на стороне Запада.
    . Ну да, мимо класса/предмета истории, видать мимо проходили.
    Какие выводы можно сделать??? А давайте чутка погоди и продолжаем делать то, что надо именно сейчас... освободим наши земли от всякой не чести, а потом, кое кому, кое что, натянем куда надо!
  5. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 09:23
    время на стороне русских. Следовательно, в наших интересах как можно скорее положить конец этому конфликту
    Из этого высказывания можно сделать вывод, что Орбану не очень хочется, чтобы Россия победила, а тем более освободила от бандеровцев еще большие территории приблизившись к границам Венгрии. Вот уж действительно "своя рубашка ближе к телу".
    1. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      +1
      Сегодня, 09:33
      Цитата: rotmistr60
      Орбану не очень хочется, чтобы Россия победила, а тем более освободила от бандеровцев еще большие территории приблизившись к границам Венгрии

      Опасается, что не дадут ему кусочек украины. Зря. ТАКОЙ кусочек вместе с бандеровцами отдадим за милую душу
      1. Maxim G Ранг пользователя
        Maxim G
        0
        Сегодня, 09:39
        Цитата: Егоза
        ТАКОЙ кусочек вместе с бандеровцами отдадим за милую душу


        Отдать то, за что наши прадеды голову положили?
        Что в советское время восстанавливалось и строилось заново?
        1. Егоза Ранг пользователя
          Егоза
          0
          Сегодня, 09:42
          Цитата: Maxim G
          Отдать то, за что наши прадеды голову положили?
          Что в советское время восстанавливалось и строилось заново?

          Да, строили, воспитывали, помогали, И? Нельзя второй раз наступать на те е грабли. Нельзя у себя за спиной оставлять врага. Еще всех "беженцев" прошерстить надо, чтобы всякие дрг неожиданно не появлялись
          1. Maxim G Ранг пользователя
            Maxim G
            0
            Сегодня, 09:45
            У нас есть регион в котором не так давно шла война, целых две. Т.е. этот регион оставляем, а Западную Украину, нет - интересная логика.
  6. ROSS 42 Ранг пользователя
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 09:28
    Премьер-министр Венгрии: Время на стороне русских, поэтому надо положить конец конфликту

    Да нет у русских времени вести войну с НАТО бесконечно. Стране нужно восстанавливать экономику и инфраструктуру. Развивать отечественную промышленность и электронику, определить стратегию развития, разобраться с олигархами и приватизацией 90-х, которая палкой застряла в колёсах прогресса...В конце концов пора определиться с выборами и законом о выборах. Мы имеем право выбора или имеют нас?
    Цитата: Lev_Russia
    Не только время, но и Бог!!!

    Иисус тоже любил евреев. Не знаете, отчего же их не любят в мире?
    * * *
    Хватит абстрагироваться от конкретной ситуации, влияющей на все стороны жизни. Идёт гибридная война НАТО и России, а мы рассуждаем о вагонах времени, которые стоят у нас на запасном пути...
  7. Mouse Ранг пользователя
    Mouse
    0
    Сегодня, 09:41
    Поздняк метаться... время переговоров ушло.... надеюсь безвозвратно....

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