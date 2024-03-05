Премьер-министр Венгрии: Время на стороне русских, поэтому надо положить конец конфликту

Мы единственная страна, которая говорит, что время на стороне русских. Следовательно, в наших интересах как можно скорее положить конец этому конфликту путем заключения мирного договора, прекращения огня и мирных переговоров

Вооруженный конфликт на Украине должен быть завершен как можно скорее путем мирных переговоров. С таким заявлением в очередной раз выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.По утверждению главы венгерского правительства, большинство стран Западной Европы уверены в своем преимуществе над Россией и в том, что время якобы на стороне Запада. То есть, путем затягивания конфликта якобы можно добиться более выгодной переговорной позиции, чем та, которая может быть достигнута Украиной сейчас. Но Орбан такую позицию отвергает.- подчеркнул премьер-министр Венгрии.Далее Орбан напомнил, что главной составляющей стратегии безопасности Венгрии является понимание необходимости существования между Россией и Венгрией еще одного государственного образования. Сейчас это – Украина, но главный вопрос в том – приближается ли граница России к Венгрии или нет.Если конфликт будет продолжаться, то российские войска будут продвигаться вперед и, соответственно, российские границы тоже будут приближаться к границам Венгрии, считает Орбан. Поэтому конфликт надо остановить как можно скорее, ибо успехи российской армии на фронте очевидны, как и то, что у Киева нет возможности в долгосрочной перспективе воспрепятствовать российскому наступлению.