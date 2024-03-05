Зампред Совбеза РФ призвал выслать из страны послов, отказавшихся от встречи с главой МИД России

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Зампред Совбеза РФ призвал выслать из страны послов, отказавшихся от встречи с главой МИД России

Уровень европейской дипломатии в отношении России достиг очередной нижней точки, после которой хуже может быть только их полный разрыв. Послы европейских стран, входящих в Евросоюз, отказались от встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, во время которой должны были обсуждаться предстоящие в нашей стране президентские выборы. Встреча должна была состояться вчера, 4 марта, соответствующее приглашение было разослано полторы недели назад. Однако за два дня до нее все дипломаты ЕС уведомили российский МИД об отказе приехать на Смоленскую площадь.

Как накануне заявил глава МИД РФ, в россисйком дипведомстве накопилось «много материалов о том, как посольства Евросоюза в Москве готовятся к нашим выборам президента, какие механизмы вмешательства, создание каких поддерживающих проектов для наших несистемных оппозиционеров — вещи, которыми посольство не имеет право заниматься». Лавров добавил, что намеревался посоветовать руководителям дипмиссий «из лучших побуждений не заниматься этим». Несомненно, именно эта весьма неприятная тема и стала причиной демарша европейских посланников, которые за два дня до встречи направили в российское МИД ноты с отказом от участия в ней.



В Брюсселе отказ послов от встречи с российским министром иностранных дел объяснили тем, что им якобы не была предложена повестка этого мероприятия. Хотя на деле тема разговора была озвучена четко и недвусмысленно. В постпредстве ЕС также заявили, что после февраля 2022 года между Евросоюзом и Россией «уровень доверия довольно низок», забыв добавить, что произошло это похолодание отнюдь не по инициативе Москвы. Ранее в интервью бразильской газете Globo глава МИД РФ отметил, что «вражду с Россией страны Евросоюза навязали себе сами, им и решать, что делать с этим выбором».

Нас действительно приглашали на встречу с министром Лавровым, однако не предложив повестку встречи. Это было в то время, как министр заявил бразильскому изданию Globo, что нет смысла в отношениях с Евросоюзом

— говорится в комментарии постпредства ЕС.

Очередной русофобский демарш европейских дипломатов со свойственной ему прямотой прокомментировал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. В соответствующем посте, опубликованном в его аккаунте принадлежащей Илону Маску соцсети, Медведев призвал выслать из страны европейских послов, отказавшихся от встречи с главой МИД России.

Всех этих послов надо выгнать из России, а уровень дипломатических отношений понизить. Это не послы, а политические идиоты, не понимающие своих реальных задач

— написал зампред Совбеза РФ, добавив, что такое поведение европейских послов «противоречит самой идее существования дипломатических миссий».

Как отметил в интервью бразильскому изданию Лавров, такая русофобская политика ЕС и всего Запада усиливает не изоляцию России на международном уровне, а самоизоляцию недружественных РФ государств. Нашей стране есть с кем выстраивать конструктивные отношения. Достаточно посмотреть на максимально плотные графики встреч главы российского МИД на всевозможных международных мероприятиях с представителями стран, которые не желают идти в кильватере оголтелой западной русофобии.
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    45 комментариев
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    1. Ропот 55 Ранг пользователя
      Ропот 55
      +16
      Сегодня, 09:21
      Неужели опять сделают вид что ничего ТАКОГО НЕ СЛУЧИЛОСЬ???? И что Россия не такая и дальше будет соблюдать политесс???
      1. barclay Ранг пользователя
        barclay
        +20
        Сегодня, 09:23
        Надо было давно выслать послов всех стан, поставляющих оружие украм. Но, ничего... мы потерпим.
        1. newtc7 Ранг пользователя
          newtc7
          +9
          Сегодня, 09:36
          Цитата: barclay
          Надо было давно выслать послов всех стан, поставляющих оружие украм. Но, ничего... мы потерпим.


          Начать хотя бы с послов трибалтов и Польши
          1. свой1970 Ранг пользователя
            свой1970
            -1
            Сегодня, 10:09
            Цитата: newtc7
            Цитата: barclay
            Надо было давно выслать послов всех стан, поставляющих оружие украм. Но, ничего... мы потерпим.


            Начать хотя бы с послов трибалтов и Польши

            Вы опоздали на год - там давно временные поверенные у Лимитрофов
        2. zloybond Ранг пользователя
          zloybond
          0
          Сегодня, 10:22
          я так предполагал, что немцев вызвали в наш МИд обьявить о высылке - а они просто демарш им обьявили.... хорошо еще кофе не попить позвали.
      2. AllX_VahhaB Ранг пользователя
        AllX_VahhaB
        +9
        Сегодня, 09:23
        Цитата: Ропот 55
        Неужели опять сделают вид что ничего ТАКОГО НЕ СЛУЧИЛОСЬ????

        Боюсь что так. Хотя тут не предлагать надо, а ВЫСЫЛАТЬ! И вплоть до разрыва дип.отношений...
      3. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +6
        Сегодня, 09:26
        Всех этих послов надо выгнать из России, а уровень дипломатических отношений понизить.

        Правильно призвал... Не уважаете МИД страны в которой работаете - Вон из страны!!! Нечего пытаться русофобию и у нас разводить!!! am
        1. ВАМ Ранг пользователя
          ВАМ
          +3
          Сегодня, 09:34
          Выслать то можно, но они тоже вышлют. Лучше ловить за руку, за действия не соответствующие статусу дипломата, не давать работать, в областях противоречащих нашим интересам. Доставлять в МИД, вызывать консула, составлять протокол под видео запись, с последующим распространением по все возможным каналам, а после выдворять.
      4. knn54 Ранг пользователя
        knn54
        +2
        Сегодня, 09:43
        -ВСЕ дипломаты ЕС уведомили российский МИД об отказе
        Вот вам и Венгрия.
        1. AdAstra Ранг пользователя
          AdAstra
          0
          Сегодня, 09:55
          А что Венгрия? Что вы хотите от страны солдаты которой в Великую отечественную зверствовали больше чем сами немцы, да и во время мятежа тоже отличились? И таки они РФ на крови не клялись.
      5. ANB Ранг пользователя
        ANB
        -1
        Сегодня, 10:18
        . Неужели опять сделают вид что ничего ТАКОГО НЕ СЛУЧИЛОСЬ

        Ну, если честно, то тут косяк самого Лаврова.
        По таким темам нужно не приглашать послов (с возможностью отказаться), а вызывать их на ковёр. С предупреждением, что при неявке будут высланы.
    2. Владимир М Ранг пользователя
      Владимир М
      +5
      Сегодня, 09:25
      Сколько ещё будем утераться? Опять будем "переводить красную краску"? На нас весь мир смотрит. Тут Медведев прав - выслать послов. А с другой стороны, как быть с надеждой на "договорняк".
      1. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        +2
        Сегодня, 09:40
        Что Вы хотите от государства,полностью прохезавшее уровень Андрея Андреевича?Уважение к нам самим сами же и топчем..
      2. Trapp1st Ранг пользователя
        Trapp1st
        +2
        Сегодня, 09:43
        Опять будем "переводить красную краску"?
        Поэтому послы не поехали. Смысл? Слушать маргинальную болтовню?
    3. Bombaher Ранг пользователя
      Bombaher
      +3
      Сегодня, 09:25
      Ну так и выслали бы всех дипломатов с посольствами. Пусть ищут работу в европе, конкурируя с прыгающими из 404 и неграми.
      А здания можно использовать как Дворцы пионеров, для развития. Или сдать в не очень долгую аренду представительствам дружественных стран.
    4. evgen1221 Ранг пользователя
      evgen1221
      +1
      Сегодня, 09:26
      Ну после выборов как обычно затянут-выборы непризнаем, голосовали под автоматами, путин уходи.
    5. Million Ранг пользователя
      Million
      +2
      Сегодня, 09:27
      Всех этих послов надо выгнать из России, а уровень дипломатических отношений понизить. Это не послы, а политические идиоты, не понимающие своих реальных задач

      Думаю,что идиоты не только послы.Но Димка этого не понимает.
    6. Кот Александрович Ранг пользователя
      Кот Александрович
      +3
      Сегодня, 09:27
      Интересно, а сеть Маска в России запрещена, но Медведев ею пользуется... Он у нас кто, боженька?
    7. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 09:28
      Всех этих послов надо выгнать из России, а уровень дипломатических отношений понизить.
      Об этом в народе давно говорят, что слишком церемонимся с прямыми врагами. По крайней мере с прибалтами и поляками давно нужно было так поступить.
    8. курвиметр Ранг пользователя
      курвиметр
      +3
      Сегодня, 09:29
      " Взять бы этого Канта, да в Соловки года на три"... это про послов. А ведь ДАМ реально подыгрывает ястребам на Западе, только слепоглухонемой этого не заметит winked
      1. Владимир М Ранг пользователя
        Владимир М
        0
        Сегодня, 09:37
        А вы считаете - надо очередной раз утереться? Эти послы плюнули в лицо России, отказавшись от встречи с главой МИД страны пребывания. И это намного хуже, чем поставка вооружений Украине. Почему-то ни кому в мире не приходит в голову, прилюдно хамить тому же Киму. Да, не поклонник Чучхе.
        1. курвиметр Ранг пользователя
          курвиметр
          +3
          Сегодня, 09:43
          Я о другом совсем... Смысл прочитанного понимаете? В свете всех его писательств... Ну, а если уже и послы плюют в лицо, то скоро будут бить в морду... Значит заслужил наш МИД такое отношение, к сожалению.
          1. Владимир М Ранг пользователя
            Владимир М
            +1
            Сегодня, 09:53
            Я прекрасно понимаю о чем вы. Но согласитесь надо как-то отвечать. Наше руководство само себя загнало в патовую ситуацию своими "шахматными партиями". И отвечать "нельзя" и не отвечать "нельзя". Но ради справедливости, в данных условиях от нашего МИДа уже ничего не зависит, должны говорить другие ведомства. Не припомню, что вовремя ВОВ МИДы СССР и Германии друг другу "хамили".
            1. курвиметр Ранг пользователя
              курвиметр
              +3
              Сегодня, 10:01
              Согласен. Просто уровень дипломатии РФ, как бы помягче, даже не уровень дворовой шпаны, там за слова отвечать надо. Проблема системная, за многие годы отрицательного отбора только усугубилась... Запад видит слабость и откровенно глумится.
              1. Владимир М Ранг пользователя
                Владимир М
                +2
                Сегодня, 10:13
                За уровнем дипломатии должен стоять уровень Государства. К сожалению МИДу и остаётся только "переводить краску" и "сыпать озабоченности".
          2. Владимир М Ранг пользователя
            Владимир М
            +1
            Сегодня, 09:53
            Я прекрасно понимаю о чем вы. Но согласитесь надо как-то отвечать. Наше руководство само себя загнало в патовую ситуацию своими "шахматными партиями". И отвечать "нельзя" и не отвечать "нельзя". Но ради справедливости, в данных условиях от нашего МИДа уже ничего не зависит, должны говорить другие ведомства. Не припомню, что вовремя ВОВ МИДы СССР и Германии друг другу "хамили".
    9. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 09:30
      Дмитрия Анатольевича полностью поддерживаю,надо гнать этих посёлов и послиц из России.Их отсутствие легко переживём.Даже не заметим.
    10. Виктор Ленинградец Ранг пользователя
      Виктор Ленинградец
      +3
      Сегодня, 09:32
      Непонятно зачем был этот очередной книксен перед партнёрами С. В. Лаврова. Нечего им знать о наших выборах, пошли они по старой трассе со своими наблюдениями, соблюдениями и прочей мурой. Собрался выставить их из страны - выстави, а не выпускай шкета с заводными речёвками. Пусть от внезапности штаны простирнут. Нам нужено ДВА посла от всего коллективного Запада. Один - для политических демаршей, второй - для решения рутинных вопросов. Остальные - либо понизить до консульств, либо вообще цифровизировать.
    11. taiga2018 Ранг пользователя
      taiga2018
      +6
      Сегодня, 09:33
      На мой взгляд Лавров устал и уже не тянет пост министра,или скорее устарел для этого времени когда дипломат должен быть более жестким.В ООН есть у нас кажется Полянский его фамилия,тот же Небензя.
      1. Million Ранг пользователя
        Million
        +3
        Сегодня, 09:39
        Лавров выдохся.Он еще при Ельцине был,но и при нем дипломатических побед не имел,а сейчас промотал все,что только можно....
    12. Смею_заметить_ Ранг пользователя
      Смею_заметить_
      +4
      Сегодня, 09:34
      Было бы лучше, если бы не "Медведев призвал", а Лавров сразу выслал бы их к Бениной матери...
    13. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +1
      Сегодня, 09:35
      Медведев жжёт!!! good
      Я начинаю думать, что он смелее того же Путина...Или бесшабашнее?
      Моложе - однозначно...
      * * *
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    14. юрий Л Ранг пользователя
      юрий Л
      +3
      Сегодня, 09:40
      Самое интересное наблюдать за позицией Нашей власти.Тебя просто унизили,на Востоке сказали бы "Ты потерял Лицо".В любой уважающей себя стране шпионов в ранге посла вместе со всей шпионской кодлой Немедля бы выслали вон из страны,причем всех,кто не явился, заменив их какими нибудь Поверенными в делах ,все равно с рассадниками шпионов не о чем сейчас говорить(кроме Объявления...понятно чего)Но...это в уважающих себя странах.А вот в одной, очень неуважающей себя стране будет так-выйдет некая Захарова, что то скажет непонятным языком о недружественности некоторых представителей стран "партнёров".И все...А они как раз и проверяют,как далеко отодвигаются "красные линии" по всем направлениям.В общем,очередная сдвижка.Видно,достаточно скоро только простой парень Клочков нам поможет,встав под пули демонического евроамерофашиста со словами "Велика Россия,а отступать некуда..."
      1. свой1970 Ранг пользователя
        свой1970
        0
        Сегодня, 10:12
        Цитата: юрий Л
        любой уважающей себя стране шпионов в ранге посла вместе со всей шпионской кодлой Немедля бы выслали вон из страны,причем всех,кто не явился, заменив их какими нибудь Поверенными в делах ,все равно с рассадниками шпионов не о чем сейчас говорить(кроме Объявления...понятно чего)Но...это в уважающих себя странах.

        Стесняюсь напомнить - что в ответ они вышлют НАШИХ ШПИОНОВ. И что тогда?
        1. юрий Л Ранг пользователя
          юрий Л
          0
          Сегодня, 10:27
          В данном случае это Их ритуальный жест,но не простой,далеко не простой,тут уже идёт проверка,кто ты ,Российская Власть на самом деле.с точки зрения межгосударственных отношений.И да,наших шпионов нет,наши-это Герои Разведчики( шпион-это мерзкое Иноое слово).Убийцы-шпионы ,это они,так было и так всегда будет.Просто наши Разведчики перейдут на нелегальное положение,а ихними шпионами должен наконец заняться ещё не воссозданный СМЕРШ(тут слово шпион вполне к месту)
    15. Гардамир Ранг пользователя
      Гардамир
      +6
      Сегодня, 09:41
      Это не послы плохие, это Кремль не раз показал, что с ним можно не считаться.
    16. Овсиговец Ранг пользователя
      Овсиговец
      +4
      Сегодня, 09:44
      Так вышлите)))) нам то чего вы сетуете? Мы мещане, мы наблюдаем
      1. AdAstra Ранг пользователя
        AdAstra
        +3
        Сегодня, 09:58
        Так это уже в привычку вошло, за место действий по бабски попричитать какие все вокруг плохие)))
    17. К-50 Ранг пользователя
      К-50
      -1
      Сегодня, 09:45
      Зампред Совбеза РФ призвал выслать из страны послов, отказавшихся от встречи с главой МИД России

      Да и правильно!
      Они здесь для того чтобы поддерживать дипломатические отношения, а не устраивать демарши!
      Не хотят? Пошли вон наглоссакские подстилки!
      Если это их личное, не чего в России пол топтать, если позиция их государств, тем более пшли вон псы!
    18. Mowgli_2 Ранг пользователя
      Mowgli_2
      -1
      Сегодня, 09:49
      А почему эта дворовая шелупонь еще находится на нашей территории?! Гнать эту поганой метлой!
    19. Ghost1 Ранг пользователя
      Ghost1
      0
      Сегодня, 09:49
      Выборы на носу, поэтому телодвижений не будет скорее всего.
    20. юрий Л Ранг пользователя
      юрий Л
      +2
      Сегодня, 09:54
      А вот это в дипломатии уже реально серьезно.Это реально проверка на вшивость Власти РФ на глазах всего мира.Эти скопища шпионов показали,что они просто не считают Россию заслуживающей внимания.Брысь под лавку, шавка ,даже здесь у тебя дома мы Хозяева,а уж на нашей зоне( а это весь остальной мир,как мы считаем)так и подавно.Это реально ритуальный жест,и все нейтральные страны в мире сейчас будут смотреть,как РФ отреагирует,а дальше принимать решения в зависимости от Нашей реакции.Но,боюсь,будет...А не будет никакой реакции, увы,со всеми вытекающими.В мире ценят только силу воли,такова природа общества,а если ее нет...
    21. Single-n Ранг пользователя
      Single-n
      +2
      Сегодня, 09:57
      В кои веке соглашусь с ним. Эти люди сюда приехали для взаимодействия с органами власти РФ. Не хотят работать -нафиг их. Пущай едут к себе и там кочевряжатся. Других пришлют. А не пришлют и ладно.
    22. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      +1
      Сегодня, 10:23
      Почему все заканчивается какой то говорильней ? Надо было выслать и сообщить постфактум . А сейчас опять будем обсуждать не приличное поведение послов
    23. antiaircrafter Ранг пользователя
      antiaircrafter
      0
      Сегодня, 10:34
      Он не призывать должен был во вражеской социальной сети, а поставить конкретную задачу на ликвидацию посольств враждебных стран.
      И прямо с сегодняшнего дня запретить покидать территорию посольства любым сотрудникам, а так же ограничить приём посетителей.

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