Нас действительно приглашали на встречу с министром Лавровым, однако не предложив повестку встречи. Это было в то время, как министр заявил бразильскому изданию Globo, что нет смысла в отношениях с Евросоюзом

Всех этих послов надо выгнать из России, а уровень дипломатических отношений понизить. Это не послы, а политические идиоты, не понимающие своих реальных задач

Уровень европейской дипломатии в отношении России достиг очередной нижней точки, после которой хуже может быть только их полный разрыв. Послы европейских стран, входящих в Евросоюз, отказались от встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, во время которой должны были обсуждаться предстоящие в нашей стране президентские выборы. Встреча должна была состояться вчера, 4 марта, соответствующее приглашение было разослано полторы недели назад. Однако за два дня до нее все дипломаты ЕС уведомили российский МИД об отказе приехать на Смоленскую площадь.Как накануне заявил глава МИД РФ, в россисйком дипведомстве накопилось «много материалов о том, как посольства Евросоюза в Москве готовятся к нашим выборам президента, какие механизмы вмешательства, создание каких поддерживающих проектов для наших несистемных оппозиционеров — вещи, которыми посольство не имеет право заниматься». Лавров добавил, что намеревался посоветовать руководителям дипмиссий «из лучших побуждений не заниматься этим». Несомненно, именно эта весьма неприятная тема и стала причиной демарша европейских посланников, которые за два дня до встречи направили в российское МИД ноты с отказом от участия в ней.В Брюсселе отказ послов от встречи с российским министром иностранных дел объяснили тем, что им якобы не была предложена повестка этого мероприятия. Хотя на деле тема разговора была озвучена четко и недвусмысленно. В постпредстве ЕС также заявили, что после февраля 2022 года между Евросоюзом и Россией «уровень доверия довольно низок», забыв добавить, что произошло это похолодание отнюдь не по инициативе Москвы. Ранее в интервью бразильской газете Globo глава МИД РФ отметил, что «вражду с Россией страны Евросоюза навязали себе сами, им и решать, что делать с этим выбором».— говорится в комментарии постпредства ЕС.Очередной русофобский демарш европейских дипломатов со свойственной ему прямотой прокомментировал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. В соответствующем посте, опубликованном в его аккаунте принадлежащей Илону Маску соцсети, Медведев призвал выслать из страны европейских послов, отказавшихся от встречи с главой МИД России.— написал зампред Совбеза РФ, добавив, что такое поведение европейских послов «противоречит самой идее существования дипломатических миссий».Как отметил в интервью бразильскому изданию Лавров, такая русофобская политика ЕС и всего Запада усиливает не изоляцию России на международном уровне, а самоизоляцию недружественных РФ государств. Нашей стране есть с кем выстраивать конструктивные отношения. Достаточно посмотреть на максимально плотные графики встреч главы российского МИД на всевозможных международных мероприятиях с представителями стран, которые не желают идти в кильватере оголтелой западной русофобии.