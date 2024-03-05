Зампред Совбеза РФ призвал выслать из страны послов, отказавшихся от встречи с главой МИД России
Уровень европейской дипломатии в отношении России достиг очередной нижней точки, после которой хуже может быть только их полный разрыв. Послы европейских стран, входящих в Евросоюз, отказались от встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, во время которой должны были обсуждаться предстоящие в нашей стране президентские выборы. Встреча должна была состояться вчера, 4 марта, соответствующее приглашение было разослано полторы недели назад. Однако за два дня до нее все дипломаты ЕС уведомили российский МИД об отказе приехать на Смоленскую площадь.
Как накануне заявил глава МИД РФ, в россисйком дипведомстве накопилось «много материалов о том, как посольства Евросоюза в Москве готовятся к нашим выборам президента, какие механизмы вмешательства, создание каких поддерживающих проектов для наших несистемных оппозиционеров — вещи, которыми посольство не имеет право заниматься». Лавров добавил, что намеревался посоветовать руководителям дипмиссий «из лучших побуждений не заниматься этим». Несомненно, именно эта весьма неприятная тема и стала причиной демарша европейских посланников, которые за два дня до встречи направили в российское МИД ноты с отказом от участия в ней.
В Брюсселе отказ послов от встречи с российским министром иностранных дел объяснили тем, что им якобы не была предложена повестка этого мероприятия. Хотя на деле тема разговора была озвучена четко и недвусмысленно. В постпредстве ЕС также заявили, что после февраля 2022 года между Евросоюзом и Россией «уровень доверия довольно низок», забыв добавить, что произошло это похолодание отнюдь не по инициативе Москвы. Ранее в интервью бразильской газете Globo глава МИД РФ отметил, что «вражду с Россией страны Евросоюза навязали себе сами, им и решать, что делать с этим выбором».
— говорится в комментарии постпредства ЕС.
Очередной русофобский демарш европейских дипломатов со свойственной ему прямотой прокомментировал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. В соответствующем посте, опубликованном в его аккаунте принадлежащей Илону Маску соцсети, Медведев призвал выслать из страны европейских послов, отказавшихся от встречи с главой МИД России.
— написал зампред Совбеза РФ, добавив, что такое поведение европейских послов «противоречит самой идее существования дипломатических миссий».
Как отметил в интервью бразильскому изданию Лавров, такая русофобская политика ЕС и всего Запада усиливает не изоляцию России на международном уровне, а самоизоляцию недружественных РФ государств. Нашей стране есть с кем выстраивать конструктивные отношения. Достаточно посмотреть на максимально плотные графики встреч главы российского МИД на всевозможных международных мероприятиях с представителями стран, которые не желают идти в кильватере оголтелой западной русофобии.
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