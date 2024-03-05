Центр политанализа СЕРА: Рост ракетной мощи России приведет к её победе в украинском конфликте
В настоящее время Россия заметно усилила ракетный потенциал своей армии. Об этом пишет центр политического анализа СЕРА, утверждая, что такое развитие событий способно привести к победе России в конфликте на Украине.
Мы, россияне, прекрасно понимаем, что иного варианта, кроме как победа России, и быть не может. Но на Западе долгое время утверждался противоположный нарратив, и очень интересно, что сейчас западные СМИ в корне меняют свое представление об украинском конфликте и его перспективах.
Впрочем, далее в статье СЕРА сообщается, что рост ракетного потенциала ВС РФ якобы происходит за счет поставок ракет из Ирана. В их числе называют твердотопливные баллистические ракеты малой дальности (БРБМ) «Фатех-110» и «Зольфагар» с заявленной дальностью полета 300 и более 700 километров.
По утверждению СЕРА, иранские баллистические ракеты очень сложно сбивать. Поэтому их применение на украинском фронте может оказать очень серьезное влияние на дальнейший ход событий. Далее начинаются привычные рассуждения о том, что Запад «спит» и позволяет своим врагам в лице России диктовать условия.
Напомним, что Россия и Иран отрицают поставки иранских ракет для ВС РФ и их применение в украинском конфликте. Но для западной прессы подобные рассуждения давно стали обычными.
Не в силах признать реальное превосходство России в вооружениях, факт хорошей работы российского военно-промышленного комплекса, рассуждениями об иранских или северокорейских поставках ракет или беспилотников западные СМИ пытаются объяснить аудитории, почему у России за два года специальной военной операции не закончились вооружения.
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