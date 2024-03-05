Центр политанализа СЕРА: Рост ракетной мощи России приведет к её победе в украинском конфликте

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Центр политанализа СЕРА: Рост ракетной мощи России приведет к её победе в украинском конфликте

В настоящее время Россия заметно усилила ракетный потенциал своей армии. Об этом пишет центр политического анализа СЕРА, утверждая, что такое развитие событий способно привести к победе России в конфликте на Украине.

Мы, россияне, прекрасно понимаем, что иного варианта, кроме как победа России, и быть не может. Но на Западе долгое время утверждался противоположный нарратив, и очень интересно, что сейчас западные СМИ в корне меняют свое представление об украинском конфликте и его перспективах.



Впрочем, далее в статье СЕРА сообщается, что рост ракетного потенциала ВС РФ якобы происходит за счет поставок ракет из Ирана. В их числе называют твердотопливные баллистические ракеты малой дальности (БРБМ) «Фатех-110» и «Зольфагар» с заявленной дальностью полета 300 и более 700 километров.

По утверждению СЕРА, иранские баллистические ракеты очень сложно сбивать. Поэтому их применение на украинском фронте может оказать очень серьезное влияние на дальнейший ход событий. Далее начинаются привычные рассуждения о том, что Запад «спит» и позволяет своим врагам в лице России диктовать условия.

Напомним, что Россия и Иран отрицают поставки иранских ракет для ВС РФ и их применение в украинском конфликте. Но для западной прессы подобные рассуждения давно стали обычными.

Не в силах признать реальное превосходство России в вооружениях, факт хорошей работы российского военно-промышленного комплекса, рассуждениями об иранских или северокорейских поставках ракет или беспилотников западные СМИ пытаются объяснить аудитории, почему у России за два года специальной военной операции не закончились вооружения.
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    14 комментариев
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    1. FoBoss_VM Ранг пользователя
      FoBoss_VM
      +4
      Сегодня, 09:19
      И опять полнейшая тишина ... -1 патрульник на ЧФ. Слава Богу экипаж жив. Подоляка на канале уже почти чуть не матом кроет командование ЧФ и МО РФ. Ну и главный вопрос : доколе?
      1. Вадим С Ранг пользователя
        Вадим С
        +4
        Сегодня, 09:27
        Такие доклады у нас не приняты ещё с царских времён, за это можно по шапке получить!
      2. курвиметр Ранг пользователя
        курвиметр
        +2
        Сегодня, 09:35
        Старый и не нужный, хотя этот не старый... Так, просто особо не нужный, вот и молчат. Стыд и срам sad
      3. Степан S Ранг пользователя
        Степан S
        0
        Сегодня, 10:07
        И опять полнейшая тишина

        И что? Вам обязаны доложить с раннего утра о потерях на флоте? Еще о каких потерях доложить обязаны? Пехота и танкисты вас не интересуют? О них не докладывать?
      4. Лт. запаса ВВС Ранг пользователя
        Лт. запаса ВВС
        0
        Сегодня, 10:23
        Цитата: FoBoss_VM
        И опять полнейшая тишина ... -1 патрульник на ЧФ. Слава Богу экипаж жив. Подоляка на канале уже почти чуть не матом кроет командование ЧФ и МО РФ. Ну и главный вопрос : доколе?

        Капцов был прав, корабли должны быть бронированные или хотя бы должен быть бронепояс у ватерлинии корабля, напомню во вторую мировую войну основная опасность была от самолётов торпедоносцев, они сбрасывали торпеды и они шли по прямой на небольшой глубине и фактически единственный способ защиты корабля это мощный бронепояс выдерживающий взрыв торпеды.
    2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 09:19
      «Мы, россияне, прекрасно понимаем, что иного варианта, кроме как победа России, и быть не может» —

      ***
      — «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!»...
      ***
    3. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 09:21
      Подкину тему западным аналитегам- совместимость ТЯО России и иранских ракет,есть ещё КНДР. wassat Они ни как не воспринимают что ТЯО только для них- они же исключительные!
    4. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +3
      Сегодня, 09:22
      По баллистическим ракетам Россия всегда была впереди планеты всей... И без всякого Ирана... Ну а западные хотелки насчет "украинской победы" пусть господа европейцы и англосаксы засунут в свои задницы... Это для них самое ценное место... Недаром мы говорим "Спасите наши души", а они орут "Спасите наши задницы"!!! am
    5. Zaurbek Ранг пользователя
      Zaurbek
      +1
      Сегодня, 09:26
      Одна мысль мне приходит в оглаву - унификация калибров(БР) для комплексов типа Искандер и Торнадо -С 300мм между ,КНР и РФ и КНДР и Ираном
    6. Вадим С Ранг пользователя
      Вадим С
      +1
      Сегодня, 09:29
      Сейчас самое развитие пошло, доработки по свежим результатам, сейчас самый двигатель оборонки!
    7. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 09:36
      в статье СЕРА сообщается, что рост ракетного потенциала ВС РФ якобы происходит за счет поставок ракет из Ирана.
      Хоть ложечку дегтя, но бросить обязательно необходимо. Странно, что КНДР не упомянули (или отложили до анализа артиллерийских систем и РСЗО).
    8. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +1
      Сегодня, 09:37
      Центр политанализа СЕРА: Рост ракетной мощи России приведет к её победе в украинском конфликте
      . Вопрос... слегка лукавят или бессовестно врут?
      Впрочем, на счёт компетентности, тоже есть сомнения.
      ВС России наращивают свою мощ, возможности, по всем направлениям и этого, они, как раз боятся!!!
    9. Персия Ранг пользователя
      Персия
      0
      Сегодня, 10:06
      t

      According to CEPA, Iranian ballistic missiles are very difficult to shoot down. Therefore, their use on the Ukrainian front can have a very serious impact on the further course of event
      Технология иранских баллистических ракет уникальна по своей точности. Иран — единственная страна, которая имеет возможность производить баллистические ракеты большой дальности с буквально высокой точностью. что делает самолеты и авианосцы устаревшими
      Почему вообще используются истребители?
      Почему бы нам не использовать ракеты наземного базирования вместо истребителей для высокоточных атак?
      Существует два типа ракет: крылатые ракеты, которые точны, но не имеют дальности, и баллистические ракеты, дальность которых практически безгранична, но имеют очень низкую точность.
      Истребители используются для нанесения высокоточных ударов крылатыми ракетами воздушного базирования.
      Но почему их нужно было запускать с воздуха?
      Крылатые ракеты не могут быть дальнобойными из-за проблемы, известной как «тирания ракетного уравнения». Для дальности нужно топливо. Топливо увеличивает вес, что уменьшает дальность полета. Поэтому ответ, к которому они пришли, заключался в том, чтобы подвести ракету достаточно близко к цели с помощью самолета, а затем запустить крылатую ракету. а для большей дальности сделали авианосец, чтобы истребитель приблизился к цели
      Но почему бы нам не сделать баллистические ракеты такими же точными, как крылатые, чтобы устранить необходимость в истребителях и авианосцах?
      Баллистическая ракета, которая могла летать на большие расстояния, имела собственную проблему, известную как «ЭФФЕКТЫ ВХОДНОЙ ПЛАЗМЫ», которая возникает, когда частицы воздуха сталкиваются друг с другом с такой скоростью, как это происходит при повторном входе в объект, сильный нагрев от всего этого трения повышает температуру ракеты. воздух настолько высок, что газ ионизируется, образуя по существу облако плазмы вокруг внешней поверхности корабля на этапе входа в атмосферу, что прерывает радиосвязь между транспортным средством и наземной станцией.
      Проще говоря, вы не можете им управлять. Таким образом, баллистика дальнего действия используется только для ядерного оружия, для которого недостаточная точность не является проблемой.
      Поэтому очевидно, что когда Иран объявил, что каким-то образом разработал баллистические ракеты с высокой точностью, все отвергли это как пропаганду. Даже после того, как Иран опубликовал кадры, на которых баллистическая ракета поражает цель с высокой точностью. Иран был обвинен в фотошопе, несмотря на отсутствие каких-либо доказательств того, что отснятый материал был изменен. Но после нападения на авиабазу США, когда все ракеты попали в яблочко, всем пришлось смириться с тем фактом, что, как персы были единственными, кто обладал технологией булата, теперь они повторили подобную недостижимую технологию. Узи Роббин, отец израильской противоракетной обороны, сказал это в ответ на точечную баллистическую ракету Ирана. «Нажав кнопку, они смогли выполнить задачу, для выполнения которой нам приходится рисковать жизнями пилотов и дорогостоящих истребителей. И они, вероятно, находились в воздушных условиях, когда нажимали кнопку»
      Вывод: Ирану не нужны ни самолеты, ни авианосцы для нанесения точных ударов.
    10. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      0
      Сегодня, 10:25
      Все идет по нарративу из США .У русских нет ракет ,но если вдруг они появились ,то это иранские . Потом следует сильное удивление

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