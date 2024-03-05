Российская ПВО отразила очередную ночную комбинированную атаку на Крымский мост

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Российская ПВО отразила очередную ночную комбинированную атаку на Крымский мост

Украинские вооруженные формирования провели очередную комбинированную атаку на объекты в Крыму, в том числе и Крымский мост. Движение по мосту было перекрыто в течение почти 9 часов. Об этом сообщают местные ресурсы.

Киев атаковал юго-восточную часть Крымского полуострова, удар наносился беспилотниками, ракетами и безэкипажными катерами. Под удар попали Феодосия, Керчь и Крымский мост. Как сообщают местные жители, российская ПВО работала очень активно, сбивая украинские ракеты и беспилотники. Кроме того, украинские безэкипажные катера атаковали патрульный корабль "Сергей Котов" проекта 22160, находившийся в бухте Феодосии.



Предварительно, атака началась в первом часу ночи, над Керчью прозвучало несколько сильных "хлопков", в Феодосии были слышны сильные взрывы, скорей всего противник снова атаковал нефтебазу, которую так и не смог поразить при предыдущем налете. Работала ПВО и непосредственно над Крымским мостом.

На данный момент известно, что Крымский мост не пострадал, движение по нему запущено спустя более восьми часов после закрытия. По Керчи и Феодосии информации нет, власти Крыма никаких официальных заявлений не делали.

В Киеве неоднократно обещали подорвать Крымский мост, предпринимая для этого различные попытки. Недавно глава ГУР МО Украины Буданов* (внесен в России в список террористов и экстремистов) пообещал некий "сюрприз" в отношении моста, а глава СБУ "посоветовал" по нему не ездить, поскольку в этом году он будет "точно уничтожен".
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    57 комментариев
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    1. Владимир_2У Ранг пользователя
      Владимир_2У
      +11
      Сегодня, 09:36
      ПВО то молодцы, а вот высшие менеджеры ЧФ - нет.
      1. neworange88 Ранг пользователя
        neworange88
        +12
        Сегодня, 09:42
        Молодцы то молодцы,но надо бороться не с последствиями (БПЛА,ракетами, БЭКами),а с причинами вызывающими эти последствия.Всё время отбиваться это так себе стратегия.
        1. Владимир_2У Ранг пользователя
          Владимир_2У
          +1
          Сегодня, 10:04
          Цитата: neworange88
          Молодцы то молодцы,но надо бороться не с последствиями (БПЛА,ракетами, БЭКами)

          Вот именно поэтому высшие менеджеры ЧФ - это не то что не морские командиры, это даже не офицеры, а так, менеджеры.
        2. Kotofeich Ранг пользователя
          Kotofeich
          0
          Сегодня, 10:34
          Цитата: neworange88
          Всё время отбиваться это так себе стратегия.
          В телеге пишут: "Ночью потоплен патрульный корабль "Сергей Котов". Экипаж жив". angry
      2. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +6
        Сегодня, 09:43
        Российская ПВО отразила очередную ночную комбинированную атаку на Крымский мост

        Ну так сделайте так чтобы УкроРейх сегодня ночью отражал уже нашу "комбинированную" атаку на "Раду"... Зуб за зуб, око за око... По другому они не понимают... am
        1. invisible_man Ранг пользователя
          invisible_man
          +1
          Сегодня, 09:56
          "Зуб за зуб" - это утопить какой-нибудь украинский корабль, как они наш сегодня. Да где ж его взять...
          1. Fisherman Ранг пользователя
            Fisherman
            0
            Сегодня, 10:37
            в Красном море "хуситы" уже сколько кораблей раздербанили?! Флоты США и Британии молчат, но с берега отличные съёмки в сети как "хуситы" достаточно несамодельными ПКР лупят по военно-морской группировке с неоднократным поражением крупных кораблей (от пожара на одном из них весь флот виден как на ладони, ярче чем сами пуски ракет полыхало). Бриты один из поражённых фрегатов сумели дотащить до Гибралтара и там спрятать на базе на пару недель, закрыли дыры и сейчас перегоняют к себе. Так что зуб за зуб, око за око! СВО закончится и некому будет бить по нашему флоту, а вот янки и бриты на годы вперёд себе открыли "ящик Пандоры" для атак на их корабли всякими прокси-"партизанами".
        2. golen Ранг пользователя
          golen
          0
          Сегодня, 10:05
          Зачем же взывать к непонятным лицам во множественном числе. Обратитесь с этим предложением к Президенту. Это решение исключительно в его компетенции
        3. zloybond Ранг пользователя
          zloybond
          +1
          Сегодня, 10:20
          российская ПВО работала очень активно, сбивая украинские ракеты и беспилотники.

          ...такие же они украинские как американские, британские, французские.. об этом надо всегда упоминать -- может наши политики задумаются и наконец вышлют этих послов.
      3. ВМФ7981 Ранг пользователя
        ВМФ7981
        +1
        Сегодня, 10:27
        Точно! Это менеджеры! Ни видно и не слышно о каких либо решениях по ОВР. Модернизации кораблей в свете новой угрозы. Это уже не неизбежные на море случайности. Это уже не понятная тенденция! Третий раз!!! Тот же сценарий - у корабля не хватает средств и возможностей отбиться от москитного флота укров.
    2. Ропот 55 Ранг пользователя
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 09:36
      Да уж, хотел написать но боюсь в бан отправят за использование ненармотивной лексики.
    3. Uno Ранг пользователя
      Uno
      +2
      Сегодня, 09:37
      "новости негативные" мой комментарий слишком короткий
    4. Комментарий был удален.
    5. taiga2018 Ранг пользователя
      taiga2018
      +7
      Сегодня, 09:38
      Ну а почему бы не атаковать,тут немецкие военные открыто все планируют а у нас возмущение и обсуждение только в СМИ,а власти молчат.
    6. двп Ранг пользователя
      двп
      +10
      Сегодня, 09:39
      Пишут что ,,Сергея Котова ,, морские дроны потопили. Нужно что то делать с этой напастью. Пол ЧФ уже перетопили при помощи английских морских дронов. Нужно активировать ИРА.
      1. Nexcom Ранг пользователя
        Nexcom
        +4
        Сегодня, 09:41
        да, в ТГ ВО канале сообщили о потоплении "Котова". К сожалению....
        но пишут что экипаж жив, эвакуирован.
        1. Копчёный Ранг пользователя
          Копчёный
          0
          Сегодня, 09:45
          Это да. Когда у борта бахнет полтонны или больше тротила, страдает только железо. Вот когда ФАБ 500-1000 прилетает по всушникам, то смерть всему живому ага.
          1. dmi.pris1 Ранг пользователя
            dmi.pris1
            +1
            Сегодня, 09:48
            Ну,адмиралы не пострадали,и то ладно..А мы еще смеялись над надувным флотом ВСУ..
            1. Копчёный Ранг пользователя
              Копчёный
              +1
              Сегодня, 09:59
              Да хорош уже адмиралов пинать. Любая военная структура крайне неповоротлива и очень долго меняется, это не изменить. Вон как было чуть больше ста лет назад. Было морское сражение где крейсера вроде как с пушками, но внезапно таранили друг друга чем и было выиграно. Все кинулись строить корабли с тараном снижая мореходность. Потом появился броненосец с массой пушечного вооружения малого и среднего калибра, все опять кинулись такое строить. Потом дредноут с большими пушками выкатили англичане, все опять. Потом ракеты. Ну вот сейчас морские дроны, видимо опять будет куча малокалиберной арты/лазеров. Увидим, время нужно.
        2. бей барабан
          бей барабан
          -4
          Сегодня, 10:01
          Это хорошо. Теперь экипаж, который не смог защитить свой корабль в море, может повоевать в Крынках. Естественно, вместе с командиром.
          1. Олеся Леся Ранг пользователя
            Олеся Леся
            0
            Сегодня, 10:30
            Не трогай наших моряков. Они очень много отражали атак, и в этот раз бились до конца, но один просочился. Натовская техника тоже не жопой делана, сложно с такими дронами нашим бороться. )) Хорошо что все живы, правда есть несколько человек ранеными.
        3. Землекоп Ранг пользователя
          Землекоп
          -1
          Сегодня, 10:32
          есть видео атаки на корабль..
      2. Сангвиний Ранг пользователя
        Сангвиний
        +2
        Сегодня, 09:44
        https://t.me/milinfolive/117680
        ❗️Кадры атаки на патрульный корабль Черноморского флота проекта 22160 «Сергей Котов».

        Военный Осведомитель
      3. alexoff Ранг пользователя
        alexoff
        +2
        Сегодня, 09:47
        Почему бы не активизировать какую-нибудь береговую службу, которая бы занималась разведкой в наших водах? Мавики, сонары, всё такое. ИРА не появится, уровень жизни в Ирландии выше чем в Британии
      4. lukash66 Ранг пользователя
        lukash66
        -3
        Сегодня, 10:04
        Цитата: двп
        Пишут что ,,Сергея Котова ,, морские дроны потопили. Нужно что то делать с этой напастью. Пол ЧФ уже перетопили при помощи английских морских дронов. Нужно активировать ИРА.

        Я тоже не понимаю, видно же, что командование ЧФ не справляется. Командующего, начштаба, начальника оперативного управления - всех на пенсию. Так скоро и до новых фрегатов дело дойдёт. Бред какой то.
    7. alexoff Ранг пользователя
      alexoff
      +10
      Сегодня, 09:42
      Думаю каждый корабль ЧФ надо оборудовать вип-каютой для какого-нибудь адмирала, которого там пропишут на всё СВО. Возможно это заставит тех хоть как-нибудь шевелиться
      1. invisible_man Ранг пользователя
        invisible_man
        0
        Сегодня, 10:02
        В данной ситуации "шевеление" будет означать бегство поближе к Владивостоку)
        1. alexoff Ранг пользователя
          alexoff
          0
          Сегодня, 10:17
          Корабль из Черного моря далеко не уплывет, а если адмирала не выпускать из каюты, то может он внезапно включит мозги.
      2. IgorIP Ранг пользователя
        IgorIP
        +1
        Сегодня, 10:18
        Предлагаю ещё к адмиралу в компанию кого-нибудь из окружения президента. Ведь это явно политическое решение - не трогать никого из верхушки т.н. Украины
    8. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +7
      Сегодня, 09:44
      Пора от «красных линий» переходить к синюшному цвету лиц трупов украинской администрации, что продолжает ходить на работу в административный квартал на Банковой в Киеве...
      Мало того, сегодня прозвучало предположение показать «Кузькиного сына» на одном из выбранных объектов инфраструктуры Западной Украины...
      Мало этого, прозвучали предложения начать поставлять ракеты хуситам и начать бить по соответствующим объектам поставщиков оружия...
      И вдогонку, ходит уверенность, что сбивать разведывательные летательные аппараты, принимающие активное участие в войне и находящиеся над акваторией Чёрного моря, время пришло. Причём без предупреждений и объяснений, без взятий вины на себя и предоставления информации...
      Но когда это начнётся?!
    9. invisible_man Ранг пользователя
      invisible_man
      +3
      Сегодня, 09:45
      Корвет "Сергей Котов" похоже затонул. Потеряли очередной корабль. На этот раз - новый, 2021 года.
    10. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +5
      Сегодня, 09:47
      удар наносился беспилотниками, ракетами и безэкипажными катерами.
      Ракеты и БЭКи - значит опять британские уши, которые уже и не прячут, потому что осмелели от безнаказанности о чем с гордостью говорили немцам. И до коле...
      1. freddyk Ранг пользователя
        freddyk
        +3
        Сегодня, 10:06
        Цитата: rotmistr60
        удар наносился беспилотниками, ракетами и безэкипажными катерами.
        Ракеты и БЭКи - значит опять британские уши, которые уже и не прячут, потому что осмелели от безнаказанности о чем с гордостью говорили немцам. И до коле...


        Так понятно до коле. Пока британские корабли не начнут тонуть. Все эти ответки по хохлам их только веселят.
      2. moscowp Ранг пользователя
        moscowp
        +1
        Сегодня, 10:11
        Ракеты и БЭКи - значит опять британские уши, которые уже и не прячут, потому что осмелели от безнаказанности


        А чего им бояться?
    11. Garri Ранг пользователя
      Garri
      +1
      Сегодня, 09:53
      По ходу,надо мангала и на все корабли чф уже лепить. Тем более,можно на много массивнее. Иначе,с таким подходом вообще все потопят
    12. Ghost1 Ранг пользователя
      Ghost1
      +3
      Сегодня, 09:55
      Атаки становятся массовей. Спрашивается к чему готовиться если и дальше не будет сильнее активизации с нашей стороны.
      В общем всякие сказки что запад пупок надорвёт и тому подобное уже не стоит обсуждать.
      1. AdAstra Ранг пользователя
        AdAstra
        +1
        Сегодня, 10:04
        Вот-вот, информация о их кончине сильно преувеличена.
    13. Freelander Ранг пользователя
      Freelander
      0
      Сегодня, 09:55
      Шойгу! Аууу...Опять будешь глазами хлопать? Не стыдно как министру обороны, что флот теряешь по глурости?
    14. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      +1
      Сегодня, 09:57
      В Киеве неоднократно обещали подорвать Крымский мост, предпринимая для этого различные попытки.

      А мосты через Днепр, укры даже не охраняют.
    15. Дедок Ранг пользователя
      Дедок
      0
      Сегодня, 09:58
      Цитата: Владимир_2У
      ПВО то молодцы, а вот высшие менеджеры ЧФ - нет.


      понравилось - надо видимо их так и называть далее: они случайные люди в военной форме
    16. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +1
      Сегодня, 09:58
      Российская ПВО отразила очередную ночную комбинированную атаку на Крымский мост
      . Только отражать нападение, дело такое, не шибко гарантированное ...
      Что в таких случаях говорится... самое надёжное ПВО, это... без вариантов, наши танки на аэродромах противника.
    17. Модест Ранг пользователя
      Модест
      +2
      Сегодня, 09:59
      Помогите хуситам попадать!!!
      1. freddyk Ранг пользователя
        freddyk
        +3
        Сегодня, 10:10
        Цитата: Модест
        Помогите хуситам попадать!!!

        Да можно и вместо них, но от их имени. Пусть славу забирают себе, нам не жалко:)
    18. Дедок Ранг пользователя
      Дедок
      -1
      Сегодня, 10:00
      Цитата: alexoff
      Возможно это заставит тех хоть как-нибудь шевелиться


      там "шевелится" нечему, по определению
    19. Хибинский Пластун Ранг пользователя
      Хибинский Пластун
      +1
      Сегодня, 10:01
      Угу, за то потеряли корвет. Походу, скоро от Черноморского флота останутся одни парадные адмиралы.
    20. AdAstra Ранг пользователя
      AdAstra
      -1
      Сегодня, 10:02
      Чего, снова корабль ЧФ РФ потопили? Может уж его остатки от греха подальше перебазировать куда-нибудь на Север, пусть уж лучше ничего не будет чём позориться с таким "флотом".
      1. Кельбес
        Кельбес
        0
        Сегодня, 10:27
        Через Босфор не пустят, а каналами тащить весь мир смешить. да и не все пройдут
    21. Серж9901 Ранг пользователя
      Серж9901
      -1
      Сегодня, 10:08
      Лет пять-семь назад тут , на ВО, какие жаркие споры были - про корабли , какой флот нам нужен .... Ну, что, какой теперь флот нужен ? Да еще с такими адмиралами ? Ответ правильный - даром не всрался ! Подводный , да ! ... Может , вспомогательные суда и катера . С приходом эры спутников и ракет флот просто умер , как кавалерия когда-то .
      1. freddyk Ранг пользователя
        freddyk
        0
        Сегодня, 10:17
        Цитата: Серж9901
        Лет пять-семь назад тут , на ВО, какие жаркие споры были - про корабли , какой флот нам нужен .... Ну, что, какой теперь флот нужен ? Да еще с такими адмиралами ? Ответ правильный - даром не всрался ! Подводный , да ! ... Может , вспомогательные суда и катера . С приходом эры спутников и ракет флот просто умер , как кавалерия когда-то .

        Ну так это про российский. С американским и натовским флотом всё нормально, проблем не испытывают.
      2. IgorIP Ранг пользователя
        IgorIP
        -1
        Сегодня, 10:28
        А где базироваться будет подводный флот? Под водой? Тут основная проблема, в том что флот не может защитить свои базы! Не может даже себя защитить. В открытом Море, с полным ходом я бы посмотрел как попытались бы утопить хоть один корабль этими бэк.
    22. БорзРио Ранг пользователя
      БорзРио
      0
      Сегодня, 10:10
      Все наши военкоры уже отписались - Котов всё. Экипаж вроде спасли. Нет слов...
      1. freddyk Ранг пользователя
        freddyk
        0
        Сегодня, 10:22
        Цитата: БорзРио
        Все наши военкоры уже отписались - Котов всё. Экипаж вроде спасли. Нет слов...

        Почему нет, а два ржавых Абрамса? Все каналы по ТВ об этом только и говорят.
    23. AdAstra Ранг пользователя
      AdAstra
      -1
      Сегодня, 10:18
      Цитата: Копчёный
      Это да. Когда у борта бахнет полтонны или больше тротила, страдает только железо. Вот когда ФАБ 500-1000 прилетает по всушникам, то смерть всему живому ага.

      Товарищу БорзРио
      1. БорзРио Ранг пользователя
        БорзРио
        +1
        Сегодня, 10:24
        Не я про экипаж писал, а военкоры.
    24. DVM Ранг пользователя
      DVM
      +3
      Сегодня, 10:19
      Никогда такого не было и вот опять случилось. Читать уже тошно и противно. Беззубость и мягкотелось граничащие с предательством. Так это называется. Никакого противодействия на международном уровне. Можно уже было 10 раз, как минимум, отправить хуситам все, что нужно, чтобы отправить на дно пару тройку боевых кораблыей сша и англии. Про подводные коммуникационные кабеля уже только ленивый не писал. Но все целое. Нас долбят уже в открытую, а мы утираемся и машем. "Старого пса не обучить новым трюкам". Каким был вова 20 лет назад, таким и остался. Ничего не поменяется. Думаю, что даже на полномасштабный удар обычными воружениями со стороны НАТО, мы не ответим даже ТЯО, а будем, как обычно сопли размазывать по всему ООН и МИДу.
    25. Есаул Ранг пользователя
      Есаул
      +1
      Сегодня, 10:21
      Не пора ли сделать "предупреждение" бритам что они очень далеко зашли? Может быть случится некий инцидент и будут повреждены подводные кабели, связывающие остров с большой землёй и америкой, или пробоина в тоннеле под ла-маншем появится? Доколе можно сопли жевать? Пока весь ЧФ и Крымский мост не будут полностью обнулены?
    26. IgorIP Ранг пользователя
      IgorIP
      0
      Сегодня, 10:33
      Цитата: БорзРио
      Все наши военкоры уже отписались - Котов всё. Экипаж вроде спасли. Нет слов...

      По поводу спасания всего экипажа... Крайне сомнительное утверждение. При взрыве как минимум одного бэк, с 300-500кг в тротиле... Да ещё при затоплении корабля. Да там почти 100% экипажа на закрытых постах. Сомневаюсь что обошлось без потерь
    27. бей барабан
      бей барабан
      0
      Сегодня, 10:37
      Как у Григория Адамова в "Тайне двух океанов". Самонаводящиеся магнитные торпеды.... Почти сто лет назад описал.

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