Российская ПВО отразила очередную ночную комбинированную атаку на Крымский мост
Украинские вооруженные формирования провели очередную комбинированную атаку на объекты в Крыму, в том числе и Крымский мост. Движение по мосту было перекрыто в течение почти 9 часов. Об этом сообщают местные ресурсы.
Киев атаковал юго-восточную часть Крымского полуострова, удар наносился беспилотниками, ракетами и безэкипажными катерами. Под удар попали Феодосия, Керчь и Крымский мост. Как сообщают местные жители, российская ПВО работала очень активно, сбивая украинские ракеты и беспилотники. Кроме того, украинские безэкипажные катера атаковали патрульный корабль "Сергей Котов" проекта 22160, находившийся в бухте Феодосии.
Предварительно, атака началась в первом часу ночи, над Керчью прозвучало несколько сильных "хлопков", в Феодосии были слышны сильные взрывы, скорей всего противник снова атаковал нефтебазу, которую так и не смог поразить при предыдущем налете. Работала ПВО и непосредственно над Крымским мостом.
На данный момент известно, что Крымский мост не пострадал, движение по нему запущено спустя более восьми часов после закрытия. По Керчи и Феодосии информации нет, власти Крыма никаких официальных заявлений не делали.
В Киеве неоднократно обещали подорвать Крымский мост, предпринимая для этого различные попытки. Недавно глава ГУР МО Украины Буданов* (внесен в России в список террористов и экстремистов) пообещал некий "сюрприз" в отношении моста, а глава СБУ "посоветовал" по нему не ездить, поскольку в этом году он будет "точно уничтожен".
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