Глава делегации США: Всемирный фестиваль молодёжи показал, что вражда в отношениях идёт из Вашингтона
В эти дни в России на федеральной территории Сириус, что в Красноярском крае, проходит самое масштабное молодёжное событие в мире –Всемирный фестиваль молодёжи, где со всего мира собрались тысячи молодых людей, представляющих самые разные сферы общественной жизни.
В фестивале принимает участие и делегация из Соединённых Штатов, которую возглавляет политический аналитик и активист из Нью-Йорка Калеб Мопин. Странно, что в США, как обычно любят делать, не бойкотировали это событие, чтобы показать очередной раз своё отношение к России.
Как сообщает РИА Новости, глава американской делегации был весьма впечатлён тёплым приёмом в России и отметил, что такое хорошее отношение к американцам показывает, что источником враждебности между двумя странами является не Россия, а США.
По словам активиста, на фоне напряжённых отношений между США и Россией они ожидали довольно холодного приёма, но россияне встретили их исключительно радушно.
Мопин уверен, что в России ни власти, ни народ не хотят враждовать с Америкой, а хотят нормальных взаимоотношений между двумя странами.
Всемирный фестиваль молодежи, открывшийся 1 марта, завершится 7 марта. В фестивале принимает участие до 20 тысяч человек, но желающих поучаствовать было гораздо больше – до 300 тысяч из почти 190 стран мира.
- fest2024.ru
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