Глава делегации США: Всемирный фестиваль молодёжи показал, что вражда в отношениях идёт из Вашингтона

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Глава делегации США: Всемирный фестиваль молодёжи показал, что вражда в отношениях идёт из Вашингтона

В эти дни в России на федеральной территории Сириус, что в Красноярском крае, проходит самое масштабное молодёжное событие в мире –Всемирный фестиваль молодёжи, где со всего мира собрались тысячи молодых людей, представляющих самые разные сферы общественной жизни.

В фестивале принимает участие и делегация из Соединённых Штатов, которую возглавляет политический аналитик и активист из Нью-Йорка Калеб Мопин. Странно, что в США, как обычно любят делать, не бойкотировали это событие, чтобы показать очередной раз своё отношение к России.



Как сообщает РИА Новости, глава американской делегации был весьма впечатлён тёплым приёмом в России и отметил, что такое хорошее отношение к американцам показывает, что источником враждебности между двумя странами является не Россия, а США.

По словам активиста, на фоне напряжённых отношений между США и Россией они ожидали довольно холодного приёма, но россияне встретили их исключительно радушно.

Мопин уверен, что в России ни власти, ни народ не хотят враждовать с Америкой, а хотят нормальных взаимоотношений между двумя странами.

Всемирный фестиваль молодежи, открывшийся 1 марта, завершится 7 марта. В фестивале принимает участие до 20 тысяч человек, но желающих поучаствовать было гораздо больше – до 300 тысяч из почти 190 стран мира.
  • fest2024.ru
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10 комментариев
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  1. Ропот 55 Ранг пользователя
    Ропот 55
    +1
    Сегодня, 10:18
    Какой правильный американец, толку то от его высказываний и заявлений.
  2. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    0
    Сегодня, 10:19
    Что и говорить... всякие большие мероприятия устраивать, у нас получается хорошо.
    Вопрос... стоит/не стоит это делать, не стоит и поднимать, людям и праздник нужен, ничуть не меньше, чем все остальное.
    1. Trapp1st Ранг пользователя
      Trapp1st
      +1
      Сегодня, 10:33
      Вопрос... стоит/не стоит это делать, не стоит и поднимать, людям и праздник нужен
      Людям нужны Mavic-ки, ПНВ, теплаки... все на волонтёрах не вывезешь, на гражданке нужны нормальные зарплаты, что бы цены не росли, изменения миграционной политики, много чего... А показуху фантастическую устраивать действительно умеем, да и самое время фестивалить.
      1. rocket757 Ранг пользователя
        rocket757
        0
        Сегодня, 10:37
        Сколько людей, столько и мнений и это нормально.
        Тихо бывает, полное согласие, известно где...
  3. антивирус Ранг пользователя
    антивирус
    0
    Сегодня, 10:19
    Антиколониализм и интернацилнализм против мир дружба жвачка.
    А джинсы за клго? Т90 и калибр понятно за кого
  4. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 10:22
    на фоне напряжённых отношений между США и Россией они ожидали довольно холодного приёма, но россияне встретили их исключительно радушно.
    Таков менталитет русского (российского) человека - на добро отвечает добром, а зло долго не помнит (хотя временами не мешало бы).
  5. Сибирь55 Ранг пользователя
    Сибирь55
    0
    Сегодня, 10:24
    Да что-то не хочу я никаких взаимоотношений с Америкой. Я имею ввиду США. Нахлебался с 90-х. Не осталось там людей, не с кем взаимоотношения выстраивать
  6. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 10:30
    Всё ММФ дя меня закончен,выпала только одна смена.Молодёжь довольная,да и тепло в Сочи. goodНе на одном США клин миром сошёлся.Знаю только про Индию 340 делегатов.Дмитрий Анатольевич с Сергей Викторович в курилке не попадались.
    bully
  7. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 10:31
    «В России ни власти, ни народ не хотят враждовать с Америкой, а хотят нормальных взаимоотношений между двумя странами» —

    ***
    "Идите и скажите всем в чужих краях, что Русь жива.
    Пусть без страха жалуют к нам гости…
    Но если кто с мечом к нам войдёт — от меча и погибнет.
    На том стоит и стоять будет русская земля" ...
    ***
  8. RealPilot Ранг пользователя
    RealPilot
    0
    Сегодня, 10:38
    В эти дни в России на федеральной территории Сириус, что в Красноярском крае, проходит самое масштабное молодёжное событие в мире –Всемирный фестиваль молодёжи
    Далеко же ехать иностранным делегатам... А не в Краснодарском ли, случаем? wink

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