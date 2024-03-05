Бывшему офицеру Нацгвардии США Тейшейре грозит до 16 лет тюрьмы за разглашение военных секретов в соцсетях
От 11 до 16 лет лишения свободы может получить бывший лейтенант национальной гвардии штата Массачусетс Джек Тейшейра, который ранее признал себя виновным в разглашении военных секретов в одном из онлайн-сообществ.
В апреле 2023 года американские СМИ сообщили, что был выявлен и задержан гражданин США, сливший в сеть секретные документы Пентагона и разведки.
Вскоре стало известно, что это - 21-летний сотрудник разведки ВВС национальной гвардии штата Массачусетс Джек Тейшейра. Он отправил в сообщество онлайн-игр сотни секретных документов, создав риски их попадания в руки иностранных разведчиков и средств массовой информации.
Теперь стало известно, что Тейшейра дал признательные показания во время слушания дела в федеральном суде в Бостоне в понедельник. Он рассказал, что публиковал секретные военные документы в социальных сетях на протяжении целого года, вплоть до своего ареста в 2023 году.
- подчеркивается в пресс-релизе Минюста США.
Тейшейру судят за вопиющее игнорирование принципов национальной безопасности американского государства. Впрочем, учитывая возраст молодого офицера, не исключено, что он просто до конца не отдавал себе отчет в том, что он совершает, и хотел таким образом произвести впечатление на онлайн-сообщество и его пользователей.
Информация