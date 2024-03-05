Бывшему офицеру Нацгвардии США Тейшейре грозит до 16 лет тюрьмы за разглашение военных секретов в соцсетях

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Бывшему офицеру Нацгвардии США Тейшейре грозит до 16 лет тюрьмы за разглашение военных секретов в соцсетях

От 11 до 16 лет лишения свободы может получить бывший лейтенант национальной гвардии штата Массачусетс Джек Тейшейра, который ранее признал себя виновным в разглашении военных секретов в одном из онлайн-сообществ.

В апреле 2023 года американские СМИ сообщили, что был выявлен и задержан гражданин США, сливший в сеть секретные документы Пентагона и разведки.



Вскоре стало известно, что это - 21-летний сотрудник разведки ВВС национальной гвардии штата Массачусетс Джек Тейшейра. Он отправил в сообщество онлайн-игр сотни секретных документов, создав риски их попадания в руки иностранных разведчиков и средств массовой информации.

Теперь стало известно, что Тейшейра дал признательные показания во время слушания дела в федеральном суде в Бостоне в понедельник. Он рассказал, что публиковал секретные военные документы в социальных сетях на протяжении целого года, вплоть до своего ареста в 2023 году.

Судья федерального окружного суда вынесет приговор после рассмотрения принципов вынесения приговоров США и других законодательных актов

- подчеркивается в пресс-релизе Минюста США.

Тейшейру судят за вопиющее игнорирование принципов национальной безопасности американского государства. Впрочем, учитывая возраст молодого офицера, не исключено, что он просто до конца не отдавал себе отчет в том, что он совершает, и хотел таким образом произвести впечатление на онлайн-сообщество и его пользователей.
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    9 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 09:52
      «Военное обозрение
      Новости Сегодня 08:33
      Спецслужбы США задержали служащего ВВС за раскрытие сведений об украинском конфликте на сайте знакомств» —
      «Военное обозрение
      Новости Сегодня 09:45
      Бывшему офицеру Нацгвардии США Тейшейре грозит до 16 лет тюрьмы за разглашение военных секретов в соцсетях» —

      ***
      — Это уже система ...
      ***
      1. knn54 Ранг пользователя
        knn54
        0
        Сегодня, 10:14
        -сотрудник разведки ВВС национальной гвардии штата Массачусетс.
        Вообщем резервист.А на данный момент может слить:только наплыв мексиканцев или неудачи ВСУ. Хотя последнее вполне может оказаться госсекретом.
    2. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 09:53
      Мальчик играет в войнушку онлайн -
      Выдаст не мало военных он тайн...
      Скоро мальчишку посадят в тюрьму
      Там не до игр, увы, будет ему...
      (А мальчика жалко...) belay
      1. Mouse Ранг пользователя
        Mouse
        +1
        Сегодня, 10:08
        Побольше таких мальчиков... с той стороны....
    3. Лт. запаса ВВС Ранг пользователя
      Лт. запаса ВВС
      0
      Сегодня, 09:57
      Наверное его провоцировали называли дилетантом и диванным воином, он психанул и решил доказать обратное слив секретные документы.
    4. Glock-17 Ранг пользователя
      Glock-17
      0
      Сегодня, 10:06
      Вот и поиграл парнишка в игры. Больун-находка для шпиона.
    5. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      +1
      Сегодня, 10:21
      Вот этого бы оленя выменяли ,а не украинских олигархов.Парень реально сделал США и заслужил
    6. Макс1995 Ранг пользователя
      Макс1995
      0
      Сегодня, 10:25
      Бывает. Сми тщательно , имхо ,колекционируют подобное.
      Вот секретоноситель Чубайс свободно уехал за границу ,и многие подобные - это другое...
    7. singless Ранг пользователя
      singless
      0
      Сегодня, 10:26
      маловато будет. могли бы прицепчик кокай добавить до 100 лет

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