«Закупим в третьих странах»: Британия пообещала передать Украине большую партию артиллерийских боеприпасов
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Великобритания будет наращивать поддержку Украины в конфликте с Россией, Лондон намерен всеми способами не допустить победы России. Как заявили в Минобороны Соединенного королевства, Британия "обеспечит" ВСУ артиллерийскими снарядами.
Британское военное ведомство планирует поставить Киеву артиллерийские боеприпасы, но поскольку у Британии их практически нет, а промышленность не в состоянии произвести необходимое количество, снаряды будут закупаться в третьих странах. Об этом заявил заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи. При этом он отказался раскрывать информацию о тех странах, где планируются закупки.
Некоторые боеприпасы будут закуплены в Великобритании, а значительная часть будет приобретена за рубежом. Мы не раскрывали ранее детали о зарубежных цепочках поставок, мы продолжим действовать таким же образом по причинам оперативной безопасности
- говорится в заявлении.
Вот только Украине не стоит ожидать, что снаряды она получит быстро и сразу большой партией. Поставка будет произведена в течение следующего финансового года, который начнется 5 апреля 2024 года. Боеприпасы будут передаваться по мере закупки.
Ранее западные медиа писали, что Европа не в состоянии обеспечить снарядами ни только Украину, но и собственные армии. Из-за конфликта спрос на артиллерийские боеприпасы очень сильно вырос, что повлекло за собой поднятие цен на снаряды.
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