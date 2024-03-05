«Закупим в третьих странах»: Британия пообещала передать Украине большую партию артиллерийских боеприпасов

18
«Закупим в третьих странах»: Британия пообещала передать Украине большую партию артиллерийских боеприпасов

Великобритания будет наращивать поддержку Украины в конфликте с Россией, Лондон намерен всеми способами не допустить победы России. Как заявили в Минобороны Соединенного королевства, Британия "обеспечит" ВСУ артиллерийскими снарядами.

Британское военное ведомство планирует поставить Киеву артиллерийские боеприпасы, но поскольку у Британии их практически нет, а промышленность не в состоянии произвести необходимое количество, снаряды будут закупаться в третьих странах. Об этом заявил заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи. При этом он отказался раскрывать информацию о тех странах, где планируются закупки.



Некоторые боеприпасы будут закуплены в Великобритании, а значительная часть будет приобретена за рубежом. Мы не раскрывали ранее детали о зарубежных цепочках поставок, мы продолжим действовать таким же образом по причинам оперативной безопасности

- говорится в заявлении.

Вот только Украине не стоит ожидать, что снаряды она получит быстро и сразу большой партией. Поставка будет произведена в течение следующего финансового года, который начнется 5 апреля 2024 года. Боеприпасы будут передаваться по мере закупки.

Ранее западные медиа писали, что Европа не в состоянии обеспечить снарядами ни только Украину, но и собственные армии. Из-за конфликта спрос на артиллерийские боеприпасы очень сильно вырос, что повлекло за собой поднятие цен на снаряды.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    Новости Дзен Телеграм
    18 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. Ропот 55 Ранг пользователя
      Ропот 55
      -1
      Сегодня, 10:03
      И ведь найдут и купят и доставят.
      1. neworange88 Ранг пользователя
        neworange88
        0
        Сегодня, 10:07
        Как сообщает сербский портал «Васеленска», Босния и Герцеговина хочет увеличить поставки снарядов для украинской армии.Босния и Герцеговина унаследовала от Югославии солидный военно-промышленный комплекс, производящий около 38 тысяч снарядов в год.
        Как отмечает боснийский аналитик Ясмин Муянович, темпы производства снарядов и так значительно превышает невеликие потребности армии БиГ, при том, что сейчас военно-промышленный комплекс работает лишь на 10% мощности, после необходимой модернизации производство может достигнуть 1000 снарядов 155 мм в день.

        Профессор геополитики Срджан Перишич заявляет, что Федерация БиГ (один из энтитетов в составе Боснии и Герцеговины) постоянно экспортирует оружие на Украину.
        – Это было требованием американского посольства. Несколько лет назад киевский режим смог войти в военную промышленность в ФбиГ, конкретно купить в Новом Травнике завод по производству боеприпасов для артиллерии и минометов. Таким образом, украинцы через олигархов из Загреба смогли получить под свой контроль часть военной промышленности, – рассказывает Перишич.

        За последние два года было выдано около 600 разрешений на экспорт оружия и боеприпасов из БиГ. Основные экспортеры – «Бинас Бугойно», «Игман Кониц», «Победа Горажде», сараевский «Претис» и БНТ Нови Травник, сообщает портал «О Сербии по-русски».


        https://info-balkan.ru/big-namerena-uvelichit-postavki-boepripasov-na-ukrainu.html
        1. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          0
          Сегодня, 10:12
          Сначала модернизировать необходимо, а это затраты и не хилые...
          Потом, когда ажиотажный спрос спадёт, как и чем они будут производство загружать?
          Впрочем, сеюминутные выгоды, кому то конкретно, самое то, а потом, хоть трава не расти.
          1. neworange88 Ранг пользователя
            neworange88
            0
            Сегодня, 10:13
            Несмотря на периодически появляющиеся фото боснийских мин и снарядов, используемых ВСУ, их продажа Украине официально незаконна. Высший орган Боснии и Герцеговины — Президиум, еще в 2015 году запретил поставки вооружений воюющим странам. Страны, покупающие оружие и боеприпасы обязуются сертификатом конечного пользователя не передавать их третьей стороне.
            1. rocket757 Ранг пользователя
              rocket757
              0
              Сегодня, 10:15
              На всякие международные законы, правила, многие забили большой болт... это ведь не новость, ни для кого.
    2. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 10:09
      Британия "обеспечит" ВСУ артиллерийскими снарядами.
      . То, что пытаются гадить, это понятно...
      А вот что у них получится, это вопрос?
      1. Ропот 55 Ранг пользователя
        Ропот 55
        -1
        Сегодня, 10:12
        rocket757 hi, получится, желающих заработать на этом конфликте всё больше, так что найдут продавца в ближайшее время, тем более "отмаз" заранее известен продаем Англии а не Украине и против России ничего не имеем.
        1. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          0
          Сегодня, 10:13
          Не зря одна из главных задачь наших военных, ровнять резервы противника, которые восполнять труднее всего...
          1. Ропот 55 Ранг пользователя
            Ропот 55
            0
            Сегодня, 10:16
            rocket757, тут вопрос на сколько далеко пойдёт Запад, если до упора то в ход пойдут бегунки которые поныкались в Е. С. и прочих"оклахомщинах" если начнут вощвращать и загонять в окопы проблему на какое то время снимут.
            1. rocket757 Ранг пользователя
              rocket757
              0
              Сегодня, 10:20
              Все сложно/просто!!!
              Сложно будет бегуркам, а мы... мы просто победим, других вариантов просто нет.
              1. Ропот 55 Ранг пользователя
                Ропот 55
                0
                Сегодня, 10:24
                rocket757, победим я в это верю.
      2. Серж9901 Ранг пользователя
        Серж9901
        +1
        Сегодня, 10:30
        Разово миллион-два могут наскрести . А вот производство .... Две огромных проблемы ( именно для них , имею ввиду европу ) : 1. сырье . Порох . аммиак ( для азотной кислоты) или сама , серная кислота (много и еще больше если мало хлопка), короткий хлопок (китай перестал поставлять полгода назад), глицерин .( жуткий расход газа на все это даже для нас). Собственно - металл, хороший, с кучей добавок . Куча всего в допах . И второе (даже не деньги , хотя это и дорого) - организация такого производства в таких масштабах на территории ЕС - по их регламентам практически невозможна, а за бугром - слишком велики политические риски . Потому они и забегали , когда поняли , что деньги тут не рулят , для них это - потеря мировоззрения .
        1. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          +1
          Сегодня, 10:35
          Цитата: Серж9901
          Потому они и забегали , когда поняли , что деньги тут не рулят , для них это - потеря мировоззрения .

          Многие и много раз, с пеной у рта, говорили/доказывал, что деньги решают все!
          Если деньги не могут решить всё, тогда нужно вложить БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ!
          Вот только в мире много чего происходит, самого разного и то, что ещё вчера считалось очевидным, незыблемым, становится мусором, пылью под ногами.
          Так бывало и раньше, так может/будет происходить ВСЕГДА!
    3. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 10:09
      «Закупим в третьих странах» —

      ***
      — Ну боеприпасы вы,допустим,закупите в третьих,а может и в четвёртых и в пятых странах,а вот солдат где брать будете?Там Сырский 700 000 мобилизованных не может найти,хотя деньги на них потрачены...
      ***
    4. Mouse Ранг пользователя
      Mouse
      0
      Сегодня, 10:11
      . Лондон намерен всеми способами не допустить победы России.

      Это всё, что надо знать о западенцах! negative
    5. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 10:14
      Британия "обеспечит" ВСУ артиллерийскими снарядами.
      Не знаю, как получится с артиллерийскими снарядами, а вот с ракетами Storm Shadow и БЭКами у них получается и пока неплохо.
    6. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      0
      Сегодня, 10:19
      Судя по мировой обстановке ,продать боеприпасы Англии, аж очередь стоит ?
    7. soldat-tv Ранг пользователя
      soldat-tv
      0
      Сегодня, 10:36
      Тоже секрет полишинеля. Будут закупать в Южной Корее и в Индии.

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»