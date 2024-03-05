Под Одессой уничтожена база отдыха, использовавшаяся для размещения военнослужащих ВСУ и иностранных наёмников

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Под Одессой уничтожена база отдыха, использовавшаяся для размещения военнослужащих ВСУ и иностранных наёмников

Украинские источники сообщают об ударе беспилотников "Герань-2" по одной из баз отдыха в пригороде Одессы. Помещения этого рекреационного объекта в "несезонное" время использовались для размещения военнослужащих ВСУ и иностранных наемников.

По последним данным, в результате удара ликвидировано не менее 13 военнослужащих противника.



Несмотря на то, что командование украинских Воздушных сил традиционно отчиталось о сбитии 18 из 22 беспилотников-камикадзе "Герань-2", атаковавших объекты на территории Одесской области, сообщается о многочисленных взрывах на территории этого пока что подконтрольного Киеву региона.

В частности, мощные взрывы отмечались в районе поселка Дачное, где располагалась военная часть морской пехоты украинской армии, поселка Котовского, в морском порту Одессы, в поселке Черноморское (Чабанка). В Чабанке, в частности, поражен пункт временной дислокации 28-й механизированной бригады ВСУ. Кроме того, подтверждается уничтожение одной из располагавшейся в Одессе установок ПВО ВСУ. В общей сложности, по предварительным данным, зафиксированы прилеты как минимум в семи локациях. При этом сообщается, что украинская ПВО работала прямо из городской черты, таким образом создавая опасность для мирного населения.

Помимо поражения целей в Одесском регионе, зафиксирован ракетный удар по объектам в оккупированном ВСУ Славянске, и в приграничном городе Волчанск в Харьковской области, с территории которого боевики киевского режима регулярно атакуют Белгородскую область.
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    8 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 10:19
      «Под Одессой уничтожена база отдыха, использовавшаяся для размещения военнослужащих ВСУ и иностранных наёмников» —

      ***
      — Отдохнули ...
      ***
      1. Mouse Ранг пользователя
        Mouse
        +1
        Сегодня, 10:21
        Наотдыхались... ибо нефиг... winked
    2. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +4
      Сегодня, 10:21
      Украинские источники сообщают об ударе беспилотников "Герань-2" по одной из баз отдыха в пригороде Одессы

      Какой на хрен укропам отдых??? Все под Работино на могилизацию!!! Отдыхать на том свете будем!!! am
      1. Андрей Николаевич Ранг пользователя
        Андрей Николаевич
        0
        Сегодня, 10:32
        А они думали,что их повезут " на морЭ". " каву пЫты". Несчастное туповатерькое рагулье...
    3. Ропот 55 Ранг пользователя
      Ропот 55
      -1
      Сегодня, 10:22
      Не знаю может мне просто кажется, но по ходу спец службы Украины наглухо перекрыли поток съемок с мест прилетов, а если что и выкладывают то только по домам.
    4. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +1
      Сегодня, 10:23
      Чем ближе будет наша победа, тем больше найдётся "партизан/помочников" везде и всюду.
      Врагу нигде не будет покоя!!!
    5. Олеся Леся Ранг пользователя
      Олеся Леся
      +2
      Сегодня, 10:25
      Там в Одессе надо разносить весь порт, там много натовских наёмников и вооружение. Вычислять и стирать натовскую нечисть.
    6. Леха с Андроида. Ранг пользователя
      Леха с Андроида.
      0
      Сегодня, 10:25
      Точечные удары по базам отдыха в Одессе не решит проблему морских дронов Британии передаваемых ВСУ.
      Эти удары не настолько болезненным для киевского режима как захват Одессы...вот к чему надо стремиться.

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