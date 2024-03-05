Под Одессой уничтожена база отдыха, использовавшаяся для размещения военнослужащих ВСУ и иностранных наёмников
Украинские источники сообщают об ударе беспилотников "Герань-2" по одной из баз отдыха в пригороде Одессы. Помещения этого рекреационного объекта в "несезонное" время использовались для размещения военнослужащих ВСУ и иностранных наемников.
По последним данным, в результате удара ликвидировано не менее 13 военнослужащих противника.
Несмотря на то, что командование украинских Воздушных сил традиционно отчиталось о сбитии 18 из 22 беспилотников-камикадзе "Герань-2", атаковавших объекты на территории Одесской области, сообщается о многочисленных взрывах на территории этого пока что подконтрольного Киеву региона.
В частности, мощные взрывы отмечались в районе поселка Дачное, где располагалась военная часть морской пехоты украинской армии, поселка Котовского, в морском порту Одессы, в поселке Черноморское (Чабанка). В Чабанке, в частности, поражен пункт временной дислокации 28-й механизированной бригады ВСУ. Кроме того, подтверждается уничтожение одной из располагавшейся в Одессе установок ПВО ВСУ. В общей сложности, по предварительным данным, зафиксированы прилеты как минимум в семи локациях. При этом сообщается, что украинская ПВО работала прямо из городской черты, таким образом создавая опасность для мирного населения.
Помимо поражения целей в Одесском регионе, зафиксирован ракетный удар по объектам в оккупированном ВСУ Славянске, и в приграничном городе Волчанск в Харьковской области, с территории которого боевики киевского режима регулярно атакуют Белгородскую область.
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