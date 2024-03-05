Главком ВСУ доложил главе Пентагона о ситуации на фронте и происходящих изменениях в положении украинской армии
Обстановка на фронте стала главной темой беседы главнокомандующего ВСУ генерал-полковника Александра Сырского и министра обороны Украины Рустема Умерова с министром обороны США Ллойдом Остином. Об этом сообщают украинские источники.
Фактически беседа напоминала скорее доклад главкома ВСУ главе Пентагона об обстановке на фронте. Сырский рассказал о ситуации на ключевых направлениях, о происходящих изменениях в положении украинской армии. Кроме того, главком ВСУ рассказал Остину о том, как идет работа над обеспечением потребностей украинской армии в различных видах вооружений, боеприпасах и личном составе.
Естественно, что подобные доклады являются очередным свидетельством полной зависимости Украины от США во всех стратегических вопросах. Украинская армия сегодня фактически представляет собой колониальные войска, находящиеся под командованием метрополии. Сырский – не более чем подчиненный Остина, а отнюдь не главком армии суверенного государства.
Отметим, что ранее главком ВСУ посетил Авдеевское направление, после чего устроил разнос командованию, в частности пообещав снять с занимаемых должностей ряд командиров бригад, которые не справлялись со своими обязанностями. То есть, начался поиск «стрелочников», виновных в провалах украинской армии на фронте.
Глава киевского режима Владимир Зеленский, кстати, давно не стесняется обвинять в этих провалах тот самый «коллективный Запад», который обеспечивает Украину всем необходимым – от денег на содержание государственного аппарата и армии до вооружений, военной техники, боеприпасов, амуниции и даже наемников и инструкторов вооруженных сил.
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