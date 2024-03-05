Главком ВСУ доложил главе Пентагона о ситуации на фронте и происходящих изменениях в положении украинской армии

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Главком ВСУ доложил главе Пентагона о ситуации на фронте и происходящих изменениях в положении украинской армии

Обстановка на фронте стала главной темой беседы главнокомандующего ВСУ генерал-полковника Александра Сырского и министра обороны Украины Рустема Умерова с министром обороны США Ллойдом Остином. Об этом сообщают украинские источники.

Фактически беседа напоминала скорее доклад главкома ВСУ главе Пентагона об обстановке на фронте. Сырский рассказал о ситуации на ключевых направлениях, о происходящих изменениях в положении украинской армии. Кроме того, главком ВСУ рассказал Остину о том, как идет работа над обеспечением потребностей украинской армии в различных видах вооружений, боеприпасах и личном составе.



Естественно, что подобные доклады являются очередным свидетельством полной зависимости Украины от США во всех стратегических вопросах. Украинская армия сегодня фактически представляет собой колониальные войска, находящиеся под командованием метрополии. Сырский – не более чем подчиненный Остина, а отнюдь не главком армии суверенного государства.

Отметим, что ранее главком ВСУ посетил Авдеевское направление, после чего устроил разнос командованию, в частности пообещав снять с занимаемых должностей ряд командиров бригад, которые не справлялись со своими обязанностями. То есть, начался поиск «стрелочников», виновных в провалах украинской армии на фронте.

Глава киевского режима Владимир Зеленский, кстати, давно не стесняется обвинять в этих провалах тот самый «коллективный Запад», который обеспечивает Украину всем необходимым – от денег на содержание государственного аппарата и армии до вооружений, военной техники, боеприпасов, амуниции и даже наемников и инструкторов вооруженных сил.
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    5 комментариев
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    1. антивирус Ранг пользователя
      антивирус
      0
      Сегодня, 10:32
      И зеля, и сыркин правы.
      Виноваты нато и запад.
      Ухры н могут сами тянуть за весь цивильный мир против мордора.
      А им надо? Пусть терпят
      1. neworange88 Ранг пользователя
        neworange88
        -1
        Сегодня, 10:35
        Всё внимание укроСМИ приковано к Новомихайловке, в которой набирает темпы очередная катастрофа укровермахта. По словам украинского блогера Шария, имеющего многочисленных инсайдеров в неньке, в том числе в Генштабе ВСУ, сдача населенного пункта захисниками может произойти в ближайшее время. С нашей стороны воздерживаются от победных реляций, зато сообщают конкретные факты.

        Как пишут «Два майора», «южнее Марьинки в Новомихайловке наши бойцы водрузили флаг в центре н.п. у церкви. Враг отброшен на западные окраины села».Ситуация в Новомихайловке по-прежнему остается сложной и неопределенной, но, похоже, «туман войны» рассеивается над поселком. Подробности привел телеграм-канал «Блиндаж дяди Жоры»: «Морпехи 155 бригады, а именно отряд Шторм, забрали центр Новомихайловки. [Украинец] упирается за каждые руины, цепляется за любое укрытие и пытается удержать атакующих морпехов.

        Стрелковые бои проходят иногда практически в упор. Был случай, когда в одном доме находились через стену морпехи и [враги]. Бой длился почти сутки, морпехи вышли победителями. И похожие случаи там происходят постоянно. Штурм за штурмом".
        Согласно оперативным картам ряда жовто-блакитных пабликов, по состоянию на полдень 4 марта, наши бойцы твердо контролируют часть населенного пункта между улицами Академика Тимирязева и Соборной вплоть до церкви Чуда Архангела Михаила включительно. Но все, что южнее, либо взято подразделениями ВС РФ, либо так простреливается русской артиллерией и ПТУРщиками, что и мышь не проскочит. На севере — аналогичная ситуация, с той лишь разницей, что имеется еще водная преграда в виде реки Лозовая. Росвоенкоры, комментируя расклад сил, сообщают, что украинский гарнизон ведет бои фактически в условиях круговой обороны.

        По данным бандеровского паблика Deep State (заблокированного в нашей стране), российские войска еще с вечера 2 марта контролируют восточную часть села, а также подошли вплотную к нему с юга. Новых обновлений ЛБС не было, но очевидно, что для укровермахта здесь все очень поплохело.

        Похоже, ситуация для «хероев» и впрямь ухудшается уже не по дням, а по часам. Из подслушанных жалоб вояк 79-й ОДШБр можно узнать, что сейчас «им аукнулась сдача «Зверинца» — укрепрайона, расположенного на стратегической высоте, севернее Новомихайловки.На армейском чате укро-десантуры царит печалька, что обороняться нечем и некем. Дескать, завезли необстрелянных «мобиков», а те шарахаются от каждого выстрела. Несмотря на крики «генерала 200» Сырского держаться до конца, судя по всему, угроза окружения от 2 до 4 тысяч захисников перевесила военный ущерб от потери очередной «фортецi».

        Утром 4 марта появилась новость, что ВСУшники вроде как покидают Новомихайловку маленькими группами в страхе оказаться в таком же положении, что побратимы в Авдеевке накануне большого драпа. Опыт боев подсказывает укровоякам, что если «к...пы достигли центра населенного пункта, нужно уходить, иначе не поймешь, как окажешься в одном из очагов сопротивления».Админ 79-й ОДШБр опубликовал спич, в котором фактически сообщил о сдаче Новомихайловки. Похвалив себя (куда без этого), он повторил недавнюю фразу Зеленского, что «Украина хероев не меняет на территории».
        1. РусГр
          РусГр
          0
          Сегодня, 10:38
          А почему не сравнять эту Новомихаловку ФАБАМи, артиллерией, ТОСами? Почему так нужно выковыривать пехоте это село?
    2. zloybond Ранг пользователя
      zloybond
      0
      Сегодня, 10:34
      Интересная ситуация - главком ВСУ докладывает в Вашингтон, а посол США все еще в Москве?????
    3. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 10:38
      ***
      — Сырский из бронежилета не вылазит - спит,видимо,в нём ...
      ***

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