Обстановка на фронте стала главной темой беседы главнокомандующего ВСУ генерал-полковника Александра Сырского и министра обороны Украины Рустема Умерова с министром обороны США Ллойдом Остином. Об этом сообщают украинские источники.Фактически беседа напоминала скорее доклад главкома ВСУ главе Пентагона об обстановке на фронте. Сырский рассказал о ситуации на ключевых направлениях, о происходящих изменениях в положении украинской армии. Кроме того, главком ВСУ рассказал Остину о том, как идет работа над обеспечением потребностей украинской армии в различных видах вооружений, боеприпасах и личном составе.Естественно, что подобные доклады являются очередным свидетельством полной зависимости Украины от США во всех стратегических вопросах. Украинская армия сегодня фактически представляет собой колониальные войска, находящиеся под командованием метрополии. Сырский – не более чем подчиненный Остина, а отнюдь не главком армии суверенного государства.Отметим, что ранее главком ВСУ посетил Авдеевское направление, после чего устроил разнос командованию, в частности пообещав снять с занимаемых должностей ряд командиров бригад, которые не справлялись со своими обязанностями. То есть, начался поиск «стрелочников», виновных в провалах украинской армии на фронте.Глава киевского режима Владимир Зеленский, кстати, давно не стесняется обвинять в этих провалах тот самый «коллективный Запад», который обеспечивает Украину всем необходимым – от денег на содержание государственного аппарата и армии до вооружений, военной техники, боеприпасов, амуниции и даже наемников и инструкторов вооруженных сил.

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