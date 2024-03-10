Изабелла I la Catolica: инфанта становится королевой
Памятник Изабелле I у здания Панамериканского союза Организации американских государств, Вашингтон
В предыдущей статье мы говорили о детстве и юности Католической королевы Изабеллы Кастильской, ее происхождении, тяжелой психической болезни матери, провинциальной жизни в Аревало, где ее духовником и учителем стал знаменитый Томмазо Торквемада, который в то время был настоятелем монастыря Святого Креста в Сеговии. Сегодня мы продолжим этот рассказ.
Инфанта Изабелла выходит замуж
Изабелла, которая, подобно совершенно непохожей на неё Алиеноре Аквитанской, принимала участие в военных походах и ездила верхом, описывается как невысокая и не очень стройная девушка с белой кожей, зеленовато-серыми глазами и золотистыми волосами.
Портрет молодой Изабеллы Кастильской, Santa María la Mayor Collegial Church, Toro, Spain
Отметим, что светлые волосы в Испании и в Италии были признаком аристократического происхождения. Светловолосые простолюдины считались бастардами, некоторые из них придумывали себе родословную и делали неплохую карьеру на королевской службе или при дворе крупнейших феодалов.
Итальянки, чтобы осветлить волосы, обливали их бычьей мочой и с открытой головой сидели весь день под солнцем. Получался золотисто-рыжий оттенок, известный сейчас как «тициановский» – потому что женщин с такими волосами часто можно увидеть на картинах этого художника.
Фрагмент картины Тициана «Любовь земная и любовь небесная»
В Испании традиционно светлыми волосами и голубой кровью (тем, что на белой коже рук видны голубые вены) гордились жители Астурии, которые поголовно считали себя дворянами. Об этом можно прочитать и в романе Сервантеса «Дон Кихот», в эпизоде, где астурийка, служанка трактирщика, пообещала придти ночью к некоему погонщику:
Но вернемся к малолетней инфанте Изабелле.
Через 7 лет пребывания в Аревало король Энрике IV приказал ей и ее младшему брату Альфонсо вернуться ко двору. Многие полагают, что сделал это он из опасений заговора в их пользу – решил держать родственников под присмотром.
К этому времени (в 1462 году) вторая жена этого короля Жуана Португальская родила дочь Хуану. В законность ее происхождения не верил почти никто, так как королеву подозревали в связи с Бельтраном де ла Куэва – и потому девочка получила презрительную кличку Бельтранеха.
Хуана Кастильская (Бельтранеха) на портрете Антониу де Оланда
Инфанте Изабелле почему-то запретили сидеть за королевским обеденным столом, и в знак протеста от места рядом с королем отказались её брат Альфонсо и архиепископ Толедский.
Между тем испанские аристократы заставили Энрике завещать престол сводному брату Альфонсо, сыну Изабеллы Португальской, который вошел в историю под прозвищем «Соперник». Однако нашлись недовольные, которые делали ставку на Хуану.
В 1465 году некоторые испанские гранды открыто выступили против короля и даже сожгли его чучело (этот инцидент вошел в историю как «Авильский балаган» или «фарс»). Хуан Пачеко, маркиз де Вильена под звуки труб и барабанов зачитал перед народом список обвинений из 45 пунктов: помимо прочего, «подсудимый» обвинялся в импотенции и в склонности к гомосексуализму. Архиепископ Толедский снял с чучела корону и объявил о низложении Энрике IV, после этого граф Миранда повалил кресло наземь.
Marcelino de Unceta y Lopez. Atentado de Avila
Поднявшийся на помост младший брат Изабеллы был провозглашен королем Кастилии и Леона Альфонсо XII – и его признали северные провинции страны. А вот южные провинции поддержали Энрике IV.
14-летний претендент скоропостижно скончался (видимо, был отравлен), и тогда в 1468 году стороны пришли к компромиссу: король Энрике IV дал Изабелле титул принцессы Астурийской и объявил ее своей наследницей. Было достигнуто соглашение, что она не выйдет замуж без согласия Альфонсо, а он не будет принуждать сводную сестру к нежелательному для неё браку. С Жуаной Португальской он развелся, и ее дочь Хуана от наследования была отстранена.
Изабелла категорически отвергла предложение брата выйти замуж за старого короля Португалии Альфонсо V, а вот кандидатура, предложенная Торквемадой и толедским архиепископом Альфонсо Каррильо де Акуньей, ее полностью устроила, хотя жених и был на год младше ее, да к тому же ещё и родственником – троюродным братом.
Будущего мужа Изабеллы звали Фердинандом (Эрнандо), он был сыном короля Арагона Хуана и считался наместником Каталонии.
Кастилия, Леон, Арагон (после завершения Реконкисты)
Будущие Католические короли принадлежали к династии Трастамара, представители которой в разное время правили в Кастилии, Арагоне, Леоне, Сицилии, Неаполе и Наварре. Дед Изабеллы Энрике III Кастильский и дед Фердинанда Фердинанд I Арагонский были родными братьями.
Еще до брака с Изабеллой ее жених успел завести двух незаконнорожденных детей. Изабелла Кастильская станет королевой через 5 лет после заключения брака, а Фердинанд на престол Арагона, Валенсии и Сицилии взойдет через 10 лет после свадьбы.
Король Энрике IV разрешения на этот брак не дал, но его мнение никого не интересовало. Более того, богобоязненная Изабелла так желала выйти замуж за Фердинанда, что ее не смутил даже отказ римского папы Павла II выдать разрешительную буллу, за которой обратился отец жениха Хуан II, которого, кстати, в Арагоне называли Великим, а в Наварре – Безверным или Вероломным.
Согласие римского понтифика на этот брак было сфабриковано, а настоящее получено лишь после того, как Изабелла родила первого ребёнка. Однако копия разрешительной буллы в архивах Ватикана так и не найдена, поэтому некоторые исследователи считают этот документ поддельным.
Католические короли
Летом 1469 года Фердинанд и сопровождающие его лица прибыли в Кастилию под видом купцов, Изабелла же покинула дворец под предлогом встречи с матерью. Брак Изабеллы и Фердинанда был заключен 19 октября 1469 года. Большинство историков считает, что произошло это в Вальядолиде, но некоторые называют Сеговию.
Свадебный портрет Изабеллы Кастильской и Фердинанда Арагонского работы неизвестного художника
Король Энрике IV обвинил Изабеллу в нарушении договора и отменил решение о признании ее своей наследницей. Впрочем, вскоре он вынужден был примириться с сестрой.
А 11 декабря 1474 года Энрике неожиданно умер, и Изабелла, у которой было много сторонников, вступила на королевства Кастилия и Леон.
Коронация Изабеллы I Кастильской. Сеговия, Алькасар
Планировалось, что Фердинанд ограничится ролью принца-консорта, но позже он все-таки стал соправителем своей жены, их имена чеканились на монетах, от имени обоих супругов издавались акты о назначении на должность, произносились судебные приговоры. В 1496 году папа римский Александр VI (второй понтифик из рода Борджиа) даровал новым монархам титул Католических королей – каждый человек в Испании сразу же поймет, о ком идет речь, когда видит рядом с именем Изабелла или Фердинанд слово la Catolica.
Фернандо Гальега, «Мадонна католических королей»
Девизом Католических королей, который придумал Антонио де Небрих, стала фраза Tanto monta, montatanto, Isabel como Fernando («Всё одно, Изабелла, как Фердинанд»).
Девиз Католических королей в Альгамбре
Золотой дублон с изображением Изабеллы и Фердинанда
Однако в Кастилии Фердинанд действовал только как уполномоченный Изабеллы, государственная казна и королевская армия оставались в исключительном подчинении королевы.
Кстати, именно Изабелла, как королева Кастилии, приняла решение о финансировании экспедиции Колумба. Поэтому королевству Арагон поначалу было запрещено поддерживать любые, прежде всего коммерческие, отношения с Американским континентом – его сферой влияния оставалось Средиземноморье.
Изабелла Кастильская, Фердинанд Арагонский и Христофор Колумб. Сады католических королей, Алькасар, Кордова
Томмазо Торквемаде за помощь в организации брака Изабеллы и Фердинанда была предложена должность архиепископа Севильи, от которой он отказался. По его совету Фердинанд был назначен магистром всех военно-религиозных орденов.
Кроме того, помимо грандов к управлению государством были допущены letrados (ученые, грамотные) – выходцы из среды мелкого дворянства (идальго) и горожан, получившие университетское образование. В 1476 году по принципу городского полицейского ополчения некоторых кастильских городов во всех областях Кастилии, Леона и Арагона была образована «Святая Эрмандада» (от hermandades – «братство»). Об авторитете этой организации и страхе, который испытывали перед ней все преступники, можно узнать из романа Сервантеса «Дон Кихот» – Санчо Панса говорит своему господину:
«Святая Эрмандада» стала опорой центральной власти и сыграла большую роль в ограничении прав местных феодалов. В короткие сроки были срыты укрепления 50 замков – и гранды стали гораздо более послушными и управляемыми.
Кроме того, теперь всем свободным людям предписывалось приобрести оружие, соответствующее их статусу, содержать его «в надлежащем виде» и регулярно упражняться в обращении с ним. Нарушителей этого постановления ожидал большой штраф. Так был сформирован кадровый резерв испанской армии.
Между тем в 1475 году права Изабеллы на престол Кастилии и Леона предъявил король Португалии Альфонсу V (отвергнутый жених Изабеллы) – на том основании, что теперь он был женат на Хуане Бельтранехе, дочери Энрико IV и Жуаны Португальской. Война с Португалией продолжалась до 1479 года и закончилась после того, как папа римский Сикст IV аннулировал близкородственный брак Альфонсу и Хуаны.
17-летняя племянница Изабеллы вынуждена была отправиться монастырь Святой Клары в Коимбре), однако часто выезжала из него в Лиссабонский замок Святого Георгия и до конца жизни подписывала свои письма Yo la reina («Я королева»). В 1482 году она едва не вышла замуж за 15-летнего короля Наварры Франциска Феба, но жених был отравлен.
В год окончания войны с Португалией умер отец Фердинанда – Хуан II. Изабелла Кастильская получила теперь ещё и титул королевы Арагона, Валенсии и Сицилии, а также стала графиней Барселоны.
Изабелла I, картина неизвестного художника, около 1490 г., музей Прадо
Семейная жизнь и судьба детей Изабеллы la Catolica
Брак Изабеллы и Фердинанда оказался удачным. Поначалу они очень любили друг друга, и не расставались даже во время военных походов. Дети часто сопровождали их и воспитывались в весьма спартанской обстановке: посты, молитвы, младшие дочери донашивали за старшими платья и обувь.
Но в конце жизни отношения супругов значительно охладели (особенно после смерти единственного сына), Изабелла больше времени проводила в монастырях, чем при дворе. Но до этого Изабелла родила 7 детей, из которых выжили лишь 5. Единственный сын Хуан был вторым ребенком этой пары. Он родился в 1478 году, его портрет можно увидеть на картине Фердинанда Гальего «Мадонна Католических королей»:
Родители планировали женить сына на английской принцессе Екатерине Йоркской и даже на двоюродной сестре Хуане Бельтранехе (которая была старше его на 16 лет!), но в итоге был устроен брак с дочерью императора Священной римской империи Максимилиана I Маргаритой. Брак был заключен 3 апреля 1497 года, супруги любили друг друга, но уже 4 октября Хуан умер от какой-то лихорадки, а его жена вскоре родила мертвого ребенка. Современники говорили, что
Старшая дочь Католических королей – и первый ребенок этой пары (тоже Изабелла) родилась 1 октября 1470 года.
Портрет старшей дочери Изабеллы и Фердинана на картине «Мадонна католических королей»
Во время войны с Португалией 7-летняя девочка неожиданно оказалась пленницей мятежного города Сеговия. После завершения этой войны была достигнута договоренность о ее браке с внуком португальского короля, который был младше ее на 5 лет. Проведя в Португалии три года, она вернулась на родину и сопровождала родителей во время походов против Гранады.
В брак с португальским принцем она вступила в 1490 году, но уже через полгода ее муж погиб, упав с лошади – Изабелла была уверена, что несчастье случилось из-за того, что Португалия приняла часть евреев, изгнанных ее родителями из Испании.
Вернувшись домой, она заявила, что остаток жизни хочет посвятить молитвам и самобичеванию, однако согласилась стать женой нового короля Португалии – Мануэла I, но только после того, как тот пообещал изгнать из страны всех евреев, отказавшихся принять христианство. Именно по дороге на эту свадьбу заболел, а потом умер ее старший брат Хуан.
Сын Изабеллы и Мануэла Мигел стал наследником престолов Кастилии и Леона, Арагона и Португалии, но умер, не прожив и двух лет – 15 июля 1500 года. Сама же Изабелла умерла вскоре после его рождения.
Новой женой Мануэла I стала четвертая дочь Католических королей Мария, которая родила в этом браке 10 детей, умерла в 34 года и стала матерью короля Португалии Жуана III, а также императрицы Священной Римской империи Изабеллы (супруги Карла V).
Фернандеш Гарсия. Обручение Мануэля I и инфанты Марии
Вторая дочь (и третий ребенок) Изабеллы и Фердинанда вошла в историю как Хуана Безумная (мы помним, что психические проблемы были и у бабушки Хуаны – Изабеллы Португальской, которая в конце жизни даже перестала узнавать своих детей).
Хуана родилась 6 ноября 1479 года, в 1496 году ее выдали замуж за герцога Бургундии Филиппа Красивого, которому будет суждено стать первым представителем династии Габсбургов на испанском престоле.
Master of Affligem. Philip the Fair and Joan the Mad in the gardens of the castle of Brussels
Именно эта дочь Католических королей после смерти брата Хуана, старшей сестры Изабеллы и ее сына Мигела стала наследницей престола Кастилии и Леона. Королевой она была провозглашена в 1504 году после смерти матери, однако уже тогда ее психическое состояние было настолько неустойчивым, что регентом при ней был назначен ее супруг.
При этом отец Хуаны – Фердинанд, упрекал зятя в узурпации престола, и потому после внезапной смерти Филиппа (25 сентября 1506 года) даже поползли слухи о его отравлении. Появилась легенда, что влюбленная в своего мужа Хуана всюду возила его тело с собой, и даже спала с ним, однако точно известно, что гроб Филиппа Хуана она везла для погребения из Бургоса в Гранаду, где находилась королевская усыпальница (но так и не довезла), и вскрывался он лишь 4 раза за несколько месяцев.
Безумие королевы к тому времени стало настолько явным, что отец поместил ее в монастырь города Тордесильяс, где она, формально считаясь королевой Кастилии, безвыездно жила до смерти в 1555 году. Тем не менее она родила 6 детей (последнюю девочку – уже в монастыре).
Старшая дочь, Элеонора, стала третьей женой португальского короля Мануэла I, который ранее был супругом двух ее теток – Изабеллы и Марии. А вторым ее мужем стал король Франции Франциск I.
Старший сын Хуаны – знаменитый император Карл V Габсбург. Императором Священной Римской империи стал и его брат Фердинанд – основатель австрийской ветви Габсбургов, в период правления которого под Веной были разбиты турки.
Дочь Изабелла стала королевой Дании, Норвегии и Швеции, Мария – королевой Венгрии и Чехии. Родившаяся в монастыре Екатерина (Каталина) стала королевой Португалии.
Младшая дочь Католических королей, вошедшая в историю под именем Екатерина Арагонская, 14 ноября 1501 года стала супругой английского принца Артура – старшего сына английского короля Генриха VII, но ее муж умер через полгода, причем по причине юного возраста так и не сумев сделать испанскую принцессу женщиной.
Екатерина осталась в Англии, в 1507 году она получила от отца верительные грамоты – и оказалась в роли посла при английском дворе. Своей супругой ее хотел сделать Генрих VII, однако в конце концов незадолго до смерти он приказал жениться на Екатерине своему сыну Генриху – тому самому, что многими будет сравниваться с герцогом Синей Бородой из французской сказки.
Свадьба состоялась 11 июня 1509 года. 1 января 1511 года в этом браке родился сын Генри, умерший уже 22 февраля. Следующий ребенок – дочь Мария, родилась лишь 18 февраля 1516 года. Желающий иметь наследника Генрих VIII просил у римского папы Климента VII разрешение на развод.
Фрэнк О. Салисбери. Генрих VIII и Екатерина Арагонская перед папскими легатами в 1529 году, картина 1910 года
Отказ папы привёл к появлению в 1534 году Англиканской церкви, главой которой стали английские монархи. Екатерина была лишена статуса королевы, став всего лишь вдовствующей принцессой Уэлльской, её дочь была объявлена незаконнорожденной.
Однако в 1553 году Мария Тюдор все же взошла на английский трон, а в 1554 после брака с Филиппом II (сыном императора Священной Римской империи Карла V) – ещё и королевой Испании.
Ганс Эворт. Портрет Марии Тюдор, 1554 год
В историю Англии она вошла под прозвищем Мария Кровавая, правила 4 года и умерла от какой-то лихорадки в 1557 году, завещав английский престол другой девушке с трудной судьбой – дочери Анны Болейн, знаменитой Елизавете I.
В следующей статье мы продолжим рассказ о Изабелле I la Catolica, поговорим об основании инквизиции и изгнании евреев.
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