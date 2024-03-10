Изабелла I la Catolica: инфанта становится королевой



Памятник Изабелле I у здания Панамериканского союза Организации американских государств, Вашингтон

Инфанта Изабелла выходит замуж



Портрет молодой Изабеллы Кастильской, Santa María la Mayor Collegial Church, Toro, Spain



Фрагмент картины Тициана «Любовь земная и любовь небесная»

«Про эту славную девицу говорили, что такого рода обещания она исполняла даже в тех случаях, когда они были даны ею в глухом лесу и притом без свидетелей, ибо упомянутая девица весьма кичилась дворянским своим происхождением».



Хуана Кастильская (Бельтранеха) на портрете Антониу де Оланда



Marcelino de Unceta y Lopez. Atentado de Avila



Кастилия, Леон, Арагон (после завершения Реконкисты)

Католические короли



Свадебный портрет Изабеллы Кастильской и Фердинанда Арагонского работы неизвестного художника



Коронация Изабеллы I Кастильской. Сеговия, Алькасар



Фернандо Гальега, «Мадонна католических королей»



Девиз Католических королей в Альгамбре



Золотой дублон с изображением Изабеллы и Фердинанда



Изабелла Кастильская, Фердинанд Арагонский и Христофор Колумб. Сады католических королей, Алькасар, Кордова

«Вот что я вам скажу, сеньор: не мешало бы нам укрыться в какой-нибудь церкви. Ведь мы оставили человека, с которым вы сражались, в самом бедственном положении, так что, того и гляди, нагрянет Святое братство и нас с вами схватят… тех, кто затевает на больших дорогах драки, Святое братство по головке не гладит».



Изабелла I, картина неизвестного художника, около 1490 г., музей Прадо

Семейная жизнь и судьба детей Изабеллы la Catolica

«вместе с Хуаном были похоронены надежды и чаяния целой Испании».



Портрет старшей дочери Изабеллы и Фердинана на картине «Мадонна католических королей»



Фернандеш Гарсия. Обручение Мануэля I и инфанты Марии



Master of Affligem. Philip the Fair and Joan the Mad in the gardens of the castle of Brussels



Фрэнк О. Салисбери. Генрих VIII и Екатерина Арагонская перед папскими легатами в 1529 году, картина 1910 года



Ганс Эворт. Портрет Марии Тюдор, 1554 год