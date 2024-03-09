Индийский нефтяной долг – расчёт по-русски
В торговле испокон веку так принято – покупатель всегда прав. Однако по всему миру за основные товары, такие как нефть и газ, золото и бриллианты с алмазами, а теперь ещё и за продукцию, завязанную на IT-индустрию, почему-то принято платить именно долларами.
И это вне зависимости от того, что взбредёт в голову продавцу или покупателю. С долларами связаны и многие проблемы с продажей российской нефти в Индию. За последнее время чего только не случалось – и штрафы, и задержки танкеров, и их разворот, и активное пополнение индийского танкерного флота под закупки русской нефти.
Доллар – это просто удобно
В своё время за попытку по-настоящему слезть с долларовой иглы едва не поплатился Фидель Кастро, хотя Карибский кризис был, конечно, вызван не только и не столько этим. Потом реально поплатились и Саддам Хусейн, а в серии цветных или песчаных революций и Муаммар Каддафи, а попутно с ним и ещё ряд восточных «деспотов».
Из Вашингтона не смогли достать только сирийского президента Башара Асада, хотя в западной прессе любят порой прибавить, что это только пока. Впрочем, Иран, точнее – его реальные лидеры, даже под всеми санкциями тоже остаются вне зоны «жёсткого воздействия».
Россию же «строят под доллар» несколько иначе – прокси-войной и санкциями в сочетании с потолками цен и взрывами потоков. Получается, как показывает опыт, особенно двух последних лет, не очень. И это в основном потому, что слишком много в мире желающих поживиться на наших бедах.
В таком ракурсе понятно, почему Москва не очень активно позиционирует в качестве «дружественных стран» своих партнёров по БРИКС, таких как Китай с Бразилией или Индия. В адрес последней даже сделали в начале 2024 года серию выпадов в связи с платежами за нефть в рупиях.
Было такое или не было, разобраться на основании данных Минэнерго и Минфина не так просто, как можно подумать. Тем более что нам тут же вполне могут и вообще-то вправе ответить – что, в Кремле снова кончились деньги?
Цифры не прописью
Хотя цифры в медиапространстве фигурируют впечатляющие – в районе 60 млрд долларов в рупиях. Сопоставимо с масштабами воровства российских резервов, пока ещё до конца не состоявшегося.
Особо патриотичные журналисты и блогеры в очередной раз муссируют тему распродажи национальных богатств за бесценок. Неужто именно так на мозги действует не столь уж и мощный этой весной предвыборный тренд?
На самом деле Россия продаёт в Индию не так много, как могла бы, и ещё меньше по сравнению с тем, что хотелось бы. И, к сожалению, на сегодня продаёт в основном нефть, которая составляет не меньше 80 процентов объёмов всего нашего экспорта.
Не позитивное, согласитесь, сравнение с советскими временами, когда в Индию продавалось в основном не сырьё, а готовая продукция, вплоть да авианосцев, хотя на финише – уже в виде металлолома. И тут даже знаменитое – «не будут брать, отключим газ!», не срабатывает.
Объёмы поставок российской нефти в Индию с тех пор, как против нашей нефтянки был введён пресловутый «потолок цен», постоянно растут. Колеблются они очень сильно, что отнюдь не мешает индийским партнёрам не без выгоды заниматься перепродажей российской нефти в основном в страны Европы.
В этой связи нельзя не напомнить, что многие НПЗ в Европе технологически настроены как раз под нашу марку нефти Urals, а на масштабную реконструкцию средств у них не хватает.
Самыми показательными во всех отношениях стали отчёты за октябрь 2023 года. Из-за чрезмерно бодрого октября вообще-то весь шум в прессе и поднялся.
Итак, «всего импорт нефти в Индию из России в октябре 2023 г. составил 8,0 млн т». При этом «более 5 % всех поставок было оплачено в юанях, 49 % – в долларах и 46 % – в дирхамах».
Обернись назад
О дирхамах ниже, а пока вернёмся на несколько месяцев назад. Тогда-то и пошли в российской прессе, числящей себя деловой, наезды на Нью-Дели в пользу неизвестной, маленькой, но бойкой российской нефтяной компании.
Та, если судить по публикациям, «не могла вовремя заплатить налоги и пошлины из-за невозвращённой валютной выручки, застрявших рупий». Но реальные рупии на поверхность с тех пор так и не всплыли.
Статистика, как уже показано выше, свидетельствует – платежи шли, и шли достаточно регулярно, в долларах, как и принято, или, в крайнем случае, в дирхамах. Здесь уже напомним, что дирхам – это валюта Объединённых Арабских Эмиратов.
Дирхамов по миру ходит не так много, как долларов, но главное, что дирхамы вряд ли существенно уступают американским деньгам в плане удобства конвертации. И купить на них можно всё, что угодно, причём практически без потерь из-за пересчёта курсов и иного рода трудностей.
Дирхамы вышли из тени доллара, как только российские банки столкнулись с реальными трудностями из-за отключения нас от системы SWIFT. Тогда же пошли и расчёты в юанях.
Характерно, что практика расчёта в рублях даже не рассматривалась, что вполне можно расценивать как свидетельство утечки инсайдерской информации об ожидаемой девальвации рубля. Впрочем, девальвацию в России теперь с нелёгкой руки нашего Центробанка ждут, кажется, просто все и всегда.
Не в рупиях счастье
Если же действительно некие расчёт в рупиях за российское сырьё и имели место, то это вовсе не отменяет возможности грамотно использовать эти средства. Совсем непросто поверить, что в условиях, когда у нас немалые трудности с импортозамещением, России действительно нечего купить у Индии за рупии.
Ради импорта особо «чувствительной» продукции мы вправе пойти и на перекупку через Индию всего самого необходимого. Если по опыту октября так торговать с индусами ежемесячно, мы сможем реализовать на этом рынке до 100 млн тонн нефти.
Считаем – это больше 700 млн баррелей, которые даже по «потолочной» цене дают свыше сорока млрд долларов, из которых почти две трети благополучно проследуют в казну. Опять же – мы видим суммы, сопоставимые с пресловутыми тремя сотнями «арестованных» миллиардов.
Каким бы примитивным не смотрелся такой «расчёт по-русски», с подобными оборотами никаких санкций, потолков и эмбарго можно просто-напросто не замечать. И покупать всё то, что нам сегодня так необходимо, особенно по части IT-технологий и оборонки.
- Виктор Малышев
- i.pinimg.com, india.ru
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