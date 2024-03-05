Лидер французской партии «Патриоты»: Украина - одна из самых коррумпированных стран мира

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Лидер французской партии «Патриоты»: Украина - одна из самых коррумпированных стран мира

Спикер ВРУ Стефанчук


Во Франции раскритиковали власти страны за то, что они тратят огромные средства на Украину, где те беспощадно разворовываются вместо помощи своим гражданам.



Лидера французской партии «Патриоты» Флориана Филиппо возмутили слова украинского премьера Шмыгаля о пропаже помощи на 16 миллиардов евро. Политик назвал Украину одной из самых коррумпированных стран мира и призвал подумать, куда Запад и, в частности, Франция тратят свои деньги.

16 миллиардов пропали! Исчезли! В одной из самых коррумпированных стран мира!

- написал Филиппо в соцсети Х (бывший Twitter – заблокирован в РФ).

На фоне пропажи миллиардов евро на Украине в стране заявляют, что «денег для фермеров и больниц больше нет», отмечает французский политик.

Ранее глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что они не получали от Евросоюза обещанные в 2022 году 16 миллиардов евро финансовой помощи, и не имеют представления, куда эти деньги были потрачены.

Несмотря на это, ЕС создает фонд помощи Украине на 50 миллиардов евро. Сколько из этой суммы «потеряется» по пути на Украину и в ней самой, время покажет.

А в Минфине Украины говорят, что стране ежемесячно необходимо получать извне до трёх миллиардов долларов финансовой помощи.
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    10 комментариев
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    1. SS68SS Ранг пользователя
      SS68SS
      +1
      Сегодня, 15:48
      Политик назвал Украину одной из самых коррумпированных стран мира и призвал подумать

      А думать они не умеют, вернее даже не хотят... Думать это ведь очень сложно, проще не задумываться о последствиях, а после хоть потоп...
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 16:01
        Спикер ВРУ Стефанчук

        Вот кто сожрал всю Украину и даже не подавился...
    2. knn54 Ранг пользователя
      knn54
      +1
      Сегодня, 15:57
      И да разольется "благо живительное" по карманам телеса пышного.
      P.S "И приснится же такое".
    3. ulembeck Ранг пользователя
      ulembeck
      +2
      Сегодня, 16:06
      Спикер ВРУ Стефанчук

    4. Irokez Ранг пользователя
      Irokez
      +1
      Сегодня, 16:15
      16 миллиардов пропали! Исчезли! В одной из самых коррумпированных стран мира!

      Странно, а блогеры и бомонд с инета говорят, что Россия самая самая. Неужели врут?
    5. Фразах Ранг пользователя
      Фразах
      0
      Сегодня, 16:21
      Главный гинеколог евросоюза перекладывала деньги из коробки от стиральной машины в коробку из под холодильника и задумчиво бормотала - пять, десять, двадцать... шестнадцать, шестнадцать.., неужели украинцы спи..ли?
    6. andrewkor Ранг пользователя
      andrewkor
      0
      Сегодня, 16:23
      Европейцы,да не волнуйтесь вы так про свои миллиарды! Они не пропали ,а просто у кого то другого!
    7. Ghost1 Ранг пользователя
      Ghost1
      0
      Сегодня, 16:29
      Разве этот фейс на фото к новости может быть коррумпированно. laughing
    8. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      0
      Сегодня, 16:33
      А если бы украинцы не были коррумпированными-стало быть-помогать надо? wink
    9. Uprun Ранг пользователя
      Uprun
      0
      Сегодня, 16:41
      "А кто это сделал?" Людвиг Аристархович из комедийного сериала "Наша Russia".

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