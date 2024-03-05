Лидер французской партии «Патриоты»: Украина - одна из самых коррумпированных стран мира

Во Франции раскритиковали власти страны за то, что они тратят огромные средства на Украину, где те беспощадно разворовываются вместо помощи своим гражданам.Лидера французской партии «Патриоты» Флориана Филиппо возмутили слова украинского премьера Шмыгаля о пропаже помощи на 16 миллиардов евро. Политик назвал Украину одной из самых коррумпированных стран мира и призвал подумать, куда Запад и, в частности, Франция тратят свои деньги.- написал Филиппо в соцсети Х (бывший Twitter – заблокирован в РФ).На фоне пропажи миллиардов евро на Украине в стране заявляют, что «денег для фермеров и больниц больше нет», отмечает французский политик.Ранее глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что они не получали от Евросоюза обещанные в 2022 году 16 миллиардов евро финансовой помощи, и не имеют представления, куда эти деньги были потрачены.Несмотря на это, ЕС создает фонд помощи Украине на 50 миллиардов евро. Сколько из этой суммы «потеряется» по пути на Украину и в ней самой, время покажет.А в Минфине Украины говорят, что стране ежемесячно необходимо получать извне до трёх миллиардов долларов финансовой помощи.

16 миллиардов пропали! Исчезли! В одной из самых коррумпированных стран мира!

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