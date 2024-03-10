«Контролируемое падение». Клуб воздушных самоубийц или жертвы спецслужб

Двуликий Лубитц

Хроника отложенной смерти

Звонок из ниоткуда

«Он собирался убить себя. К сожалению, вместе с собой он убил всех пассажиров. Это было сделано намеренно»,

«[Полицейские спросили женщин] Как себя чувствовал ваш муж? У него депрессия? Или у него с чем-то проблемы, или у них есть какие-либо проблемы [в браке]. Всевозможные вопросы, [в том числе о] его психическом состоянии. Но он был нормальным человеком. Я не думаю, что он был сумасшедшим»,

«Я очень чётко понимал, что высшие чины малайзийского правительства с самого начала думали, что это было самоубийство пилота».