«Контролируемое падение». Клуб воздушных самоубийц или жертвы спецслужб
Это случилось десять лет назад. Авиакатастрофа, которая произошла 8 марта 2014 года, до сих пор многим не даёт покоя. В тот день с радаров авиадиспетчеров пропал самолёт Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, совершавший рейс MH 370 из Куала-Лумпура в Пекин.
На борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. Несмотря на масштабные поисковые работы, длившиеся четыре года с привлечением значительного числа специалистов и современной техники, место крушения до сих пор не найдено. А вот картина происшедшего и причина трагедии, кажется, не вызывают сомнений у экспертов.
Двуликий Лубитц
Примерно через 38 минут после взлета лайнер последний раз связался диспетчером, когда пролетал над Южно-Китайским морем. Через несколько минут самолет исчез с радара гражданских служб, отклонился от запланированного курса и направился на запад над Малайским полуостровом и Андаманским морем, прежде чем покинуть зону досягаемости.
Более поздние спутниковые данные показали, что Boeing летел на юго-запад над Индийским океаном. Эксперты пришли к выводу, что крушение произошло после того, как у самолёта закончилось топливо и загорелись двигатели – сначала левый, а через 15 минут правый. Лайнер упал в Индийский океан на высокой скорости, что может говорить о неуправляемом крушении.
Виновником трагедии признан первый пилот Захария Ахмад Шах. Страдавший от депрессии, вызванной расставанием с женой, лётчик намеренно отклонился от маршрута и таким образом свел счёты с жизнью.
Год спустя в Альпах потерпел катастрофу Airbus A320 авиакомпании Germanwings – дочернего предприятия Lufthansa, выполнявший рейс из Барселоны в Дюссельдорф. Виновником считается второй пилот A320 28-летний гражданин ФРГ Андреас Лубитц, который тоже страдал от депрессии, что также подтолкнуло его к суициду. Лубитц закрылся в кабине пилотов и направил самолет вниз, пока тот не врезался в гору.
Интересные совпадения, не правда ли?
Но пока отложим историю малайзийского Boeing, чтобы подробнее рассмотреть ход расследования крушения германского Airbus.
На что сразу обращаешь внимание: расшифровка бортовых самописцев и анализ полученных данных, обработка информации и выяснение картины происшествия производились поистине стахановскими темпами.
Все нормативы, процедуры, правила были отброшены в сторону ради лихорадочной гонки. В результате не прошло и двух суток, как официальные органы установили и озвучили причину падения авиалайнера, последовательность событий, приведших к трагедии, и назвали её непосредственного виновника – второго пилота Андреаса Лубитца. Словно кто-то очень хотел, чтобы шумиха вокруг катастрофы как можно скорее улеглась.
Однако настолько ли очевидны мотивы, заставившие пилота Germanwings совершить столь страшное преступление?
Сформированный массмедиа образ Лубитца состоит из двух половинок – светлой и тёмной. С одной стороны, по словам знакомых, жителей его родного города Монтабаур, членов аэроклуба, где он начинал летать, это скромный, доброжелательный, отзывчивый парень, мечтавший с юных лет о небе и добившийся своей цели.
С другой стороны, Лубитц – законченный социопат с суицидальными наклонностями, пациент психиатрических лечебниц и завсегдатай кабинетов психоаналитиков. Между тем, сам факт обращения к психиатрам скорее довод против версии о суициде, чем за.
Британский специалист Кристобаль Оуэнс провела исследование, которое показало, что люди, чувствующие себя подавленными и расположенные к суициду, редко обращаются за помощью к специалистам. По данным японских медиков, почти 70 % самоубийц не консультировались с врачом о своих психологических проблемах.
Обращает на себя внимание и то обстоятельство, что все сообщения СМИ, свидетельствующие о психической неадекватности летчика, публиковались со ссылкой на анонимные источники – на «лица, близкие к следствию», на неназванных сотрудников авиакомпании Lufthansa или на неизвестных представителей медицинских учреждений. «Экс-невеста» и «мать одноклассника», столь удачно подкрепившие версию о депрессии – суть те же загадочные анонимы.
В рассказах о тёмной стороне Андреаса Лубитца реальными людьми оказываются лишь эксперты-психоаналитики, которые никогда не видели пилота, но с готовностью воспроизводят стандартный фрейдистский ликбез применительно к его личности.
С другой стороны: все, кто более или менее благожелательно отзывался о Лубитце – реальные люди, известны их имена, местожительство, род занятий.
Как только в информации массмедиа о деле Лубитца появляются конкретные источники, тема суицида сразу блекнет. Так, Университетская клиника Дюссельдорфа сообщила, что лечение, которое там проходил Лубитц, не было связано с депрессией. Тем не менее в общественном сознании закрепилось прочное представление о пилоте Germanwings, как о психопатической личности, намеренно погубившей самолет и его пассажиров.
Хроника отложенной смерти
В западной медиасфере невиновность Лубитца отстаивали исключительно блогеры, например, стокгольмский адвокат Хеннинг Витте и отставной американский военный Гордон Дафф, которые настаивают на том, что пилот действовал под внешним контролем. Некоторые из сторонников данной точки зрения вспоминали голливудскую ленту 2004 года «Маньчжурский кандидат» (The Manchurian Candidate) с Мэрил Стрип и Дензелом Вашингтоном, воспроизводящую модель, применение которой, возможно, привело к гибели пассажиров и экипажа Airbus A320.
В центре сюжета картины – кандидат в вице-президенты США, в мозг которого вживлен чип, ключ от управления которым находится у некоей транснациональной корпорации. Фильм является ремейком ленты начала 60-х, которая в свою очередь базируется на романе Ричарда Кондона 1959 года. Надо сказать, что к этому времени ЦРУ уже несколько лет вело работы в области контроля за деятельностью головного мозга в рамках программы MK Ultra.
Впрочем, для того, чтобы решить судьбу рейса авиакомпании Germanwings Барселона – Дюссельдорф, вряд ли бы понадобился сложный конгломерат из генной инженерии, нейрохирургии и НЛП-технологий из голливудской ленты 2004 года, либо нечто ему подобное. Есть куда менее экзотический и проверенный на практике метод – постгипнотическое внушение, то есть «отложенный гипноз» или «идеодинамический эффект».
При нём пациент выполняет данное ему задание через какой-то заранее условленный срок: через час или два, или несколько дней, хотя в науке есть описание случая, когда внушенное действие было произведено ровно через год после сеанса.
Основатель экспериментальной психологии Вильгельм Вундт (1832–1920) первым описал «гипносомнамбулическое состояние» при котором воспоминание о внушении скрыто за порогом сознания и до поры не беспокоит человека, но в назначенный час внушенная информация возникает автоматически, заставляя внушенного выполнять сложные акты поведения и вести к цели без участия сознания.
Например, ученик Вундта бельгийский психолог Жозеф Дельбёф неоднократно внушал гипнотизируемым выполнить определенное действие через 1 000 минут и почти всегда наблюдал пунктуальное исполнение задания, даже со стороны тех, кто не имел возможности точно определить время.
Очевидно, что отложенный гипноз – не «бином Ньютона», не фантазия конспирологов, и не таинственная эзотерическая практика, а хорошо известный медицинский метод, который активно применяется специалистами со второй половины XIX века. Столь же очевидно, что с тех пор исследования в этой области не прекращались, техника постгипноза постоянно усложнялась и совершенствовалась, в том числе как способ дистанционного управления сознанием человека.
Так что же на самом деле произошло во время рокового рейса Germanwings?
Как следует из расшифровки переговоров в кабинете пилотов А320, общение между командиром воздушного судна и его помощником до определенного момента протекало вполне обыденно. Поведение Лубитца радикально меняется примерно в 10:27 после того, как командир сообщает, что собирается выйти в туалет и просит Лубитца начать подготовку к посадке в Дюссельдорфе.
Вскоре после этого слышно, как отодвигается кресло и щелкает дверь. Командир выходит из кабины. В 10:30 самолет начинает терять высоту. При этом Лубитц не произносит ни слова, запись лишь фиксирует его ровное дыхание.
Это самое «ровное дыхание», похоже, поразило расшифровщиков и следователей: «сочная» деталь попала на страницы прессы. Для кого-то – весьма некстати. Потому что она фактически сводит на нет версию о суициде.
Дело в том, что в числе соматовегетативных расстройств, характерных для потенциального самоубийцы, переживающего психологический кризис, специалисты как раз отмечают прерывистое дыхание и частые вздохи.
И ещё.
Человек, который до последних секунд жизни сохраняет ровное дыхание в кабине самолета, падающего с высоты 11,5 километров, может находиться лишь в двух состояниях – глубокого сна или гипнотического транса. Но пилот не спал, так как продолжал осуществлять управление. Значит – мы имеем дело со вторым вариантом.
Слова командира о том, что он выходит в кабины, или щелчок дверного замка запустили механизм, предусмотренный гипнотическим эффектом «якорения», послужив триггером, сигналом, после которого пилот вошел в транс и стал выполнять заложенную в него программу.
А требовалось от него совсем немного: заблокировать дверь, изменить настройки автопилота и направить самолет к земле. Находясь в трансе, Лубитц не сознавал происходящее вокруг, и следовательно не мог реагировать на внешние раздражители: призыв командира открыть дверь, запросы диспетчера, предупреждения бортовых систем о возможности столкновения.
Звонок из ниоткуда
А теперь перенесемся из 2015 года на год назад – в март 2014, и под новым углом рассмотрим катастрофу малайзийского Boeing и поведение Захарии Ахмад Шаха.
Кем же был самоубийца-убийца с 30-летним лётным стажем и безупречным послужным списком?
Захари и его супруга Файза считались образцовой семьей, у них выросло трое детей, младшему исполнилось двадцать, так что все они к моменту трагедии были уже состоявшимися людьми. Следствие также установило, что финансовых проблем у семьи Захари не было. Они жили в собственном доме в фешенебельном районе столицы Малайзии.
И вдруг…
– категорично заявляет экс-руководитель Бюро безопасности транспорта Канады Лэрри Вэнс. И не он один. Данная точка зрения усиленно тиражируется журналистами. В ход пошла даже сентиментальная версия о том, что Шах сделал крюк над родным штатом Пенанг, чтобы попрощаться с домом.
В потоке однотипных комментариев затерялось интервью ABC News Асуад Хана, шурина командира Boeing, который заявил, что у 53-летнего пилота «была хорошая жизнь», и самоубийство не является причиной отклонения самолёта от курса. Интересно и его свидетельство о допросах вдовы пилота Файзы Шах и их горничной сотрудниками полиции Малайзии.
– сообщил Асуад Хан.
Выходит, что полиция появилась в доме Захарии Ахмад Шаха с готовой версией и искала ей подтверждения, в том числе в личной жизни.
Любопытное заявление в феврале 2020 года сделал Тони Абботт, на момент крушения занимавший пост премьер-министра Австралии:
А откуда такая скоропалительная уверенность?
В мае 2021 года британская The Daily Mail рассказала об исследовании инженера Ричарда Годфри, по мнению которого Захария Ахмад Шах сделал все возможное, чтобы следователям было сложно установить место падения. Эксперт указал на то, что траектория движения самолета отслеживается радиосистемой Weak Signal Propagation, работающей при помощи «электронных путевых тросов».
Пропавший Boeing пересёк восемь таких «тросов» над акваторией Индийского океана. Годфри уверен, что Шах имел сведения о графике работы системы и знал, что в выходные дни в ночное время радары не будут функционировать.
Странно. Допустим, человек решил свести счеты с жизнью. Допустим ему плевать на пассажиров и своих коллег. Но зачем для осуществления задуманного ждать семь часов, пока не закончится топливо? Почему выбрана столь причудливая траектория полета? К чему такая тщательная подготовка с целью сокрытия места падения?
Похоже, что в этом деле ключевой деталью является телефонный разговор, который состоялся у Шаха с неизвестной женщиной за несколько минут до взлёта, когда тот находился в кабине пилотов. А что, если неизвестная сообщила Шаху некую новую информацию, которая окончательно вывела его из равновесия и подтолкнула к роковому выбору?
Однако подобное развитие событий никак не сочетается с хладнокровным расчётливым поведением лётчика в ближайшие несколько часов. И что самое важное: оказалось, что номер телефона был оформлен по поддельным документам. Зачем пускаться на ухищрения, чтобы передать личное сообщение. Значит – звонок имел какую-то особую цель, и у абонента были веские причины остаться неизвестным.
Но если мы вспомним историю рейса Барселона – Дюссельдорф, многое в деле малайзийского лайнера становится понятным.
Неизвестная назвала Шаху кодовое слово (или фразу), что послужило запуском программы, которая, очевидно, была заложена в процессе гипнотического внушения. Так что это не Шах всё заранее просчитал, а за него все просчитали, а пилот лишь пунктуально выполнял внушенное ему – достаточно сложное – задание.
Сначала его поведение ничем не выделяется до 38-й минуты полета, когда он заканчивает сеанс связи с малайзийскими диспетчерами и начинает резко менять курс.
Упоминавшийся выше канадец Вэнс полагает, что пилот Boeing надел кислородную маску, после чего разгерметизировал салон самолета, чтобы пассажиры и другие члены экипажа потеряли сознание. После этого уже ничто и никто не мог помешать ему отрабатывать программу. Как и Любитц до последних минут, Шах был активен, о чём говорит серия изменений траекторий полёта.
По сути, в обоих случаях перед нами идеальное «чистое» убийство. Ни улик, ни свидетелей.
Единственный «минус» – отсутствие мотива. Но этот уязвимый момент легко устраняется с помощью версии о психической нестабильности, толкнувшей пилотов на самоубийство, что при помощи массмедиа легко становится неопровержимым фактом. А странности в поведении и основания для депрессии постфактум можно найти почти у каждого человека. Было бы желание.
Скорее всего, гибель двух самолетов – дело рук одной из ведущих спецслужб мира, причём данные операции, судя по всему, не подразумевали каких-то конкретных последствий. Это был всего лишь эксперимент, опыт, необходимый для отработки перспективной манипулятивной технологии.
При этом описанные авиакатастрофы – наверняка только вершины айсберга, другие опыты с использованием постгипноза замаскированы под «рядовые» преступления, ДТП, несчастные случаи, которые вскользь упоминаются в криминальной хронике, а большей частью туда даже не попадают.
- Максим Зарезин
- infopovod.ru, mavink.com, wikimedioc.com, poryadovki.ru, mirror.co.uk, mediaite.com
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