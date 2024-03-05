В ходе масштабных учений войска НАТО отрабатывают форсирование реки Висла в Польше

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В ходе масштабных учений войска НАТО отрабатывают форсирование реки Висла в Польше

В Европе с января проходят крупнейшие со времен окончания холодной войны и роспуска военного блока Варшавского договора военные учения Североатлантического альянса Steadfast Defender 2024 («Стойкий защитник - 2024»), которые продлятся до конца мая текущего года. В ходе маневров, как заявлено, объединенные силы отработают в первую очередь отражение нападения на одну из европейских стран альянса гипотетического противника. С учетом географии проведения учений, которые проходят в основном в приграничных с Россией, включая Калининградскую область, и Белоруссией странах под таковыми в западном военном блоке подразумевают в первую очередь РФ и РБ.

И хотя утверждается, что учения носят сугубо оборонительный характер, российские военные эксперты и некоторые официальные лица уверены, что альянс не только стремится заочно предостеречь Россию от «агрессии», но и отрабатывает в том числе собственное вторжение в Союзное государство. В частности, очевидно наступательную операцию объединенные войска НАТО отрабатывают в ходе форсирования реки Висла в Поморском воеводстве на севере Польши.



Как сообщает польское информационное агентство PAP со ссылкой на заявление пресс-секретаря генерального командования вооруженных сил республики Марека Павляка, в переправе с левого берега Вислы на правый задействованы польская, французская и англо-германская паромные линии. В ходе форсирования реки без использования мостов в течение трех дней будет переправлено несколько десятков единиц тяжелой техники и более 3,5 тысячи военнослужащих.

О том, что учения крупномасштабные НАТО в Европе направлены на сдерживание потенциальных противников ранее говорил замгенсека альянса Мирча Джоанэ. В свою очередь, главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи напрямую заявлял, что гипотетический противник, который в ходе имитаций будет первым нападать на одного из членов НАТО и «спровоцирует» начало третьей мировой войны — это Россия.

Помимо масштаба учений и географии их проведения, обращает на себя внимание то, что в маневрах, особенно сухопутных, в основном задействованы вооруженные силы европейских стран альянса. К примеру, в том же форсировании Вислы не участвуют американские военные. Это подтверждает предположение, что европейцы все меньше надеются на поддержку США в случае военного конфликта с участием стран НАТО на территории Старого Света.
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    9 комментариев
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    1. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 13:51
      Раз учения носят оборонительный характер для НАТО,вводная противник в оборонительных мероприятиях использовал ТЯО по силам НАТО в районе наводимых переправ обороняющейся стороной ( НАТО). wassat
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 14:00
        противник использовал ТЯО по силам НАТО в районе наводимых переправ

        Наденут противогазы и противорадиационные костюмы и будут форсировать Вислу по дну... laughing
        1. tralflot1832 Ранг пользователя
          tralflot1832
          +1
          Сегодня, 14:07
          Цитата: Lev_Russia
          будут форсировать Вислу по дну...
          Самое главное ,чтобы пробочку вытытащили из ПК противогаза ,для свободного дыхания под водой. hi drinks
      2. Ясная Ранг пользователя
        Ясная
        +2
        Сегодня, 14:02
        Цитата: tralflot1832
        районе наводимых переправ обороняющейся стороной ( НАТО).

        Да. И обязательно спасательные жилеты на натовцах только жёлтого цвета, чтобы видно было далеко с коптеров.
    2. Mouse Ранг пользователя
      Mouse
      +1
      Сегодня, 14:04
      Так понимаю... Польша на очереди на заклание.....
      1. Zoldat_A Ранг пользователя
        Zoldat_A
        +2
        Сегодня, 14:25
        Цитата: Mouse
        Так понимаю... Польша на очереди на заклание.....

        Всё нормально, только Вислу они форсируют не в ту сторону. Им надо тренироваться когти на запад рвать.

        И ещё.
        Вы поразительно прАвы -
        обращает на себя внимание то, что в маневрах, особенно сухопутных, в основном задействованы вооруженные силы европейских стран альянса. К примеру, в том же форсировании Вислы не участвуют американские военные
        А им зачем? Они опять хотят за Лужей отсидеться, а ближе к "Берлинской операции" нагрянут со своим "Днём Д" - "пирог делить".
        Наивные рабы методички...
    3. Виктор Ленинградец Ранг пользователя
      Виктор Ленинградец
      0
      Сегодня, 14:33
      Это они в тылу тренируются форсировать Западный Буг, Неман, Припять, Свислочь и Западную Двину. Если чего пропустил, звиняйте.
      А то - прямо обороняться они собрались!
    4. Владимир - USSR Ранг пользователя
      Владимир - USSR
      0
      Сегодня, 14:33
      П почему учения проводят на Висле, а не на Одере
    5. курвиметр Ранг пользователя
      курвиметр
      0
      Сегодня, 14:34
      Пусть и ВС РФ отрабатывают форсирование. Или потом, как припрёт, абы как smile

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