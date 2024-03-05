В ходе масштабных учений войска НАТО отрабатывают форсирование реки Висла в Польше

В Европе с января проходят крупнейшие со времен окончания холодной войны и роспуска военного блока Варшавского договора военные учения Североатлантического альянса Steadfast Defender 2024 («Стойкий защитник - 2024»), которые продлятся до конца мая текущего года. В ходе маневров, как заявлено, объединенные силы отработают в первую очередь отражение нападения на одну из европейских стран альянса гипотетического противника. С учетом географии проведения учений, которые проходят в основном в приграничных с Россией, включая Калининградскую область, и Белоруссией странах под таковыми в западном военном блоке подразумевают в первую очередь РФ и РБ.И хотя утверждается, что учения носят сугубо оборонительный характер, российские военные эксперты и некоторые официальные лица уверены, что альянс не только стремится заочно предостеречь Россию от «агрессии», но и отрабатывает в том числе собственное вторжение в Союзное государство. В частности, очевидно наступательную операцию объединенные войска НАТО отрабатывают в ходе форсирования реки Висла в Поморском воеводстве на севере Польши.Как сообщает польское информационное агентство PAP со ссылкой на заявление пресс-секретаря генерального командования вооруженных сил республики Марека Павляка, в переправе с левого берега Вислы на правый задействованы польская, французская и англо-германская паромные линии. В ходе форсирования реки без использования мостов в течение трех дней будет переправлено несколько десятков единиц тяжелой техники и более 3,5 тысячи военнослужащих.О том, что учения крупномасштабные НАТО в Европе направлены на сдерживание потенциальных противников ранее говорил замгенсека альянса Мирча Джоанэ. В свою очередь, главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи напрямую заявлял, что гипотетический противник, который в ходе имитаций будет первым нападать на одного из членов НАТО и «спровоцирует» начало третьей мировой войны — это Россия.Помимо масштаба учений и географии их проведения, обращает на себя внимание то, что в маневрах, особенно сухопутных, в основном задействованы вооруженные силы европейских стран альянса. К примеру, в том же форсировании Вислы не участвуют американские военные. Это подтверждает предположение, что европейцы все меньше надеются на поддержку США в случае военного конфликта с участием стран НАТО на территории Старого Света.