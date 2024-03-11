Перед падением Нового Рима: крестоносцы и византийцы в 1202



Византийский полководец XII века в полной экипировке. Икона Архангела Михаила. Византия. XII в. Икона была похищена во время разграбления Константинополя в 1204 году и находилась в храме Христа Вседержителя. Пала Дора. Собор Св. Марка. Венеция. Италия.

Сбор пилигримов

В течение трех лет было построено в Венеции сто десять дромонов для перевоза конницы, шестьдесят долгих кораблей, и сверх того собрано более семидесяти кораблей круглых, из которых один, превосходивший все другие величиною, назывался «Космос».

Галеры, нефы и юиссье



Юиссье. Церковь Сан-Джованни Эванджелиста. Равенна. Италия. Фото автора.



Неф, современный рисунок. Изображенный корабль вряд ли мог быть в XII в. Худ. В. А. Дыгало, М. Аверьянов



Неф XV в. Фрагмент картины. Карпаччо (1465–1525). Прибытие английских послов к королю Бретани. Галерея Академии. Венеция.



Венецианский корабль с парусом и вёслами. Мозаика. Собор Св. Марка. Венеция. Италия.

Пилигримы прибывают в Венецию



Собор Санта-Мария-э-Донато. XII в. Остров Мурано. Венеция. Италия. Фото автора.

Византийский беглец

Сеньоры, в Греции имеется весьма богатая и полная всякого добра земля; если бы нам подвернулся какой-нибудь подходящий случай отправиться туда и запастись в этой земле съестным и всем прочим, пока мы не восстановили бы наши силы, то это казалось бы мне неплохим выходом – в таком случае мы сумели бы отправиться за море.

Путь к богатствам

Там были все нефы, и все юиссье, и все галеры войска, и довольно торговых кораблей, которые держали путь вместе с ними. И стоял ясный день, и дул тихий и добрый ветер; и они подставили ветру паруса.



Изображение воинов. Витраж XIII в. Сен-Шапель. Париж. Франция. Фото автора.

А что в Новом Риме?

А дукс флота Михаил Стрифн, женатый на сестре государыни, поступал еще лучше: он не только менял на золото якоря и гвозди, но продавал даже паруса и канаты и таким образом не оставил в римских гаванях решительно ни одного военного корабля.



Развалины укреплений Влахерны со стороны Золотого Рога. Стамбул. Турция. Фото автора.

…латиняне явились под стенами Константинополя так неожиданно, что в городе никто почти и не знал об их приезде.