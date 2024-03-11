Перед падением Нового Рима: крестоносцы и византийцы в 1202
Византийский полководец XII века в полной экипировке. Икона Архангела Михаила. Византия. XII в. Икона была похищена во время разграбления Константинополя в 1204 году и находилась в храме Христа Вседержителя. Пала Дора. Собор Св. Марка. Венеция. Италия.
Как мы все знаем, у каждого события есть предпосылки и причины. Открытым всегда остаётся вопрос, как правильно их определить?
Кто и когда подложил «бомбу» под «прекрасное здание» управления государством?
В рамках данного цикла, посвящённого осадам столицы Византийской империи, мы не раз наблюдали, как часто она была на волосок от гибели, но ей удавалось проскользнуть между Сциллой и Харибдой истории.
В целом, как это ни странно, 1204 год был совершенно закономерен и связан не только или не столько с кознями коллективного Запада, которого ни в то время, ни позднее не существовало. А с развитием Римского или позднеримского общества, которое застряло, кстати, как и многие другие древние земледельческие государства, на стадии соседско-территориальной общины.
Страна – мировой центр учености и производства в VI веке, превратилась к XI веке в «старую библиотеку» с остатками былых технологий.
Огромные границы трещали под давлением многочисленных, бесконечных врагов. А отсутствие прогресса в экономике и социальных отношениях, усиленное разорительными налогами, не могли обеспечить должную оборону. Именно это и явилось причиной гибели Византии. В отличие от Европы и Руси, где сформировавшееся феодальное общество, смогло адекватно решить внешнеполитические проблемы.
Попытки императоров-рыцарей, познакомившихся с «феодализмом», копировать эту систему столкнулись просто с нехваткой земель и будущих крепостных.
И именно феодальная военная машина смогла добить ослабевшую Ромейскую империю, застрявшую на предыдущей стадии социально-экономического развития.
Сбор пилигримов
В четвёртый крестовый поход, организованный для освобождения Гроба Господня папой Иннокентием III, из-за сложной политической ситуации на западе Европы не отправился ни один король.
20-летний граф Тибо III Шампанский, его кузен, 29-летний Людовик, граф де Блуа и Шартра или Луи Блуазский приняли решение нести крест во время рыцарского турнира в Экре (к северу от Реймса) 28 ноября 1199 года. Здесь, кстати, был и автор «Завоевания Константинополя», участник Третьего крестового похода и «маршал» Шампани, не столь значимая фигура, как родственники короля, Ж. де Виллардуэн.
В феврале 1200 года к ним присоединился Бодуэн IX граф Фландрии и Эно и его брат Анри. А летом 1200 года «взял крест» Гюг де Сен-Поль, участник еще и Третьего крестового похода. Крестоносцами было принято решение перемещаться на восток не пешим порядком, а дорогостоящим способом – морем. Вожди дали свои деньги, а также заняли их у купцов. Кроме оплаты перевозки они оплатили содержание многим рыцарям и осуществили большие раздачи монастырям.
Свои объективно дорогостоящие услуги, для святого дела перевозки пилигримов, венецианцы оценили в огромные 85 тыс. марок серебра за перевоз 33 500 крестоносцев и 4 500 лошадей.
Как считает большинство исследователей, дукс или дож Венеции Энрико Дандоло (1107(8)–1205) ловко воспользовался этой ситуацией. Совет Венеции предложил следующие условия перевозки: 4 500 коней, 4 500 рыцарей, 9 000 оруженосцев и 20 тыс. пехоты за 85 тыс. марок по Договору, дошедшему до наших дней, или 94 тыс. марок, по Виллардуэну. Половина венецианцев должна была принять участие в походе, а всё захваченное должно было делиться поровну.
Заведомо было понятно, что эту сумму заплатить невозможно. Она равнялась годовому доходу Франции или Англии.
Договор аренды флота составлял один год с момента отплытия. Запомним это факт.
По мнению Никиты Хониата:
Жоффруа де Виллардуэн, как и Робер де Клари, писал, что Венеция от себя выставила 50 вооруженных галер, скорее всего, тех же дромонов. На которых и были собственно венецианцы-воины, «морская пехота».
Для похода были построены и собраны галеры, нефы и юиссье.
Галеры, нефы и юиссье
Несколько слов об используемых крестоносцами кораблях.
Название юиссье происходит от двери (huis). Судно было с глубоким трюмом, иногда можно встретить в литературе, что оно имело несколько палуб. На нижней палубе находились лошади, их можно было расположить несколько десятков. Скорее всего, такой тип перевозки был придуман византийцами, но заимствован венецианцами и стал массово использоваться ими.
Юиссье. Церковь Сан-Джованни Эванджелиста. Равенна. Италия. Фото автора.
Неф – новый тип исключительно парусного судна, который появился в XII веке. Он мог иметь несколько мачт. Так, на одной мозаике XIII века в соборе Св. Марка можно видеть корабль с тремя мачтами: от носа самая высокая, у первой и третьей мачты косой латинский парус, нос загнут, у корабля два рулевых весла. Есть также изображения кораблей без возможности управлять веслами, с одной мачтой, но с кормовыми веслами и без них.
Предположительно, неф, как он назывался во Франции, на севере назывался когг. На Балтике, в Северном море он стал главным кораблем торгового союза городов Ганзы.
Неф, современный рисунок. Изображенный корабль вряд ли мог быть в XII в. Худ. В. А. Дыгало, М. Аверьянов
Скорее всего, неф получил большое распространение именно во время Крестовых походов, так как все итальянские морские республики активно участвовали в них. Итальянцы и сражались, и перевозили крестоносцев, но и перевозили товары с востока и Византии, став транзитными купцами в это время.
Неф XV в. Фрагмент картины. Карпаччо (1465–1525). Прибытие английских послов к королю Бретани. Галерея Академии. Венеция.
Что же касается галеры, то это, собственно, византийский дромон или его эволюция. Я об этом писал на ВО в статье «Дромон».
Как раз в этот период мы наблюдаем развитие дромонов в сторону увеличения рядов вёсел. Если в предшествующие периоды это было скорее исключение, чем правило, как в случае с двухярусным дромоном «Саландрия», которая пленила императора Оттона II (955 –983). То с конца XI века мы видим ряд свидетельств, как у Анны Комнин, так и у Никиты Хониана, о том, что двухрядные и трехрядные дромоны становятся обычным делом.
Морские республики, такие как Венеция и Амальфи, города в Калабрии, преимущественно с греческим населением, долгое время, до середины XI – начала XII в., были городами, подчиненными Византии, и их флоты сформировались в рамках Ромейской империи.
Венецианский корабль с парусом и вёслами. Мозаика. Собор Св. Марка. Венеция. Италия.
Ромеи, узнавшие об этом, пытались уговорить венецианцев не участвовать в этом предприятии, но ничего не вышло.
Пилигримы прибывают в Венецию
Но в мае 1201 года умирает молодой Тибо Шампанский и совет баронов в Суассоне избрал вождём Бонифация Монферратского, братья которого знаменитые крестоносцы. А сам он чуть не стал кесарем в Византии, о чём я писал в предыдущей статье. Он же был родственником короля Франции Филиппа II Августа, впрочем, как и умерший Тибо.
В Венецию прибыло только 13 тыс. воинов, вместо запланированных, потому что многие решили отправиться не из Венеции, а из других портов. Крестоносцев от греха подальше разместили на отдельном острове Св. Николая, ныне Лидо. Остров, прикрывающий Венецию от Адриатического моря.
Собор Санта-Мария-э-Донато. XII в. Остров Мурано. Венеция. Италия. Фото автора.
Несмотря на огромные сборы, когда вожди отдали все имеющиеся с собой сокровища, неоплаченными осталось 34 тыс. И тут предприимчивый Энрико Дандоло предложил сделку: захватить город Задар, за что будет предоставлена отсрочка на уплату указанной суммы.
Аренда флота началась 1 октября 2002 года и должна была продлиться год, до 30 сентября 2003 года.
Византийский беглец
Как сообщает Никита Хониат, в 2002 году в Рим приехал бежавший на пизанском корабле из Константинополя от своего дяди-императора Алексея III сын лишенного престола Исаака II Ангела Алексей (1183–1204).
Эльзасский монах Гунтер Пэрисский писал, что вдохновителем этого переворота был Алексей Дука, по прозвищу Мурцуфл, герой наших последовавших повествований. После смерти императора Мануила, как часто это было в истории Ромейского государства, в период социально-политической нестабильности началась череда переворотов. О чём я уже писал частично в предыдущей статье.
Одновременно, посыпались бедствия, как на границах, так и внутри многоэтнической страны. А ополоумевший император Исаак II Ангел, который убил последнего Комнина, Андроника, был смещён во время его беспечной охоты, захвачен и ослеплен своим старшим братом, Алексеем III Ангелом в апреле 1195 года.
Племянник нового императора ромеев и сын императора, лишенного власти, приехал к своей сестре Ирине, которая была женой герцога Филиппа Швабского. На момент его приезда она была уже императрицей западной Римской империи, как ее называли в то время.
Сложно сказать, на какую реальную помощь рассчитывал Алексей, возможно, он просто спасся от гибели, как многие подобные беглецы. Но папа римский, по мнению Никиты Хониата, обратился к пилигримам в августе 2002 года, чтобы они помогли восстановить его права на византийском столе.
А Виллардуэн сообщает, что переговоры начались после взятия Задара в январе 2003 года, когда к пилигримам обратился германский император Филипп Швабский. Он же, возможно, отправил к крестоносцу и ряд знатных воинов: Конрада фон Крозига, епископа Гальберштадского, графа Берта де Кассенельбоге, Гарнье де Борланд и пр.
Алексею предложили условия, «от которых он не мог отказаться», такие же, как предложенные дожем крестоносцам. Возможно, претендент согласился на это, рассчитывая, что когда он окажется в Константинополе, он сможет не платить такую цену.
С другой стороны, Робер де Клари простодушно изложил другую версию. В период осады Задара крестоносцы серьёзно поиздержались, тем более что город сдался дожу и не был разграблен. Многие высказывали мнение, что так плыть ни в Египет, ни в Сирию невозможно.
Тогда дож Дандоло на Совете предложил подправить состояние за счёт Греции:
Тут и всплыла идея поддержать брата жены германского императора царевича Алексея. И пилигримы сами отправили послов в Германию, чтобы придать своему разбойному нападению на Византию некий вид легитимности.
Договоренности были достигнуты в январе 2003 года. И поход на Задар, и поход на Византию стали неожиданностью для рядового воинства. Но не все пилигримы согласились с таким подходом, так «партия», возглавляемая аббатом де Во, выступила против нападения на христиан. Часть рыцарей, например Симон де Монфор, и рядовых воинов дезертировала, уйдя к венгерскому королю.
За Зару (Задар) папа отлучил крестоносцев, но принял раскаяние от французов, а венецианцы даже не пытались его получить.
Вскоре Алексей прибыл в лагерь пилигримов, которые оказали ему радушный приём.
Виллардуэн пишет, что он приехал на Корфу, а Хониат, что вначале в Задар, оттуда крестоносцы пришли в Диррахий (совр. Дурацио), где их приняли, увидев, что с ними Алексей Ангел.
А вот мощную крепость Керкира (Корфу) брали 20 дней. Аноним Гальберштадтский сообщал, что жители города весьма враждебно встретили пилигримов, атаковав их дромонами с помощью «греческого огня».
Алексей согласился на следующие условия: выплату баснословных 200 тыс. марок, содержание крестоносцев в течение года, участие в походе с ними, содержание 500 рыцарей или 1 000 воинов в Святой Земле на постоянной основе, и подчинение Византии римской церкви.
Путь к богатствам
На Корфу также нашлись дезертиры, которые отправились в Бриндизи, чтобы не участвовать в походе в «Романию», Виллардуэн говорит, что половина рати с ними была согласна.
24 или 25 мая 1203 года крестоносцы двинулись с огромным флотом к Константинополю:
Так дож Венеции направил поход большого рыцарского войска на разгром Второго Рима.
В результате корыстных сиюминутных интересов была разрушена страна, прямая наследница Рима.
Для пополнения продуктов, вначале рыцари и венецианцы высадились на о. Эвбея, затем рыцари совершили набег под предлогом подчинения его Алексею на остров Андрос, который находится юго-восточнее Эвбея.
Изображение воинов. Витраж XIII в. Сен-Шапель. Париж. Франция. Фото автора.
А что в Новом Риме?
О том, что крестоносцы осаждают Задар и планируют нанести удар Константинополю, используя бежавшего сына Исаака, василевсу Алексею III доложили, но он занимался ландшафтным дизайном, подтрунивая над латинским флотом, «обращая в шутку все справедливые предположения и слухи о предстоявшей опасности». Включая необходимость построить или отремонтировать флот, с целью воспрепятствования подхода крестоносцев к столице, укрепить стены и подготовить вооружение и оружие.
О том, что произошло с флотом ромеев в это время, я писал в статье на ВО «Как спасал Константинополь «греческий огонь».
После императора Мануила, который и так немало потерял кораблей в боях, флот оставался важной боевой составляющей: он, участвуя в войнах с Венгрией, перевозил Третий крестовый поход, у василевса Андроника в Константинополе было 100 дромонов. Но, как сообщает Хониат, при Алексее III флот совсем пришёл в запустение. Строевые леса превратились в леса для заповедной охоты царя.
Диррахий признал нового императора под страхом оружия пилигримов, тогда Алексей III несколько всполошился: он восстановил двадцать «изъеденных червями судёнышек» и приказал разрушить здания, стоящие за укреплениями. Ему ещё повезло, что его предшественники всё же работали над укреплениями городских стен.
Неугомонный василевс-рыцарь Мануил I Комнин закончил строительство форта с пятью фортами (Pentapyrgion) перед Золотыми воротами. Всё тот же Мануил, а затем Андроник дополнительно укрепили стены Влахерны, которая находилась в северо-западном углу Константинополя, с её церковью Панагии Влахерны или Храмом Богородицы, важнейшим христианским храмом, связанным с Богоматерью. Ряд императоров постепенно возводили вокруг дворца стены и башни. При Комнинах Влахерна стала главным императорским дворцом.
Развалины укреплений Влахерны со стороны Золотого Рога. Стамбул. Турция. Фото автора.
Очень странно, что дворец этот располагался на опасном направлении. Ранее я писал, что подавляющее количество нападающих делали это именно в районе Влахерны.
Тем временем крестоносцы захватили ромейский о. Эвбея и начали высаживаться в г. Абидосе (совр. Чанаккале) 1 июня 2003 года:
Продолжение следует…
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