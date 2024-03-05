Министр обороны ФРГ раскрыл некоторые подробности утечки переговоров военных об атаке на Крымский мост

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Министр обороны ФРГ раскрыл некоторые подробности утечки переговоров военных об атаке на Крымский мост

В Германии продолжается обсуждение ситуации с утечкой переговоров высокопоставленных офицеров бундесвера о возможности использования ракет дальнего радиуса действия Taurus для атаки на Крымский мост. Некоторые подробности произошедшего раскрыл прессе министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Как рассказал глава немецкого военного ведомства, утечка переговоров немецких военных скорее всего произошла в Сингапуре. Кстати, ранее об этом уже сообщал ряд изданий, но официального подтверждения со стороны немецких властей не было. Теперь Писториус также подтвердил данную версию.



По словам министра обороны Германии, причиной утечки стало использование одним из офицеров, находившимся в сингапурском отеле, незащищенной линии связи. Версию о том, что к групповому звонку мог подключиться сотрудник российской разведки или российский шпион, глава немецкого военного ведомства отверг как неправдоподобную.

Таким образом, высокопоставленный офицер бундесвера продемонстрировал вопиющий непрофессионализм, когда вел переговоры по такой сверхсекретной теме по обычному мобильному телефону. Естественно, что утечка в такой ситуации вполне могла произойти.

Писториусу лучше бы озадачиться вопросом не помощи Украине, а соответствия офицеров бундесвера, находящихся на высоких должностях, занимаемым постам. Ведь такую грубую ошибку совершил не курсант или младший офицер, а человек с внушительным опытом военной службы, который должен был предвидеть и понимать все риски подобного поведения.
  • Министерство обороны ФРГ
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30 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Lev_Russia Ранг пользователя
    Lev_Russia
    +4
    Сегодня, 12:55
    Кроме немцев этот "разговор" могли подбросить и англосаксы, выводя Германию на передний край борьбы с Россией и прячась за немецкой спиной... К чему - чему, а к англосаксонскому коварству миру не привыкать... Они всегда с удовольствием подставляли другие страны, манипулируя ими из за спины... am
    1. Эдик Ранг пользователя
      Эдик
      +2
      Сегодня, 13:07
      Немцы сами и слили, чтобы ещё потрепыхаться в нежных объятьях США подталкивавших их на обострение конфликта с Россией!Будут и дальше сливать..
      1. кредо Ранг пользователя
        кредо
        +3
        Сегодня, 13:12
        Ганс, Фриц и Людвиг стояли по стойке смирно, с каменными лицами и в напряжении ожидали решения министра, который мерно вышагивал по кабинету периодически останавливаясь и грозно оценивая присутствующих.

        Наконец министр остановился и глядя на присутствующих вымолвил - "Ну что мне с вами теперь сделать, после всего случившегося?".

        Первым ответил Ганс - "Господин министр, лишите нас месячной премии."
        Затем предложил Фриц - "Может быть запретить нам на два месяца выезжать за границу, на отдых".
        И уже Людвиг добавил - "Мы согласны господин министр полгода не встречаться со шлюхами".

        Министр буквально мгновение прибывал в той же позе и тут же громогласно расхохотался.
        "Да всё у вас будет - и деньги и отдых и шлюхи. После того, что вы сделали, а нужные нам люди придали огласке, я закачу такую истерику в правительстве о плачевном финансовом положении армии и то, что офицеры вынуждены обсуждать важные вопросы по мобильному, что они мне бюджет увеличат не на проценты а в разы и ещё будут умолять меня о том, чтобы я назвал им сумму бюджета армии сам.", и добавил - "Всё, свободно, спасибо за службу". yes
        1. Комментарий был удален.
        2. Zoldat_A Ранг пользователя
          Zoldat_A
          +1
          Сегодня, 13:29
          Цитата: кредо
          Ганс, Фриц и Людвиг стояли по стойке смирно, с каменными лицами

          Если в Вашей истории имена поменять на англо-саксонские, то локацию можно смело переносить в кабинет главы Пентагона.
          Причины для такой сцены американцы выдают регулярно - по две больших в месяц и три маленьких в неделю. И каждый раз после классических американских слов "в определённый момент что-то пошло не так" разъясняется причина - недостаточное финансирование. А бюджет Пентагона, между тем, надувается как лягушка через соломинку. Большая и страшная, по прыгать и плавать уже не умеет.
          1. кредо Ранг пользователя
            кредо
            +1
            Сегодня, 13:32
            Причины для такой сцены американцы выдают регулярно - по две больших в месяц и три маленьких в неделю. И каждый раз после классических американских слов "в определённый момент что-то пошло не так" разъясняется причина - недостаточное финансирование. А бюджет Пентагона, между тем, надувается как лягушка через соломинку.

            Сами же наверное знаете или догадываетесь - "сколько не дай, а всё мало". hi
      2. bandabas Ранг пользователя
        bandabas
        -1
        Сегодня, 13:20
        Сливать могут все что угодно. Только покойный Иосиф Виссарионович пользовался не "красными карандашами", а "стирательной резинкой". В отличии от ....
        1. Эдик Ранг пользователя
          Эдик
          -1
          Сегодня, 13:28
          Любитель плюсиков!Надо же так изловчиться good
          1. bandabas Ранг пользователя
            bandabas
            0
            Сегодня, 14:52
            Нелюбитель минусовиков. И показушно-отлизывающих. hi
        2. Эдик Ранг пользователя
          Эдик
          -1
          Сегодня, 13:35
          Прийдётся вам тогда ответить за колоссальные потери русских солдат во второй мировой войне, ведь наши потери были не сопоставимы с потерями немцев!Кто виноват?Враги народа,да?
          1. bandabas Ранг пользователя
            bandabas
            +1
            Сегодня, 15:08
            Уважаемый Эдик. Не знаю как, Ваши, но мои деы дошли- один до Чехословакии( кстати из раскулаченной середняцкой семьи с Саратовской губернии крепкое хозяйство, 8-мь детей),) второй- до Венгрии. Им повезло, остались живы. Поэтому Вам отвечаю.
    2. Silver99 Ранг пользователя
      Silver99
      +2
      Сегодня, 13:13
      свистит немчура, высокопоставленные военные Германии личными мобильниками пользуются только когда ЛГБТешников на вечеринку приглашают, все официальные линии министерств обороны защищены, у меня был их кнопочный "телефункен" так прослушке не поддавался и что это меняет ? давайте по существу поясните с какого перепугу вы планируете наносить удары по России ? Если что ракеты с Калининграда до Берлина быстрей долетят.
      1. мордвин 3 Ранг пользователя
        мордвин 3
        +1
        Сегодня, 13:16
        Цитата: Silver99
        у меня был их кнопочный "телефункен" так прослушке не поддавался.

        А как вы об этом узнали?
        1. Silver99 Ранг пользователя
          Silver99
          +1
          Сегодня, 13:17
          У нас такие вопросы не приветствовались, сразу контрвопрос "с какой целью интересуетесь ?"
          1. мордвин 3 Ранг пользователя
            мордвин 3
            +1
            Сегодня, 13:20
            Цитата: Silver99
            "с какой целью интересуетесь ?"

            С целью противодействия прослушивания.
  2. VicVic Ранг пользователя
    VicVic
    +3
    Сегодня, 13:00
    Немецкий военный отправился, видимо, в командировку (отпуск) в Сингапур, скорее всего, именно, по сингапурским делам. Находясь в Сингапуре решил поболтать об украине, да ещё обсуждая гипотетическую ситуацию. Вряд ли это было он-лайн совещание с мозговым штурмом, как разрушить мост. Если это так, то такой формат совещания - непрофессионализм высокой степени. Больше похоже на коллегиальный трёп в свободное время, что ни сколько не меняет ситуацию с угрозами, исходящими от Германии.
  3. Canecat Ранг пользователя
    Canecat
    +2
    Сегодня, 13:00
    утечка переговоров немецких военных скорее всего произошла в Сингапуре.

    Интересно... а МО Сингапура что то там высказывал про Ф35... и переговоры в Сингапуре... а не от китайских ли друзей информация пришла? recourse
  4. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 13:07
    Для немцев важно не то, что обсуждали генералы, а то где и как произошла утечка. А вот нам важно и даже очень, что обсуждали и к чему готовились. А готовились совершить атаку с помощью своих ракет и своих специалистов по стратегическому объекту на территории РФ. До немцев так и не дошло что они сделали.
    1. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      0
      Сегодня, 13:15
      Цитата: rotmistr60
      Для немцев важно не то, что обсуждали генералы, а то где и как произошла утечка.

      А то что немцы опять готовятся "Дранг нах Остен", уже никого в Германии не волнует, они к этому готовы.
    2. 76СССР Ранг пользователя
      76СССР
      +2
      Сегодня, 13:20
      Цитата: rotmistr60
      А вот нам важно и даже очень, что обсуждали и к чему готовились. А готовились совершить атаку с помощью своих ракет и своих специалистов по стратегическому объекту на территории РФ.

      Скорее похоже на обмен мнениями (гипотетический треп) двух коллег в легком подпитии. В "двенашке" приняли бы к сведению, но не более того. Двигаемся дальше...
  5. МятныйПряник Ранг пользователя
    МятныйПряник
    +1
    Сегодня, 13:08
    Больше похоже на утечку ради утечки, ну или слив от американцев. Кто-то там, не совсем хочет идти глобальным курсом. what
    1. мордвин 3 Ранг пользователя
      мордвин 3
      +1
      Сегодня, 13:19
      Цитата: МятныйПряник
      Кто-то там, не совсем хочет идти глобальным курсом.

      Это когда кто то теребит у себя в штанах, то это глобальный курс. И неважно, что у кого то там этот самый курс подлиннее будет.
  6. alexoff Ранг пользователя
    alexoff
    0
    Сегодня, 13:17
    А что по поводу сути разговора? Ну там может разорвать дипотношения? Или нас не волнуют такие мелочи?
    1. Apelikes
      Apelikes
      0
      Сегодня, 13:29
      А зачем разрывать дипотношения? Ограничить передвижение персонала посольств по городу, и пусть там сидят на телефонах. Какая нам разница! Туалетная бумага у них когда ни будь все равно кончится и воду подавать на один час в сутки. Сами уедут.
      1. alexoff Ранг пользователя
        alexoff
        0
        Сегодня, 13:31
        Тоже вариант. Но пока реакции никакой не видно
  7. Apelikes
    Apelikes
    0
    Сегодня, 13:26
    Такое ощущение что ум этих придурков в гейропах нет своих мостов, нет туннеля между францией и англией, что у них там ровная песчаная пустыня и что у России нет Кинжалов, Искандеров и пооч. О чем думают эти полудурки, интересно?
  8. ROSS 42 Ранг пользователя
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 13:29
    Министр обороны ФРГ раскрыл некоторые подробности утечки переговоров военных об атаке на Крымский мост

    Нас мало интересуют подробности, раскрытые министром обороны ФРГ.
    Большее любопытство распирает нас в вопросах ответов ВГК и МО РФ на предполагаемые атаки на Крымский мост.
    Начнём мы когда-нибудь или продолжим шептаться по кремлёвским комнатам и складывать фиги в карманах.
    Какие-никакие натовцы для России - брехливые собаки. А с ФРГ у нас особый счёт и даже имеются обязательства этой неуёмной страны...
    А есть ли желание вычленить слабое звено цепи или сразу нужно ломать застёжку?
    1. Apelikes
      Apelikes
      +1
      Сегодня, 13:38
      Планы это еще не действия. Сколько раз США планировали бомбить СССР атомными зарядами начиная с плана Дропшот и до 80 годов. Но страх получить по роже их останавливал. Так вот у них должен быть страх по поводу нашего ответа, и он есть, и им очень страшно. Была бы хоть малейшая надежда на успех давно бы уже Россию раздербанили.
  9. Голландец Михель Ранг пользователя
    Голландец Михель
    +1
    Сегодня, 13:30
    Версию о том, что к групповому звонку мог подключиться сотрудник российской разведки или российский шпион, глава немецкого военного ведомства отверг
    А кто же тогда к нему подключился?
    1. Apelikes
      Apelikes
      0
      Сегодня, 13:41
      Так это Петров и Бошаров придумали новый сотовый радиотелефон на тараканьих нейронах и испытывали его и случайно подключились. Это новая разработка.
  10. Попов И.П. Ранг пользователя
    Попов И.П.
    0
    Сегодня, 16:43
    А почему бы нам не сделать аналогичную утечку: например, руководитель группы ядерного и огневого поражения ГОУ ГШ ВС РФ обсуждает с Главнокомандующими ВКС и ВМФ и командующим РВСН цели , подлежащие ядерному поражению, начиная с Ромштайна , Бонна, Гамбурга и т.п. носителями ЯО . Представьте их реакцию в странах НАТО. А также не мешало бы поздравить новобранцев НАТО : Финляндию и Швецию с включением их ключевых объектов в перечень целей для носителей ЯО ВС РФ.

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