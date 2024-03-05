Министр обороны ФРГ раскрыл некоторые подробности утечки переговоров военных об атаке на Крымский мост

В Германии продолжается обсуждение ситуации с утечкой переговоров высокопоставленных офицеров бундесвера о возможности использования ракет дальнего радиуса действия Taurus для атаки на Крымский мост. Некоторые подробности произошедшего раскрыл прессе министр обороны ФРГ Борис Писториус.Как рассказал глава немецкого военного ведомства, утечка переговоров немецких военных скорее всего произошла в Сингапуре. Кстати, ранее об этом уже сообщал ряд изданий, но официального подтверждения со стороны немецких властей не было. Теперь Писториус также подтвердил данную версию.По словам министра обороны Германии, причиной утечки стало использование одним из офицеров, находившимся в сингапурском отеле, незащищенной линии связи. Версию о том, что к групповому звонку мог подключиться сотрудник российской разведки или российский шпион, глава немецкого военного ведомства отверг как неправдоподобную.Таким образом, высокопоставленный офицер бундесвера продемонстрировал вопиющий непрофессионализм, когда вел переговоры по такой сверхсекретной теме по обычному мобильному телефону. Естественно, что утечка в такой ситуации вполне могла произойти.Писториусу лучше бы озадачиться вопросом не помощи Украине, а соответствия офицеров бундесвера, находящихся на высоких должностях, занимаемым постам. Ведь такую грубую ошибку совершил не курсант или младший офицер, а человек с внушительным опытом военной службы, который должен был предвидеть и понимать все риски подобного поведения.

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