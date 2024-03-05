Источник назвал сроки возвращения в боевой состав Северного флота проходящей модернизацию АПЛ «Волк» проекта 971
Многоцелевая атомная подводная лодка "Волк" проекта 971 "Щука-Б" продолжает находиться в Центре судоремонта "Звездочка" в Северодвинске, работы по модернизации субмарины продолжаются. Об этом сообщил источник в российском ОПК.
АПЛ "Волк" проходит ремонт с глубокой модернизацией, на каком этапе находятся роботы не сообщается, но до возвращения в боевой состав Северного флота еще очень далеко. По предварительным планам судоремонтников, субмарину вернут в состав "Звериной дивизии" не раньше 2028 года.
- приводит ТАСС слова источника.
Многоцелевая АПЛ "Волк" прибыла на ЦСР "Звездочка" в августе 2014 года и с тех пор находилась на предприятии в ожидании ремонта. Планы модернизации "Волка" не сообщались, но, вероятней всего, работы на данной субмарине будут аналогичны проведенным на однотипной АПЛ "Леопард", также находящейся на "Звездочке". А это значит, что на подлодке проведут замену радиоэлектронного вооружения, систем управления, связи, навигации, гидроакустики, БИУС. Субмарина получит новое ракетное вооружение - крылатые ракеты "Калибр". Кроме того, будет уменьшена акустическая заметность.
Кстати, возвращение в боевой состав АПЛ "Леопард" проекта 971 "Щука-Б" перенесено на декабрь этого года, причины не называются.
Многоцелевые АПЛ "Волк" и "Леопард" входят в состав 24-й "Звериной дивизии" Северного флота ВМФ. Кроме них, в состав дивизии также входят субмарины "Тигр", "Вепрь", "Пантера", "Гепард".
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