Источник назвал сроки возвращения в боевой состав Северного флота проходящей модернизацию АПЛ «Волк» проекта 971

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Источник назвал сроки возвращения в боевой состав Северного флота проходящей модернизацию АПЛ «Волк» проекта 971

Многоцелевая атомная подводная лодка "Волк" проекта 971 "Щука-Б" продолжает находиться в Центре судоремонта "Звездочка" в Северодвинске, работы по модернизации субмарины продолжаются. Об этом сообщил источник в российском ОПК.

АПЛ "Волк" проходит ремонт с глубокой модернизацией, на каком этапе находятся роботы не сообщается, но до возвращения в боевой состав Северного флота еще очень далеко. По предварительным планам судоремонтников, субмарину вернут в состав "Звериной дивизии" не раньше 2028 года.



По существующим планам, возвращение "Волка" в "стаю" планируется на 2028 год

- приводит ТАСС слова источника.

Многоцелевая АПЛ "Волк" прибыла на ЦСР "Звездочка" в августе 2014 года и с тех пор находилась на предприятии в ожидании ремонта. Планы модернизации "Волка" не сообщались, но, вероятней всего, работы на данной субмарине будут аналогичны проведенным на однотипной АПЛ "Леопард", также находящейся на "Звездочке". А это значит, что на подлодке проведут замену радиоэлектронного вооружения, систем управления, связи, навигации, гидроакустики, БИУС. Субмарина получит новое ракетное вооружение - крылатые ракеты "Калибр". Кроме того, будет уменьшена акустическая заметность.

Кстати, возвращение в боевой состав АПЛ "Леопард" проекта 971 "Щука-Б" перенесено на декабрь этого года, причины не называются.

Многоцелевые АПЛ "Волк" и "Леопард" входят в состав 24-й "Звериной дивизии" Северного флота ВМФ. Кроме них, в состав дивизии также входят субмарины "Тигр", "Вепрь", "Пантера", "Гепард".
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    26 комментариев
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    1. Комментарий был удален.
    2. KrolikZanuda Ранг пользователя
      KrolikZanuda
      +1
      Сегодня, 13:04
      Ого, с роботами будет)))
      1. частное лицо Ранг пользователя
        частное лицо
        0
        Сегодня, 13:18
        Вся надежда на АПЛ Северного флота .
    3. bandabas Ранг пользователя
      bandabas
      +2
      Сегодня, 13:05
      Уже десять лет recourse ... Зато потом реляций будет- мама не горюй. С торжественным спуском на воду (торжественно-дистанционно).
      1. Tochilka Ранг пользователя
        Tochilka
        +1
        Сегодня, 13:16
        Самой лодке уже больше 30 лет. Могут к тому времени, выражаясь казенным языком "признать модернизацию нецелесообразной" и списать ее.
        1. Sergey39 Ранг пользователя
          Sergey39
          0
          Сегодня, 15:16
          Лодка принята в состав ВМФ 29.12.1991г.
    4. Tochilka Ранг пользователя
      Tochilka
      -2
      Сегодня, 13:06
      прям интересно, а на каком этапе находятся рОботы? laughing
      жертвы ЕГЭ снова в деле lol
    5. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +5
      Сегодня, 13:15
      Кто нибудь пробовал затянуть силовой кабель в корпус судна в руку толщиной?А я видел эту работу.
      1. tralflot1832 Ранг пользователя
        tralflot1832
        +3
        Сегодня, 13:24
        Фото зачётное ,я знаю где это..Балтика и Чёрное море это лужа.С Чёрным морем по проще,надо брать Одессу.И бэки уйдут в небытие.СФ уже закрыт для неприятеля.
        1. Удав КАА Ранг пользователя
          Удав КАА
          0
          Сегодня, 14:24
          Цитата: tralflot1832
          СФ уже закрыт для неприятеля.

          а поподробней можно? Что ты имеешь в виду под выражением "закрыт для неприятеля" ? request
          1. tralflot1832 Ранг пользователя
            tralflot1832
            +1
            Сегодня, 14:38
            Цитата: Удав КАА
            "закрыт для неприятеля" ?

            Боновые заграждения уже стоят в наших "осиных гнездах".Подтверждает бизнес связаный с морской рыбалкой у выхода из кольского залива.Авиация летает на патрулирование Баренцева моря постоянно,на чём что осталось.
            1. Удав КАА Ранг пользователя
              Удав КАА
              +1
              Сегодня, 14:52
              Цитата: tralflot1832
              Цитата: Удав КАА
              "закрыт для неприятеля" ?

              Боновые заграждения уже стоят в наших "осиных гнездах".Подтверждает бизнес связаный с морской рыбалкой у выхода из кольского залива.Авиация летает на патрулирование Баренцева моря постоянно,на чём что осталось.

              Так это и при царе Горохе было, правда при Эльцине, видать, сплыло.
              Я вообще-то думал, что "петлю" таки доделали и приняли ОПО "Дельта-АС"...
              Ан, "напрасно старушка ждет сына домой..." recourse
      2. Лт. запаса ВВС Ранг пользователя
        Лт. запаса ВВС
        -1
        Сегодня, 13:29
        Цитата: tralflot1832
        Кто нибудь пробовал затянуть силовой кабель в корпус судна в руку толщиной?А я видел эту работу.

        Как я понял это глубокая модернизация, так что мешает разрезать корпус на секции, и потом после модернизации внутренних систем снова сварить?
        1. tralflot1832 Ранг пользователя
          tralflot1832
          +2
          Сегодня, 13:38
          А кто будет испытывать этот шов,если ранее лодка ныряла на 600 метров,то ей надо ограничить глубину погружения .Не так всё просто.АПЛ это не квартира в новостройке.
          1. Лт. запаса ВВС Ранг пользователя
            Лт. запаса ВВС
            0
            Сегодня, 13:48
            Цитата: tralflot1832
            А кто будет испытывать этот шов,если ранее лодка ныряла на 600 метров,то ей надо ограничить глубину погружения .Не так всё просто.АПЛ это не квартира в новостройке.

            Так в америке по секциям и строят подлодки и наверняка испытывают швы, напомню что у их подлодок однокорпусная конструкция. Сейчас роботы могут производить сварные работы, качество очень высокое, сварные швы проверяют рентгеном.
            1. tralflot1832 Ранг пользователя
              tralflot1832
              +1
              Сегодня, 14:00
              Одно дело с новостроя ,другое дело Б/У.Честно говоря я удивлён ,технологией США постройкой отсеков АПЛ в вертикальном положении.Вам как технику с большим стажем ни чего это не говорит?На точность сборки, уже влияет гравитация.
          2. Romario_Argo Ранг пользователя
            Romario_Argo
            +1
            Сегодня, 14:51
            вообще то на наших ПЛ сварные швы имеют большую прочность чем сам метал
        2. Удав КАА Ранг пользователя
          Удав КАА
          +2
          Сегодня, 14:31
          Цитата: Лт. запаса ВВС
          что мешает разрезать корпус на секции, и потом после модернизации внутренних систем снова сварить?

          У нас еще нет технологии отсечной сборки ПЛА. Мы недавно только от агрегатной перешли к блочно-секционной, а вы -- "разрезать, модернуть, сварить, просветить" ... Фантастика!
        3. oppozite28 Ранг пользователя
          oppozite28
          0
          Сегодня, 16:24
          Вы далеки от технологии ремонта АПЛ которая не совсем тоже самое как и переварка авто у перекупщиков "прибалтийского счастья" laughing
      3. faiver Ранг пользователя
        faiver
        0
        Сегодня, 15:52
        судя по срокам там ремонт два работяги делают с перекурами
    6. kit88 Ранг пользователя
      kit88
      +1
      Сегодня, 13:16
      А не пора ли нам задуматься о переводе СФ из Мурманска куда подальше от границ НАТО? Опыт СВО прямо кричит об этом.
      1. Андрей ВОВ Ранг пользователя
        Андрей ВОВ
        +2
        Сегодня, 13:24
        А куда его переводить? Это не просто взять и передвинуть корабли, а причалы, доки, склады, жилье, казармы и много много много чего
        1. kit88 Ранг пользователя
          kit88
          0
          Сегодня, 13:28
          Ну, не прямо сегодня. Но на мой сухопутных взгляд Архангельск. Больше ничего подходящего нет.

          Но Мурманск - это просто ловушка.
          1. tralflot1832 Ранг пользователя
            tralflot1832
            +2
            Сегодня, 13:41
            Горло Белого и Баренцевого морей это действительно ловушка.В мою бытность Архангельский Траловый Флот зимой полным составом переходил в Мурманск,это не замерзающий порт в России. hi
            1. kit88 Ранг пользователя
              kit88
              +1
              Сегодня, 14:06
              Вам морякам конечно виднее.
              Но СФ - это основа ВМФ России, а его главные базы находятся в 80 км от страны НАТО. Это как понимать? Дистанция пушечного выстрела.
              Ладно БФ. Там действительно нет никакого решения. Но на Северах.... Огромный океан но другого места разместить СФ кроме как возле Норвегии не нашлось. Что бы они своими морскими беспилотниками выходы из заливов моментально блокировали, а сверху снарядами РСЗО посыпали. Просто отличное место базирования для авианесущего крейсера, кораблей первого ранга, да АПЛ различных.
              И это после опыта СВО.
              Мы просто лишимся баз СФ в первую неделю.

              Я не стратег великий, но это с любого дивана видно.
              1. tralflot1832 Ранг пользователя
                tralflot1832
                +2
                Сегодня, 14:14
                Все просто ,Мурманск и Кольский П- ов ,омыватся не замерзающими водами Баренцева Моря.С наступлением угрожающего периода ,враг увидит у наших причалов только пусто/ пусто.Да и сейчас неизвестно где находятся наши РПКСН.Если Пентагон говорит ,что они не видят ракетный угрозы с стороны России ,значит наши и США РПКСН находятся в режиме мирного времени. hi
    7. wladimirjankov Ранг пользователя
      wladimirjankov
      +3
      Сегодня, 13:27
      охренеть! 14 лет модернизации для АПЛ, это конечно ни в какие ворота. Рекорд гинеса, не имеющий аналогов в мире. За это время стояния у причальной стенки у этой лодки сам корпус может прогнить и ее "модернизированную" вместо сдачи флоту, могут благополучно списать и сдать в металлолом. Помнится в ссср модернизацию АПЛ делали за 1-2 года, а за три года делали новую лодку. Куда все делось? Верфи все те же вроде остались и работают. Наверное все дело в людях. Люди сейчас там другие.

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