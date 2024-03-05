Forbes: рекордный рост курса криптовалют - плохой знак для американского доллара
По мнению западных экономистов, рекордный рост курса биткоина и других криптовалют является чрезвычайно плохим знаком для позиций доллара США.
Американское издание Forbes сообщает о "смертельной спирали" американской валюты, обусловленной стремительным ростом госдолга США, который, по данным Bank of America, каждые сто дней увеличивается на один триллион долларов и в настоящее время составляет 34 триллиона. Этот фактор увеличивает опасения по поводу наступления в США финансового кризиса и вынуждает инвесторов переводить в криптовалюты свои долларовые активы. В настоящее время курс биткоина превысил отметку в 65 тысяч долларов, а совокупные объемы этой криптовалюты оценивается в триллион долларов.
По оценкам специалистов Bank of America, если госдолг США будет увеличиваться теми же темпами, что и сейчас, курс криптовалют будет продолжать расти. Также наблюдается рост стоимости золота - еще одного актива, куда переходят с долларов инвесторы. "Смертельная спираль" американской экономики, вероятнее всего, будет продолжаться до тех пор, пока Конгресс продолжит увеличивать лимит размеров госдолга страны.
Эксперты считают, что американскому правительству для стабилизации своей экономики следует сократить расходы госбюджета, высокий уровень которых и спровоцировал "смертельную спираль" для доллара. Если этого не сделать, растущий госдолг уже в следующем году может стать причиной масштабного финансового кризиса в США.
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