Forbes: рекордный рост курса криптовалют - плохой знак для американского доллара

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Forbes: рекордный рост курса криптовалют - плохой знак для американского доллара

По мнению западных экономистов, рекордный рост курса биткоина и других криптовалют является чрезвычайно плохим знаком для позиций доллара США.

Американское издание Forbes сообщает о "смертельной спирали" американской валюты, обусловленной стремительным ростом госдолга США, который, по данным Bank of America, каждые сто дней увеличивается на один триллион долларов и в настоящее время составляет 34 триллиона. Этот фактор увеличивает опасения по поводу наступления в США финансового кризиса и вынуждает инвесторов переводить в криптовалюты свои долларовые активы. В настоящее время курс биткоина превысил отметку в 65 тысяч долларов, а совокупные объемы этой криптовалюты оценивается в триллион долларов. 



По оценкам специалистов Bank of America, если госдолг США будет увеличиваться теми же темпами, что и сейчас, курс криптовалют будет продолжать расти. Также наблюдается рост стоимости золота - еще одного актива, куда переходят с долларов инвесторы. "Смертельная спираль" американской экономики, вероятнее всего, будет продолжаться до тех пор, пока Конгресс продолжит увеличивать лимит размеров госдолга страны.

Эксперты считают, что американскому правительству для стабилизации своей экономики следует сократить расходы госбюджета, высокий уровень которых и спровоцировал "смертельную спираль" для доллара. Если этого не сделать, растущий госдолг уже в следующем году может стать причиной масштабного финансового кризиса в США.
  • Pixabay
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19 комментариев
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  1. Kotofeich Ранг пользователя
    Kotofeich
    +6
    Сегодня, 13:29
    "...уже в следующем году может стать причиной масштабного финансового кризиса в США."
    Ооооо, сколько лет я это слышу. Не доживу наверное. recourse
    1. Лт. запаса ВВС Ранг пользователя
      Лт. запаса ВВС
      +2
      Сегодня, 13:33
      Цитата: Kotofeich
      Ооооо, сколько лет я это слышу. Не доживу наверное.

      Инфляция в США присутствует, пусть и довольно медленными темпами. Тот же доллар с 1960 года обесценился в 10 раз.
    2. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 13:40
      Ооооо, сколько лет я это слышу. Не доживу наверное.

      При здоровом образе жизни всё возможно... По прогнозам аналитиков всего то осталось от 30-ти до 50-ти лет, а по Эйнштейну итого меньше... laughing
    3. МятныйПряник Ранг пользователя
      МятныйПряник
      0
      Сегодня, 13:41
      Крупные системы, разрушаются очень долго, десятилетиями. Валюта в конечном итоге перейдёт в региональную по значимости. А то что может кто-то ждёт, что условный рубль однажды будет стоить сто долларов, такого не будет.
    4. кредо Ранг пользователя
      кредо
      +1
      Сегодня, 13:45
      В устах англосаксонских экспертов слово "кризис в США" звучит как "шоу в США" и они говятся к нему с завидным постоянством и улыбкой на лице каждый год.

      А если кому то хочется увидеть кризис и его последствия воочию то надо ехать не в США, а в ту же Сирию, Афганистан, Ирак или на Украину. Вот там действительно кризис и не когда-нибудь а уже сейчас. hi
    5. Эдик Ранг пользователя
      Эдик
      0
      Сегодня, 14:37
      Цитата: Kotofeich
      Ооооо, сколько лет я это слышу. Не доживу наверное.

      Уже пережил laughing Кризис 2008.
  2. Ропот 55 Ранг пользователя
    Ропот 55
    +1
    Сегодня, 13:33
    Конец баксу предрекают уже лет 20 точно, только в БЛИЖАЙШЕЙ перспективе ждать не стоит, если только сам Вашингтон не захочет(а он не захочет), так что все эти эксперты и аналитики могут и дальше упражнятся в словоблудии.
  3. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 13:33
    Спикулянты всех мастей не знают куда прятать деньги.Подсказываю - экономика БРИКС.Как оказалось с туалетной бумагой всё плохо ,для ЕС.Надо поговорить Путину с Эрдоганом.И это будет покруче чем с помидорами.
  4. ROSS 42 Ранг пользователя
    ROSS 42
    -2
    Сегодня, 13:34
    Если этого не сделать, растущий госдолг уже в следующем году может стать причиной масштабного финансового кризиса в США.

    Главное, в этом кризисе помочь 324-м российским банкам и 110 российским миллиардерам из списка Forbes.
  5. Mouse Ранг пользователя
    Mouse
    0
    Сегодня, 13:36
    . плохой знак

    Тока знаков оне не разумеют... и в лоб не понимают.... "исключительные" же... wink мир должен крутится вокруг них.... wassat
  6. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    +2
    Сегодня, 13:38
    Ладно, национальные расчётные еденицы поддерживаются всей мошью государства...
    А криптовалюты на чем держатся???
    Вряд ли на вере в них самих, скорее на неверии в прежнии, традиционные валюты.
    Так то подвязать их к какой-то солидной денежно-финансовой структуре/системе, тогда скакать туда, сюда, будет всяко меньше.
    1. Trapp1st Ранг пользователя
      Trapp1st
      -1
      Сегодня, 13:51
      А криптовалюты на чем держатся???
      На мировой экономике, правда немного другого плана.
      1. rocket757 Ранг пользователя
        rocket757
        +1
        Сегодня, 14:02
        А как они друг на друга влияют?
        Так то, скрипта, это биржа торгующая воздухом, однако и это есть товар, пока он покупается/продаётся, спрос есть, а вера в неё...
        1. Дмитрий Иванов_1991 Ранг пользователя
          Дмитрий Иванов_1991
          +1
          Сегодня, 15:33
          через биткоин весь чёрный рынок крутится - от наркотиков-взяток до торговли людьми-органами и прочее. Отследить (теоретически) откуда трансфер пришёл и куда ушёл = нельзя.
          вот эти "операции" и стимулируют житиё этого биткоина, как единицы обмена и проведения сделок.
          как только научатся отслеживать трансферы и владельцев биткоина или как такие операции незаконные начнут отлавливать именно по биткоинам - сразу его цена рухнет до нуля.
          и все люди, которые держали свои деньги в биткоине - останутся у разбитого корыта.
          1. rocket757 Ранг пользователя
            rocket757
            0
            Сегодня, 15:41
            Цитата: Дмитрий Иванов_1991
            через биткоин весь чёрный рынок крутится - от

            Значит у цифирок есть реальный обменный курс, но это не отменяет главного, все держится на доверии к одному и недоверии к другому. Устойчивой, надёжной, официальной финансовой, политической поддержки у них нет.
            Это не значит ничего более, чем то, что это активный сурогат, ко орый удобен для расчётов некоторой части "бизнеса", людей.
            Может быть и так... и более странные дела бывали.
  7. APASUS Ранг пользователя
    APASUS
    +2
    Сегодня, 13:48
    Forbes: рекордный рост курса криптовалют - плохой знак для американского доллара

    В чем конкретно плохой знак ? То что биткоин заменяет вложения в доллар ,так это по сути прачечная . Там куда сбрасывают напечатанные и ничем не обеспеченные доллары.Завтра США закроют эту лавочку и все,баланс выровнялся .Проблема не у доллара ,проблема в бюджете США
  8. Серж9901 Ранг пользователя
    Серж9901
    +1
    Сегодня, 14:24
    "Криптовалюта растет , биткоин растет...." Есть пара биткоин доллар ( BTC/USD ), и в данном случае не биткоин растет , а доллар падает . Триллион в год надо платить сша по долгам при дефиците в два триллиона . Тут не просто плохо , а всё . И все байки про "рухнет доллар , всем будет плохо" - откровенная и наглая брехня либерастов . Где этот кудрин ? " Нам нужны запасы на черный день в долларах ". И где эти запасы ? А посадить лет на 20 , слабо , чтоб его там сгноили , чумовоза .
  9. voyaka uh Ранг пользователя
    voyaka uh
    +2
    Сегодня, 14:46
    Если посмотреть цифры, экономика США пошла вверх с конца 2003 после продолжительного застоя.
    Биржи после длительного спада рванули вверх.
    Так что, кризис опять откладывается.
  10. uralex Ранг пользователя
    uralex
    0
    Сегодня, 15:02
    Загадочного Сатоши Накамото, создателя Биткойна, так и не идентифицировали. Были мнения, что это спецпроект америкосов, чтобы через Биткойн обнулить свой бесконечный гос. долг... Может быть эти движения по обнулению как раз и начались?...

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