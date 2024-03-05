Помощник президента РФ: БРИКС планирует создать независимую платежную систему на основе самых современных технологий
Лидеры стран-членов БРИКС неоднократно заявляли о необходимости снижения роли американского доллара во взаимных расчетах. Это позволит нивелировать возможность Вашингтона использовать свою резервную валюту в качестве рычага давления.
Ранее сообщалось, что участники содружества уже используют национальные валюты во взаиморасчетах. При этом в будущем БРИКС и вовсе планирует создать собственную платежную систему.
О том, какой может быть будущая замена SWIFT, рассказал журналистам ТАСС помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Со слов чиновника, наиболее перспективной целью для БРИКС является создание независимой платежной системы для осуществления комфортных взаиморасчетов, как для государств, так и для их населения, а также бизнеса.
При этом Ушаков отметил, что в ходе разработки новой системы расчетов будут использованы самые современные технологии, включая блокчейн.
Стоит отметить, что применение вышеупомянутой технологии сделает финансовые операции максимально прозрачными. Ведь в блокчейне можно отследить все транзакции, в которых использовалась та или иная монета с момента своего создания и по сей день.
Напоследок помощник президента РФ рассказал, какие цели стоят перед странами БРИКС в текущем году. С его слов, члены содружества будут наращивать объемы взаиморасчетов в национальных валютах и укреплять корреспондентские банковские сети для обеспечения беспрепятственных международных расчетов.
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