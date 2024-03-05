Помощник президента РФ: БРИКС планирует создать независимую платежную систему на основе самых современных технологий

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Помощник президента РФ: БРИКС планирует создать независимую платежную систему на основе самых современных технологий

Лидеры стран-членов БРИКС неоднократно заявляли о необходимости снижения роли американского доллара во взаимных расчетах. Это позволит нивелировать возможность Вашингтона использовать свою резервную валюту в качестве рычага давления.

Ранее сообщалось, что участники содружества уже используют национальные валюты во взаиморасчетах. При этом в будущем БРИКС и вовсе планирует создать собственную платежную систему.



О том, какой может быть будущая замена SWIFT, рассказал журналистам ТАСС помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Со слов чиновника, наиболее перспективной целью для БРИКС является создание независимой платежной системы для осуществления комфортных взаиморасчетов, как для государств, так и для их населения, а также бизнеса.

При этом Ушаков отметил, что в ходе разработки новой системы расчетов будут использованы самые современные технологии, включая блокчейн.

Стоит отметить, что применение вышеупомянутой технологии сделает финансовые операции максимально прозрачными. Ведь в блокчейне можно отследить все транзакции, в которых использовалась та или иная монета с момента своего создания и по сей день.

Напоследок помощник президента РФ рассказал, какие цели стоят перед странами БРИКС в текущем году. С его слов, члены содружества будут наращивать объемы взаиморасчетов в национальных валютах и укреплять корреспондентские банковские сети для обеспечения беспрепятственных международных расчетов.
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    17 комментариев
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    1. Смею_заметить_ Ранг пользователя
      Смею_заметить_
      -1
      Сегодня, 13:24
      БРИКС планирует...
      Это надо было СДЕЛАТЬ ещё вчера.
      1. ROSS 42 Ранг пользователя
        ROSS 42
        +1
        Сегодня, 13:31
        Помощник президента РФ: БРИКС планирует создать независимую платежную систему на основе самых современных технологий

        Так поспешайте! Дорога ложка к обеду!
      2. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +5
        Сегодня, 13:35
        Это надо было СДЕЛАТЬ ещё вчера.

        Быстро только сказка сказывается... Для того чтобы сделать БРИКС свою независимую платёжную систему необходимо синхронизировать национальные платежные системы, приняв целую кучу внутренних законодательных актов в странах БРИКС... Вы уж поверьте - всё это очень непросто... Ну а поспешишь, только людей насмешишь и получишь кучу неприятных последствий... am
        1. Смею_заметить_ Ранг пользователя
          Смею_заметить_
          0
          Сегодня, 14:48
          Вы уж поверьте - всё это очень непросто...
          Конечно верю!
          До нас же люди не жили... деньги себе не заводили...
      3. кредо Ранг пользователя
        кредо
        0
        Сегодня, 13:39
        Со слов чиновника, наиболее перспективной целью для БРИКС является создание независимой платежной системы для осуществления комфортных взаиморасчетов, как для государств, так и для их населения, а также бизнеса.

        Об этом уже столько было сказано, что кажется у говорящих уже мозоль на языке должна образоваться от "перспективных целей".
        Но вот прозрачность этих расчётов для населения и бизнеса вряд ли придётся по душе этим категориям исходя из знания того, как чиновники пользуются этой прозрачностью.

        Наличку нам оставьте буржуины. angry
      4. Бледар Ранг пользователя
        Бледар
        +2
        Сегодня, 13:50
        Это надо было СДЕЛАТЬ ещё вчера.

        Если про это произносят вслух, значит всё уже сделано и согласовано
        1. Кот Александрович Ранг пользователя
          Кот Александрович
          0
          Сегодня, 15:53
          Вы чё? Серьёзно? Всё, что произносится нашими чиновниками уже сделано?
          Ну Вы такой оптимистище!
    2. иван2022 Ранг пользователя
      иван2022
      +1
      Сегодня, 13:28
      Таки ещё не заменили ? Это значит , что все платежи, в том числе и в ОПК отслеживаются ....
    3. МятныйПряник Ранг пользователя
      МятныйПряник
      +2
      Сегодня, 13:37
      Наверное одна из главных задач, помимо платёжной системы, создание своего глобального курса оценки валют, отвязанной от доллара. Пока все держат нос по долларовому ветру. request
    4. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 13:40
      Что такое БРИКС???
      Клуб по интересам или мощная, самостоятельная структура, объединяющая серьёзных партнёров?
      1. Лешак Ранг пользователя
        Лешак
        0
        Сегодня, 13:49
        Мне кажется участники ещё и сами не определились, что это за организация. Каждый видит её по своему. request
        1. Tektor Ранг пользователя
          Tektor
          +4
          Сегодня, 13:58
          БРИКС - это глобальный проект объединения самых разных стран на понятных принципах. Основной принцип - многополярный мир, где каждый может найти для себя пользу.
          1. Кот Александрович Ранг пользователя
            Кот Александрович
            0
            Сегодня, 15:55
            Проект - да. Реализованный хоть на 5 % - нет.
        2. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          0
          Сегодня, 14:00
          И хочется и колется, да и с полосатиками ссорится не шибко хочется.
    5. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      0
      Сегодня, 13:51
      Шаг вперед и два назад ? Там только Дилма Русеф бьется за новые структуры ,а остальные страны почему то не спешат. Не хотят брать ответственность ?
    6. Tektor Ранг пользователя
      Tektor
      0
      Сегодня, 13:56
      Очень хороший план, всячески поддерживаю. Расчёт в любых валютах с прозрачной историей.
    7. faiver Ранг пользователя
      faiver
      +1
      Сегодня, 15:46
      вот и еще один Ганс Христиан Андерсен.....

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