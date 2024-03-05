Шойгу назвал сроки появления опытного образца нового лёгкого транспортника Ил-212, разрабатываемого для Минобороны

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Шойгу назвал сроки появления опытного образца нового лёгкого транспортника Ил-212, разрабатываемого для Минобороны

На смену устаревающему парку военно-транспортных самолетов Ан-26 и Ан-72 придет новый легкий транспортник Ил-212 с турбореактивным двигателем ПД-8. Об этом заявил Сергей Шойгу на селекторном совещании в Минобороны.

По словам министра, работы над Ил-212 уже идут, Объединенная авиастроительная корпорация разрабатывает технический проект самолета. Опытный образец нового Ил-212 появится в конце 2026 года.



Новый транспортный самолет будут отличать повышенные грузоподъемность и дальность полета, простота заправки и обслуживания. Кроме этого, он сможет использовать грунтовые необорудованные взлетно-посадочные полосы, а также эксплуатироваться в условиях арктических широт

- заявил Шойгу.

О том, что Минобороны выбрало в качестве замены Ан-26 и Ан-72 самолет Ил-212, стало известно в октябре прошлого года. При этом пояснялось, что проект не будут разрабатывать с нуля, по сути этот самолет представляет собой переработанный под новые двигатели и получивший новую маркировку Ил-112В, ранее планировавшийся на роль основного легкого военно-транспортного самолета для военных.

Как уже сообщалось, новый Ил-212 сохранит от Ил-112В бортовое оборудование и авионику, а также в общем и целом фюзеляж. Самые большие изменения коснутся крыла и шасси, двигатель решено установить сверху крыла, а не под ним. Это позволит использовать самолет с неподготовленных и грунтовых аэродромов.
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    42 комментария
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    1. Ропот 55 Ранг пользователя
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 13:35
      Ну тут только пожелать удачи и выполнения задуманного.
      1. S.K.Vichyakow Ранг пользователя
        S.K.Vichyakow
        +5
        Сегодня, 13:54
        А раньше о чём думали, когда разрабатывали Ил-112В? Устраивало всё? Или очень денег много, осваивай да осваивай? Разрабатывали ведь самолёты и с турбовентиляторным двигателем и с турбореактивным. Что не так-то? Новая мысля пришла?
        1. Pete Mitchell Ранг пользователя
          Pete Mitchell
          +9
          Сегодня, 14:10
          Цитата: S.K.Vichyakow
          Или очень денег много, осваивай да осваивай?
          Дико извиняюсь, но улицу Знаменскую давно пора ‘на счетчик ставить’ чтоб приучить к ответственности…
          Цитата: S.K.Vichyakow
          А раньше о чём думали, когда…
          … парадами и прожектами увлеклись, позабыв о авиации, кораблях, связи, науке….
          1. S.K.Vichyakow Ранг пользователя
            S.K.Vichyakow
            +4
            Сегодня, 14:16
            Беда не только в "Знаменской" а больше в лицах, сидящих в МО. Идёт постоянное нововведение в заданные ранее требования по постройке что самолётов, что кораблей. Ещё удивляюсь как на заводах с этим справляются.
          2. AKuzenka Ранг пользователя
            AKuzenka
            +4
            Сегодня, 14:22
            … парадами и прожектами увлеклись, позабыв о авиации, кораблях, связи, науке….
            Эк, вы, мягенько про действия попадающие под определения саботаж и вредительство и прочее в том же духе.
            1. S.K.Vichyakow Ранг пользователя
              S.K.Vichyakow
              +1
              Сегодня, 14:25
              По моим понятиям это ближе к скудоумию.
              1. AKuzenka Ранг пользователя
                AKuzenka
                +3
                Сегодня, 14:28
                По моим понятиям это ближе к скудоумию.
                Скудоумные так не богатеют. Всё делалось и делается целенаправлено. Скудоумный всё же будет заботится о безопасности. Согласитесь, ведь дураков наверху нет, есть люди, действующие в тех или иных интересах.
                1. S.K.Vichyakow Ранг пользователя
                  S.K.Vichyakow
                  0
                  Сегодня, 14:32
                  Поэтому и цены на Ланцеты неподъёмные, а ведь в закупке, как-будто они из золота.
        2. Starover_Z Ранг пользователя
          Starover_Z
          -2
          Сегодня, 14:22
          Цитата: S.K.Vichyakow
          А раньше о чём думали, когда разрабатывали Ил-112В? Устраивало всё? Или очень денег много, осваивай да осваивай? Разрабатывали ведь самолёты и с турбовентиляторным двигателем и с турбореактивным. Что не так-то? Новая мысля пришла?

          Выбили деньги, надо же освоить.
          новый Ил-212 сохранит от Ил-112В бортовое оборудование и авионику, а также в общем и целом фюзеляж.

          Покрасят заново, двигатели местами поменяют, вот и "новый" самолёт ((((.....
          1. shikin Ранг пользователя
            shikin
            +7
            Сегодня, 14:46
            Как у Вас все просто. Поставить на ВАЗ Ниву двигатель от УАЗ Патриот - и новая машина! Под новый двигатель не только крыло другое надо будет разрабатывать, но и фюзеляж сильно дорабатывать. Будет совсем другой самолет, в котором используют элементы от Ил-112В, и части фюзеляжа в том числе. И по поводу 2026 года серьезные сомнения.
            И это не замена Ил-112В, а более тяжелый самолет.
            1. S.K.Vichyakow Ранг пользователя
              S.K.Vichyakow
              -1
              Сегодня, 15:25
              Вопрос в том, куда два самолёта ранее ими разрабатываемые подевались? Или ТТХ заложенные ими стали не устраивать? Так такими методами мы их никогда не построим.
              1. shikin Ранг пользователя
                shikin
                +1
                Сегодня, 16:10
                А Вы что, по Ил-112В не в курсе? Первая проблема - качество проектирования (перетяжеленный планер и другие косяки), вторая проблема - недоведенный двигатель, на который были (и есть) большие надежды. Варианты двигателя для Ил-114-300 и ТВРС-44 «Ладога» пока тоже только доводятся, до Ладоги - наименее форсированный, может, проблем меньше будет.
                И с таким качеством проектирования проблемы с Ил-212 тоже будут.
              2. alexmach Ранг пользователя
                alexmach
                +1
                Сегодня, 16:18
                Вопрос в том, куда два самолёта ранее ими разрабатываемые подевались?

                не смогли до ума довести ТВ7-117СТ, и почему-то решили, что в два раза более мощный ПД-8 доведут по любому. О том что ТВ7-117СТ нужен был для целой линейки других самолетов как-то предпочли забыть.
                1. S.K.Vichyakow Ранг пользователя
                  S.K.Vichyakow
                  0
                  Сегодня, 16:21
                  действительно, тишина про всё. Решили подзабыть, думаю на время.
      2. кредо Ранг пользователя
        кредо
        0
        Сегодня, 13:56
        Ну тут только пожелать удачи и выполнения задуманного.

        Помнится когда наше МО влезло в кооперацию с Украиной по производству транспортников на мощностях украинских предприятий, Россия потеряла и время и деньги и самое главное боевые единицы для нашей армии.
        Теперь хотелось бы знать есть ли у нас время, деньги и самое главное возможности по созданию уже на своих предприятиях данных изделий, а то ведь будет как с гражданским флотом, одни прожекты и медленное и мучительное восстановление промышленности. request
        1. shikin Ранг пользователя
          shikin
          0
          Сегодня, 16:29
          Кооперация была по Ан-140 - производился в Самаре, оснастка еще есть, вопрос в импортозамещении ряда узлов недавно поднимался, по Ан-178 предполагалась кооперация с Воронежем по ряду узлов выпускавшегося там Ан-148. Еще был проект Ан-188. Из всех летал и летает только Ан-140, если не ошибаюсь.
    2. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +8
      Сегодня, 13:36
      По словам министра, работы над Ил-212 уже идут

      А сроки могут планироваться только по окончании работ...
      А так у нас работа идёт с 1991 года, а воз стоит...
      1. Лт. запаса ВВС Ранг пользователя
        Лт. запаса ВВС
        -2
        Сегодня, 13:42
        Цитата: ROSS 42
        А сроки могут планироваться только по окончании работ...
        А так у нас работа идёт с 1991 года, а воз стоит...

        Основная проблема почему сроки постоянно смещаются. В 90-х многое не производилось, утеря компетенции произошла, в 2000-х и 2010-х начали восстанавливать компетенции и производственные цепочки, но промах был что база много чего была импортная, и вот теперь импортозамещение идёт по принципу локализации всего импортного.
        1. AKuzenka Ранг пользователя
          AKuzenka
          +2
          Сегодня, 14:25
          Основная проблема почему сроки постоянно смещаются.
          Проблема в отсутствии финансирования, но это поправить не трудно. Проблема в отсутствии квалифицированных инженеров, монтажников, рабочих, техников которые будут строить самолёты. Двигатели и авионика , тоже не из воздуха появляются.
      2. alexoff Ранг пользователя
        alexoff
        +1
        Сегодня, 13:59
        Думаю сдвиги сроков вправо уже запланированы
    3. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      +3
      Сегодня, 13:43
      Рассыпался СССР и самолеты разучились строить .Чего не понятно было сразу , ТВ7-117СТ не потянет Ил-112
      1. mark1 Ранг пользователя
        mark1
        0
        Сегодня, 13:53
        Цитата: APASUS
        и самолеты разучились строить

        Не строили, потому и разучились
        Цитата: APASUS
        Чего не понятно было сразу , ТВ7-117СТ не потянет Ил-112

        Так ведь на проспект-картинках он был легче и строить его не очень то и собирались до 2015г.
    4. Eugen 62 Ранг пользователя
      Eugen 62
      +3
      Сегодня, 13:44
      Ил-212 заменит Ан-26. А кто заменит более тяжёлый АН-12? Их уже мало осталось.
      1. Romario_Argo Ранг пользователя
        Romario_Argo
        +1
        Сегодня, 14:08
        для замещения Ан-12 есть проект Ил-276 чуть по-короче чем Ил-76
    5. Макsim
      Макsim
      0
      Сегодня, 13:47
      мини Ил-76? Вопрос на Ил76 можно ПС90 заменить на ПД14?
    6. Себастьян Аристархович Перейра Ранг пользователя
      Себастьян Аристархович Перейра
      -1
      Сегодня, 14:00
      Турков американцы кинули с Ф35 и они сегодня облетывают свой истребитель 5-го поколения...
      Мы с хо098ми в контрах кучу лет, а долетывали на АНах и вот,опомнились ,наконец !
    7. JD1979 Ранг пользователя
      JD1979
      +12
      Сегодня, 14:01
      Боже и это д е р ь м о занимает пост МО РФ... какие ПД-8 на Ил-112... в его прежней размерности и силовым набором. Там только вес будет 2х2300 против 2х500 кг, это не считая топлива которое ПД-8 ждет почти в 3 раза больше. Когда такую чушь несет высшее... руководящее существо, за страну становится страшно. И это они еще на Байдена гонят. Там то от этого клоуна ничего не зависит в отличии от нас.
      1. DenVB Ранг пользователя
        DenVB
        -2
        Сегодня, 14:16
        Цитата: JD1979
        Там только вес будет 2х2300 против 2х500 кг, это не считая топлива которое ПД-8 ждет почти в 3 раза больше.

        Если только поставить ОДИН двигатель ПД-8. Но куда?
      2. Dart2027 Ранг пользователя
        Dart2027
        0
        Сегодня, 14:31
        Цитата: JD1979
        какие ПД-8 на Ил-112... в его прежней размерности и силовым набором.

        Вообще-то речь о Ил-212, а не Ил-112. Как он будет отличаться от первоначального проекта пока непонятно, но планируется, что грузоподъемность возрастет в 2 раза.
      3. Роман_ Ранг пользователя
        Роман_
        +2
        Сегодня, 14:37
        Прицепят планер с топливом и будет Ваще крутая летака, без дозаправки всю землю облетит.
        А второй двигатель включать будут на взлете, а далее как аварийный. И медленно и плавно будет маленький самолет с большими двигателями бороздить просторы Российского неба.
        А для уменьшения расхода, создадут наносамовостанавливающийся керосин с которым кпд двигателя будет не менее 102%. Летчиков заменят искусственным интеллектом, десант будет из пвп дронов и антидронов и конечно место для зарядки айфона и зона свободного вайфая.
      4. Удав КАА Ранг пользователя
        Удав КАА
        -1
        Сегодня, 16:09
        Цитата: JD1979
        не считая топлива которое ПД-8 ждет почти в 3 раза больше.

        Привел все единицы к единому "знаменателю" и через ватты (уйдя от кгС и л.с) посчитал по Малинину-Буринину с картинками. Получилось, не в 3, а в 4,5 раза! Правда один двигун - ТВ-7-117СТ -- турбовинтовой, а ПД-8 все-таки турбовентиляторный двигун. Кстати, ПД-8 аж на 3% эффективней, чем французский SaM-146. И ставить его собрались на Суперджет-нью. Ну, да перо им в дупу!
    8. Zaurbek Ранг пользователя
      Zaurbek
      0
      Сегодня, 14:28
      По тяге это аналог Ан12, там было 4шт по 4тн тяги. В теории , можно сделать венттилятор у ПД8 пообольше диаметром и сохранить характеристики Ан12 по взлету-посадке.
    9. Oldi Ранг пользователя
      Oldi
      +1
      Сегодня, 14:45
      Неудачный проект к сожалению, еле родился и то сомнительный самолёт, да ещё в массовое производство теперь спешно поставят. Он даже с виду сомнения вызывает в способности нормально летать.Уж за столько лет мучений можно было создать ИЛ-76 в уменьшенном варианте и с современными решениями winked
    10. svp67 Ранг пользователя
      svp67
      0
      Сегодня, 15:20
      Как уже сообщалось, новый Ил-212 сохранит от Ил-112В бортовое оборудование и авионику, а также в общем и целом фюзеляж.
      Странное решение. Наша техника становиться более крупнее, а тут такая возможность увеличить сечение грузовой кабины, что бы этот самолет мог перевозить те же БТР "Бумеранг", раз у него будут более мощные движки
      в качестве замены Ан-26 и Ан-72
      а Ан-32, Ан-74 и Ан-148 менять не будем? ))) К слову последний выпускался у нас и на его базе "АнтоноФФ" создал свой грузовой Ан-178, для замены Ан-12. Что мешает нам сейчас пойти по этому пути. Расчеты есть, оснастка для производства сохранилась, надеюсь. Так то бы быстрей готовую машину получили, в том числе и в серию
      1. mlad Ранг пользователя
        mlad
        -1
        Сегодня, 15:58
        А двигатели где брать? Вся загвоздка в них, кстати пишут что ПД-8 не соответствуют заявленным характеристикам.
        1. svp67 Ранг пользователя
          svp67
          -1
          Сегодня, 16:02
          Цитата: mlad
          А двигатели где брать? Вся загвоздка в них

          ПД-8, он уже на этапе завершения конструирования
          1. mlad Ранг пользователя
            mlad
            -1
            Сегодня, 16:05
            Вот когда летать будут и подтвердят свои характеристики тогда и будем в фанфары бить
            1. svp67 Ранг пользователя
              svp67
              -1
              Сегодня, 16:07
              Цитата: mlad
              в фанфары бить

              Фанфара
              Музыкальный инструмент
              Медный духовой музыкальный инструмент, используется в основном для подачи сигналов, представляет собой удлинённую трубу с узкой мензурой, обычно без вентилей. Также фанфара - музыкальная фраза торжественного или воинственного характера, подаваемая с помощью этого инструмента.
              Вы как предлагаете в него бить?
    11. faiver Ранг пользователя
      faiver
      0
      Сегодня, 15:43
      кхм, кхм, верим, все охотно верим, но может не стоило год называть? bully
    12. oppozite28 Ранг пользователя
      oppozite28
      0
      Сегодня, 16:04
      Новый транспортный самолет будут отличать повышенные грузоподъемность и дальность полета, простота заправки и обслуживания. Кроме этого, он сможет использовать грунтовые необорудованные взлетно-посадочные полосы, а также эксплуатироваться в условиях арктических широт

      - заявил Шойгу.
      Как уже сообщалось, новый Ил-212 сохранит от Ил-112В бортовое оборудование и авионику, а также в общем и целом фюзеляж. Самые большие изменения коснутся крыла и шасси, двигатель решено установить сверху крыла, а не под ним. Это позволит использовать самолет с неподготовленных и грунтовых аэродромов.
      Важно чтобы работы продолжались согласно ранее установленного графика ! Включая подготовку к серийному производству моторов серии ПД !!! Кстати идея с размещением моторов над крылом более чем актуальна ! good drinks
    13. Аркадий007 Ранг пользователя
      Аркадий007
      -1
      Сегодня, 16:27
      Как-то уж сильно большой упор на установку двигателя на крыло. А как же тогда Ан-24 летает и хорошо с грунта?
      Больше похоже опять на отмыв денег.
    14. nordscout Ранг пользователя
      nordscout
      0
      Сегодня, 16:42
      А что поменялось? Всё те же разработки с "пыльных" полок СССР... Как говорят в войсках: теже ...., только вид сбоку.... А придумать, что-то "посвежее" слабо? Или "эффективный менеджмент" совместно с "пятой колонной" до сих пор путается под ногами????

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