Шойгу назвал сроки появления опытного образца нового лёгкого транспортника Ил-212, разрабатываемого для Минобороны

Новый транспортный самолет будут отличать повышенные грузоподъемность и дальность полета, простота заправки и обслуживания. Кроме этого, он сможет использовать грунтовые необорудованные взлетно-посадочные полосы, а также эксплуатироваться в условиях арктических широт

На смену устаревающему парку военно-транспортных самолетов Ан-26 и Ан-72 придет новый легкий транспортник Ил-212 с турбореактивным двигателем ПД-8. Об этом заявил Сергей Шойгу на селекторном совещании в Минобороны.По словам министра, работы над Ил-212 уже идут, Объединенная авиастроительная корпорация разрабатывает технический проект самолета. Опытный образец нового Ил-212 появится в конце 2026 года.- заявил Шойгу.О том, что Минобороны выбрало в качестве замены Ан-26 и Ан-72 самолет Ил-212, стало известно в октябре прошлого года. При этом пояснялось, что проект не будут разрабатывать с нуля, по сути этот самолет представляет собой переработанный под новые двигатели и получивший новую маркировку Ил-112В, ранее планировавшийся на роль основного легкого военно-транспортного самолета для военных.Как уже сообщалось, новый Ил-212 сохранит от Ил-112В бортовое оборудование и авионику, а также в общем и целом фюзеляж. Самые большие изменения коснутся крыла и шасси, двигатель решено установить сверху крыла, а не под ним. Это позволит использовать самолет с неподготовленных и грунтовых аэродромов.