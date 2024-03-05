Советник президента Литвы рассказал о секретном польско-литовском плане обороны Сувалкского коридора от ВС РФ

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Советник президента Литвы рассказал о секретном польско-литовском плане обороны Сувалкского коридора от ВС РФ

В настоящее время командованием вооруженных сил Польши и Литвы уже разработан секретный план обороны Сувалкского коридора, который находится между Белоруссией и российской Калининградской областью. Об этом рассказал советник президента Литвы Кястутис Будрис.

Почему-то в Варшаве и Вильнюсе считают, что этот коридор станет целью нападения российской армии. Вероятно, такие опасения связаны с тем, что его захват позволил бы России установить прямое сухопутное сообщение с Калининградской областью через территорию дружественной Белоруссии.



По утверждению советника президента Литвы, еще в 2022 году польскими и литовскими штабами был подготовлен «Оршанский план». В его состав включены планы по оперативному реагированию на военные угрозы в районе Сувалкского коридора и нюансы взаимодействия Литвы и Польши в сфере охраны государственных границ.

Если бы поляки нас не защищали, как бы мы защитили Сувалкский коридор, тогда бы мы погрузились в детали

- отметил литовский советник президента.

Фактически чиновник признался, что Вильнюс был бы не в состоянии самостоятельно обеспечить оборону данной территории. Но Польша оказывает Литве очень важное содействие в плане обороны и безопасности. Кроме того, именно оборону Сувалкского коридора отрабатывают на масштабных военных учениях армии стран-участниц НАТО, поскольку и Польша, и Литва являются членами Североатлантического альянса.
  • Wikipedia / Lithuanian Navy. Lithuanian marine fusiliers
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22 комментария
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 13:35
    «Секретный план обороны Сувалкского коридора, который находится между Белоруссией и российской Калининградской областью» —

    ***
    — Вот и выдал!А мы-то не знали где этот коридор ...
    ***
    1. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      -1
      Сегодня, 13:38
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — Вот и выдал!А мы-то не знали где этот коридор ...

      А всю жизнь этот коридор считался российским.
      1. Татьяна Ранг пользователя
        Татьяна
        +1
        Сегодня, 14:10
        В истинных планах Пентагона - проложить через Сувалкский коридор ж/дорогу с европейской узкоколейкой для беспрепятственного переброски войск НАТО с юга на север - в Прибалтику - и обратно. А именно.

        При этом для стремительной переброски войск НАТО из Европы в Прибалтику и обратно железнодорожникам не нужно будет тратить время на работу по замене у ВСЕГО СОСТАВА поездов РОССИЙСКИХ ШИРОКОКОЛЕЙНЫХ пар колес на ЕВРОПЕЙСКИЕ УЗКОКОЛЕЙНЫЕ пары колёс, что занимает ПОРЯДКА до 6 часов!
  2. Ропот 55 Ранг пользователя
    Ропот 55
    +6
    Сегодня, 13:37
    Зачем Штирлицы и прочие разведчики, когда "секретные" договоры и планы обсуждаются в сети.
    1. Romario_Argo Ранг пользователя
      Romario_Argo
      0
      Сегодня, 13:55
      это намек политикам что столицей Польши скоро станет Краков
      в силу того что Варшава будет находиться в зоне отчуждения - вот и все планы по обороне
  3. carpenter Ранг пользователя
    carpenter
    +2
    Сегодня, 13:37
    Если бы поляки нас не защищали, как бы мы защитили Сувалкский коридор, тогда бы мы погрузились в детали

    - отметил литовский советник президента.

    «Прекрасные» слова, только вот связавшись с Польшей Великое Княжество Литовское перестало существовать, как государство, вместе с Польшей с 1772 года. Все впереди литовцы и поляки, вас ждет новое "деление", а может и губернии.
  4. ROSS 42 Ранг пользователя
    ROSS 42
    +2
    Сегодня, 13:38
    Советник президента Литвы рассказал о секретном польско-литовском плане обороны Сувалкского коридора от ВС РФ

    Смотрите, чтобы Россия не положила на ваш план своё резюме...
  5. Mouse Ранг пользователя
    Mouse
    +4
    Сегодня, 13:38
    .разработан секретный план обороны Сувалкского коридора, который находится между Белоруссией и российской Калининградской областью. Об этом рассказал советник президента Литвы Кястутис Будрис.

    Такой секретный! Что уже выложен на общее обозрение.... wassat
    1. Ясная Ранг пользователя
      Ясная
      +1
      Сегодня, 13:48
      Цитата: Mouse
      .разработан секретный план обороны Сувалкского коридора, который находится между Белоруссией и российской Калининградской областью. Об этом рассказал советник президента Литвы Кястутис Будрис.

      Такой секретный! Что уже выложен на общее обозрение.... wassat

      Это хорошо, что у них "план обороны", значит мы будем - наступать bully
      1. knn54 Ранг пользователя
        knn54
        +1
        Сегодня, 14:06
        -значит мы будем - наступать
        Наступать по узкому перешейку,НАСКВОЗЬ простреливаемому,в частности, РСЗО с обеих сторон?
        1. Ясная Ранг пользователя
          Ясная
          0
          Сегодня, 14:45
          Цитата: knn54
          -значит мы будем - наступать
          Наступать по узкому перешейку,НАСКВОЗЬ простреливаемому,в частности, РСЗО с обеих сторон?

          Тогда не будем наступать stop и план обороны у ландасов выцветит на солнце request
    2. 30 вис Ранг пользователя
      30 вис
      0
      Сегодня, 16:05
      Цитата: Mouse
      Такой секретный! Что уже выложен на общее обозрение....

      Какой план , такой и секретчик .
  6. APASUS Ранг пользователя
    APASUS
    +2
    Сегодня, 13:38
    Носятся с этим Сувалкским коридором ,как курица с яйцом. А реально сама Литва готова вступить в войну или так и рассчитывает , поляки за нее воевать будут .При этом из Литвы систематически доносятся оскорбления в сторону России
    1. Себастьян Аристархович Перейра Ранг пользователя
      Себастьян Аристархович Перейра
      +2
      Сегодня, 14:04
      Придет время и эти прибалтийские недоорганизмы будут наперебой придумывать дипломатические отмазы, что "....все было вырвано из контексы,что их неправильно поняли и вообще, их заставили!...."
  7. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +3
    Сегодня, 13:39
    Советник президента Литвы рассказал о секретном польско-литовском плане обороны Сувалкского коридора от ВС РФ
    А какие конкретно секреты выдал непонятно. То, что Польша и Литва в одной связке против России, так это давно не секрет, как впрочем таковым и не был. Карты с расстановкой сил и выделяемыми средствами не представил, а остальное не интересно.
    1. Ясная Ранг пользователя
      Ясная
      +1
      Сегодня, 13:53
      Цитата: rotmistr60
      обороны Сувалкского коридора от ВС РФ
      А какие конкретно секреты выдал непонятно.

      Я, долго, долго... думала what и пришла к выводу, что всё это будет происходить в районе... Сувалского коридора bully
  8. ASG7 Ранг пользователя
    ASG7
    0
    Сегодня, 13:57
    Нашли что секретить, сначала бомбишь Литву, затем Польшу и вуаля Сувальский коридор наш, и вся европа плачет, что русские воюют нечестно.
  9. Себастьян Аристархович Перейра Ранг пользователя
    Себастьян Аристархович Перейра
    0
    Сегодня, 14:01
    Секретный литовский гомосек секретно разработал секретный план с поляками...последним не западло с таким секретики разрабатывать ?!
  10. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    +1
    Сегодня, 14:05
    Поляки, туда сюда, армия есть... а остальные это так, с боку припека.
  11. Владимир - USSR Ранг пользователя
    Владимир - USSR
    +1
    Сегодня, 14:19
    самый секретный план - это оккупация Варшавой территории всей Литвы.
    1. Виктор Ленинградец Ранг пользователя
      Виктор Ленинградец
      +2
      Сегодня, 14:44
      Вообще-то польское большинство Вильно люто ненавидит жмудян. Так что ничто нельзя считать невозможным.
  12. nordscout Ранг пользователя
    nordscout
    0
    Сегодня, 16:31
    Чтобы не программировали "хотелки" Польши и Литвы - Сувалкский коридор останется коридором России к Калининградской области... При иных, военно - политических, "раскладах", с их стороны, Литва и Польша могут забыть о своих суверенитете и государственности... Пересмотр нынешнего глобального мироустройства, другого, в данной ситуации, не предполагает..... Myśleć prędko (Galvoti greičiau)!!!!

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