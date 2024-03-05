Советник президента Литвы рассказал о секретном польско-литовском плане обороны Сувалкского коридора от ВС РФ
22
В настоящее время командованием вооруженных сил Польши и Литвы уже разработан секретный план обороны Сувалкского коридора, который находится между Белоруссией и российской Калининградской областью. Об этом рассказал советник президента Литвы Кястутис Будрис.
Почему-то в Варшаве и Вильнюсе считают, что этот коридор станет целью нападения российской армии. Вероятно, такие опасения связаны с тем, что его захват позволил бы России установить прямое сухопутное сообщение с Калининградской областью через территорию дружественной Белоруссии.
По утверждению советника президента Литвы, еще в 2022 году польскими и литовскими штабами был подготовлен «Оршанский план». В его состав включены планы по оперативному реагированию на военные угрозы в районе Сувалкского коридора и нюансы взаимодействия Литвы и Польши в сфере охраны государственных границ.
Если бы поляки нас не защищали, как бы мы защитили Сувалкский коридор, тогда бы мы погрузились в детали
- отметил литовский советник президента.
Фактически чиновник признался, что Вильнюс был бы не в состоянии самостоятельно обеспечить оборону данной территории. Но Польша оказывает Литве очень важное содействие в плане обороны и безопасности. Кроме того, именно оборону Сувалкского коридора отрабатывают на масштабных военных учениях армии стран-участниц НАТО, поскольку и Польша, и Литва являются членами Североатлантического альянса.
Wikipedia / Lithuanian Navy. Lithuanian marine fusiliers
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация