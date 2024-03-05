Если бы поляки нас не защищали, как бы мы защитили Сувалкский коридор, тогда бы мы погрузились в детали

В настоящее время командованием вооруженных сил Польши и Литвы уже разработан секретный план обороны Сувалкского коридора, который находится между Белоруссией и российской Калининградской областью. Об этом рассказал советник президента Литвы Кястутис Будрис.Почему-то в Варшаве и Вильнюсе считают, что этот коридор станет целью нападения российской армии. Вероятно, такие опасения связаны с тем, что его захват позволил бы России установить прямое сухопутное сообщение с Калининградской областью через территорию дружественной Белоруссии.По утверждению советника президента Литвы, еще в 2022 году польскими и литовскими штабами был подготовлен «Оршанский план». В его состав включены планы по оперативному реагированию на военные угрозы в районе Сувалкского коридора и нюансы взаимодействия Литвы и Польши в сфере охраны государственных границ.- отметил литовский советник президента.Фактически чиновник признался, что Вильнюс был бы не в состоянии самостоятельно обеспечить оборону данной территории. Но Польша оказывает Литве очень важное содействие в плане обороны и безопасности. Кроме того, именно оборону Сувалкского коридора отрабатывают на масштабных военных учениях армии стран-участниц НАТО, поскольку и Польша, и Литва являются членами Североатлантического альянса.