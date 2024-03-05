Генпрокурор США назвал «дискриминацией» требование предъявить удостоверение личности на выборах

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Генпрокурор США назвал «дискриминацией» требование предъявить удостоверение личности на выборах

В попытке доказать то, что США «самая демократичная страна в мире», американские власти порой доходят до абсурда. По крайней мере, именно на вышеупомянутую негативную тенденцию указывает недавнее заявление Генпрокурора США Меррика Гарланда.

Чиновник заявил, что сразу после своего вступления в должность, он принял решение об увеличении размера секции по вопросам голосования в отделе гражданских прав, так как считает многие законы и требования на выборах «дискриминационными».



Например, со слов Гарланда, его ведомство борется с введением некоторыми штатами правил, которые якобы нарушают гражданские права. В частности, голосование по почте, урны для бюллетеней и требование предъявить удостоверение личности на выборах.

Стоит отметить, что желание отменить последнее выглядит особенно абсурдным. В таком случае за кандидата в президенты США смогут проголосовать вообще все желающие, в том числе и иностранцы. Ведь, удостоверение личности у них никто требовать не станет.

Впрочем, такая политика, возможно, пошла бы на пользу действующей администрации Белого дома. Как показывают опросы, все меньше американцев хочет, чтобы Джо Байден пошел на второй срок. Может иностранцы спасут ситуацию.

Но и это еще не все. Со слов Генпрокурора США, его ведомство также пытается заблокировать «перекройку» границ избирательных округов. Как выразился чиновник, это, дословно, может размыть голоса черных и других цветных избирателей.

В данном случае не совсем понятно, что Гарланд подразумевает под словом «размыть». Если он считает, что голоса, как он выразился, «черных и других цветных» нужно учитывать отдельно, то не это ли является ярким проявлением расизма? Очевидно, американская «демократия» зашла в тупик.
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55 комментариев
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  1. Lev_Russia Ранг пользователя
    Lev_Russia
    +3
    Сегодня, 14:23
    В частности, голосование по почте, урны для бюллетеней и требование предъявить удостоверение личности на выборах.

    Полный абсурд... Не показывая удостоверение личности можно за того же Байдена проголосовать несколько раз в разных избирательных пунктах... Ну ещё почта ему в помощь...По другому "самоходный дед" не выиграет...
    1. Аэродромный Ранг пользователя
      Аэродромный
      +6
      Сегодня, 14:29
      Генпрокурор США назвал «дискриминацией» требование предъявить удостоверение личности на выборах
      да он чортов гений ! любая свинья может проголосовать !
      1. Василенко Владимир Ранг пользователя
        Василенко Владимир
        +4
        Сегодня, 14:41
        Цитата: Аэродромный
        любая свинья может проголосовать !

        не любая, а только та, что за бидона
      2. RealPilot Ранг пользователя
        RealPilot
        0
        Сегодня, 15:11
        Даешь 146% за Байдена!
        Самая демократическая демократия в мире должна избирать исключительно ДЕМОКРАТОВ... hi
        1. Василенко Владимир Ранг пользователя
          Василенко Владимир
          -1
          Сегодня, 15:26
          Цитата: RealPilot
          избирать исключительно ДЕМОКРАТОВ...

          позвольте поправить, исключительно АМЕРИКАНСКИХ демократов
      3. Альф Ранг пользователя
        Альф
        0
        Сегодня, 16:44
        Цитата: Аэродромный
        Генпрокурор США назвал «дискриминацией» требование предъявить удостоверение личности на выборах
        да он чортов гений ! любая свинья может проголосовать !

        Главное, чтобы наша власть этого не услышала...
    2. Венд Ранг пользователя
      Венд
      +1
      Сегодня, 14:30
      Естественно, а как же они в США будут мухлевать с голосами избирателей, если все будут по удостоверениям личности laughing Это мы в России можем себе позволить выразить своё мнение на выборах.
      1. S.K.Vichyakow Ранг пользователя
        S.K.Vichyakow
        +5
        Сегодня, 14:40
        Главное чтобы эти мысли прокурора из США, не услышала наша Памфилова, а то и у нас появятся нововведения, за ней не не заржавеет.
        1. Roman_VH Ранг пользователя
          Roman_VH
          +3
          Сегодня, 14:51
          А то она не знает. Не переживай твой голос важен (возможно).
        2. Василенко Владимир Ранг пользователя
          Василенко Владимир
          -5
          Сегодня, 15:29
          Цитата: S.K.Vichyakow
          е услышала наша Памфилова, а то и у нас появятся нововведения, за ней не не заржавеет.
          ерунды не пишите и будет вам счастье
      2. Альф Ранг пользователя
        Альф
        0
        Сегодня, 16:46
        Цитата: Венд
        Это мы в России можем себе позволить выразить своё мнение на выборах.
    3. knn54 Ранг пользователя
      knn54
      +5
      Сегодня, 14:41
      "Не важно,как проголосуют,важно как посчитают"
    4. Василенко Владимир Ранг пользователя
      Василенко Владимир
      +2
      Сегодня, 14:41
      Цитата: Lev_Russia
      Не показывая удостоверение личности можно за того же Байдена проголосовать несколько раз в разных избирательных пунктах...

      ну а для чего это делается еще, кроме того как смогут латиносы голосовать иначе, да и трупам не очень удобно будет
    5. Zoldat_A Ранг пользователя
      Zoldat_A
      +2
      Сегодня, 14:44
      Цитата: Lev_Russia
      Не показывая удостоверение личности можно за того же Байдена проголосовать несколько раз в разных избирательных пунктах...

      Водители автобусов на американских выборах отлично заработают - демократы все автобусы в Америке арендуют, чтобы избирателей от участка к участку возить.

      Вот только одно озадачивает - количество проголосовавших за Байдена будет больше, чем население Китая.
      1. Василенко Владимир Ранг пользователя
        Василенко Владимир
        0
        Сегодня, 15:31
        Цитата: Zoldat_A
        демократы все автобусы в Америке арендуют, чтобы избирателей от участка к участку возить.
        зачем?!!!
        местные бомжи проголосуют раз по тридцать каждый раз с новой фамилией, а если еще и латиносов добавят, так численность явившихся может превысить население китая и индии вместе взятых
    6. blackGRAIL Ранг пользователя
      blackGRAIL
      +2
      Сегодня, 14:54
      Это не абсурд, это - джокер демократов. Именно поэтому вопрос границы - это вопрос жизни и смерти (и победы на выборах). И пока демы успешно идут в наступление (во Флориде (3й по значимости штат, расклад 55/45% в пользу респов) первой запретили требовать документы, подтверждающие гражданство.
    7. Уарабей Ранг пользователя
      Уарабей
      +1
      Сегодня, 15:20
      Так именно на это и расчет. Короче, развалилась вся намоленная демократия от легкого толчка. В ход идут любые методы для достижения целей.
      1. Василенко Владимир Ранг пользователя
        Василенко Владимир
        0
        Сегодня, 15:35
        Цитата: Уарабей
        развалилась вся намоленная демократия

        а она была?!!!
        была красивая картинка для лохов верующих в это, даже не знаю как назвать
        а то что самая поганая система при которой на верх как правило пробиваются мерзавцы это уже исторический факт
  2. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 14:23
    Одним словом прикольно,за байдена будут голосовать герои гражданской войны в США.
    1. Василенко Владимир Ранг пользователя
      Василенко Владимир
      0
      Сегодня, 15:54
      Цитата: tralflot1832
      за байдена будут голосовать герои гражданской войны в США.
  3. Fitter65 Ранг пользователя
    Fitter65
    +2
    Сегодня, 14:27
    Очевидно, американская «демократия» зашла в тупик.
    Как можно зайти туда, откуда ты ни когда не выходил?
  4. ShDE Ранг пользователя
    ShDE
    +3
    Сегодня, 14:29
    "А фамилия моя слишком известна, чтобы я её называл", - между прочим слова жулика (Жорж Милославский)
  5. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    +2
    Сегодня, 14:29
    Генпрокурор США назвал «дискриминацией» требование предъявить удостоверение личности на выборах
    . Во, во, зачем им какой то глава изберкома, фи.
    Им главы почтовой службы хватило в прошлый раз, а теперь к нему и ген прокурор присоединится.
    1. Кот Александрович Ранг пользователя
      Кот Александрович
      0
      Сегодня, 16:11
      Чего вы все на бедного прокурора набросились? Он ведь о простом народе думает. Он знает, что за жульё сидит в избиркомах. Покажи им только документы, так они столько кредитов по ним наберут!!!
  6. Лешак Ранг пользователя
    Лешак
    +1
    Сегодня, 14:34
    Маразм крепчал... fool
    США деградирует и тянет за собой ЕС.
  7. Василенко Владимир Ранг пользователя
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 14:40
    Генпрокурор США назвал «дискриминацией» требование предъявить удостоверение личности на выборах
    а как иначе трупы и мексиканцы голосовать будут за бидона
  8. Andobor Ранг пользователя
    Andobor
    0
    Сегодня, 14:46
    Архаическая система времён развитого рабства, где у каждого право голоса буквально на лбу написано, и они ещё пытаются ее демократической называть. В американском городке 19 века, или в древнегреческом полисе где все друг друга знали наверняка то же документы не требовались, но проснетесь, не то время, они просыпается не пытаются.
  9. carpenter Ранг пользователя
    carpenter
    0
    Сегодня, 14:49
    со слов Гарланда, его ведомство борется с введением некоторыми штатами правил, которые якобы нарушают гражданские права. В частности, голосование по почте, урны для бюллетеней и требование предъявить удостоверение личности на выборах.

    Вот она демократия гангстеров и уличных бандитов, по ней все могут голосовать без удостоверения личности, и иностранцы , и "мертвые души" и вообще все кого найдут на помойке. "Свобода, равенство", но только для избранных, а остальные американцы, это просто мусор, который называют "электорат". Они уже не люди, а бюллетень для выборов.
  10. al3x Ранг пользователя
    al3x
    0
    Сегодня, 14:50
    Пеньки им в помощь, проверено good
    1. Василенко Владимир Ранг пользователя
      Василенко Владимир
      0
      Сегодня, 15:28
      Цитата: al3x
      Пеньки им в помощь, проверено

      а зря вы так про пеньки, пока не ввили удаленку мне очень удобно было, приехал бусик ко мне на хутор, и мне не надо ни куда тащиться, а видит кто как я голосую или нет мен вообще по фиг, я не ворую и не убиваю, делать из этого тайны не считаю нужным
  11. cpls22 Ранг пользователя
    cpls22
    0
    Сегодня, 14:51
    вот тут ребятам-демократам фишка и попрёт sad
  12. К-50 Ранг пользователя
    К-50
    0
    Сегодня, 14:52
    Генпрокурор США назвал «дискриминацией» требование предъявить удостоверение личности на выборах

    Я так понял, что готовятся к новым фальсификациям на выборах! fellow laughing
    Походу, пока бидона, как вурдалака не упокоят и на закопают, так и будут его "выбирать"! wassat
  13. zsdk Ранг пользователя
    zsdk
    0
    Сегодня, 14:59
    А они еще чего то вякали про наши выборные карусели...
  14. Голландец Михель Ранг пользователя
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 15:00
    Теперь понятно для чего семь миллионов мигрантов нужны wink
  15. Decimalegio Ранг пользователя
    Decimalegio
    +1
    Сегодня, 15:22
    Я не понимаю, как можно не показывать документ, удостоверяющий личность. Чтобы проголосовать, вы должны быть гражданином страны и достичь совершеннолетия. Итак, как бы вы проверили наличие требований?? Что я считаю абсурдным, так это то, что для голосования в США вы должны сначала зарегистрироваться и заявить, что хотите голосовать. Я никогда этого не понимал.
    1. мордвин 3 Ранг пользователя
      мордвин 3
      0
      Сегодня, 15:50
      Цитата: Decimalegio
      Я не понимаю, как можно не показывать документ, удостоверяющий личность.

      Да уж, попробуйте у Путина паспорт показать.
      1. Василенко Владимир Ранг пользователя
        Василенко Владимир
        0
        Сегодня, 15:57
        а зачем у путина паспорт показывать?!
        1. мордвин 3 Ранг пользователя
          мордвин 3
          0
          Сегодня, 15:59
          Цитата: Василенко Владимир
          зачем у путина паспорт показывать?!

          Мало ли. Вдруг он шпиён германский, а мы и не знаем.
          1. Василенко Владимир Ранг пользователя
            Василенко Владимир
            0
            Сегодня, 16:00
            ?!
            так это ВВП показать должен?!!!!
            а то я подумал что это я у путина что то показать должен
            1. мордвин 3 Ранг пользователя
              мордвин 3
              0
              Сегодня, 16:01
              Цитата: Василенко Владимир
              так это ВВП показать должен?!!!!

              Да, он самый. И фото надо с портретом сличить...
              1. Василенко Владимир Ранг пользователя
                Василенко Владимир
                0
                Сегодня, 16:13
                Цитата: мордвин 3
                Да, он самый.
                1. мордвин 3 Ранг пользователя
                  мордвин 3
                  0
                  Сегодня, 16:15
                  Какой то он не такой стал. Был худой, а сейчас хомяк какой то..
                  1. Василенко Владимир Ранг пользователя
                    Василенко Владимир
                    0
                    Сегодня, 16:22
                    Цитата: мордвин 3
                    а сейчас хомяк какой то..

                    ну ладно, чего сразу хомяк, ну раздобрел, не отнять, но лучше так, чем как бидон воробьям фиги показывать
      2. DenVB Ранг пользователя
        DenVB
        0
        Сегодня, 16:02
        Цитата: мордвин 3
        Да уж, попробуйте у Путина паспорт показать.

        Я думаю, что Путин, когда голосует, показывает паспорт, как и все прочие.
        1. мордвин 3 Ранг пользователя
          мордвин 3
          0
          Сегодня, 16:04
          Цитата: DenVB
          Я думаю, что Путин, когда голосует, показывает паспорт, как и все прочие.

          Да, и даже бумажку в урну кидает, сам видел по телевизору.
          1. DenVB Ранг пользователя
            DenVB
            0
            Сегодня, 16:18
            Цитата: мордвин 3
            Да, и даже бумажку в урну кидает, сам видел по телевизору.

            А мог бы и в окно. Но сдерживается. Большой души человек.
  16. taiga2018 Ранг пользователя
    taiga2018
    0
    Сегодня, 15:24
    Вспомнил момент про "выборы" из фильма "Банды Нью-Йорка".Вот уж воистину "все новое это хорошо забытое старое".
  17. faiver Ранг пользователя
    faiver
    0
    Сегодня, 15:37
    я не помню, в США наркоту легализовали?
  18. Харитon Ранг пользователя
    Харитon
    0
    Сегодня, 15:44
    Приходит кто хочет, голосует или за кого хочет. Хоть за Иоланту.
    В США на любых выборах в бюллетене обязательно существует пустая строка, куда можно вписать имя человека, не попавшего в список.
    1. Василенко Владимир Ранг пользователя
      Василенко Владимир
      +1
      Сегодня, 15:57
      Цитата: Харитon
      куда можно вписать имя человека, не попавшего в список.

      ПУТИНА?!!!! belay
  19. alovrov Ранг пользователя
    alovrov
    +1
    Сегодня, 16:05
    В банках тоже надо отменить требование по идентификации личности. Свободному человеку надо верить на слово, ящитаю, назвался Илоном Маском - получи миллиард на руки...
    1. мордвин 3 Ранг пользователя
      мордвин 3
      0
      Сегодня, 16:11
      Цитата: alovrov
      ящитаю, назвался Илоном Маском - получи миллиард на руки...

      Ага, я как то по пьяни ночью захотел деньги снять. Мне охрана банка звиздулей навалила.
      1. alovrov Ранг пользователя
        alovrov
        0
        Сегодня, 16:49
        Это гримасы тоталитаризьма )))
    2. Василенко Владимир Ранг пользователя
      Василенко Владимир
      0
      Сегодня, 16:15
      а можно назваться бидоном?
  20. Альф Ранг пользователя
    Альф
    0
    Сегодня, 16:44
    Напоминает фильм Банды Нью-Йорка.
    "Я уже проголосовал
    Иди еще раз" и ускорительный пинок.
    "У нас кончились бюллетени, проголосовало народа больше, чем есть в округе.
    Так срочно напечайте еще."

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