Генпрокурор США назвал «дискриминацией» требование предъявить удостоверение личности на выборах

В попытке доказать то, что США «самая демократичная страна в мире», американские власти порой доходят до абсурда. По крайней мере, именно на вышеупомянутую негативную тенденцию указывает недавнее заявление Генпрокурора США Меррика Гарланда.Чиновник заявил, что сразу после своего вступления в должность, он принял решение об увеличении размера секции по вопросам голосования в отделе гражданских прав, так как считает многие законы и требования на выборах «дискриминационными».Например, со слов Гарланда, его ведомство борется с введением некоторыми штатами правил, которые якобы нарушают гражданские права. В частности, голосование по почте, урны для бюллетеней и требование предъявить удостоверение личности на выборах.Стоит отметить, что желание отменить последнее выглядит особенно абсурдным. В таком случае за кандидата в президенты США смогут проголосовать вообще все желающие, в том числе и иностранцы. Ведь, удостоверение личности у них никто требовать не станет.Впрочем, такая политика, возможно, пошла бы на пользу действующей администрации Белого дома. Как показывают опросы, все меньше американцев хочет, чтобы Джо Байден пошел на второй срок. Может иностранцы спасут ситуацию.Но и это еще не все. Со слов Генпрокурора США, его ведомство также пытается заблокировать «перекройку» границ избирательных округов. Как выразился чиновник, это, дословно, может размыть голоса черных и других цветных избирателей.В данном случае не совсем понятно, что Гарланд подразумевает под словом «размыть». Если он считает, что голоса, как он выразился, «черных и других цветных» нужно учитывать отдельно, то не это ли является ярким проявлением расизма? Очевидно, американская «демократия» зашла в тупик.