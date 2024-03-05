Kyodo: МАГАТЭ окажет Японии содействие в обеспечении защиты АЭС от возможных терактов

Эксперты Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) окажут японским властям содействие в обеспечении защиты крупнейшей АЭС "Касивадзаки-Карива" от возможных террористических атак.Как сообщает японское информационное агентство Kyodo, специалисты МАГАТЭ осмотрят расположенную в префектуре Ниигата атомную станцию, оценят возможные риски и предоставят рекомендации по вопросам обеспечения контртеррористической безопасности. На АЭС "Касивадзаки-Карива" ранее было выявлено несколько несоответствий установленным протоколам, вследствие чего в 2021 году был вынесен запрет эксплуатации станции.В течение прошедших двух лет оператор объекта Tokyo Electric Power добился некоторого прогресса в совершенствовании мер безопасности на этой АЭС. В частности, были ужесточены меры, направленные на отражение потенциальных террористических атак и купирования последствий природных катаклизмов. Кроме того, было проведено усовершенствование оборудования для защиты ядерных материалов.Несмотря на то, что японским регулятором в конце 2023 года был снят запрет на эксплуатацию станции, для ее перезапуска необходимо согласие местных властей, получить которое предположительно может помочь МАГАТЭ.Стоит отметить, что, несмотря на меры безопасности от террористических атак, для японских атомных электростанций значительно большую угрозу представляют погодные условия и человеческий фактор. Прямым свидетельством этого является произошедшая в 2011 году масштабная авария на АЭС "Фукусима-1".

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