Kyodo: МАГАТЭ окажет Японии содействие в обеспечении защиты АЭС от возможных терактов

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Kyodo: МАГАТЭ окажет Японии содействие в обеспечении защиты АЭС от возможных терактов

Эксперты Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) окажут японским властям содействие в обеспечении защиты крупнейшей АЭС "Касивадзаки-Карива" от возможных террористических атак.

Как сообщает японское информационное агентство Kyodo, специалисты МАГАТЭ осмотрят расположенную в префектуре Ниигата атомную станцию, оценят возможные риски и предоставят рекомендации по вопросам обеспечения контртеррористической безопасности. На АЭС "Касивадзаки-Карива" ранее было выявлено несколько несоответствий установленным протоколам, вследствие чего в 2021 году был вынесен запрет эксплуатации станции.



В течение прошедших двух лет оператор объекта Tokyo Electric Power добился некоторого прогресса в совершенствовании мер безопасности на этой АЭС. В частности, были ужесточены меры, направленные на отражение потенциальных террористических атак и купирования последствий природных катаклизмов. Кроме того, было проведено усовершенствование оборудования для защиты ядерных материалов.

Несмотря на то, что японским регулятором в конце 2023 года был снят запрет на эксплуатацию станции, для ее перезапуска необходимо согласие местных властей, получить которое предположительно может помочь МАГАТЭ.

Стоит отметить, что, несмотря на меры безопасности от террористических атак, для японских атомных электростанций значительно большую угрозу представляют погодные условия и человеческий фактор. Прямым свидетельством этого является произошедшая в 2011 году масштабная авария на АЭС "Фукусима-1".
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11 комментариев
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  1. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    +2
    Сегодня, 14:27
    Kyodo: МАГАТЭ окажет Японии содействие в обеспечении защиты АЭС от возможных терактов
    . А у них что, только о терактах голова болит?
    А от разгула стихии, природных катаклизмов, защищать не надо???
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +2
      Сегодня, 14:37
      Не понимаю японцев... Живут на острове с весьма ограниченной территорией, напичканной АЭС, но их воинственность порой зашкаливает... То им "Северные территории" отдай, то армию свою императорскую возрождать собираются... А несколько "Сарматов" нацеленных на их головы вместо "Северных территорий" не охладят их пыл...??? am
      1. rocket757 Ранг пользователя
        rocket757
        +1
        Сегодня, 14:57
        Они единственные кто пережил полноценный катаклизм связанный с реально боевым применением ядерного оружия!!!
        Возможно у них в мозгах переклиняло раз и навсегда?
        В общем, там и литр беленький не поможет, что разобратся.
      2. Zoldat_A Ранг пользователя
        Zoldat_A
        +1
        Сегодня, 15:00
        Цитата: Lev_Russia
        А несколько "Сарматов" нацеленных на их головы вместо "Северных территорий" не охладят их пыл...???
        Обычно Вы, Лев, нас стихами здесь развлекаете. drinks
        Мне на ямбы и хореи бог таланта не отсыпал, но хокку люблю. А потому позвольте мне тоже выдать на злобу дня.
        Пепел накрыл пеленой острова.
        Снова АЭС шарахнула.
        Грустно. "Сарматы"...
        feel
        1. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          +1
          Сегодня, 15:04
          Мне понравилось... Особенно когда представил всё это... Японцы большие мастера "прекрасных" образов... drinks
  2. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 14:28
    Когда был построен последний реактор на Японских АЭС.Может всё таки лучше чтобы безопасностью на АЭС Японии занялся Ким Чен Ын ?
  3. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 14:35
    «МАГАТЭ окажет Японии содействие в обеспечении защиты АЭС от возможных терактов» —

    ***
    — Ху Си Ты? ...
    ***
  4. Игорь Борисов_2 Ранг пользователя
    Игорь Борисов_2
    0
    Сегодня, 14:35
    Лучше бы МАГАТЭ так безопасностью Запорожской АЭС обеспокоилась....
  5. carpenter Ранг пользователя
    carpenter
    0
    Сегодня, 14:41
    Эксперты Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) окажут японским властям содействие в обеспечении защиты крупнейшей АЭС "Касивадзаки-Карива" от возможных террористических атак.

    Ну если так, как МАГАТЭ защитили Запорожскую АЭС от киевских террористов, то все АЭС Японии взорвутся.
  6. Enceladus Ранг пользователя
    Enceladus
    0
    Сегодня, 15:34
    ДЫк востановлением фукусимы они сами себе жэ терракт устраивают... пчелы против меда? lol
  7. _DD_ Ранг пользователя
    _DD_
    0
    Сегодня, 15:49
    Что лол?

    Они уже более двух лет не могут понять откуда снаряды прилетают на ЗАЭС, каких они террористов решили ловить?)))

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