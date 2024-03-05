Профсоюз машинистов ФРГ будет проводить «волновые» забастовки без предварительных уведомлений

Мы начинаем так называемые волновые забастовки. Это означает, что железная дорога больше не является надежным транспортным средством

Deutsche Bahn (DB) очень сожалеет о том, что планы миллионов путешественников неоднократно нарушались. На железнодорожные грузовые перевозки будут наложены значительные ограничения для промышленности и бизнеса

В Европе ширятся протестные акции, вызванные недовольством населения реализуемой чиновниками ЕС и собственными правительствами политики, следствием которой стал все более усугубляющийся экономический кризис в еврозоне и падение уровня жизни граждан. В Евросоюзе уже почти не осталось стран, в которых самыми радикальными методами бунтуют доведенные до отчаяния фермеры. К протестам аграриев регулярно присоединяются и работники других отраслей.Причем акции эти вовсе не стихийные, их организацией занимаются соответствующие профсоюзы, которые активно поддерживают оппозиционные действующим властям партии и политики. Теперь и профсоюз машинистов Немецких железных дорог (Deutsche Bahn) намерен чаще проводит забастовки без предварительных уведомлений, сообщает немецкая пресса.— заявил глава профсоюза немецких машинистов железных дорог GDL Клаус Везельски.Ранее германский профсоюз GDL, представляющий интересы машинистов и операторов железных дорог, призвал к проведению двухдневной забастовке в нынешние четверг и пятницу одновременно с аналогичной крупной акцией наземного персонала авиакомпании Lufthansa. О забастовке персонала крупнейшего немецкого авиаперевозчика, которая начнется с четырех часов 7 марта, накануне объявил профсоюз Verdi. В свою очередь, машинисты пассажирских поездов начнут стачку немного ранее — с двух часов 7 марта. Грузовые поезда перестанут курсировать за день этого - с 18:00 среды.Решение о забастовках машинистов, да еще без предварительных уведомлений, сильно не понравилось руководству Deutsche Bahn, где профсоюз GDL называли «упрямым и эгоистичным». Возмутились и в пассажирской ассоциации ProBahn, руководитель которой Детлеф Нойс заявил журналистам, что от этих протестов пострадают в первую очередь пассажиры, которые не являются стороной переговоров и должны быть хотя бы заранее уведомлены о предстоящих отказах в перевозках по железной дороге.— говорится в специальном заявлении по поводу предстоящей забастовки машинистов на сайте Deutsche Bahn.В свою очередь, генеральный директор бизнес-ассоциаций земли Северный Рейн-Вестфалия Йоханнес Пёттеринг предупредил о значительном экономическом ущербе от протестных действий немецких машинистов. Он напомнил, что забастовки должны быть последней крайней мерой в коллективных спорах, упрекнув GDL в сознательном стремлении «максимизировать ущерб за счет населения и компаний». Но, по всей видимости, этот предел у немецких машинистов, как и работников «Люфтганзы», уже наступил.Причина забастовки машинистов — тарифный конфликт между железнодорожным концерном Deutsche Bahn и профсоюзом GDL. Последний требует повышения заработной платы машинистов на 555 евро в месяц, сокращения продолжительности рабочей недели с 38 до 35 часов. Переговоры велись с начала ноября прошлого года, но зашли в к настоящему времени в тупик.Следует отметить, что сеть железных дорог в Германии очень развита. Огромное количество немцев и приезжих пользуются именно этим видом транспорта в личных и служебных целях. Даже небольшие сбои в расписании движения поездов создают огромные проблемы и наносят ущерб и так находящейся в не лучшем состоянии экономике ФРГ. Серьезность ситуации усугубляется и одновременным прекращением авиаперелетов крупнейшего воздушного перевозчика страны, в том числе по международным рейсам. Произойдет нарушение транзитных ж/д и авиаперевозок, что скажется и на других странах, причем не только в ЕС.Так что канцлеру Олафу Шольцу и его «светофорным» министрам вскоре добавится головной боли. Причем, судя по тому, как рядовые европейцы относят к протестам тех же фермеров, претензии из-за новых, теперь логистических, неудобств в своей жизни они скорее будут предъявлять властям, а не забастовщикам.