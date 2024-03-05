Профсоюз машинистов ФРГ будет проводить «волновые» забастовки без предварительных уведомлений
В Европе ширятся протестные акции, вызванные недовольством населения реализуемой чиновниками ЕС и собственными правительствами политики, следствием которой стал все более усугубляющийся экономический кризис в еврозоне и падение уровня жизни граждан. В Евросоюзе уже почти не осталось стран, в которых самыми радикальными методами бунтуют доведенные до отчаяния фермеры. К протестам аграриев регулярно присоединяются и работники других отраслей.
Причем акции эти вовсе не стихийные, их организацией занимаются соответствующие профсоюзы, которые активно поддерживают оппозиционные действующим властям партии и политики. Теперь и профсоюз машинистов Немецких железных дорог (Deutsche Bahn) намерен чаще проводит забастовки без предварительных уведомлений, сообщает немецкая пресса.
— заявил глава профсоюза немецких машинистов железных дорог GDL Клаус Везельски.
Ранее германский профсоюз GDL, представляющий интересы машинистов и операторов железных дорог, призвал к проведению двухдневной забастовке в нынешние четверг и пятницу одновременно с аналогичной крупной акцией наземного персонала авиакомпании Lufthansa. О забастовке персонала крупнейшего немецкого авиаперевозчика, которая начнется с четырех часов 7 марта, накануне объявил профсоюз Verdi. В свою очередь, машинисты пассажирских поездов начнут стачку немного ранее — с двух часов 7 марта. Грузовые поезда перестанут курсировать за день этого - с 18:00 среды.
Решение о забастовках машинистов, да еще без предварительных уведомлений, сильно не понравилось руководству Deutsche Bahn, где профсоюз GDL называли «упрямым и эгоистичным». Возмутились и в пассажирской ассоциации ProBahn, руководитель которой Детлеф Нойс заявил журналистам, что от этих протестов пострадают в первую очередь пассажиры, которые не являются стороной переговоров и должны быть хотя бы заранее уведомлены о предстоящих отказах в перевозках по железной дороге.
— говорится в специальном заявлении по поводу предстоящей забастовки машинистов на сайте Deutsche Bahn.
В свою очередь, генеральный директор бизнес-ассоциаций земли Северный Рейн-Вестфалия Йоханнес Пёттеринг предупредил о значительном экономическом ущербе от протестных действий немецких машинистов. Он напомнил, что забастовки должны быть последней крайней мерой в коллективных спорах, упрекнув GDL в сознательном стремлении «максимизировать ущерб за счет населения и компаний». Но, по всей видимости, этот предел у немецких машинистов, как и работников «Люфтганзы», уже наступил.
Причина забастовки машинистов — тарифный конфликт между железнодорожным концерном Deutsche Bahn и профсоюзом GDL. Последний требует повышения заработной платы машинистов на 555 евро в месяц, сокращения продолжительности рабочей недели с 38 до 35 часов. Переговоры велись с начала ноября прошлого года, но зашли в к настоящему времени в тупик.
Следует отметить, что сеть железных дорог в Германии очень развита. Огромное количество немцев и приезжих пользуются именно этим видом транспорта в личных и служебных целях. Даже небольшие сбои в расписании движения поездов создают огромные проблемы и наносят ущерб и так находящейся в не лучшем состоянии экономике ФРГ. Серьезность ситуации усугубляется и одновременным прекращением авиаперелетов крупнейшего воздушного перевозчика страны, в том числе по международным рейсам. Произойдет нарушение транзитных ж/д и авиаперевозок, что скажется и на других странах, причем не только в ЕС.
Так что канцлеру Олафу Шольцу и его «светофорным» министрам вскоре добавится головной боли. Причем, судя по тому, как рядовые европейцы относят к протестам тех же фермеров, претензии из-за новых, теперь логистических, неудобств в своей жизни они скорее будут предъявлять властям, а не забастовщикам.
- Сайт Deutsche Bahn
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