Ростех сообщил об отправке в зону СВО первой партии антидроновых комплексов «Гроза.04.К»

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Ростех сообщил об отправке в зону СВО первой партии антидроновых комплексов «Гроза.04.К»

Российские военные в зоне СВО получили первую партию комплексов противодействия беспилотникам "Гроза.04.К". Как уточнили в пресс-службе Ростеха, данный комплекс предназначен для борьбы с FPV-дронами, широко применяемыми противником.

Комплекс "Гроза.04.К" разработан специалистами новгородского НПО "Квант" концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) специально для использования в зоне СВО. Комплекс прошел все необходимые испытания и уже запущен в серию. Как отмечается, в ходе тестирования в боевых условиях "Гроза.04.К" подтвердила свои характеристики, а также высокую эффективность.



Разработка "Грозы" велась с августа прошлого года, уже осенью военные получили первую партию для проведения испытаний в зоне СВО. Поскольку количество FPV-дронов у противника возрастало, была поставлена задача в короткие сроки создать комплекс, способный с ними бороться.

(...) Приоритетность задачи все понимали, за ее реализацию взялся молодой коллектив из пяти разработчиков - все талантливые, молодые и умеющие работать на результат. Уникальные конструкторские решения и скорость реализации проекта вызвали настоящую гордость за высокий профессионализм сотрудников предприятия

- заявили в НПО "Квант".

Подробности разработки не раскрываются, но российские военные уже сообщают о высокой эффективности данного комплекса, который подавляет дроны ВСУ.
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    14 комментариев
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    1. Аэродромный Ранг пользователя
      Аэродромный
      +1
      Сегодня, 14:35
      Ростех сообщил об отправке в зону СВО первой партии антидроновых комплексов «Гроза.04.К»
      долго...ну нет же времени на раскачку ну ?
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +3
        Сегодня, 14:41
        Надеюсь эти комплексы легко перенастраиваемые, иначе теряется весь смысл... Частоту работы дрона легко и поменять... В принципе , такие комплексы должны постоянно сканировать весь диапазон... Впрочем, спецам виднее...
        1. Феликс Ранг пользователя
          Феликс
          +1
          Сегодня, 15:17
          FPV используют аналоговый канал видео - так минимизируются задержки видеосигнала, а значит сигнал от дрона идет достаточно мощный, с амплитудной модуляцией - а значит с широкой полосой, и его найти и подавить не сложно. А вот сигнал управления, который дрон только принимает, не излучая ничего в ответ, обнаружить практически невозможно. Поэтому в борьбе с такого рода дронами очень важно обнаружить его как можно раньше и сразу подавить видео, тем самым лишив возможности оператора навести дрон на цель.
      2. Алексей Лантух Ранг пользователя
        Алексей Лантух
        +1
        Сегодня, 16:02
        Не прошло и полгода. К слову после Курской битвы, где Т-34-76 показали низкую эффективность, через полгода уже начался выпуск танка с 85 мм орудием, что куда сложней.
    2. Лешак Ранг пользователя
      Лешак
      0
      Сегодня, 14:38
      российские военные уже сообщают о высокой эффективности данного комплекса, который подавляет дроны ВСУ.

      Ну дай Бог чтобы так и было.
    3. Фактор Ранг пользователя
      Фактор
      -5
      Сегодня, 14:44
      СВО уже в.городах России.

      До восьми выросло количество пострадавших в результате вчерашнего падения БПЛА на жилой дом на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге. Ранее сообщалось о шести пострадавших.

      Вызывает удивление отсутствие реакции на это происшествие президента В..Путина. Хотя-бы чисто человеческой.

      Ведь Ленинград-Санкт-Петербург это его родной город. Он там родился, там похоронены его родители и брат, умерший во время блокады. Он связан с этим городом тысячей нитей и всегда это подчеркивал. Все годы своего президентства.
      А тут произошло невиданное с времен блокады чрезвычайное происшествие, в родной город пришла война, а коренной питерец сделал вид, что он этого не заметил.

      Неправильно это, Владимир Владимирович, неправильно!
    4. пешик
      пешик
      -12
      Сегодня, 14:46
      Цитата: Лешак
      российские военные уже сообщают о высокой эффективности данного комплекса, который подавляет дроны ВСУ.

      Ну дай Бог чтобы так и было.


      а бог это что?
      1. Tagan Ранг пользователя
        Tagan
        +1
        Сегодня, 15:12
        За воротник больше нормы приняли иль контузило?))
    5. Скобаристан Ранг пользователя
      Скобаристан
      +4
      Сегодня, 14:47
      Цитата: Фактор
      Неправильно это, Владимир Владимирович, неправильно

      У вас из за орла двуглавого на аватарке пяточок торчит )
    6. пешик
      пешик
      -6
      Сегодня, 14:51
      Цитата: Скобаристан
      Цитата: Фактор
      Неправильно это, Владимир Владимирович, неправильно

      У вас из за орла двуглавого на аватарке пяточок торчит )


      а это что такое? - пяточок.
      1. Скобаристан Ранг пользователя
        Скобаристан
        +2
        Сегодня, 16:24
        Вот например у этого милого создания есть пятачок ) ааа . Вы решили меня ткнуть в букву О . Одобряю. Позор мне .
    7. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 14:54
      Ростех сообщил об отправке в зону СВО первой партии антидроновых комплексов «Гроза.04.К»
      . Чем больше дронов, разных систем, тем больше средств защиты от них!
      Нескончаемые догонялки.
    8. Дедок Ранг пользователя
      Дедок
      0
      Сегодня, 15:04
      Как уточнили в пресс-службе Ростеха, данный комплекс предназначен для борьбы с FPV-дронами, широко применяемыми противником.

      хочется добавить всего одно слово к этому: ВЧЕРА
    9. cmax Ранг пользователя
      cmax
      0
      Сегодня, 15:53
      Хорошая новость ! Надеюсь все это будет работать на сохранение жизней наших ребят и техники!

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