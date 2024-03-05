Ростех сообщил об отправке в зону СВО первой партии антидроновых комплексов «Гроза.04.К»
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Российские военные в зоне СВО получили первую партию комплексов противодействия беспилотникам "Гроза.04.К". Как уточнили в пресс-службе Ростеха, данный комплекс предназначен для борьбы с FPV-дронами, широко применяемыми противником.
Комплекс "Гроза.04.К" разработан специалистами новгородского НПО "Квант" концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) специально для использования в зоне СВО. Комплекс прошел все необходимые испытания и уже запущен в серию. Как отмечается, в ходе тестирования в боевых условиях "Гроза.04.К" подтвердила свои характеристики, а также высокую эффективность.
Разработка "Грозы" велась с августа прошлого года, уже осенью военные получили первую партию для проведения испытаний в зоне СВО. Поскольку количество FPV-дронов у противника возрастало, была поставлена задача в короткие сроки создать комплекс, способный с ними бороться.
(...) Приоритетность задачи все понимали, за ее реализацию взялся молодой коллектив из пяти разработчиков - все талантливые, молодые и умеющие работать на результат. Уникальные конструкторские решения и скорость реализации проекта вызвали настоящую гордость за высокий профессионализм сотрудников предприятия
- заявили в НПО "Квант".
Подробности разработки не раскрываются, но российские военные уже сообщают о высокой эффективности данного комплекса, который подавляет дроны ВСУ.
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