Минобороны Германии разрабатывает концепцию возврата в стране обязательной воинской повинности к 2025 году

На фоне обострения международной политической ситуации власти Германии рассматривают возможность восстановления в стране системы комплектования вооруженных сил по призыву. Об этом сообщает немецкая пресса, ссылаясь на внутренний документ министерства обороны ФРГ.Как стало известно изданию, министр обороны Германии Борис Писториус поручил до 1 апреля разработать концепцию возврата в стране обязательной воинской повинности. По мнению главы военного ведомства, это должно произойти до федеральных выборов, которые состоятся осенью 2025 года.Министр обороны Писториус и ранее в своих интервью высказывался в поддержку восстановления призывного метода комплектования вооруженных сил. Сейчас он утверждает, что переход к обязательной воинской повинности позволит укрепить «национальную устойчивость» на фоне возникших угроз. Нет сомнений, что такое решение принимается на фоне событий на Украине и риска дальнейшей конфронтации с Россией.В то же время, в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности сам Писториус озвучивал ничтожную цифру потенциального призывного контингента в 3-4 тысячи человек. Сам министр считает, что для обучения и размещения большего количества призывников в стране нет ни инструкторов, ни казарм.Большинство молодых немцев также не испытывают никакого желания проходить военную службу по призыву. Решение ее возродить может привести к активным общественным протестам, а также усилить позиции тех политических сил, которые выступают с критикой деятельности нынешнего правительства Германии.

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