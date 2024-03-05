Минобороны Германии разрабатывает концепцию возврата в стране обязательной воинской повинности к 2025 году

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Минобороны Германии разрабатывает концепцию возврата в стране обязательной воинской повинности к 2025 году

На фоне обострения международной политической ситуации власти Германии рассматривают возможность восстановления в стране системы комплектования вооруженных сил по призыву. Об этом сообщает немецкая пресса, ссылаясь на внутренний документ министерства обороны ФРГ.

Как стало известно изданию, министр обороны Германии Борис Писториус поручил до 1 апреля разработать концепцию возврата в стране обязательной воинской повинности. По мнению главы военного ведомства, это должно произойти до федеральных выборов, которые состоятся осенью 2025 года.



Министр обороны Писториус и ранее в своих интервью высказывался в поддержку восстановления призывного метода комплектования вооруженных сил. Сейчас он утверждает, что переход к обязательной воинской повинности позволит укрепить «национальную устойчивость» на фоне возникших угроз. Нет сомнений, что такое решение принимается на фоне событий на Украине и риска дальнейшей конфронтации с Россией.

В то же время, в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности сам Писториус озвучивал ничтожную цифру потенциального призывного контингента в 3-4 тысячи человек. Сам министр считает, что для обучения и размещения большего количества призывников в стране нет ни инструкторов, ни казарм.

Большинство молодых немцев также не испытывают никакого желания проходить военную службу по призыву. Решение ее возродить может привести к активным общественным протестам, а также усилить позиции тех политических сил, которые выступают с критикой деятельности нынешнего правительства Германии.
  • Министерство обороны ФРГ
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23 комментария
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    -1
    Сегодня, 14:42
    «Минобороны Германии разрабатывает концепцию возврата в стране обязательной воинской повинности» —

    ***
    — "Служба в Вооружённых Силах России — это почётная и священная обязанность гражданина" ...
    ***
    1. Mouse Ранг пользователя
      Mouse
      +1
      Сегодня, 14:44
      Там повинность! wassat .........
      1. Ясная Ранг пользователя
        Ясная
        +1
        Сегодня, 14:52
        Сам министр считает, что для обучения и размещения большего количества призывников в стране нет ни инструкторов, ни казарм.

        Немцы, скажите за это большое спасибо НАТО yes
        1. Чёрный Ранг пользователя
          Чёрный
          0
          Сегодня, 15:31
          Интересно, и как они со своими геями, феминистками, активистами и прочим угнетенным сбродом будут это делать? Там же все привыкли ныть и получать халяву laughing
    2. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 14:46
      Обязательная воинская повинность в Германии это реальное возрождение 4-го Рейха...В 1945 году после полной и безоговорочной капитуляции Германии она вообще была лишена права иметь вооружённые силы, но запрет продержался всего десять лет. В 1955 году у ФРГ вновь появилось министерство обороны, страна вступила в НАТО и начала вооружаться. Делалось это постепенно, чтобы не раздражать ни партнёров по альянсу, ни СССР.
      Кто-то сегодня очень сильно хочет по новой стравить Россию и Германию в новой войне... И даже младенцу понятно КТО...
      1. Ропот 55 Ранг пользователя
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 14:48
        Lev Russia hi, дойче сейчас и дойче тогда это две большие разницы. И нужно не одно десятилетие чтоб сломать и загнать всех под сапог.
        1. кредо Ранг пользователя
          кредо
          +5
          Сегодня, 14:58
          ...дойче сейчас и дойче тогда это две большие разницы...

          Карл, выслушал последние новости по ТВ и не отрывая взгляда от экрана спросил - "Мамочка, а меня возьмут в армию?"

          Фердинанд, постоянно путая новое имя жены, по-старинке окликнул её - "Густав, наша дочь только что спросила тебя об армии. Ответь ей дорогая." laughing
          1. Zoldat_A Ранг пользователя
            Zoldat_A
            +1
            Сегодня, 15:08
            Цитата: кредо
            Карл, выслушал последние новости по ТВ и не отрывая взгляда от экрана спросил - "Мамочка, а меня возьмут в армию?"

            Фердинанд, постоянно путая новое имя жены, по-старинке окликнул её - "Густав, наша дочь только что спросила тебя об армии. Ответь ей дорогая."

            И только маленький Адольф подумал: "Ну-ну... Мне бы вами покомандовать... Я б вас всех под ружьё поставил!..."
            Но никому ничего не сказал, потому что от таких мыслей у него всегда начинало першить горло, почему-то болел правый висок и поднималась температура. lol
        2. carpenter Ранг пользователя
          carpenter
          +2
          Сегодня, 15:00
          Цитата: Ропот 55
          дойче сейчас и дойче тогда это две большие разницы.

          Те дойче, которые были при Гитлере, это каста, это "белокурая бестия", а сейчас просто евросоюзовская шантропа. Хотя в окопы по приказу хозяина, они пойдут, но это не "золдатен"..
          1. Голландец Михель Ранг пользователя
            Голландец Михель
            +2
            Сегодня, 15:05
            Цитата: carpenter
            сейчас просто евросоюзовская шантропа

            Со значительной прослойкой негров, арабов и турок
          2. Летунъ Ранг пользователя
            Летунъ
            -1
            Сегодня, 15:09
            Цитата: carpenter
            Цитата: Ропот 55
            дойче сейчас и дойче тогда это две большие разницы.

            Те дойче, которые были при Гитлере, это каста, это "белокурая бестия", а сейчас просто евросоюзовская шантропа. Хотя в окопы по приказу хозяина, они пойдут, но это не "золдатен"..

            Так и красноармейцы Сталина и "можем повторить" сегодняшние, тоже, ни фига не одно и то же.
        3. alexoff Ранг пользователя
          alexoff
          0
          Сегодня, 15:19
          Будут использовать украинскую модель, винтить немцев на улицах и в окопы. А по бегущим в Швейцарию будут работать фпв-дронами
    3. knn54 Ранг пользователя
      knn54
      0
      Сегодня, 15:34
      "Теперича девки пойдут,мальчики пойдут...."(х/ф "Тени исчезают в полдень")
  2. Ропот 55 Ранг пользователя
    Ропот 55
    +1
    Сегодня, 14:44
    Всеобщая проблема, нежелание молодежи служить своим Отечествам ни по призыу, ни по контракту. Смена жизненых приоритетов. Доигрались.
    1. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      +1
      Сегодня, 15:03
      Цитата: Ропот 55
      Всеобщая проблема, нежелание молодежи служить своим Отечествам ни по призыу, ни по контракту.

      Было поколение "Пепси", потом поколение "Сникерс", а сейчас поколение "Тик-Ток", это хуже чем предыдущие, у последних мозг заменен приложением в Интернете.
    2. Фразах Ранг пользователя
      Фразах
      0
      Сегодня, 16:35
      Так оно никогда большого желания не было, раньше деваться некуда было, причем это относилось ко всем за исключением высших небесных сфер обкомов и центрального аппарата. Приоритеты меняются не снизу.
  3. zsdk Ранг пользователя
    zsdk
    +1
    Сегодня, 14:55
    А эта повинность будет касаться приглашенных Меркель беженцев?
    1. Я свой Ранг пользователя
      Я свой
      0
      Сегодня, 15:13
      Нет конечно laughing Во-первых это дискриминация, во-вторых это не их родина, в третьих - они могли уже приносить присягу другому государству, хотя с этим пунктом уже никто не считается
  4. carpenter Ранг пользователя
    carpenter
    +1
    Сегодня, 14:57
    Решение ее возродить может привести к активным общественным протестам, а также усилить позиции тех политических сил, которые выступают с критикой деятельности нынешнего правительства Германии.

    Ду уж, по призыву, да еще бесплатно умирать, даже немцы (фрицы), умирать не согласны.
  5. opuonmed Ранг пользователя
    opuonmed
    0
    Сегодня, 15:18
    РФ не должна допустить что бы германский рейх встал ! надо уничтожить любыми средствами ! СССР вывел войска а это была ошибки притом большая !
  6. двейра63 Ранг пользователя
    двейра63
    0
    Сегодня, 15:48
    Думаю Писториусу, в свете последних шпионских скандалов, не долго возглавлять Министерство обороны Германии. Не до концепций, скандал разгорелся нешуточный.
  7. nepunamemuk Ранг пользователя
    nepunamemuk
    0
    Сегодня, 15:51
    Большинство молодых немцев также не испытывают никакого желания проходить военную службу по призыву.

    надо начинать призыв как и гитлер с шестидесятилетних laughing
  8. bandabas Ранг пользователя
    bandabas
    0
    Сегодня, 15:59
    Там еще немцы остались? Что то гложат мутные сомнения.

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