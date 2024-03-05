За год невоенная западная помощь Украине уменьшилась в полтора раза
Весь прошлый год Украина продолжала получать западную помощь как военного, так и иного характера. Однако на невоенные нужды западных средств затрачено было в полтора раза меньше, чем за 2022 год.
Как сообщает ТАСС, ссылаясь на данные ООН и правительств западных стран, в прошлом году страны-доноры направили Украине помощь невоенного назначения на сумму в 68,6 миллиарда долларов, в то время как в 2022 году эти цифры составляли 102,2 миллиарда долларов.
Кроме того, по данным агентства, произошло и снижение объемов военной помощи Украине. В 2023 году она составила 41,4 миллиарда долларов, а в 2022 – 48,5 миллиарда.
Значительные изменения произошли и в доли тех или иных доноров в помощи Украине в 2023 и 2022 годах. Если в 2022 году по объемам помощи лидировал Евросоюз, то в прошлом году лидерство перешло к США (44,6 млрд долларов), а ЕС снизил объемы помощи Киеву почти в 18 раз – с 43,2 млрд в 2022 году до 2,4 млрд долларов в 2023 году.
На второе место в 2023 году вышла Япония, затратившая на невоенную помощь Украине до 10,9 миллиарда долларов. Увеличила затраты также и Германия – с 5,7 млрд долларов до 6,3.
Напомним, что ранее в Киеве заявили, что в 2022 году они не получили от Евросоюза 16 миллиардов евро, которые... куда-то исчезли.
Информация