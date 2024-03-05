За год невоенная западная помощь Украине уменьшилась в полтора раза

7
За год невоенная западная помощь Украине уменьшилась в полтора раза

Весь прошлый год Украина продолжала получать западную помощь как военного, так и иного характера. Однако на невоенные нужды западных средств затрачено было в полтора раза меньше, чем за 2022 год.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на данные ООН и правительств западных стран, в прошлом году страны-доноры направили Украине помощь невоенного назначения на сумму в 68,6 миллиарда долларов, в то время как в 2022 году эти цифры составляли 102,2 миллиарда долларов.



Кроме того, по данным агентства, произошло и снижение объемов военной помощи Украине. В 2023 году она составила 41,4 миллиарда долларов, а в 2022 – 48,5 миллиарда.

Значительные изменения произошли и в доли тех или иных доноров в помощи Украине в 2023 и 2022 годах. Если в 2022 году по объемам помощи лидировал Евросоюз, то в прошлом году лидерство перешло к США (44,6 млрд долларов), а ЕС снизил объемы помощи Киеву почти в 18 раз – с 43,2 млрд в 2022 году до 2,4 млрд долларов в 2023 году.

На второе место в 2023 году вышла Япония, затратившая на невоенную помощь Украине до 10,9 миллиарда долларов. Увеличила затраты также и Германия – с 5,7 млрд долларов до 6,3.

Напомним, что ранее в Киеве заявили, что в 2022 году они не получили от Евросоюза 16 миллиардов евро, которые... куда-то исчезли.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    Новости Дзен Телеграм
    7 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      0
      Сегодня, 15:45
      Да написали бы проще... невоенная видители... понятно кому и куда все уплыло. Зеля как ротшиль в свои 110, на день рождения загадывает увелитить капитал в 2 раза за год belay
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +3
        Сегодня, 15:50
        Любая река (если нет своего ВПК) рано или поздно пересыхает , превращаясь сначала в ручей, потом в ручеёк и в высохшее русло... Халява не бывает вечной... Она когда-то заканчивается... am
      2. кредо Ранг пользователя
        кредо
        0
        Сегодня, 16:07
        Наши меньшие "братья" англосаксы, а также их прислуга, учитывают не только фактор воровства на Украине, но и убыль населения и ВСУ, а по сему уменьшение невоенных поставок вполне объяснимо.

        Но с другой стороны, если невоенные поставки убывают, то следовательно должны возрастать военные поставки, куда по-логике должна перетекать разница между невоенными и военными поставками.

        Так что, либо нам что-то недоговаривают и разница идёт на увеличение военных поставок либо меньшие "братья" решили по-тихому урезать довольствие киевскому режиму. hi
    2. SS68SS Ранг пользователя
      SS68SS
      0
      Сегодня, 15:46
      ПИЛИТЬ НЕЧЕГО СТАЛО ВОТ И ВЗГРУСТНУЛОСЬ ДА И ПОБЛЕДНЕЛ СИЛЬНО, НАВЕРНОЕ....
    3. Andobor Ранг пользователя
      Andobor
      0
      Сегодня, 15:57
      Украина это западная ЧВК, на полном содержании, все - деньги и оружие от туда. Без западных вливаний там пенсии платить не чем, не то что воевать.
    4. Дедок Ранг пользователя
      Дедок
      0
      Сегодня, 16:21
      Цитата: Enceladus
      Да написали бы проще... невоенная видители... понятно кому и куда все уплыло. Зеля как ротшиль в свои 110, на день рождения загадывает увелитить капитал в 2 раза за год belay


      нас.рать на него и его прихлебателей
      вы посмотрите на прибыль наших банков!
      она просто зашкаливает от % ставки ЦБ - она из наших карманов
      а мы собираем по крохам парням на "передок"
    5. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      0
      Сегодня, 16:36
      А что такое "невоенная помощь"-гуманитарка?

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»