Один из лучших в мире комплексов РЭБ: на что способен обновленный «Витебск»

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Один из лучших в мире комплексов РЭБ: на что способен обновленный «Витебск»

Сегодня мало кто сомневается в том, что Россия является одним из лидеров в разработке и создании средств радиолокационной борьбы. То, что наши системы РЭБ крайне эффективны, признают даже на Западе.

Многие из таких комплексов разработаны специалистами концерна «КРЭТ» (входит в «Ростех»). Данное акционерное общество помимо средств радиолокационной борьбы также выпускает наземные станции РЛС, системы и комплексы бортового радиоэлектронного оборудования, системы и средства государственного опознавания и прочую аппаратуру.



Ведущий «Военной приемки» (телеканал «Звезда») посетил вышеупомянутое предприятие, где ему рассказали о возможностях нового поколения российского авиационного бортового комплекса обороны «Витебск».

Стоит отметить, что вышеупомянутый комплекс устанавливается, как на самолеты, так и на вертолеты ВС РФ.

Со слов исполнительного директора НИИ «Экран» Рустема Абдуллина, авиационную систему РЭБ условно можно разделить на две части: система радиоэлектронного и оптикоэлектронного подавления. Первая работает по радиолокационным головкам наведения, а вторая – по тепловым.

В зависимости от технического задания главного конструктора летательного аппарата или Минобороны РФ, на отдельный борт может устанавливаться, как одна из вышеупомянутых систем, так и обе сразу.

Те самые «шары», которые российские военные прозвали «яйцами жизни», расположенные на крыльях и хвосте летательного аппарата, являются частью комплекса «Витебск». Их функция заключается в обнаружении и подавлении вражеских ракет, если пуск таковых произошел.

В свою очередь, в новой версии «Витебска», вышеупомянутый «шар» получил возможность обнаружения и перехвата сразу нескольких целей.

Как пояснил главный конструктор НИИ «Экран» (входит в «КРЭТ») Владимир Бутузов, зеркальный сканер, находящийся внутри «шара» должен за один оборот обнаружить все выпущенные по самолету или вертолету ракеты.

Затем электроника комплекса распознает координаты целей и их направление.

Как только система возьмет цель на сопровождение, включается лазер подавления. Последний, со слов Бутузова, передаст на головку самонаведения информацию о ложной цели, изменив курс вражеской ракеты.

Как выразился конструктор, создавать нечто подобное кроме России сегодня способны только США, Израиль и Британия.
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    4 комментария
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    1. Maxim G Ранг пользователя
      Maxim G
      +3
      Сегодня, 15:44
      Радует, что на наших военных вертолетах есть такая система. yes
      1. Касатик Ранг пользователя
        Касатик
        0
        Сегодня, 16:09
        Не радует, что такая система на наших самолетах не работает.
        1. Woroshilow Ранг пользователя
          Woroshilow
          0
          Сегодня, 16:37
          БКО Витебск устанавливается на вертолёты и самолеты СУ-25, как подобная система борется с ЗУР наводимыми по лазерному лучу (RBS-70/Starstreak) и в состоянии противодействовать им в принципе ответа нет.
    2. lukash66 Ранг пользователя
      lukash66
      +1
      Сегодня, 15:55
      Действительно, результат был показан при высадке десанта и штурмовке позиций укровермахта в Гостомеле. Понятное дело, что 100% гарантии не может дать никто, но там реально работало.

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