Один из лучших в мире комплексов РЭБ: на что способен обновленный «Витебск»
Сегодня мало кто сомневается в том, что Россия является одним из лидеров в разработке и создании средств радиолокационной борьбы. То, что наши системы РЭБ крайне эффективны, признают даже на Западе.
Многие из таких комплексов разработаны специалистами концерна «КРЭТ» (входит в «Ростех»). Данное акционерное общество помимо средств радиолокационной борьбы также выпускает наземные станции РЛС, системы и комплексы бортового радиоэлектронного оборудования, системы и средства государственного опознавания и прочую аппаратуру.
Ведущий «Военной приемки» (телеканал «Звезда») посетил вышеупомянутое предприятие, где ему рассказали о возможностях нового поколения российского авиационного бортового комплекса обороны «Витебск».
Стоит отметить, что вышеупомянутый комплекс устанавливается, как на самолеты, так и на вертолеты ВС РФ.
Со слов исполнительного директора НИИ «Экран» Рустема Абдуллина, авиационную систему РЭБ условно можно разделить на две части: система радиоэлектронного и оптикоэлектронного подавления. Первая работает по радиолокационным головкам наведения, а вторая – по тепловым.
В зависимости от технического задания главного конструктора летательного аппарата или Минобороны РФ, на отдельный борт может устанавливаться, как одна из вышеупомянутых систем, так и обе сразу.
Те самые «шары», которые российские военные прозвали «яйцами жизни», расположенные на крыльях и хвосте летательного аппарата, являются частью комплекса «Витебск». Их функция заключается в обнаружении и подавлении вражеских ракет, если пуск таковых произошел.
В свою очередь, в новой версии «Витебска», вышеупомянутый «шар» получил возможность обнаружения и перехвата сразу нескольких целей.
Как пояснил главный конструктор НИИ «Экран» (входит в «КРЭТ») Владимир Бутузов, зеркальный сканер, находящийся внутри «шара» должен за один оборот обнаружить все выпущенные по самолету или вертолету ракеты.
Затем электроника комплекса распознает координаты целей и их направление.
Как только система возьмет цель на сопровождение, включается лазер подавления. Последний, со слов Бутузова, передаст на головку самонаведения информацию о ложной цели, изменив курс вражеской ракеты.
Как выразился конструктор, создавать нечто подобное кроме России сегодня способны только США, Израиль и Британия.
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