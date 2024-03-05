Пресса США: китайский МИД «отвергает» украинских дипломатов

16
Пресса США: китайский МИД «отвергает» украинских дипломатов

МИД Китая практически полностью игнорирует попытки украинских дипломатов наладить взаимодействие между Киевом и Пекином.

Как сообщает американское издание Bloomberg, несмотря на то, что китайские власти направили своего спецпредставителя Ли Хуэя на Украину, Евросоюз и Россию для "поиска политического урегулирования вооруженного конфликта", отношение в Китае к украинским дипломатам остается, мягко говоря, "прохладным".



Послу Украины в КНР Павлу Рябикину удалось добиться лишь нескольких встреч с момента своего прибытия в китайскую столицу летом прошлого года, несмотря на отправленные запросы почти в 40 различных министерств и муниципалитетов. В то же время за аналогичный период времени Россия организовала десятки встреч и визитов российских чиновников в Китай, включая официальный визит главы государства Владимира Путина.

Также отмечается пренебрежительное отношение к Украине среди дипломатов стран "глобального Юга". Так, на организованные украинским посольством в Пекине мероприятия, посвященные второй годовщине с начала российской спецоперации пришли менее десяти дипломатов из этих стран из более ста приглашенных. При этом мероприятие не было проигнорировано дипломатами западных стран.

Американское издание считает, что турне Ли Хуэя, который ранее был послом Китая в России, вряд ли сможет привести к какому-либо мирному урегулированию украинского кризиса.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    Новости Дзен Телеграм
    16 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. Андрей Николаевич Ранг пользователя
      Андрей Николаевич
      +7
      Сегодня, 15:23
      Он свои 40 запросов писал,видимо,на украинской мойве. Вот и не прочли...
      1. Эдик Ранг пользователя
        Эдик
        +2
        Сегодня, 15:43
        Цитата: Андрей Николаевич
        Он свои 40 запросов писал,видимо,на украинской мойве. Вот и не прочли...

        Пять баллов! good Возможно он предлагал выгодные условия по продаже Мотор Сич..
        1. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          +1
          Сегодня, 16:13
          Он свои 40 запросов писал,видимо,на украинской мойве. Вот и не прочли...

          Ну а чего с ними встречаться...??? И так понятно опять что-то клянчить будут... laughing
      2. knn54 Ранг пользователя
        knn54
        0
        Сегодня, 15:53
        Да простит В.С Высоцкий:
        — Ой, Ван, гляди, какие клоуны
        Рот — хоть завязочки пришей…
        Ой, до чего, Ван, размалеваны,
        И голос — как у алкашей
        ...
        -Там дипломаты с большим пузом,- Ты их в дверь - они в окно!
    2. S.K.Vichyakow Ранг пользователя
      S.K.Vichyakow
      +4
      Сегодня, 15:27
      Так от их послов, кроме ДАЙТЕ хоть шо нибудь, ничего видно и не исходит. Чего их принимать?
    3. YanniKounnar Ранг пользователя
      YanniKounnar
      0
      Сегодня, 15:36
      Привет У всех вас есть проблемы с подключением и/или эксплуатацией TopWar сегодня? С моей стороны было очень сложно подключиться (хуситы атаковали кабели?:-)) Когда я нажимаю на «Новости», я попадаю на старую страничку с беспилотником и Макроном, зарегистрированным как некий «Васильев Васильевич» и аватаркой, которая не моя?! Объяснение?
      1. Mouse Ранг пользователя
        Mouse
        +1
        Сегодня, 15:38
        Да весь день норм.... hi ......
        1. YanniKounnar Ранг пользователя
          YanniKounnar
          0
          Сегодня, 15:42
          Merci, Macron n'a pas du aimer ce que j'ai écris sur lui ! belay laughing
        2. Андрей Николаевич Ранг пользователя
          Андрей Николаевич
          0
          Сегодня, 16:12
          У меня до обеда, так же было.. Тоже- Макрон.. хоть не макрониха,слава богу.
      2. YanniKounnar Ранг пользователя
        YanniKounnar
        -1
        Сегодня, 15:39
        Oups erreur le pseudo sous lequel je me retrouve sur la vieille page avec les canons anti drones et Macron c'est Alexander Vasilievich_4
        1. Mouse Ранг пользователя
          Mouse
          +2
          Сегодня, 15:43
          А по русски можно? Я не полиглот... feel
    4. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +1
      Сегодня, 15:37
      Пресса США: китайский МИД «отвергает» украинских дипломатов
      . Всё это находится в каком то не устойчиво состоянии и куда оно дальше пойдёт, фиг её знает.
    5. Игорь Борисов_2 Ранг пользователя
      Игорь Борисов_2
      +1
      Сегодня, 15:37
      Молодцы китайцы - игнорьте их и дальше....
    6. Попуас Ранг пользователя
      Попуас
      +2
      Сегодня, 15:40
      Китайцы понимают, что лохлы не самостоятельны! Поэтому смысла их (лохлов)слушать!?...
    7. Mouse Ранг пользователя
      Mouse
      +1
      Сегодня, 15:40
      . Также отмечается пренебрежительное отношение к Украине

      Короче говоря надоела.... вот и послали в эротическое путешествие.... winked
    8. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      0
      Сегодня, 16:41
      Забавно-сидит и строчит запросы-куда придумать сможет-а в ответ-тишина laughing

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»