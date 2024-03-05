Пресса США: китайский МИД «отвергает» украинских дипломатов

МИД Китая практически полностью игнорирует попытки украинских дипломатов наладить взаимодействие между Киевом и Пекином.Как сообщает американское издание Bloomberg, несмотря на то, что китайские власти направили своего спецпредставителя Ли Хуэя на Украину, Евросоюз и Россию для "поиска политического урегулирования вооруженного конфликта", отношение в Китае к украинским дипломатам остается, мягко говоря, "прохладным".Послу Украины в КНР Павлу Рябикину удалось добиться лишь нескольких встреч с момента своего прибытия в китайскую столицу летом прошлого года, несмотря на отправленные запросы почти в 40 различных министерств и муниципалитетов. В то же время за аналогичный период времени Россия организовала десятки встреч и визитов российских чиновников в Китай, включая официальный визит главы государства Владимира Путина.Также отмечается пренебрежительное отношение к Украине среди дипломатов стран "глобального Юга". Так, на организованные украинским посольством в Пекине мероприятия, посвященные второй годовщине с начала российской спецоперации пришли менее десяти дипломатов из этих стран из более ста приглашенных. При этом мероприятие не было проигнорировано дипломатами западных стран.Американское издание считает, что турне Ли Хуэя, который ранее был послом Китая в России, вряд ли сможет привести к какому-либо мирному урегулированию украинского кризиса.

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