Учения Nordic Response 24: угрозы и ответы на них

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Учения Nordic Response 24: угрозы и ответы на них
Норвежские бойцы перед началом учений Nordic Response 24


НАТО проводит очередные учения из серии Nordic Response. На полигонах Скандинавии проводятся учебные бои и другие мероприятия с участием тысяч военнослужащих из 13 стран. За время маневров они должны будут показать свои умения и отработать взаимодействие при решении разных учебно-боевых задач. Кроме того, вновь поднимается тема пресловутой российской агрессии, защищаться от которой учится НАТО.



План учений


На зиму и весну 2024 г. НАТО запланировала серию международных учений под общим названием Steadfast Defender («Стойкий защитник»). Маневры этой серии проходят на полигонах Восточной и Центральной Европы и направлены на отработку совместных действий разных стран при отражении угрозы со стороны потенциального противника.

В рамках этой серии с 3 по 14 марта проводятся учения Nordic Response 24 («Северный ответ 2024»). Такие маневры организуются раз в два года и являются одними из наиболее крупных и важных в натовском процессе подготовки войск. В этом году «Северный ответ» вновь отличается масштабами и значением.

В учениях Nordic Response 24 принимают участие контингенты 12 действующих членов НАТО и 1 будущего. Ведущая роль, как всегда, возложена на армию США. Представлены страны северного региона – Дания, Норвегия, Финляндия и Швеция, пока официально не принятая в НАТО. Присутствуют и представители других, более удаленных стран.

Особый интерес представляет участие финской и шведской армии. Так, Финляндия впервые задействована в «Северном ответе» как полноценный член НАТО, а не в качестве дружественной внеблоковой страны. Швеция, по всей видимости, в последний раз принимает участие как нейтральное государство, и к следующему Nordic Response тоже войдет в Альянс.

В общей сложности в учениях задействовано более 20 тыс. военнослужащих из всех стран. Около половины этого контингента решает учебные задачи непосредственно на полигонах, и их действия являются наиболее заметными. Также в маневрах используются сотни единиц сухопутной техники всех классов, от танков до автомобилей. Военно-морская часть учений предусматривает применение полусотни кораблей и подлодок. Воздушная группировка включает более 110 боевых и вспомогательных самолетов и вертолетов.


С одних маневров на другие: работа военно-транспортной авиации

Nordic Response 24 проходит на нескольких полигонах региона. Сухопутные маневры осуществляются на площадках в Норвегии, Швеции и Финляндии. Также используются акватории Баренцева и Норвежского морей вблизи берегов Скандинавского полуострова.

События на полигонах


Легенда учений Nordic Response 24 в целом проста и напоминает сценарии предыдущих подобных мероприятий. Некая неназываемая страна-условный противник совершила нападение на одно из государств НАТО в регионе. В связи с этим запускается в действие 5 статья устава организации, и начинаются совместные действия по защите союзника.

План маневров предусматривает переброску и развертывание сухопутных сил и средств на полигонах, перевод авиации на аэродромы передового базирования и т.д. После этого начинаются учебные бои с решением конкретных задач разного рода. Бороться с условным противником планируется на земле, на воде и в воздухе.

Главной целью объединенного контингента НАТО является остановка продвижения условного противника с последующим переходом к собственным наступательным действиям. При этом предполагается нанесение противнику неприемлемо высокого урона и его вытеснение с занятых территорий.

Для успешного выполнения таких планов и достижения поставленных целей контингенты разных стран должны показать свою выучку, а также подтвердить способность взаимодействовать друг с другом в разных условиях. Согласно официальным заявлениям министерств обороны стран-участниц, такие учения помогут интеграции армий Альянса, сделают их лучше и помогут в защите всего восточного фланга.

Агрессивные намерения


НАТО регулярно проводит различные учения в восточной части Европы, и формальным поводом для них всегда называют необходимость защиты от пресловутой российской угрозы. При всем этом, опасность со стороны России носит умозрительный характер, тогда как «мирный ответ» от Альянса выражается в размещении войск и проведении маневров с характерными легендами.


Подобная логика НАТО не остается незамеченной, и официальная Москва регулярно обращает внимание на расхождение риторики с реальными делами. Кроме того, в сторону организации идут встречные обвинения – в этом случае вполне обоснованные.

Российское министерство иностранных дел уже прокомментировало натовские учения. Так, накануне их старта официальный представитель МИД Мария Захарова указала, что такие мероприятия приведут к дополнительной эскалации напряженности в северном регионе. По ее словам, Россия не оставит действия НАТО без ответа, и будут приняты адекватные меры военного характера по купированию иностранной угрозы.

Отдельно М. Захарова затронула тему деятельности Норвегии в рамках НАТО. Так, официальный Осло наращивает сотрудничество с Вашингтоном и Альянсом в военной сфере и ведет различные приготовления вблизи наших границ. Результатом этого для Норвегии становится фактический отказ от суверенитета и ущерб собственной безопасности.

Замминистра иностранных дел Александр Грушко, в свою очередь, назвал учения Nordic Response 24 демонстративно провокационными. Как и другие маневры вблизи линии соприкосновения, они создают риски военных инцидентов. Впрочем, российские вооруженные силы внимательно следят за деятельностью НАТО и принимают необходимые меры.

Характерные особенности


Беспокойство Москвы вполне понятно. Учения «Северный ответ 2024» проходят в сложный период и в опасной близости от наших границ. При этом они имеют ряд характерных особенностей, в результате чего сохраняются уже известные угрозы и появляются новые риски. Все это требует внимания и соответствующего ответа – как со стороны дипломатов, так и от военных.

В целом проведение учений НАТО на сухопутных полигонах Скандинавии или в Баренцевом море не является чем-то новым и удивительным. Подобные мероприятия проходят регулярно. К примеру, учение Nordic Response проводится раз в два года и не является единственным в своем роде. Однако эти обстоятельства не убирают поводы для беспокойства.


Американские истребители F-35A, готовые к участию в учениях

Регулярное проведение «Северных ответов» и других подобных маневров указывает на интерес НАТО к региону. Альянс ведет необходимое строительство и отрабатывает вопросы ведения боевых действий в характерных условиях. Учитывая географию региона, нетрудно догадаться, кого именно рассматривают в качестве потенциального противника.

На этот раз имеют место новые риски. Так, с 2021 г. Норвегия меняет принципы сотрудничества с НАТО и развивает инфраструктуру организации на своей территории. Финляндия теперь является членом Альянса, а в ближайшем будущем в него должна вступить и Швеция. Очевидно, что все эти шаги и меры направлены на усиление группировки НАТО в регионе – и являются прямой угрозой для российских рубежей.

Следует обратить внимание и на масштаб текущих учений. В них задействовано ок. 20 тыс. чел. из 13 стран, а также сотни бронемашин, ок. 110 самолетов, десятки вымпелов ВМС и т.д. Согласно актуальным уставам НАТО, такая группировка вполне достаточна для проведения полноценной войсковой операции регионального значения. В ходе учений отрабатывается переброска такого контингента, его боевая работа и т.д.

Тайное и явное


Формально Nordic Response 24 является обычным учебным мероприятием в рамках международной военной организации. Однако они имеют очевидный подтекст военно-политического характера, связанный с созданием угрозы для России на северном направлении. НАТО продолжает составлять и выполнять планы по противостоянию с нашей страной, и различные учения вблизи границ являются одним из способов давления.

Россия знает общие намерения НАТО и понимает, как организация собирается решать свои задачи. В соответствии с этим принимаются необходимые меры разного рода. Совершенствуется организационно-штатная структура вооруженных сил, модернизируется материальная часть и делаются другие шаги. Все они направлены на сдерживание Альянса – чтобы бои в регионе проводились только в рамках учений.
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7 комментариев
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  1. Леха с Андроида. Ранг пользователя
    Леха с Андроида.
    -3
    Сегодня, 04:32
    Сначала НАТО постарается захватить Калининград...он в центре этой организации как шило в заднице.
    Из этого района можно держать под обстрелом большую часть Европы...далее под ударом окажется Санкт-Петербург.
    Ну а потом один Бог знает что будет...у наших границ идет планомерная подготовка к новому вторжению в Россию...раз в столетие это происходит с поразительной закономерностью...в силу непримиримых противоречий двух различных миров.
    1. Uncle Lee Ранг пользователя
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 05:01
      нетрудно догадаться, кого именно рассматривают в качестве потенциального противника.
      Сколько я себя помню их устрашающие учения были всегда ! Одна надежда на наш ядерный щит.
      1. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        -1
        Сегодня, 05:22
        Цитата: Uncle Lee
        Одна надежда на наш ядерный щит.

        Если бы его не было, то нас давно бы уже бомбили "общечеловеки" точно так же, как они бомбили Югославию
    2. Вадим С Ранг пользователя
      Вадим С
      -2
      Сегодня, 07:16
      ,Так они и не скрывают, первый на очереди Калининград, вся область, все нормальные у нас это понимают, а далее может и не пойдет.
  2. turembo Ранг пользователя
    turembo
    +5
    Сегодня, 04:55
    Не ну красные фломастеры у нас еще пока есть, да и в твитере МИД может круто подколоть Нато. Вот на этом все наши ответы обычно и заканчиваются.Никто не готовит ни страну, ни оборону, в принципе если бы не ядерное оружие, нас бы уже давно порубили бы. С нашей безалаберностью и разгильдяйством, и умением пускать большие средства на всякую пыль в глаза, ну парады да красивые, честно в том году надеялся что пройдет какая нибудь рота с СВО, не нарядные, без муштры, такая какая есть, на грязной технике, в разной аммуниции. От них одних эффект и ответ западу был бы намного больше, и весомее, а не от шага и одинаковых медалек....
  3. Борис Сергеев Ранг пользователя
    Борис Сергеев
    -1
    Сегодня, 08:19
    Собственно говоря же, какие же меры принимаются в ответ на увеличение границы Россия- НАТО на 1000 км и превращение Балтийского моря во внутренний водоём альянса? Перебазирование Балтфлота на Ладожское озеро? Или воссоздание Ленинградского военного округа? Кто же его в таком случае расформировывал в 2010 г? Те же самые, кто спустя 14 лет воссоздает. Про своё решение от 2010 г они предпочитают не вспоминать. Далее, из кого формировать новый ЛВО, если эти же деятели десятилетиями закрывали военные училища, готовившие офицеров? Никто за "сердюковщину" наказан не был- видимо, потому, что Сердюков был всего лишь активным исполнителем. Однако, вопрос заключается не только в том, где взять офицеров, но и солдат, если даже воюющая в " СВО" группировка находится, фактически, в численном меньшинстве. На все эти вопросы никакого внятного ответа не прозвучало.
  4. Владимир80 Ранг пользователя
    Владимир80
    +1
    Сегодня, 08:36
    Цитата: Леха с Андроида.
    у наших границ идет планомерная подготовка к новому вторжению в Россию...раз в столетие это происходит с поразительной закономерность

    Страшилка, чтоб сплотились вокруг "единственного и неповторимого". По факту вторжение случилось ещё 30 лет назад, "вершки" подконтрольны заокеанским кукловодам, но самое худшее что и значительная часть населения порабощена " западом" (деньгами, комфортом, эгоцентризмом, космополитизмом)

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