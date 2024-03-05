В Николаевской области средствами ПВО сбит очередной истребитель МиГ-29 Воздушных сил ВСУ - Минобороны

17
В Николаевской области средствами ПВО сбит очередной истребитель МиГ-29 Воздушных сил ВСУ - Минобороны

Обстановка на линии боевого соприкосновения за минувшие сутки сильно не поменялась, российские войска продолжают наступать, владея инициативой, ВСУ держат оборону. Из-за сложившейся ситуации противник вынужден ввести в бой резервы на нескольких участках. Речь идет об Авдеевком направлении, под Работино, а также в районе Часова Яра.

По данным Минобороны, на Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск улучшили тактическое положение в районах Ямполовки и Терны, а также Свердловки ЛНР. Продвижение тактическое, но от этого оно своей ценности не теряет. Противник продолжает атаковать наши позиции в районе Синьковки, отражено пять атак.



На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск в ходе активных боев заняли более выгодные рубежи по переднему краю в районах Новомихайловка, Победа, Белогоровка, Новое и Курдюмовка. В районах Клещеевки и Красногоровки продвижения нет, там противник пытался выбить нас с позиции контратаками, но безуспешно.

На Авдеевском направлении продолжаются бои на линии Тоненькое - Орловка - Бердычи, наши потихоньку продвигаются вперед. Противник в попытках остановить наше продвижение вводит в бой резервные бригады, перебрасывая их из тыловых районов. При этом ВСУ пытаются атаковать, но безрезультатно, идут встречные бои. Особо сильные контратаки в районах Тоненькое, Первомайское и Орловка.

На Южно-Донецком направлении фактически без изменений. Работает артиллерия, накрыты позиции ВСУ в районах Водяное ДНР и Малиновка Запорожской области. На Херсонском в районе Работино противник подтянул резервы, пытаясь вернуть себе позиции, отбитые российскими войсками.

Общие потери ВСУ по всем направлениям составили: по личному составу - 1090 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике - 4 танка, шесть бронированных машин, два БТР, в том числе М113, две БМП, включая одну Bradley; по артиллерии - гаубицы Д-30 и Мста-Б. Также был уничтожен британский ЗРК Stormer. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица М777, три САУ "Гвоздика", САУ Krab, два орудия Мста-Б, два орудия Д-20, одно Д-30, гаубица М198 и две РСЗО "Град".

За сутки дронами, ракетами и авиацией поражены: пусковые установки ЗРС С-300 в районе Маяки ДНР и ЗРК "Бук-М1" в районе Воздвиженки ДНР, а также пункт управления БпЛА в районе Новокалиново ДНР. Средствами ПВО в районе Любомировки Николаевкой области сбит очередной истребитель МиГ-29 Воздушных сил ВСУ, уничтожено 112 украинских беспилотников.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    Новости Дзен Телеграм
    17 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. svp67 Ранг пользователя
      svp67
      +1
      Сегодня, 16:00
      Молодцы конечно, вот только, что ж про потерю корвета ЧФ не упоминают?
      1. bandabas Ранг пользователя
        bandabas
        0
        Сегодня, 16:05
        Потому что мы уже всю руину перелопатили. Раз в сутки по тысяче. Конашенков на коне. Не пора ли женерала отправить в действующую армию. На передок?
        1. кредо Ранг пользователя
          кредо
          +2
          Сегодня, 16:21
          Потому что мы уже всю руину перелопатили. Раз в сутки по тысяче...

          Фронт 1000 километров и значит выведено из строя 1 человек на 1 километр. Вроде не много.

          С другой стороны идёт 741 день СВО и если в день выводится до 1000 человек в ВСУ, то на гора получаем 741 000 "комиссованных". Сколько из этих "комиссованных" граждан Украины, а сколько граждан других стран, воюющих на стороне Украины, нам пока не дано знать, но по численности населения и потенциального мобрезерва страны НАТО с Украиной нас превосходят, поэтому для достижения целей СВО нам ещё идти прилично, если конечно ничего не изменится кардинально.

          Ясно одно, нам нужно принимать и применять нестандартные и неординарные решения чтобы СВО не длилось вечно. soldier
          1. bandabas Ранг пользователя
            bandabas
            0
            Сегодня, 16:30
            По идее с Вами согласен. Только за 2 года идет "успешное перемалывание" своих. Как не печально hi В 2014 было бы по другому. Власть предержащие решили не рисковать. За что идет расплата soldier
      2. Касатик Ранг пользователя
        Касатик
        +1
        Сегодня, 16:05
        Да, не имеющий аналогов и двух лет не прослужил после поднятия флага....
      3. Andobor Ранг пользователя
        Andobor
        +2
        Сегодня, 16:06
        Это дело МО заявлять, а ВО могут за это дело пришить. ВО вчера заявил об уничтожении третьего Абрамса, а он только сегодня появился, а вчера была инженерная машина на базе абрамса, но это не наказывается.
      4. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +4
        Сегодня, 16:07
        Молодцы конечно, вот только, что ж про потерю корвета ЧФ не упоминают?

        Зато Укрорейх от счастья бесится, а вот про свои вот эти потери ни слова... Чужие потери всегда виднее чем свои, да и про наши потери всегда наш враг с удовольствием расскажет... Ну а на войне абсолютной правды не бывает - она всегда чья то, либо твоя, либо врага... am
        1. Peter1First Ранг пользователя
          Peter1First
          +1
          Сегодня, 16:13
          Так вроде бы корвет Сергей Котов успели отбуксировать в порт?
    2. Касатик Ранг пользователя
      Касатик
      +1
      Сегодня, 16:04
      Я уже сбился со счета - это 972-й или 987-й сбитый литак?
      1. Бамблби Ранг пользователя
        Бамблби
        +1
        Сегодня, 16:12
        По офиц данным на сегодняшний день - Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 576 самолетов, 267 вертолетов, 14305 беспилотных летательных аппаратов, 479 зенитных ракетных комплексов, 15360 танков и других боевых бронированных машин, 1233 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8299 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19365 единиц специальной военной автомобильной техники.
        1. Aken Ранг пользователя
          Aken
          0
          Сегодня, 16:38
          Уверенно загнали супостата в минуса.
    3. Дедок Ранг пользователя
      Дедок
      +1
      Сегодня, 16:16
      Цитата: Andobor
      Это дело МО заявлять, а ВО могут за это дело пришить. ВО вчера заявил об уничтожении третьего Абрамса, а он только сегодня появился, а вчера была инженерная машина на базе абрамса, но это не наказывается.


      с "передка" писали, что подбили еще 2 абрамса, но ночью их эвакуировали...
      не представляю как можно это оперативно сделать - тем более весной?
      два эвакотанка также подбиты
      1. Andobor Ранг пользователя
        Andobor
        0
        Сегодня, 16:39
        Ролики в телеграмме есть, ночью птуром поражают танк, потом ещё добивают, рядом подбивают Бредли, на дневном фото с коптера оба на месте стоят. Место по опоре высоковольтной ЛЭП в районе Бердычей можно точно привязать. Есть информация что ещё два подбитых эвакуировали но по ним фото фиксации нет.
    4. andrewkor Ранг пользователя
      andrewkor
      0
      Сегодня, 16:21
      А вот говорят ,что в ВСУ насильно мобилизуют и даже инвалидов гребут! Тогда кто же так рьяно контратакует российские войска?
    5. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      +1
      Сегодня, 16:32
      Почему у украинцев, до сих пор, самолеты летают?-и кого, за это, к стенке поставить?
    6. polinet Ранг пользователя
      polinet
      0
      Сегодня, 16:36
      Цитата: костя1
      Почему у украинцев, до сих пор, самолеты летают?-и кого, за это, к стенке поставить?

      открою вам секрет, они их где-то прячут и без вас как-то не получается разобраться.
    7. polinet Ранг пользователя
      polinet
      0
      Сегодня, 16:37
      Цитата: кредо
      Потому что мы уже всю руину перелопатили. Раз в сутки по тысяче...

      Фронт 1000 километров и значит выведено из строя 1 человек на 1 километр. Вроде не много.

      С другой стороны идёт 741 день СВО и если в день выводится до 1000 человек в ВСУ, то на гора получаем 741 000 "комиссованных". Сколько из этих "комиссованных" граждан Украины, а сколько граждан других стран, воюющих на стороне Украины, нам пока не дано знать, но по численности населения и потенциального мобрезерва страны НАТО с Украиной нас превосходят, поэтому для достижения целей СВО нам ещё идти прилично, если конечно ничего не изменится кардинально.

      Ясно одно, нам нужно принимать и применять нестандартные и неординарные решения чтобы СВО не длилось вечно. soldier

      Поддержу вас, цифры сходятся. В ВСУ «пропали» около 700 тыс. мобилизованных военнослужащих

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»