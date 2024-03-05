В Николаевской области средствами ПВО сбит очередной истребитель МиГ-29 Воздушных сил ВСУ - Минобороны
Обстановка на линии боевого соприкосновения за минувшие сутки сильно не поменялась, российские войска продолжают наступать, владея инициативой, ВСУ держат оборону. Из-за сложившейся ситуации противник вынужден ввести в бой резервы на нескольких участках. Речь идет об Авдеевком направлении, под Работино, а также в районе Часова Яра.
По данным Минобороны, на Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск улучшили тактическое положение в районах Ямполовки и Терны, а также Свердловки ЛНР. Продвижение тактическое, но от этого оно своей ценности не теряет. Противник продолжает атаковать наши позиции в районе Синьковки, отражено пять атак.
На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск в ходе активных боев заняли более выгодные рубежи по переднему краю в районах Новомихайловка, Победа, Белогоровка, Новое и Курдюмовка. В районах Клещеевки и Красногоровки продвижения нет, там противник пытался выбить нас с позиции контратаками, но безуспешно.
На Авдеевском направлении продолжаются бои на линии Тоненькое - Орловка - Бердычи, наши потихоньку продвигаются вперед. Противник в попытках остановить наше продвижение вводит в бой резервные бригады, перебрасывая их из тыловых районов. При этом ВСУ пытаются атаковать, но безрезультатно, идут встречные бои. Особо сильные контратаки в районах Тоненькое, Первомайское и Орловка.
На Южно-Донецком направлении фактически без изменений. Работает артиллерия, накрыты позиции ВСУ в районах Водяное ДНР и Малиновка Запорожской области. На Херсонском в районе Работино противник подтянул резервы, пытаясь вернуть себе позиции, отбитые российскими войсками.
Общие потери ВСУ по всем направлениям составили: по личному составу - 1090 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике - 4 танка, шесть бронированных машин, два БТР, в том числе М113, две БМП, включая одну Bradley; по артиллерии - гаубицы Д-30 и Мста-Б. Также был уничтожен британский ЗРК Stormer. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица М777, три САУ "Гвоздика", САУ Krab, два орудия Мста-Б, два орудия Д-20, одно Д-30, гаубица М198 и две РСЗО "Град".
За сутки дронами, ракетами и авиацией поражены: пусковые установки ЗРС С-300 в районе Маяки ДНР и ЗРК "Бук-М1" в районе Воздвиженки ДНР, а также пункт управления БпЛА в районе Новокалиново ДНР. Средствами ПВО в районе Любомировки Николаевкой области сбит очередной истребитель МиГ-29 Воздушных сил ВСУ, уничтожено 112 украинских беспилотников.
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