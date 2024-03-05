Армия Таиланда провела испытания литий-ионных аккумуляторов местного производства на ОБТ VT-4 и легком танке Stingray

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Армия Таиланда провела испытания литий-ионных аккумуляторов местного производства на ОБТ VT-4 и легком танке Stingray

Управление исследований и разработок Королевской армии Таиланда (ARDO) в сотрудничестве с Университетом Кхонкен провело испытания литий-ионных аккумуляторов местного производства на ОБТ VT-4 и легком танке Stingray. Тестирование начались 2 февраля 2024 года в провинции Кхонкен, Таиланд, пишет портал Army Recognition.

В материале говорится, что традиционно в тяжелых транспортных средствах и бронетехнике, включая танки, применяются свинцово-кислотные аккумуляторы. В свою очередь, успешные испытания Тайландом литий-ионных аккумуляторов на основном боевом танке VT-4 и легком танке Stingray демонстрируют движение в направлении разработки более эффективной системы электроснабжения для военного применения.



Также журналисты издания напоминают, что VT-4 является современным танком, разработанным и произведенным в Китае. Машина уже стоит на вооружении в КНР, Нигерии, Пакистане и Таиланде. Последний закупил у Пекина 60 ОБТ, которые заменили в Королевской армии Таиланда устаревшие американские M41s и M60.

Танк вооружен 125-мм гладкоствольной пушкой, 7,62-мм спаренным пулеметом и 12,7-мм дистанционным боевым модулем. VT-4 оснащен усиленной композитной броней в носовой части корпуса и передней части башни, с возможностью добавления реактивной брони с каждой стороны танка для усиления защиты от противотанковых атак.

Китайская машина весит 52 тонны и может развивать максимальную скорость до 70 км/ч. Танк оснащен системами ядерной, биологической и химической защиты (NBC), идентификации «свой-чужой» (IFF), активной защиты GL5, пожаротушения, кондиционирования воздуха и шумоподавления.
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    2 комментария
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    1. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      +1
      Сегодня, 16:27
      Редкий перл-для чего на танке аккумулятор если не для пуска движка и работы электросети-при неработающем двигателе?-и вот эту мелочевку они решили облегчить? laughing
    2. eckons Ранг пользователя
      eckons
      0
      Сегодня, 16:48
      Т.е. это не электротанк, а просто замена кислотных аккумов. Да еще и склонность литевых аккумуляторов к возгоранию, делают идею не столь привлекательной.

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