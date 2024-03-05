Три страны ЕС призвали «конкретными действиями» срочно повысить обороноспособность Европы
Разгул милитаризма, охвативший большинство европейских стран после начала специальной военной операции на Украине, набирает обороты, все более превращаясь в нечто подобное психозу. Долгие годы сохранявшие нейтральный внеблоковый статус Финляндия и Швеция буквально кинулись в НАТО. Штаб-квартира ЕС в Брюсселе уже превратилась в структуру, которая озабочена более оборонными вопросами и военной поддержкой Украины в войне с Россией, чем решением насущных экономических, политических и социальных проблем союза.
Сегодня возглавляемая ярой русофобской и приверженицей поддержки Киева до полной «победы» над РФ Урсулой фон дер Ляйен Еврокомиссия представила свои предложения по новой стратегии ЕС в области военной промышленности и инвестициям в оборону. Основными постулатами документа стали «формирование культуры постоянной готовности в оборонной промышленности» и призыв к странам Евросоюза производить больше и быстрее вооружений и боеприпасов. В первой в истории существования ЕС оборонной стратегии отмечено, что все это необходимо для «сдерживания» военных угроз со стороны России.
Оценкой ситуации в оборонной промышленности займется специальный оборонный совет по промышленной готовности при ЕК. За три года Брюссель намерен инвестировать 1,5 млрд евро в программы европейского оборонно-промышленного комплекса из общего бюджета. Очевидно, что деньги будут перераспределены с других статей в ущерб интересам рядовых европейцев и все более погружающимся в кризис целым отраслям экономики стран ЕС.
Конечно, упомянута в этой связи и Украина, с которой предлагается усиление сотрудничества и участие в европейских оборонных программах. В частности, рассматривается возможность совместного производства дронов.
Однако некоторым государствам ЕС этого показалось мало. Так Франция, Польша и, конечно же, Эстония призвали «конкретными действиями» срочно повысить обороноспособность Европы. Соответствующий документ, в котором вышеназванные страны изложили свои приоритеты в рамках новой Европейской оборонно-промышленной стратегии, оказался в распоряжении британской газеты The Guardian.
— считают авторы документа, добавив, что ЕС «участвует в гонке со временем».
Париж, Варшава и Таллин призывают более активно работать над долгосрочной способностью оборонной промышленности ЕС обеспечивать потребности европейских вооруженных сил, уменьшить стратегическую зависимость от внешних закупок вооружений у третьих стран и повысить способность быстро наращивать производство во время кризисов. Кроме того, настойчиво предлагается увеличить запасы национальных армий стран-челнов Евросоюза решающими в бою типами боеприпасов и повысить доступность ключевых систем вооружений.
Франция, Польша и Эстония предлагают повысить конкурентоспособность ЕС и входящих в союз государств в области технологий и инноваций военного и двойного назначения. С этой целью, пишут авторы документа, необходимо срочно обеспечить безопасность цепочек поставок и улучшить доступ к финансированию оборонных программ. Складывается убеждение, что как минимум некоторые европейские лидеры и верхушка ЕС реально готовятся к военному нападению России, неизбежность которого они сами для себя и выдумали.
- Минобороны Франции
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