Опубликованы кадры уничтожения пусковых установок HIMARS и ЗРК С-300 украинской армии

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Опубликованы кадры уничтожения пусковых установок HIMARS и ЗРК С-300 украинской армии

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлено уничтожение двух поставленных США боевикам киевского режима пусковых установок американской реактивной системы залпового огня M142 HIMARS, а также очередной украинской ЗРК С-300ПС.

Пусковая установка ЗРК С-300ПС и радиолокатор подсвета и наведения 5Н63С была уничтожена в районе оккупированного ВСУ населенного пункта Славянск. Очередная украинская система ПВО была поражена ударом баллистической ракеты ОТРК "Искандер" и противокорабельной ракетой Х-35У, запущенной истребителем-бомбардировщиком Су-34. В свою очередь, две американские системы РСЗО HIMARS российские военные поразили на территории Николаевской области.







Подтягивание украинским командованием оставшихся у ВСУ ЗРК к линии фронта вызвано стремлением хоть как-то прикрыться от засилья российской авиации, массово наносящей удары при помощи ФАБ с УМПК. Этот шаг закономерно привел к значительному росту потерь среди западных и старых советских ЗРК. Украинские системы ПВО успешно отслеживаются и уничтожаются.

В течение последних двух недель при попытке ВСУ приблизить средства ПВО к линии фронта в разных регионах были выслежены и успешно поражены три установки ЗРК С-300, две американские системы Patriot, один ЗРК NASAMS и два ЗРК "Бук".

Благодаря использованию систем высокоточного наведения большой дальности, предназначенных для интенсивных разведывательных полетов и уничтожения важнейших объектов в тылу, потери украинской ПВО продолжают неуклонно расти.



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9 комментариев
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  1. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    0
    Сегодня, 16:39
    Что за бред-стало быть Искандер с уничтожением не справился-пришлось применить ракету-почему то-противокарабельную? wink
    1. частное лицо Ранг пользователя
      частное лицо
      +4
      Сегодня, 16:43
      Опубликованы кадры уничтожения пусковых установок

      Кадры то опубликованы только вот что на них понять невозможно. Можно сказать уничтожено что угодно автору.
      1. rubator Ранг пользователя
        rubator
        -1
        Сегодня, 16:49
        ну вообще очень похоже на Химарсы. хорошо бы они.
  2. rosomaha Ранг пользователя
    rosomaha
    +1
    Сегодня, 16:39
    надеюсь с расчётами...
    1. Копчёный Ранг пользователя
      Копчёный
      0
      Сегодня, 16:44
      С расчётами.(Мем про кота)
  3. spirit Ранг пользователя
    spirit
    +2
    Сегодня, 16:41
    Поражение Химарсов как НЛО!Всегда снято на камеру из каменного века.Танки ,ЗРК,Арта все запечатлено в хорошем качестве,кроме Химарсов(Именно Химарсов, а не колёсных тягачей на чей базе он создан) поразительно.
  4. Ропот 55 Ранг пользователя
    Ропот 55
    0
    Сегодня, 16:42
    Ну сейчас начнется, верю-не верю.
    1. Vigore Ранг пользователя
      Vigore
      0
      Сегодня, 16:47
      С таким качеством съёмки, - не удивительно.
      Даже не понять сколько осей у тягача (мне кажется 4, а у Химеры их три) request
  5. Freelander Ранг пользователя
    Freelander
    0
    Сегодня, 16:49
    В сети появились кадры уничтожения третьего танка M1A1 SA Abrams на авдеевском направлении. Их опубликовал в своем Telegram-канале военный корреспондент Чингис Дамбиев.)))))
    Как говорится -Бог любит троицу. Хотя...Бог не дypak -любит и пятак)))

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