Опубликованы кадры уничтожения пусковых установок HIMARS и ЗРК С-300 украинской армии
В сети опубликованы кадры, на которых запечатлено уничтожение двух поставленных США боевикам киевского режима пусковых установок американской реактивной системы залпового огня M142 HIMARS, а также очередной украинской ЗРК С-300ПС.
Пусковая установка ЗРК С-300ПС и радиолокатор подсвета и наведения 5Н63С была уничтожена в районе оккупированного ВСУ населенного пункта Славянск. Очередная украинская система ПВО была поражена ударом баллистической ракеты ОТРК "Искандер" и противокорабельной ракетой Х-35У, запущенной истребителем-бомбардировщиком Су-34. В свою очередь, две американские системы РСЗО HIMARS российские военные поразили на территории Николаевской области.
Подтягивание украинским командованием оставшихся у ВСУ ЗРК к линии фронта вызвано стремлением хоть как-то прикрыться от засилья российской авиации, массово наносящей удары при помощи ФАБ с УМПК. Этот шаг закономерно привел к значительному росту потерь среди западных и старых советских ЗРК. Украинские системы ПВО успешно отслеживаются и уничтожаются.
В течение последних двух недель при попытке ВСУ приблизить средства ПВО к линии фронта в разных регионах были выслежены и успешно поражены три установки ЗРК С-300, две американские системы Patriot, один ЗРК NASAMS и два ЗРК "Бук".
Благодаря использованию систем высокоточного наведения большой дальности, предназначенных для интенсивных разведывательных полетов и уничтожения важнейших объектов в тылу, потери украинской ПВО продолжают неуклонно расти.
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