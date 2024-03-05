Макрон летит в Чехию для обсуждения плана поставок снарядов для ВСУ

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Макрон летит в Чехию для обсуждения плана поставок снарядов для ВСУ

Французский лидер Эммануэль Макрон продолжает оставаться в центре внимания средств массовой информации после его слов о возможной отправке французских войск на Украину.

На этот раз президент Франции летит в Чехию для обсуждения вопроса поставок на Украину боеприпасов. Как сообщает агентство AFP, Макрон намерен провести встречи с чешским президентом Петром Павелом и главой правительства Петром Фиалой.



По данным агентства, президент Франции хочет разъяснить позицию Парижа по поводу плана, озвученного ранее Чехией, по покупке снарядов для украинской армии за пределами Евросоюза.

Напомним, что чешский президент заявлял, что им удалось найти в третьих странах 800 тысяч артиллерийских снарядов, которые можно было бы закупить для ВСУ, если США и страны ЕС профинансируют это дело. При этом Павел не назвал конкретных стран-поставщиков.

Макрон в принципе поддержал предложение Чехии, но его детали решил обсудить лично с руководством страны, посетив Прагу. О готовности поддержать чешскую инициативу по закупке снарядов для ВСУ ранее заявили Канада, Дания, Литва и Латвия.

Стоит отметить, что положение с боеприпасами на Западе, очевидно, очень шаткое, если там вполне серьезно обсуждают поиск снарядов в третьих странах.

А Чехия, которая и в годы Второй мировой была, если можно так выразиться, крупным цехом, работавшим в интересах нацистской Германии, видимо, хочет и сегодня постоять за нацизм в Европе.
  • Википедия/Palácio do Planalto
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24 комментария
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  1. Смею_заметить_ Ранг пользователя
    Смею_заметить_
    -1
    Сегодня, 16:52
    Стесняюсь спросить...
    И это тоже не считается прямым участием в конфликте?..
    1. Mavrikiy Ранг пользователя
      Mavrikiy
      -1
      Сегодня, 16:56
      Цитата: Смею_заметить_
      Стесняюсь спросить...
      И это тоже не считается прямым участием в конфликте?..

      feel А как мальчик-фей может участвовать? У него мамы нет, папы нет, так дух пролетел, пошелестел и вылетел в трубу... request
      1. Taskhyl
        Taskhyl
        +1
        Сегодня, 17:05
        А поумней комментарии оставлять остаток мозга не позволяет?
      2. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        +1
        Сегодня, 17:08
        Цитата: Mavrikiy
        У него мамы нет, папы нет, так дух пролетел, пошелестел и вылетел в трубу...

        По приютам я с детства скитался,
        Не имея родного угла. Ах, зачем я на свет появился.
        Ах, зачем меня мать родила...
    2. мордвин 3 Ранг пользователя
      мордвин 3
      0
      Сегодня, 17:06
      Цитата: Смею_заметить_
      И это тоже не считается прямым участием в конфликте?..

      Нет, не считается.
      1. Добрый злыдень Ранг пользователя
        Добрый злыдень
        0
        Сегодня, 19:01
        А чегой то он на фото - вылитый Навальный?
  2. идунавы Ранг пользователя
    идунавы
    +4
    Сегодня, 16:57
    Он вообще чей президент,что то не пойму.Все с окраиной носиться,для франции интересно хоть что то делает?!
    1. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      0
      Сегодня, 17:04
      Цитата: идунавы
      Все с окраиной носиться,для франции интересно хоть что то делает?!

      Зеля и Мака, муж и жена, да еще коксом связанные.
    2. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      0
      Сегодня, 17:09
      Цитата: идунавы
      Он вообще чей президент,что то не пойму.

      Президент, это круто, но макарон, раб Байдена, президента США, а Францией правит Госдеп США.
      1. Denissdaf Ранг пользователя
        Denissdaf
        0
        Сегодня, 18:23
        Макрон не является собственностью байдена, поэтому это определение не верно. Точнее будет сказать что он шестерка байдена.
        1. carpenter Ранг пользователя
          carpenter
          0
          Сегодня, 18:27
          Цитата: Denissdaf
          Макрон не является собственностью байдена

          Уже давно собственность, а не шестерка.
  3. rusich Ранг пользователя
    rusich
    +1
    Сегодня, 17:00
    А не пора ли приземлить этого любителя старушек. Слишком он уже далеко зашел, видно лягушатины переел
  4. yo-yo Ранг пользователя
    yo-yo
    -1
    Сегодня, 17:02
    Шарля де Голля на Макрона нет. Он показал бы ему 'кузькину мать'
  5. carpenter Ранг пользователя
    carpenter
    +3
    Сегодня, 17:03
    На этот раз президент Франции летит в Чехию для обсуждения вопроса поставок на Украину боеприпасов.

    Всетаки сволочной, "голубенький "бабушкин сынок".
    1. даэтоя Ранг пользователя
      даэтоя
      0
      Сегодня, 18:32
      ходят слухи что бабушка вовсе и не бабушка а даже совсем наоборот
      1. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        0
        Сегодня, 18:37
        Цитата: даэтоя
        ходят слухи что бабушка вовсе и не бабушка а даже совсем наоборот

        Так откуда у нее трое детей, если она и не бабушка, а дедушка.
  6. alystan Ранг пользователя
    alystan
    +1
    Сегодня, 17:07
    При этом Павел не назвал конкретных стран-поставщиков.

    Павел не назвал и конкретных спонсоров этой покупки. Идею свою он подарил видимо бесплатно, остальное видимо его не волнует.

    Мне понравилась позавчерашняя новость про решение Китая прекратить поставки хлопка в ЕС. Они там сейчас немного в ступоре от этого.
  7. Grossvater Ранг пользователя
    Grossvater
    +1
    Сегодня, 17:10
    Ну, все правильно. Франция, как важнейший союзник, а Чехия как часть Третьего Рейха, были основными поставщиками гитлеровских вооруженных сил.
    Ничего в этом мире не меняется.
  8. Roust Ранг пользователя
    Roust
    0
    Сегодня, 17:10
    Ох, и жгет его задницу африканский пинок. Знает подкаблучник откуда ветер дует.
  9. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    0
    Сегодня, 17:59
    Два сапога пара... будут на бабки гейропейских чиновников трясти...
  10. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    0
    Сегодня, 18:08
    Вроде президент великой когда то страны-а снарядов наделать не может-ныкается как никчемный проебалт-по соседям laughing
  11. Ныробский Ранг пользователя
    Ныробский
    +1
    Сегодня, 18:08
    Макарон так усердно рвёт свою задницу за украину, что ему пора бы сложить полномочия французского президента и двигать на замену Зелепуке. Похоже на то, что судьба французских граждан его не интересует от слова совсем.
  12. opuonmed Ранг пользователя
    opuonmed
    +1
    Сегодня, 18:29
    может РФ уже начнет бить по оружию всу где бы оно не было в мире ?????? так сказать уничтожать передаваемое оружие
  13. nordscout Ранг пользователя
    nordscout
    0
    Сегодня, 19:19
    Господин Макрон решил "смыть обиду" казахстанского вояжа за ураном... Где ему, очень дипломатично, "показали на дверь", сославшись на невозможность заключения сделки без одобрения России... Вот "зуд обиды" вынуждает его искать возможности нагадить России...

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