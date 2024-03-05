Французский лидер Эммануэль Макрон продолжает оставаться в центре внимания средств массовой информации после его слов о возможной отправке французских войск на Украину.На этот раз президент Франции летит в Чехию для обсуждения вопроса поставок на Украину боеприпасов. Как сообщает агентство AFP, Макрон намерен провести встречи с чешским президентом Петром Павелом и главой правительства Петром Фиалой.По данным агентства, президент Франции хочет разъяснить позицию Парижа по поводу плана, озвученного ранее Чехией, по покупке снарядов для украинской армии за пределами Евросоюза.Напомним, что чешский президент заявлял, что им удалось найти в третьих странах 800 тысяч артиллерийских снарядов, которые можно было бы закупить для ВСУ, если США и страны ЕС профинансируют это дело. При этом Павел не назвал конкретных стран-поставщиков.Макрон в принципе поддержал предложение Чехии, но его детали решил обсудить лично с руководством страны, посетив Прагу. О готовности поддержать чешскую инициативу по закупке снарядов для ВСУ ранее заявили Канада, Дания, Литва и Латвия.Стоит отметить, что положение с боеприпасами на Западе, очевидно, очень шаткое, если там вполне серьезно обсуждают поиск снарядов в третьих странах.А Чехия, которая и в годы Второй мировой была, если можно так выразиться, крупным цехом, работавшим в интересах нацистской Германии, видимо, хочет и сегодня постоять за нацизм в Европе.

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