Госсекретарь США подтвердил информацию о скорой отставке Виктории Нуланд

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Госсекретарь США подтвердил информацию о скорой отставке Виктории Нуланд

Госсекретарь США подтвердил информацию о готовящейся отставке своего заместителя – Виктории Нуланд. Несколькими часами ранее сама Нуланд заявила, что собирается покинуть свой нынешний пост.

По словам Блинкена, «решение об отставке Виктория приняла самостоятельно». Обращает на себя внимание, что даже в случае отставки американского чиновника в ведомстве не смогли не упомянуть об Украине. Да и это, пожалуй, тот самый случай, когда мимо такого упоминания пройти было никак нельзя. Ведь именно Нуланд в 2014 году выступила фактически главным проводником американских интересов во время госпереворота в Киеве, и именно Нуланд через некоторое время после этого прямо признала, что именно США стояли за подготовкой «майдана», потратив в течение нескольких лет около 5 млрд долларов.



Блинкен, комментируя скорый уход Нуланд с поста замглавы Госдепа, написал следующее:

Лидерство Виктории на территории Украины дипломаты и исследователи внешней политики будут изучать еще многие годы.

По словам Блинкена, усилия Нуланд «были направлены на противодействие вторжению России и Путина на Украину». Она же (Нуланд), как заявляет госсекретарь США, «способствовала созданию «глобальной коалиции для помощи Украине».

Место Нуланд на посту замгоссекретаря пока займёт Джон Басс. А, руководствуясь восторженными отзывами Блинкена, 62-летняя Нуланд теперь смело может позировать перед скульпторами, чтобы впоследствии её памятники (ещё при жизни) были установлены в каждом из районов Киева.
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    40 комментариев
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    1. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      +1
      Сегодня, 17:10
      Госсекретарь США подтвердил информацию о готовящейся отставке своего заместителя – Виктории Нуланд.

      Да вы что ?* Синедрион, такого не позволит. А может она и ему надоела.
      1. Владимир80 Ранг пользователя
        Владимир80
        +2
        Сегодня, 17:13
        А может она и ему надоела.

        скорее всего готовят к новым должностям - генсек ООН или генсек Нато, или еще какой своей карманной "международной" организации
        1. кредо Ранг пользователя
          кредо
          -1
          Сегодня, 17:26
          Кстати о памятнике:
          ...руководствуясь восторженными отзывами Блинкена, 62-летняя Нуланд теперь смело может позировать перед скульпторами, чтобы впоследствии её памятники (ещё при жизни) были установлены в каждом из районов Киева...

          Копию вот этого памятника Дэмиена Херста в Лондоне предлагается установить на Украине в честь Виктории Нуланд.
          (Для большего впечатления от шедевра желающие могут кликнуть по фото, которое представит этот "шедевр" во всём его великолепии).
          1. Татьяна Ранг пользователя
            Татьяна
            +2
            Сегодня, 19:41
            Цитата: Владимир80
            скорее всего готовят к новым должностям - генсек ООН или генсек Нато, или еще какой своей карманной "международной" организации

            Такие, как еврейка Виктория Нуланд со своим мужем - антироссийским идеологом, "бывшими" на Западе, а тем более в США, не бывают!

            62-летняя Нуланд ещё вся в соку - и гадить войной России и миру может ещё сколько угодно!
          2. frruc Ранг пользователя
            frruc
            0
            Сегодня, 19:59
            Бабка свою миссию еще не выполнила, найдут ей местечко однозначно.
      2. антивирус Ранг пользователя
        антивирус
        -4
        Сегодня, 17:25
        Эта героиня дело сделала.
        А ее отставка- наша победа? Я за анализ своих действий и достижений. И исправление своих ошибок.
        Чтоб не было даже соблазна рвздавать печенье. Слвбы мы, пока
        1. fif21 Ранг пользователя
          fif21
          0
          Сегодня, 18:14
          Цитата: антивирус
          Эта героиня дело сделала.

          Что просто так и уйдет ? И даже сдохнет не от ледоруба ? am
      3. Бережливый Ранг пользователя
        Бережливый
        +2
        Сегодня, 17:54
        Посмотришь на эту рожу,и то ли ждёшь то ли боишься как бы она не захрюкала.... fool
        1. Пензяк Ранг пользователя
          Пензяк
          0
          Сегодня, 19:05
          Да с такой рожей хари только на рынок беляшами торговать.
      4. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 19:34
        Всё таки не зря наши советские моряки отказались от её прелестей во время совместного похода, что она до сих пор простить не может... Но если бы они знали в какого кровожадного крокодила Виктория Нуланд в будущем превратится, они бы ей ещё и доплатили лишь бы не приставала... laughing
    2. alystan Ранг пользователя
      alystan
      -2
      Сегодня, 17:10
      Первая крыса бежит с тонущего корабля.
      Таких нюх никогда не подводит.
      1. Ныробский Ранг пользователя
        Ныробский
        +3
        Сегодня, 18:31
        Цитата: alystan
        Первая крыса бежит с тонущего корабля.
        Таких нюх никогда не подводит.

        В том то и дело, что нюх её не подводит.
        Скорее всего, в госдепе расценили так, что воплощённый ею в "жизнь" проект "украина" стабильно вошёл в процесс длительного горения и её дальнейшее участие в нём больше не требуется, а посему решили перекинуть куратором на другое направление. Я так понимаю, что такими кадрами, поднаторевшими на госпереворотах и массовых убийствах населения во имя идей демократии, в США разбрасываться не будут и навряд ли старушка Нуланд уйдёт на пенсию печь блинчики.
        Вопрос лишь в том, когда и где теперь эта сумчатая крыса со своим печеньем засветится?
        Напрягает их внимание к тем же Киргизии и Казахстануwinked
        1. Арка Ранг пользователя
          Арка
          +2
          Сегодня, 18:43
          Так и есть. Мадам, как её там истинная фамилия, явно перебрасывается на другой участок. А может выводится из под удара, если из её шефа планируют сделать форшмак.
        2. alystan Ранг пользователя
          alystan
          +1
          Сегодня, 19:30
          Скорее всего, в госдепе расценили

          А мне думается, что она все это почуяла просчитала свои дальнейшие шаги раньше даже руководства Госдепа.

          Казахстан их привлекает не только и не столько своими подземными кладовыми, но прежде всего своим чрезвычайно важным геостратегическим расположением - между РФ и КНР. Почти 80% всех разрабатываемых месторождений углеводовородов в Казахстане принадлежит англосаксам, в большей степени британцам. Хорошо потрудился Тони Блеер советником у Назарбаева.

          Киргизия на сегодня, на мой взгляд, делает больше всех по пути отмежевания от Запада. Конечно ей всячески мешают, одни только бесконечные визиты делегаций высокого уровня туда о чем говорят. Простой критикой действий нынешних властей там они не обходятся. Одно время в Киргизии было порядка 40 тысяч иностранных НПО и НКО. Президент должен в ближайшее время подписать принятый национальным парламентом Закон, вызвавший страшный гнев у Запада, согласно которому все эти прозападные структуры будут обязаны предоставлять госструктурам свои полные финансовые отчеты (сколько, в какой валюте, от кого, на что потрачены...). Джапаров даже заявил, что Киргизия не нуждается больше в советах представителей западных рейтинговых и консалтинговых (шпионских) контор, пока еще очень широко представленных в этой республике.

          У Токаева работы в этом плане предостаточно и она не ведется в такой хотя бы мере. Там прозападных структур и граждан тоже немало, а вторых намного больше. Да и сам Токаев очень непростой человек, если не сказать больше этого.
    3. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 17:11
      ***
      — Крёстная (кормящая) мать майдана ...
      ***
      1. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        +1
        Сегодня, 17:25
        Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
        — Крёстная (кормящая) мать майдана ..

        Иисус смог 5 хлебами и и 2 рыбами накормить 5 тысяч человек, а Сатана накормила всю Украину авоськой печенюшек, так что все до сих пор бешенством страдают.
      2. N-W Ранг пользователя
        N-W
        0
        Сегодня, 17:40
        Тогда уж свиноматка майдаунов.
      3. fif21 Ранг пользователя
        fif21
        +1
        Сегодня, 18:17
        Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
        — Крёстная (кормящая) мать майдана ...

        Мать ? Ведьма ,устроившая госпереворот на Украине , за 5 лярдов " дохлых" американских президентов , должна быть подвергнута суду инквизиции и сожжена ! hi
    4. svp67 Ранг пользователя
      svp67
      0
      Сегодня, 17:16
      Госсекретарь США подтвердил информацию о скорой отставке Виктории Нуланд
      В Госдепе пекарню закрыли и больше печенюшки разность не надо...
      1. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        +1
        Сегодня, 18:16
        Цитата: svp67
        В Госдепе пекарню закрыли и больше печенюшки разность не надо..

        Пекарню закрыли, но бешенных печенек столько напекли, что вся Европа с ума до сих пор сходит.
    5. ulembeck Ранг пользователя
      ulembeck
      +2
      Сегодня, 17:18
      Печенька госдепа. Никем не понятая..
    6. ximkim Ранг пользователя
      ximkim
      0
      Сегодня, 17:19
      Понятно,
      Ничего не меняется
    7. Путник_2 Ранг пользователя
      Путник_2
      +3
      Сегодня, 17:21
      Как всегда, лгут, не испытывая ни капли угрызений совести. Совесть они оставляют для нас, сами они от нее давно избавились. Дело в том, что, вопреки утверждению Блинкена, Нуланд именно сделала все, чтобы РФ начала военные действия (СВО) на Украине.
    8. Землекоп Ранг пользователя
      Землекоп
      -2
      Сегодня, 17:22
      Срочно! Только что. Такер Карлсон предупреждает народ России!
      Уважаемые русские друзья, похоже, выживший из ума Байден окончательно сошел с ума и готов пойти на ужасное злодеяние в отношении простых россиян. Сегодня утром я получил засекреченную информацию от честных сотрудников ЦРУ и дал слово её обнародовать. Этот мерзавец спровоцировал войну на Украине, он взорвал Северный поток и вот теперь он нацелился на простых россиян. Я публикую это и рискую своей жизнью, но не могу поступить иначе. Попрошу каждого из вас ознакомиться с этой информацией и распространить ее. Facebook, Twitter блокирует её, русский Telegram последняя надежда предать огласке преступные планы Байдена. У нас с вам есть всего один день для этого, по замыслу все случиться уже 7 марта.
      1. fif21 Ранг пользователя
        fif21
        0
        Сегодня, 21:32
        Цитата: Землекоп
        У нас с вам есть всего один день для этого, по замыслу все случиться уже 7 марта.

        Ну если это не фейк , и информация подтвердится , то 6 марта жители США уже будут дышать радиоактивной пылью wassat Другого ответа у РФ для НАТО просто нет . hi
    9. Roust Ранг пользователя
      Roust
      +2
      Сегодня, 17:23
      Скакуны печеньки проглотили, получили свои кружевные трусики, и теперь имеют результат : страна 404. А фото старухи нуланд прикрепите к могилам погибших украинцев.
    10. Роман_ Ранг пользователя
      Роман_
      +1
      Сегодня, 17:25
      Поросенок съела все печенки, засрала всю украину и пошла искать свежую ботвинью.
    11. Правдодел Ранг пользователя
      Правдодел
      0
      Сегодня, 17:29
      Госсекретарь США подтвердил информацию о скорой отставке Виктории Нуланд

      Ну, вот. Видать не все печенюшки раздала, часть прибрала, а теперь они и выплыли... Вот и отставка.
      Поедет на Украину раздавать припрятанные на черный день остатки...
    12. Uprun Ранг пользователя
      Uprun
      0
      Сегодня, 17:55
      Деятельность Виктории на территории Украины следователи и судьи будут изучать еще многие годы.
    13. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 17:57
      Госсекретарь США подтвердил информацию о скорой отставке Виктории Нуланд
      . Пойдёт печенюшками торговать, опыт у неё есть.
    14. faterdom Ранг пользователя
      faterdom
      -1
      Сегодня, 17:59
      А жаль. Еше бы побыла, чтобы при должности еще получила черепки от своей длительной деятельности по Украине. И еще бы под сенатское расследование угодила, ща антиамериканскую деятельность.
    15. Фактор Ранг пользователя
      Фактор
      +3
      Сегодня, 18:02
      Госдеп США- пристанище Иуд во главе с евреем Блинкеном.

      По словам Виктории Нуланд, ее бабушка и дедушка уехали в США в начале ХХ века из Бессарабии (территория на юге Одесской области, между Черным морем и реками Дунай, Днестр, Прут).
      «Мои предки — выходцы из семьи еврейских переселенцев из Бессарабии — носили фамилию Нудельман, однако отец сменил ее на Нуланд», — сообщила помощник госсекретаря США. Интересно, почему в Бессарабии можно было быть с такой фамилией, а в США - пришлось фамилию менять.

      Муж Нуланд еврей Роберт Каган- воинствующий ястреб.

      Каганы-это война.
    16. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      0
      Сегодня, 18:03
      Пытается слинять от давно положенного ей-осинового кола?
    17. Олеся Леся Ранг пользователя
      Олеся Леся
      +1
      Сегодня, 18:08
      Чтоб эту печенюшку разорвало.
    18. sodium20 Ранг пользователя
      sodium20
      -1
      Сегодня, 18:24
      She is a devil. She is one of the architects of "Russia elimination project".
      She already created a new headache for Russia & China, ie Mangolia.
      US next Ukraine will be Mangolia.
    19. Avsch Ранг пользователя
      Avsch
      0
      Сегодня, 18:26
      Здесь не лидерство Виктории исследовать нужно, а способности украинцев к предательству. Легко и без зазрения совести отказаться от предков и своих соотечественников ради обещанной красивой жизни и ништяков.
    20. nik-mazur Ранг пользователя
      nik-mazur
      0
      Сегодня, 18:46
      чтобы впоследствии её памятники (ещё при жизни) были установлены в каждом из районов Киева

      Глядя на фотографии модели, я заранее содрогаюсь.
    21. nordscout Ранг пользователя
      nordscout
      0
      Сегодня, 19:14
      Вероятно, пригласили (на более выгодных условиях) в кондитерскую фирму, технологом, в цех производства печенья "По - киевски"...
    22. Ирса Ранг пользователя
      Ирса
      0
      Сегодня, 19:17
      Блинкен имел ввиду: Лидерство Нуланд на территории Украины будут дипломаты не изучать, а РАЗГРЕБАТЬ многие годы laughing
    23. Комментарий был удален.
    24. oppozite28 Ранг пользователя
      oppozite28
      0
      Сегодня, 21:16
      Блинкен, комментируя скорый уход Нуланд с поста замглавы Госдепа, написал следующее:

      Лидерство Виктории на территории Украины дипломаты и исследователи внешней политики будут изучать еще многие годы.
      Даже у Блинкена стали появляться проблески сознания. В политикуме США творится нечто невообразимое laughing

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