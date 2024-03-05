Госсекретарь США подтвердил информацию о скорой отставке Виктории Нуланд
Госсекретарь США подтвердил информацию о готовящейся отставке своего заместителя – Виктории Нуланд. Несколькими часами ранее сама Нуланд заявила, что собирается покинуть свой нынешний пост.
По словам Блинкена, «решение об отставке Виктория приняла самостоятельно». Обращает на себя внимание, что даже в случае отставки американского чиновника в ведомстве не смогли не упомянуть об Украине. Да и это, пожалуй, тот самый случай, когда мимо такого упоминания пройти было никак нельзя. Ведь именно Нуланд в 2014 году выступила фактически главным проводником американских интересов во время госпереворота в Киеве, и именно Нуланд через некоторое время после этого прямо признала, что именно США стояли за подготовкой «майдана», потратив в течение нескольких лет около 5 млрд долларов.
Блинкен, комментируя скорый уход Нуланд с поста замглавы Госдепа, написал следующее:
По словам Блинкена, усилия Нуланд «были направлены на противодействие вторжению России и Путина на Украину». Она же (Нуланд), как заявляет госсекретарь США, «способствовала созданию «глобальной коалиции для помощи Украине».
Место Нуланд на посту замгоссекретаря пока займёт Джон Басс. А, руководствуясь восторженными отзывами Блинкена, 62-летняя Нуланд теперь смело может позировать перед скульпторами, чтобы впоследствии её памятники (ещё при жизни) были установлены в каждом из районов Киева.
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