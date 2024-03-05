Сделав выводы из боевых действий на Украине, в польской армии намерены создать дроновые войска

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Сделав выводы из боевых действий на Украине, в польской армии намерены создать дроновые войска

В польских вооруженных силах планируется создать компонент дроновых войск. При этом будут учитываться выводы, сделанные из анализа боевых действий в рамках вооруженного конфликта на Украине.

Как заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, при формировании специальных дроновых подразделений в составе армии страны предполагается адаптировать существующие беспилотные технологии под современные реалии. При этом польское командование не планирует ограничиваться внедрением в вооруженные силы только беспилотных летательных аппаратов. Также планируется изучить возможность обеспечить армию страны наземными дронами и безэкипажными кораблями (БЭК).



Ранее сообщалось, что бывший заместитель главы Минобороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак назвал Калининградскую область России “оккупированной территорией” и призвал к "освобождению" региона в случае прямого вооруженного конфликта между Россией и НАТО.

Польский генерал не уверен в возможности российской армии обеспечить оборону Калининградской области. По мнению Скшипчака, ВС РФ испытывает нехватку военной техники, поскольку значительная ее часть якобы задействована в боевых действиях в рамках проведения спецоперации на Украине.

Кроме того, Скшипчак назвал ситуацию на Украине критической для Киева и призвал к остановке боевых действий путем проведения мирных переговоров.
  • Минобороны России
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11 комментариев
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  1. КТМ-5 Ранг пользователя
    КТМ-5
    0
    Сегодня, 17:38
    А не пора ли снова разделить Польшу?!
    1. Alex Nevs Ранг пользователя
      Alex Nevs
      0
      Сегодня, 17:51
      Пока достаточно аккуратно "помочь" немцам вернуть своё. Чужими руками. Ну и поднять вой. Фрицы от такого предложения не откажуться, спят и видят.
    2. Goga_777 Ранг пользователя
      Goga_777
      0
      Сегодня, 20:52
      Пора вернуть землю в Росс ию, пшаки не достойны иметь государственность
  2. Бережливый Ранг пользователя
    Бережливый
    +1
    Сегодня, 17:51
    Геена европа снова поднимает голову,чтобы получить по ней капитально?
  3. Alex Nevs Ранг пользователя
    Alex Nevs
    -1
    Сегодня, 17:53
    Пшекам дроны не помогуть. Ну если только против пингвинов в Африке.
  4. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    +2
    Сегодня, 17:53
    Сделав выводы из боевых действий на Украине, в польской армии намерены создать дроновые войска
    . Логично и оправдано. Теперь дроны, это серьёзный фактор на поле боя!
    1. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +1
      Сегодня, 18:17
      Цитата: rocket757
      Логично и оправдано. Теперь дроны, это серьёзный фактор на поле боя!

      Польские военные шли с лозунгами: «Мы - за дроны в армии!»
      Российские военные думали про себя: «Мы давно поняли, что вы - за дроны!»
      1. rocket757 Ранг пользователя
        rocket757
        0
        Сегодня, 18:24
        Какие они, это понятно... но среди них есть лидеры, которым и "за дроны" уже поздно, они давно впереди по всем статьям.
  5. evgen1221 Ранг пользователя
    evgen1221
    +1
    Сегодня, 17:55
    Хиханьки хиханьками а то что отдельные бригады по работу с дронами и противодронной обороны делать надо, мала птичка да больно зла.
  6. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    0
    Сегодня, 18:00
    Вот с этим что на снимке?-надо только цвет скотча подобрать-на красно-белый laughing
  7. Enceladus Ранг пользователя
    Enceladus
    0
    Сегодня, 18:08
    Bezzałogowy Wojska Polskiego.... не очень силен laughing

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