Сделав выводы из боевых действий на Украине, в польской армии намерены создать дроновые войска
В польских вооруженных силах планируется создать компонент дроновых войск. При этом будут учитываться выводы, сделанные из анализа боевых действий в рамках вооруженного конфликта на Украине.
Как заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, при формировании специальных дроновых подразделений в составе армии страны предполагается адаптировать существующие беспилотные технологии под современные реалии. При этом польское командование не планирует ограничиваться внедрением в вооруженные силы только беспилотных летательных аппаратов. Также планируется изучить возможность обеспечить армию страны наземными дронами и безэкипажными кораблями (БЭК).
Ранее сообщалось, что бывший заместитель главы Минобороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак назвал Калининградскую область России “оккупированной территорией” и призвал к "освобождению" региона в случае прямого вооруженного конфликта между Россией и НАТО.
Польский генерал не уверен в возможности российской армии обеспечить оборону Калининградской области. По мнению Скшипчака, ВС РФ испытывает нехватку военной техники, поскольку значительная ее часть якобы задействована в боевых действиях в рамках проведения спецоперации на Украине.
Кроме того, Скшипчак назвал ситуацию на Украине критической для Киева и призвал к остановке боевых действий путем проведения мирных переговоров.
- Минобороны России
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