Третий за сутки метеозонд якобы с надписями на кириллице упал в Польше
Не успел еще толком забыться прошлогодний эпизод с китайским метеозондом, который «нервировал» американских военных, как в СМИ появилась очередная сенсация с неопознанными аэростатами.
Вчера, 4 марта, польские средства массовой информации писали о двух неопознанных летающих объектах, которые упали на территории гмины Микалово и н.п. Харш. Позднее местная полиция и спецслужбы идентифицировали аппараты, как метеозонды.
В свою очередь, радиостанция RMF24 сообщает, что сегодня на территории н.п. Кервик упал еще один, уже третий по счету, аэростат.
Что характерно, польские СМИ уже пишут о том, что на вышеупомянутых аппаратах якобы обнаружены надписи на кириллице. В связи с чем некоторые эксперты предположили, что зонды в Польшу прилетели из Калининградской области.
В данном случае сразу вспоминается история с китайскими аэростатами в США. Не исключено, что уже в ближайшем будущем Варшава, аналогично Вашингтону, начнет обвинять Москву в «угрозе ее национальной безопасности» и «шпионаже».
Напомним, что 4 февраля 2023 года ВВС США сбили над своей территорией китайский метеорологический зонд, за которым наблюдали с 28 февраля. Для уничтожения неопознанного летающего объекта американские военные задействовали истребителя F-22 «Раптор», который поразил цель ракетой.
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