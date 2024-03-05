Третий за сутки метеозонд якобы с надписями на кириллице упал в Польше

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Третий за сутки метеозонд якобы с надписями на кириллице упал в Польше

Не успел еще толком забыться прошлогодний эпизод с китайским метеозондом, который «нервировал» американских военных, как в СМИ появилась очередная сенсация с неопознанными аэростатами.

Вчера, 4 марта, польские средства массовой информации писали о двух неопознанных летающих объектах, которые упали на территории гмины Микалово и н.п. Харш. Позднее местная полиция и спецслужбы идентифицировали аппараты, как метеозонды.



В свою очередь, радиостанция RMF24 сообщает, что сегодня на территории н.п. Кервик упал еще один, уже третий по счету, аэростат.

Что характерно, польские СМИ уже пишут о том, что на вышеупомянутых аппаратах якобы обнаружены надписи на кириллице. В связи с чем некоторые эксперты предположили, что зонды в Польшу прилетели из Калининградской области.

В данном случае сразу вспоминается история с китайскими аэростатами в США. Не исключено, что уже в ближайшем будущем Варшава, аналогично Вашингтону, начнет обвинять Москву в «угрозе ее национальной безопасности» и «шпионаже».

Напомним, что 4 февраля 2023 года ВВС США сбили над своей территорией китайский метеорологический зонд, за которым наблюдали с 28 февраля. Для уничтожения неопознанного летающего объекта американские военные задействовали истребителя F-22 «Раптор», который поразил цель ракетой.
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    19 комментариев
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    1. svp67 Ранг пользователя
      svp67
      0
      Сегодня, 17:35
      К метеозонду, вообще то метеостанция цепляется и там надписей хватает. В принципе обычная практика для контроля метеобстановки, уверен, что и польские метеозонды когда либо залетали к нам.
      1. knn54 Ранг пользователя
        knn54
        +1
        Сегодня, 18:17
        Версию,что шар украинский,похоже,не рассматривают.
        1. Geshick Ранг пользователя
          Geshick
          -1
          Сегодня, 18:50
          П хохланде, похоже пишут арабской вязью... lol
          1. Shurik70 Ранг пользователя
            Shurik70
            +1
            Сегодня, 19:03
            Ну, упал метеозонд.
            Возможно, "сделано в СССР" или в России.
            И чё?
            Всё равно же не вернут.
      2. Ирса Ранг пользователя
        Ирса
        0
        Сегодня, 21:26
        В Польше уже все комары на учёте, если российский комар вдруг залетит, новость на первой странице газеты обеспечена
    2. роман66 Ранг пользователя
      роман66
      +7
      Сегодня, 17:46
      Наблюдают с 28го , сбивают 4го, опять коллапс со временем
      1. Старый_геолог Ранг пользователя
        Старый_геолог
        +1
        Сегодня, 17:48
        А я думал только мне кажется, что так не бывает :-)
    3. astepanov Ранг пользователя
      astepanov
      0
      Сегодня, 17:47
      Ахтунг! Аларм! Шашки наголо! Задействовать все средства ПВО, включая рогатки и кастрюли с бигусом! Всем - в бомбоубежища! Ясновельможным пани выдать противогазы и противозачаточные средства!
      1. ALCA056000 Ранг пользователя
        ALCA056000
        0
        Сегодня, 18:27
        Отставить тревогу ! Балалайка и бутылка водки к зонду не прикручены, всем расслабиться laughing
    4. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +1
      Сегодня, 17:56
      Метеозонды летали, летают и будут летать дальше...
      Это не тот неуловимый ковбой Джо, которого не ловят, это Джо просто все нужен, для дела.
    5. evgen1221 Ранг пользователя
      evgen1221
      +1
      Сегодня, 17:58
      Надписи кирилицей наверно были как а пасспорте из миссия невыролнима? (8 букв все заглавные согласные)
      1. Ростов Папа Ранг пользователя
        Ростов Папа
        0
        Сегодня, 18:24
        Ну да... Ппетроф и Бошширав
      2. Dimy4 Ранг пользователя
        Dimy4
        0
        Сегодня, 18:48
        Надписи кирилицей наверно были как а пасспорте из миссия невыролнима? (8 букв все заглавные согласные)

        В каком то фильме буквы задом наперед были написаны, вернее нарисованы.
      3. Вежливый Лось Ранг пользователя
        Вежливый Лось
        0
        Сегодня, 20:26
        Цитата: evgen1221
        Надписи кирилицей наверно были как а пасспорте из миссия невыролнима? (8 букв все заглавные согласные)

        Букв было всего три. laughing Легко узнаваемых.
    6. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      0
      Сегодня, 18:02
      Так тренируйтесь сбивать-сбить Сармат будет сложнее laughing
    7. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      +1
      Сегодня, 18:11
      Я думаю там килиллицей написано то, что падежи связывает и и избыточности лексики русского языка не имеется... все кратко и лаконично good wassat
    8. faterdom Ранг пользователя
      faterdom
      0
      Сегодня, 18:13
      У нас и Герань на кириллице написано, а не Шахед по-персиянски.
    9. DvaParovoza Ранг пользователя
      DvaParovoza
      0
      Сегодня, 18:56
      Кириллица используется в языках России, Украины, Белоруссии, Болгарии, Македонии, Черногории, Сербии и Боснии.
    10. oppozite28 Ранг пользователя
      oppozite28
      0
      Сегодня, 21:19
      Что характерно, польские СМИ уже пишут о том, что на вышеупомянутых аппаратах якобы обнаружены надписи на кириллице. В связи с чем некоторые эксперты предположили, что зонды в Польшу прилетели из Калининградской области.
      А надпись на кириллице гласила : Здесь был Вася ! fellow good drinks

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