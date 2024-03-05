Верховная рада Украины отменила все ранее запланированные на эту неделю заседания

Разгорелся скандал по поводу препятствования выезду в командировку депутатов. В связи с этим ряд фракций заявили, что будут ставить на голосование каждую поправку, и тогда руководство Рады решило просто отменить заседание

Верховная рада Украины (ВРУ) отменила все ранее запланированные на эту неделю заседания. О фактической приостановке работы нардепов до следующей недели в своем телеграм-канале написал депутат украинского парламента, член фракции «Голос» Ярослав Железняк. По словам нардепа, в Верховной раде сейчас царит «полный бардак».Причинами ухода на каникулы народных избранников считается скандал, связанный с препятствиями на выезд депутатов в командировки за границу и возможная нехватка голосов для принятия законопроектов. Ранее Железняк заявил, что разрешения на выезд в заграничные командировки парламентариям сейчас выдают в зависимости от того, как они голосуют за те или иные законопроекты. Власти Украины с подачи президента Зеленского запретили выезд за рубеж без служебной цели ряду чиновников, правоохранителей и депутатов ВРУ еще в январе прошлого года. Еще одна причина приостановки работы парламента, упомянутая Железняком — подготовка «срочного отчета для Сената США», но она кажется нардепу не убедительной.— написал в своем телеграм-канале другой украинский народный избранник, член фракции «Европейская Солидарность» Алексей Гончаренко* (признан террористом и экстремистом в РФ).Ранее председатель пропрезидентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия жаловался, что даже его однопартийцы все чаще добровольно отказываются от депутатских мандатов. Украинские СМИ отметили, что среди причин самоотводов нардепов чаще всего называется нежелание подчиняться руководству фракции, которое не посвящает рядовых членов в ее планы, а просто говорит, за что голосовать.Аналогичная тенденция происходит и в других фракциях ВРУ. В результате в раде было принято решение о введении моратория на принятие заявлений от нардепов о сложении полномочий. Тогда некоторые депутаты, что называется, стали голосовать ногами, просто прекратив посещать заседания. В итоге в украинском парламенте зачастую не могут принять какое-либо решение по причине отсутствия в зале кворума.При этом сами украинские депутаты неофициально заявляют, что реальной причиной отказа участвовать в заседаниях парламента вплоть до сложения полномочий стало нежелание многих нардепов голосовать по принятию скандальных поправок в закон о мобилизации. Этот законопроект с прошлого года перебрасывается из украинского правительства в раду и обратно, постоянно подвергаясь изменениям. Запрет на выезд за границу депутатов офисом Зеленского и его ставленником в раде спикером Русланом Стефанчуком используется как один из инструментов давления на законодателей, не готовых брать на себя ответственность за принятие очень непопулярного в народе законопроекта.