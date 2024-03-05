Верховная рада Украины отменила все ранее запланированные на эту неделю заседания

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Верховная рада Украины отменила все ранее запланированные на эту неделю заседания

Верховная рада Украины (ВРУ) отменила все ранее запланированные на эту неделю заседания. О фактической приостановке работы нардепов до следующей недели в своем телеграм-канале написал депутат украинского парламента, член фракции «Голос» Ярослав Железняк. По словам нардепа, в Верховной раде сейчас царит «полный бардак».

Причинами ухода на каникулы народных избранников считается скандал, связанный с препятствиями на выезд депутатов в командировки за границу и возможная нехватка голосов для принятия законопроектов. Ранее Железняк заявил, что разрешения на выезд в заграничные командировки парламентариям сейчас выдают в зависимости от того, как они голосуют за те или иные законопроекты. Власти Украины с подачи президента Зеленского запретили выезд за рубеж без служебной цели ряду чиновников, правоохранителей и депутатов ВРУ еще в январе прошлого года. Еще одна причина приостановки работы парламента, упомянутая Железняком — подготовка «срочного отчета для Сената США», но она кажется нардепу не убедительной.



Разгорелся скандал по поводу препятствования выезду в командировку депутатов. В связи с этим ряд фракций заявили, что будут ставить на голосование каждую поправку, и тогда руководство Рады решило просто отменить заседание

— написал в своем телеграм-канале другой украинский народный избранник, член фракции «Европейская Солидарность» Алексей Гончаренко* (признан террористом и экстремистом в РФ).

Ранее председатель пропрезидентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия жаловался, что даже его однопартийцы все чаще добровольно отказываются от депутатских мандатов. Украинские СМИ отметили, что среди причин самоотводов нардепов чаще всего называется нежелание подчиняться руководству фракции, которое не посвящает рядовых членов в ее планы, а просто говорит, за что голосовать.

Аналогичная тенденция происходит и в других фракциях ВРУ. В результате в раде было принято решение о введении моратория на принятие заявлений от нардепов о сложении полномочий. Тогда некоторые депутаты, что называется, стали голосовать ногами, просто прекратив посещать заседания. В итоге в украинском парламенте зачастую не могут принять какое-либо решение по причине отсутствия в зале кворума.

При этом сами украинские депутаты неофициально заявляют, что реальной причиной отказа участвовать в заседаниях парламента вплоть до сложения полномочий стало нежелание многих нардепов голосовать по принятию скандальных поправок в закон о мобилизации. Этот законопроект с прошлого года перебрасывается из украинского правительства в раду и обратно, постоянно подвергаясь изменениям. Запрет на выезд за границу депутатов офисом Зеленского и его ставленником в раде спикером Русланом Стефанчуком используется как один из инструментов давления на законодателей, не готовых брать на себя ответственность за принятие очень непопулярного в народе законопроекта.
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    19 комментариев
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    1. Flashpoint Ранг пользователя
      Flashpoint
      +2
      Сегодня, 17:34
      Верховная рада Украины (ВРУ) отменила все ранее запланированные на эту неделю заседания.

      Скакать начнут вместо заседаний?
      1. кредо Ранг пользователя
        кредо
        +1
        Сегодня, 18:06
        Скакать начнут вместо заседаний?

        Хочешь скачи, а хочешь рисуй,
        хочешь мычи, а хочешь танцуй,
        главное помни довольный буржуй,
        номер твой шесть и ты простой холуй.
      2. knn54 Ранг пользователя
        knn54
        +3
        Сегодня, 18:25
        Вроде не бездельники, И могли бы жить, - Им бы..заседания Взять и отменить.
    2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 17:34
      ***
      — Железняк:"Караул устал!" ...
      ***
    3. kit88 Ранг пользователя
      kit88
      +1
      Сегодня, 17:37
      Так и просят русского матроса, чтоб зашёл и сказал:
      Караул устал!
      1. Аэродромный Ранг пользователя
        Аэродромный
        -1
        Сегодня, 18:46
        Цитата: kit88
        Так и просят русского матроса, чтоб зашёл и сказал:
        Караул устал!

        некогда матросу,он очередной корабль отстаивал на ЧМ.,патрульный корабль "Сергей Котов" всё опять не очень...
    4. Старый_геолог Ранг пользователя
      Старый_геолог
      +5
      Сегодня, 17:45
      Чемоданы наверное пакуют, чувствуют что валить надо из рады и вообще из 404, а им не дают. Залужный наверное рад радешенек, что его сняли.
    5. Младший рядовой Ранг пользователя
      Младший рядовой
      +1
      Сегодня, 17:47
      Неужели начали разбегаться? Тикайте хлопцы.
      1. Андрей Николаевич Ранг пользователя
        Андрей Николаевич
        +1
        Сегодня, 19:58
        Ражбежаться то они,успеют.. Вот позор и презрение на всем украинском народе сохранится на века. Столько грязи они для нас сделали и высказали,за какие то 10 лет..(((
    6. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      0
      Сегодня, 17:48
      Почему заседание этого шабаша не "посетили" пара Калибров???
      1. Ныробский Ранг пользователя
        Ныробский
        +2
        Сегодня, 18:01
        Цитата: Бережливый
        Почему заседание этого шабаша не "посетили" пара Калибров???

        Дык написано же почему - Кворума нет! laughing
    7. Uprun Ранг пользователя
      Uprun
      0
      Сегодня, 17:50
      Саботаж! Нет? ..................
    8. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +1
      Сегодня, 17:51
      Их дела.... даже тогда, когда крысы сумеют слинять, тамошняя лоханка будет тонут по нашему хотению, в первую очередь.
    9. opuonmed Ранг пользователя
      opuonmed
      -1
      Сегодня, 18:27
      может сша предупредила и эти клоуны опасаются чего то ?
    10. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      +2
      Сегодня, 18:30
      Причинами ухода на каникулы народных избранников считается скандал, связанный с препятствиями на выезд депутатов в командировки за границу

      Зеля "берега попутал", ну как можно свой кагал не пускать за отоваркой и на отдых на Лазурный Берег и в Британию, где живут их дети и лежат в банках их деньги.
    11. Керенский Ранг пользователя
      Керенский
      0
      Сегодня, 19:36
      Причинами ухода на каникулы народных избранников считается скандал, связанный с препятствиями на выезд депутатов в командировки за границу и возможная нехватка голосов для принятия законопроектов.

      А кто их туда командирует и зачем?
      Тогда некоторые депутаты, что называется, стали голосовать ногами, просто прекратив посещать заседания.

      У депутата рабочее место где? Не вышел на работу, - прогул. Не вышел, - увольнение за прогулы. Сдавай СИЗ и на волю.
    12. Scientist_ Ранг пользователя
      Scientist_
      0
      Сегодня, 20:38
      А почему она вообще заседает? Где аналоговнеты? Где калибры, кинжалы и т.д.?
    13. oppozite28 Ранг пользователя
      oppozite28
      0
      Сегодня, 21:11
      Нардепы готовятся к экстренной эвакуации . Трудовые украинские резервы таки побежали . Надеюсь "польские фермеры" также перекроют железнодорожные пути и воздушное сообщение с Украиной laughing
    14. comradChe Ранг пользователя
      comradChe
      +1
      Сегодня, 21:46
      Поберегите эпитеты на нашу думу. Ситуация может стать зеркальной. Ведь как говорят "уважаемые" люди "мы один народ".

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